Casa de Torturas: el infierno terrenal que desató el Tren de Aragua en Chile

Cuando efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscalía llegaron al Cerro Chuño supieron de inmediato que encontrarían lo que andaban buscando. El olor a putrefacción del líquido seroso —compuesto orgánico propio de los cadáveres humanos— hizo saber rápidamente a aquellos con narices más entrenadas que hallarían a José Alejandro Niño Graterol.

Información de inteligencia los había alertado del asesinato de uno de los miembros rebeldes de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua que formó su fortín en la zona norte de Arica. Su cuerpo —advertían los antecedentes— estaba enterrado en lo que el Ministerio Público bautizaría más tarde como la Casa de Torturas. Un centro donde los líderes del grupo de origen venezolano aplicó tormentos a quienes no obedecieron sus reglas. Aquí figuran integrantes de sus mismas filas, como el propio Niño Graterol, e incluso una víctima de trata secuestrada por no ponerse al día con su vacuna.

BBCL Investiga recorrió el Cerro Chuño, el corazón del centro de operaciones de la agrupación criminal, y hoy reconstruye la estela de sangre que dejó en una ciudad cuya tasa de homicidios explotó con su llegada. Si en 2021 se registraron 26 asesinatos, esa cifra al año siguiente llegó a los 45. Un aumento del 73% que la posicionó como la con peor registro de todo Chile (17,1 cada 100 mil habitantes).

La frontera: un paseo por la playa

La estructura criminal de Los Gallegos no era cualquiera. Altamente jerarquizada, en su cúspide se alzó Félix Anner Castillo Rondón. Conocido como Pure Arnel, el mandamás del clan —hoy prófugo— dictaba sus órdenes desde Perú para el tráfico de drogas e, incluso, para la ejecución de homicidios.

Según documentos judiciales y fuentes de este medio, los negocios de Castillo Rondón eran dirigidos desde Tacna y en ocasiones llegaba personalmente a suelo chileno. La distancia con la denominada Ciudad Heroica, a tan sólo una hora en auto, facilitó su ir y venir.

La condición de frontera de Arica justamente favorece cualquier escape o ingreso. El paso, pobremente vigilado antes de la pandemia, contribuyó a que sicarios traídos por el Tren de Aragua transitaran libremente por los casi 170 kilómetros que conforman el límite internacional. Y salvo por el Complejo Chacalluta, el cruce no era más que una dura caminata nocturna por el desierto o la playa según las necesidades del hitman de turno.

Así, a diferencia del resto de los miembros del grupo, Arnel era recibido en Chile con las comodidades que su cargo le confería: en lugar de dormir en los rucos tal como sus subordinados, el mandamás de Los Gallegos tenía a disposición un departamento cerca de la playa y un vehículo personal.

De acuerdo a quienes conocen al dedillo los movimientos del imputado, fue en medio de uno de esos viajes que la PDI estuvo a punto de atraparlo. Ocurrió en una discoteca ariqueña, pero ante el alto riesgo de que se desatara una masacre, el operativo finalmente nunca se concretó.

Los contadores del Tren

En un escalafón por debajo de Arnel, la indagatoria identificó a al menos tres integrantes que fungieron como los líderes en Chile de Los Gallegos. Se trata de Yoneiker Paredes Fagundez, apodado El Enano; Jorve Galavis García, alías El Culito; y Misael Zambrano Jiménez, el Kiko.

Según cuentan conocedores de la materia, cada vez que la policía sacaba de circulación a uno de ellos, otro se levantaba en su lugar. Lo propio ocurrió con los contadores de la organización. Miembros que llevaban las finanzas del grupo en verdaderos libros contables. Los registros —a los que accedió BBCL Investiga— son ordenadísimos: incluyen hasta los viáticos de quienes participaban en los ilícitos.

Dentro de los reportes, por ejemplo, constan los gastos en Uber, comida y depósitos de dos altos miembros de la facción. Por si fuera poco, dejaron anotados incluso los pagos a un trochero. Es decir, un coyote o guía ilegal que conoce al revés y al derecho la frontera para traficar personas e ingresarlas de manera irregular por pasos no habilitados.

En total, los reportes dan cuenta de que Los Gallegos entre 2022 y la fecha de las detenciones, sumaron ingresos por más de $400 millones. Una buena parte de ellos provenía de las vacunas a trabajadoras sexuales que eran traficadas principalmente desde Venezuela. Se trata de impuestos semanales o diarios exigidos a mujeres que ejercían la prostitución en territorios controlados por el grupo.

A modo de ejemplo, en apenas siete días, la célula se embolsó más de 1,2 millones de pesos por este concepto. “Cobro Plaza Mujeres: $1.280.000”, consigna uno de los libros contables fechado en mayo de 2022 tenidos a la vista por este medio (ver imágenes).

El empresario de la noche

Según estableció la indagatoria, Los Gallegos se asociaron con un empresario chileno para explotar sexualmente a sus víctimas. Álvaro Muñoz Sotomayor era propietario de dos locales nocturnos ariqueños: el Hollywood y el Ibiza. Junto a otros dos imputados, recibía a las mujeres enviadas por la banda para que ejercieran allí la prostitución a cambio de una comisión.

Sólo por concepto de estos servicios, la PDI incautó a Muñoz Sotomayor 20 mil dólares estadounidenses (unos 18 millones de pesos chilenos) que —consta en la acusación fiscal— iban a ser enviados al líder de la facción en Perú. Es decir, a Félix Castillo Rondón, el Pure Arnel.

En la declaración que prestaría más tarde ante la PDI y fiscalía, el dueño del Ibiza y el Hollywood reconoció sus vínculos con Los Gallegos, aunque dijo que no es la única célula del grupo con origen en Venezuela que opera en la ciudad.

—Debo indicar que respecto a los sujetos venezolanos que mantengo conocimiento son de dos clanes, específicamente Los Gallegos y Los Plaza, ambos clanes compuestos por integrantes venezolanos del Tren de Aragua —atestiguó el empresario nocturno, aunque sin entregar mayores detalles.

Así, contó también que los integrantes que él conocía eran asiduos clientes de otra discoteca, la Monos y Petacas, donde incluso realizaban su after party.

“En dos oportunidades tuve que realizar el pago de la vacuna, en donde yo tuve que recaudar el dinero de las mujeres. La primera vez una suma de $300 mil correspondiente al pago de 10 mujeres venezolanas que trabajaban en mi local. Esa vez se la entregué al sujeto que me amenazó de forma presencial que conocía a mi familia. Respecto de la segunda vez, realicé el pago por una suma de $280 mil”. Extracto de declaración del dueño del Ibiza y el Hollywood

Consultado por los 20 mil dólares encontrados en su poder, la respuesta de Muñoz Sotomayor fue clara:

—Los cambié en el banco para mantenerlos por si me los pedía esta organización. Estos sujetos hacen los cobros en dólares y así es como lo requieren.

Dinero fantasma

Pese al alto nivel de ingresos y a excepción de las comodidades de su líder, la vida que llevaban los miembros de Los Gallegos en Chile estaba lejos del lujo. En los allanamientos que la PDI y la fiscalía realizaron al Cerro Chuño, se encontraron con que todos los integrantes de la célula vivían en un ruco. Las estructuras se limitaban a un par de tablas, palos y plásticos. Sus camas eran apenas colchones tirados sobre el piso. Los mismos eran utilizados para ocultar las armas. Bajo uno de estos lechos incluso llegaron a encontrar una granada.

Las sospechas de los investigadores apuntan a que todo el dinero era enviado a Perú. Allí el rastro se torna difuso. Hasta ahora se ha vuelto imposible determinar el destino final de las ganancias.

Fuentes policiales peruanas entrevistadas por BBCL Investiga en Tacna sostienen que no mantienen información afinada respecto de las operaciones de Los Gallegos en su territorio.

—No están mapeados —dice uno de los consultados, aunque asevera que sí han tenido registros de operaciones del Tren de Aragua en Lima, Arequipa, Moquegua y Trujillo.

En Perú, los policías explican que no hay una coordinación directa entre sus diferentes unidades. En Tacna, por ejemplo, no existe un departamento especializado que le siga la pista a grupos de estas características. Es más, tienen sistemas informáticos diferentes a los que emplean en Lima, la capital. Un error que dificulta aún más las comunicaciones y contar con antecedentes útiles para la persecución del crimen organizado.

Un secuestro a la luz del sol

Según se desprende de la declaración del dueño del Hollywood y el Ibiza, el pago de las vacunas, aunque complejo, no era la mayor preocupación de las trabajadoras sexuales explotadas. A una de las mujeres que ejercía la prostitución en el primero de los locales la mataron en noviembre de 2022.

—Yo me enteré por medio de sus amigas y redes sociales que había sido asesinada —dijo el empresario nocturno.

Meses antes, en mayo de ese mismo año, otra de las prostitutas que estaban obligadas a “tributar” a Los Gallegos fue secuestrada por miembros del grupo. La razón es sencilla: no pagó los $60 mil diarios que le habían impuesto.

El plagio —que quedó registrado en cámaras de vigilancia— fue relatado por una de las conocidas de la víctima. En su alocución, la mujer contó que se enteró de lo ocurrido luego de que Carabineros llegara a la residencial haciendo preguntas. Inmediatamente subió a la pieza de la secuestrada. Allí encontró a una amiga.

—Cuando hablo con ella noté que estaba muy nerviosa y me dijo que XXXX (nombre tarjado por este medio) estaba bien y que ya venía. Yo le insistí con saber qué pasaba y ella me indicaba que ya había hablado con ella y ya venía, estaba muy nerviosa —narró.

Su relato prosigue:

—Es ahí cuando ella me dijo que lo que hacía era por su familia pero que ella no me podía decir, que si hablaba la iban a matar a ella y a su familia, siempre trató de evadir la conversación (…) solamente agregó que le estaban cobrando un porcentaje por el trabajo, que unos sujetos ya habían matado a una amiga en Tacna y que no podía decir nada más por su seguridad.

Según explicó la testigo, ese mismo día la víctima logró llegar a la casa. La vio sentada en la cama fumando “muy nerviosa”. No pudieron hablar en profundidad:

—Ella me dice que no me podía contar porque las podían matar, que esto es muy grave y que no me podía contar nada (…) Cuando la vi más tranquila le pregunté qué pasaba realmente y ella a grandes rasgos me dijo que se dedicaba a la prostitución, que las publicaban en una página y que les cobraban $60 mil pesos. Agregó que unos hombres la habían tomado por la fuerza y llevado al Cerro Chuño.

El infierno

Fuentes conocedoras del hecho sospechan que la víctima fue raptada y encerrada en la Casa de Torturas. La construcción de madera —erigida en la parte más alta de la toma del Cerro Chuño— ofrecía una posición privilegiada para cometer las peores atrocidades. Primero, porque la distancia con el resto de los rucos impide que cualquier grito de auxilio pueda ser escuchado. Y segundo, porque ofrece una panorámica completa del lugar que permitía a Los Gallegos adelantarse a cualquier movimiento de la policía.

La primera vez que la fiscalía escuchó del centro de tormentos fue en una indagatoria paralela a delincuentes locales. En una intervención fechada en marzo de 2022, se escucha a ambos chilenos temerosos de la violencia de sus competidores venezolanos.

Fue en la misma Casa de Torturas donde, el 18 de junio de 2022, fue encontrado el cadáver enterrado de José Alejandro Niño Graterol. Allí, a la primera removida de tierra, asomó una pierna. Tatuada con una calavera y un fusil, la extremidad dio paso a un cuerpo completo inhumado a apenas centímetros de la superficie.

Precisamente, la baja profundidad inundó al Chuño de un hedor a putrefacción que se diferenciaba del olor típico a basura quemada y animales muertos del cerro. Según la indagatoria de la fiscalía, el homicidio fue cometido por miembros de la misma organización “por desobedecer instrucciones”. Estaba amarrado de pies y manos. Lo estrangularon, lo golpearon hasta el cansancio y —cuando ya estaba inconsciente— lo enterraron vivo. En la autopsia de El Guaro, como era conocido, se lee que murió de un paro cardiorrespiratorio por asfixia de carácter homicida.

Una suerte similar corrieron Orlando Rondón Varela y Brayan Estrada Rondón. A los primos los encontraron sepultados bajo un ruco en mayo de 2023. En aquella oportunidad, eso sí, Los Gallegos tomaron mayores resguardos: tras enterrarlos vivos, como acostumbraban, los cubrieron con cemento y pintura para disimular el olor a muerto. Ambos cuerpos pasaron desapercibidos más de cuatro meses en medio de la concurrida toma hasta que la fiscalía los halló en un allanamiento con la PDI.

De vertedero tóxico a fortín de Los Gallegos

La ocupación del Chuño bien podría decirse que es emblemática. Casi la totalidad de sus residentes corresponden a migrantes que se tomaron las casas que chilenos dejaron abandonadas al descubrir que el cerro los estaba matando. De manera literal. La importadora chilena Promel compró en los años ochenta más de 20 mil toneladas de desechos tóxicos a la empresa sueca Boliden.

La importación —autorizada por el Estado chileno— tuvo consecuencias catastróficas: altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo fueron derramadas al aire libre y sobre la tierra. Un informe de la ONU cifró en 12 mil las personas afectadas. ¿Las principales patologías? Cáncer de todos los tipos posibles, dolores articulares, dificultades respiratorias, alergias, anemias, abortos y malformaciones de nacimiento. Todo obligó a los residentes de la zona a ser relocalizados.

Con la primera oleada de migrantes, fueron bolivianos y peruanos los pioneros en la ocupación. Más tarde serían los colombianos quienes desalojaron a los primeros. Y, finalmente, a punta de pistola, éstos fueron erradicados por Los Gallegos. Una seguidilla de tomas y evacuaciones ilegales que terminaron con el Tren de Aragua en la cúspide de la precaria mini-ciudad donde abundan las banderas chilenas y los rucos armados con la misma basura del cerro. En el Chuño, se comenta, la facción llegó a prohibir las fiestas a todo volumen y fijó un horario de juegos para los niños. Todo para evitar la presencia policial y asegurar que sus negocios siguieran pasando lo más desapercibido posible.

“Cincuenta tiros se llevó en el casco”

Disquisiciones históricas aparte, la brutalidad del Tren de Aragua también golpeó la puerta del venezolano Yofren Estanga Bladin y del taxista chileno Elmo Piña Salas. La fuerza armada de la célula quedó demostrada en estos asesinatos. Todo ocurrió el 21 de mayo de 2022 en calle Ginebra. Hasta ahí llegó El Maracucho, alías de Daniel Garrillo Mendoza.

Tras bajar de un automóvil Mazda Demio que era seguido vía GPS por los investigadores, el encargado de la línea de negocios de drogas y cobro de vacunas les descerrajó a ambos más de medio centenar de tiros en la cabeza. Una forma de ejecución clásica del crimen organizado que era posible para Los Gallegos gracias a la modificación de sus armas. La PDI, en uno de los rucos, encontró, por ejemplo, una oreja de ratón. Estos componentes permiten chipear (es decir, mejorar) sus pistolas al adosar un tambor al cargador y así aumentar su cadencia de tiro (ver video con peritaje).

Sea como sea, el Maracucho más tarde pediría a sus colaboradores registros audiovisuales del homicidio. Así consta en una llamada telefónica intervenida luego de que el crimen estallara en las noticias. En la comunicación también se jactó de haberles vaciado todo el cargador en la cabeza a sus víctimas.

Fuentes de BBCL Investiga cercanas a las pesquisas estiman que aún existen tres o cuatro cuerpos más de ejecutados por el Tren de Aragua que no han sido encontrados. Porciones de tierra removida con retroexcavadoras dan cuenta de las labores de búsqueda en el sector.

Hasta el momento, sólo han aparecido perros muertos.

Los muertos de nadie En el Ministerio Público, la PDI y el Gobierno miran con buenos ojos los resultados de la indagatoria. Y aunque el peligro de una rearticulación sigue latente, Arica se muestra mucho más tranquila que en 2022. Taxistas, transeúntes y comerciantes entrevistados fuera de micrófono por BBCL Investiga así lo dan cuenta. Y no es menor. El fiscal regional Mario Carrera junto a su equipo ya ha logrado encarcelar —de manera preventiva— a 44 imputados vinculados a Los Gallegos. En total, son 36 venezolanos, seis chilenos, un dominicano y un colombiano los que aguardan a la sombra de la prisión su juicio por los crímenes aquí descritos. Según detalla el persecutor nacido en Arica, la indagatoria permitió establecer al menos dos móviles que explican las ejecuciones perpetradas por Los Gallegos: —El primero de ellos va con luchas territoriales, para garantizar las distintas operaciones que ellos estaban realizando en la ciudad y con ello desplazar a otros grupos que estuviesen realizando esas actividades ilícitas. Por lo tanto, el primero de los móviles era efectivamente el de causar temor y terror en otro tipo de organizaciones para ellos ganar territorialmente esos mismos lugares y ejercer las actividades ilícitas. Y el segundo de los móviles es garantizar el cumplimiento, por parte de los integrantes de esta misma organización, de los códigos con los que ellos trabajan. ¿Qué quiero decir con esto? En definitiva, lo que buscaban era que no se saliera ninguno de los integrantes de aquellos preceptos que ellos estimaban como códigos válidos para seguir manteniendo las actividades en la zona. Por eso tenemos tantas personas fallecidas que no son integrantes de la organización como otros que también son integrantes de la organización y a los cuales se les dio muerte por los mismos antiguos compañeros de delito. El fiscal también valora que el alto número de homicidios vinculados con el crimen organizado haya sufrido una drástica caída tras el encierro de Los Gallegos. —Radica básicamente en que la estructura de operación de esta organización, de esta facción en particular (…) están tras las rejas. Están en prisión preventiva y son objeto y han sido objeto de una investigación y de ya una acusación en contra de ellos por hechos concretos. Entonces, es evidente que al tener tras las rejas a la cúpula de esta organización en la región, como también a quienes realizaban las labores propias de sicariato, por ejemplo, en la vía pública, al estar ellos en prisión preventiva, consecuencialmente disminuyen los homicidios. Lee también... Con "bagaje de violencia superior": extranjeros formalizados por homicidios aumentan un 270% en 4 años Domingo 19 Marzo, 2023 | 06:02 En cuanto a las cifras, Carrera dice que a la misma fecha de 2022 se reportaban 32 homicidios, ellos “en su inmensa mayoría vinculados al crimen organizado”. —Este año tenemos 16 homicidios, más dos al interior de la cárcel. Y de estos 16 homicidios que han sido cometidos en la región, más de la mitad de los mismos no tienen relación con crimen organizado o circunstancias propias del crimen organizado. Son los homicidios que se llaman ocasionales. Esto es, tras una pelea, tras alguna discusión previa. O sea situaciones muy distintas a lo que teníamos el año pasado cuando estaba en operaciones esta organización.