Diputados Kast y Boric: Qué decían sus discursos en la Cámara en temáticas que hoy son cuestionados

De cara al balotaje que decidirá el próximo Presidente de la República, los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric tuvieron que salir a buscar apoyos para lograr la mayoría necesaria para llegar a La Moneda.

Y tal como han comentado distintos analistas y políticos, ambos aspirantes al sillón presidencial ajustaron sus discursos para llegar más allá que su electorado base en la primera vuelta, que se aproximó al 28% en el caso del republicano y al 27% en el del frenteamplista.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío revisó las 406 intervenciones que suman ambos parlamentarios durante sus respectivos períodos en la Cámara de Diputados y Diputadas y destacó cuatro de cada uno de los abanderados en los aspectos que más le fueron reprochados como débiles en la primera parte de la campaña: Kast en temáticas de género; y Boric en seguridad y delincuencia. Estos son las alocuciones que dan cuenta cómo pensaban años atrás los dos abanderados que definirán el próximo Primer Mandatario de la nación.

1- José Antonio Kast y los temas de género: en contra del aborto en tres causales

Se celebraba una sesión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas. Era 16 de marzo de 2016 y se discutía la despenalización del aborto en tres causales. Tomó la palabra el diputado José Antonio Kast, entonces militante de la Unión Demócrata Independiente.

“Señor Presidente”, comenzó el hoy candidato presidencial, “podría usar esta intervención para repetir cientos de argumentos para oponerme al aborto, que muchas veces hemos usado hasta el cansancio con algunos colegas”.

“Para muchos de los presentes el aborto es legítimo porque la mujer es dueña de su cuerpo. Y como es dueña de su cuerpo, también es dueña de la vida del ser que está dentro de ella”, siguió el diputado.

“Por ahora, con ellos no hay mucho que podamos hacer porque no los vamos a convencer y porque son militantes de la causa proaborto. Incluso no hay mucho que hacer con aquellos que dicen que esto es voluntario y que aquí no se obliga a nadie. Esto se lo digo, por su intermedio señor Presidente, al diputado Godoy. A él se le olvida que entre la ley y la madre hay una persona, una personita como esta que les estoy mostrando”, aseveró.

Acto seguido, Kast exhibió la figura de un embrión humano.

“Pero a algunos se les olvida el niño. Se la muestro de nuevo, para que la vean. Tiene doce semanas de gestación”, dijo, mientras en las tribunas el público se manifestaba.

Luego, agregó: “Hoy es un momento crucial: se firma la sentencia de muerte, la ejecución de millones de chilenos hacia el futuro. ¡Sí! Están firmando esa sentencia de muerte por cualquiera de las tres causales”.

Y remató: “Invito a todos los diputados que se encuentran en la Sala y a quienes están en las tribunas a mirar a sus propios hijos y a analizar qué sería de ustedes si los hubieran abortado”.

2- Kast en contra de la píldora del día después

Sesión ordinaria 54, celebrada el 15 de julio de 2009. Se deliberaba la ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Era el turno de exponer de Kast, quien se opuso a la normativa.

“Se dice que es fundamental contar con la píldora. ¿Acaso no existen otros métodos anticonceptivos? ¿No existen otros métodos no eventualmente abortivos para regular la fertilidad? Aquí tengo decenas de pastillas anticonceptivas; anillos vaginales, que las mujeres deberían conocer y usar, condones, que también se usan. Asimismo, están los implantes subcutáneos, para las personas que no lo saben; las inyecciones mensuales, los espermicidas y los métodos naturales”, comenzó el exconcejal.

“Se nos dice también que este es un método anticonceptivo más y que es absolutamente necesario contar con él. ¿Acaso se dice que con esta píldora se adelanta la iniciación sexual de los jóvenes? ¿Se dice que con ella aumentan las enfermedades venéreas, porque no se usa el condón, que es lo que han propuesto las autoridades? Eso no se dice”, subrayó.

Entre manifestaciones del público, el abogado de la UDI añade: “¿Acaso se les dice a las jóvenes, algunas de las cuales ni siquiera han ovulado, que la píldora es una bomba hormonal que les podría causar un efecto dañino? Incluso, la caja dice que la píldora aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer. Lo dice la caja, pero no las autoridades. ¿Por qué se oculta esta información? Para sacar dividendos políticos pequeños, sin importar si la píldora daña la salud de las personas; lo que importa es ganar la elección. En este caso, para el Gobierno todo vale”.

“Pero tengo que darles una noticia: la gente no vota sólo por la píldora; la gente vota por la salud, por el empleo, por la seguridad ciudadana, por la vivienda; es decir, también vota por otras cosas (…) En lo personal, preferiría perder una elección antes que mentirle a la gente en una materia tan delicada como la salud y la vida”, finalizó el parlamentario.

3- Kast en contra del “reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género”

La ley que reconoce el derecho a la identidad de género fue promulgada en noviembre del 2018. No obstante, tuvo en su discusión como uno de sus detractores al painino, quien arremetió en contra de la iniciativa en la sesión del 23 de enero de ese año.

“Señor Presidente, en primer lugar, nadie merece ser discriminado y nadie merece morir, bajo ninguna circunstancia. Pero eso es muy distinto a decir que la dignidad y la inclusión se imponen por ley. Ambas se reconocen y nacen en la sociedad, pero no se imponen a través de una ley, como se propone en este proyecto, que establece sanciones ante ciertas situaciones que son realmente insólitas”, inició Kast.

“Este proyecto atenta contra el sentido más básico: el sentido común, ya que separa a la persona de su propia naturaleza. Se podrían dar casos increíbles, como el de un hombre que diga sentirse mujer y, conforme a las disposiciones de este proyecto de ley, cambie su sexo registral original, pero no cambie su aspecto físico, corporal, ni su presentación personal”, continuó.

“Es decir, el diputado Ojeda y yo podríamos estar aquí, hablando, vestidos como hombres, pero según nuestro sexo registral ser mujeres. Eso es atentar contra el sentido común, porque si alguien ya ha hecho todo este trámite (incluso lo puede hacer hoy), no veo para qué mantener su presentación personal de hombre, si se define como mujer”, arguyó el candidato de Chile Podemos Más.

“¿Cómo se define la identidad de género en el proyecto de ley? De una manera muy subjetiva. Dice: ‘convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede o no corresponder con el sexo y nombres verificados en el acta de inscripción de nacimiento’ (…) De lo anterior se desprende que lo subjetivo pasará a ser ley. Por lo tanto, a partir de esta iniciativa, cualquier cosa será posible en la futura legislación chilena”, concluyó el abanderado.

4- Kast en contra de la “promoción del derecho de la mujer a participar en la vida pública nacional”

En la sesión ordinaria número 24 del 12 de mayo del 2010, la Cámara Baja se dedicó a discutir el proyecto de ley de “promoción del derecho de la mujer a participar en la vida pública nacional”.

Luego de ser ingresado el año 2003, el prospecto no vio la luz, ya que fue archivado el año 2014. No obstante, fue discutido en sala. Aquí la intervención de Kast al respecto, en la que se mostró en contra de su aprobación.

“Me parece increíble que se haya dicho que la mujer era interdicta, pero hay algunos partidos donde eso sigue siendo una realidad, porque hay partidos, incluso en la Cámara, que no tienen ninguna representación femenina, partiendo por el Partido Comunista. Dentro de sus candidatos, en el acuerdo al que llegó con la Concertación había una sola mujer, la que no fue privilegiada con la votación necesaria para llegar al Congreso Nacional”, inició.

“En esas circunstancias, es curioso que se levante el dedo acusador y se diga que tenemos que alcanzar la igualdad por ley, cuando al interior del partido, de la coalición, no se privilegió a ninguna mujer para que llegara a ser diputada en el cupo del Partido Comunista, cosa que podrían haber hecho perfectamente”, apuntó el entonces UDI.

“De aprobarse el proyecto, ¿sus disposiciones se aplicarían también a los sindicatos, a los clubes deportivos, a las juntas de vecinos? ¿Deberíamos intervenir también en los cuerpos intermedios para que se produzca la igualdad? Eso sería entrometerse demasiado en la vida de las personas”, subrayó.

“Coincido con quienes destacan el aporte de la mujer en la Cámara de Diputados y Diputadas, en el Senado, en los municipios, en los cores, en la vida pública, pero creo que a los demás partidos también les sucede algo similar a lo que ocurre en el nuestro: a veces cuesta encontrar mujeres dispuestas a ser candidatas, porque no todas tienen vocación de servicio público. Ojalá hubiera muchas más, pero no siempre es fácil encontrarlas y no creo que establecer la igualdad por ley para asegurarles un cupo les haga un favor a las mujeres. Más que problema de ley, es de actitud”, cerró Kast.

1- Gabriel Boric y la seguridad pública: en contra de “aumentar la pena al delito de robo en lugar no habitado”

Corría la sesión ordinaria del 24 de abril del 2014. Un recientemente electo diputado Gabriel Boric, integrante de Izquierda Autónoma, abrió su alocución para mostrarse contrario a aumentar las penas “al delito de robo en lugar no habitado”: “Señor Presidente, esta materia la conversamos en las escuelas de derecho”.

“¿Cuál es el fin de la pena? Hay quienes sostienen que la pena tendría un carácter retributivo. Esto significa que la pena que se le impone a alguien que infringe la ley tiene un fin en sí mismo; o sea, la función de la pena es la de restablecer el daño causado”, comenzó argumentando el magallánico.

“Sin embargo, algunos creemos que la pena y el fundamento moral de la práctica punitiva del Estado son preventivos. Entonces, aquí nos cuestionamos si sirve la pena y si sirve aumentar la sanción para evitar el delito. ¿Cumplen las penas de privación de libertad el objetivo de disminuir las tasas de criminalidad?”, sentenció.

“A nuestro parecer, el derecho penal debería ser el último instrumento al que recurrimos como sociedad para proteger determinados bienes jurídicos. En el mismo sentido, creo que, en general, son preferibles aquellas sanciones penales menos punitivas si se alcanza el mismo fin. Esto si se comparte que la pena tiene un objetivo social y no es un fin en sí misma”, siguió el abanderado de Apruebo Dignidad.

“(…) Por lo tanto, desde esa perspectiva, se debe preferir la aplicación de penas alternativas a la privación de libertad y, junto con ello, legislar en función de transformar de manera radical el origen del problema y de la violencia, que no está en el que delinque, sino en la sociedad desigual que hemos construido, la que precisamente queremos transformar”, culminó Boric.

2- Boric en contra de la “alteración de la paz pública mediante actos de violencia”

El diputado que entonces ya formaba parte de las filas de Convergencia Social, aprobó en lo general a fines de 2019 el proyecto de ley que buscaba penalizar este proyecto, también conocida como ley “Antibarricadas” o “Antisaqueos”. Esta tipificó como delito diversas acciones en medio del contexto del Estallido social. No obstante lo anterior, el puntarenense rechazó algunos de sus artículos.

En enero del 2020 el proyecto volvió a discutirse en la Cámara. En esa ocasión, Boric expresó: “El gobierno nos propone un proyecto que busca resolver (…) con herramientas mal utilizadas del derecho penal, un problema que es eminentemente social y político”.

“Se pretende, entre otras cosas, enviar a la cárcel hasta por 540 días a quien participe de cortes de tránsito”, agregó el magallánico.

“Pero tenemos que preguntarnos qué es la violencia para este gobierno en este caso. ¿Cómo van a distinguir, por ejemplo, en la marcha más grande de que se tenga recuerdo el 25 de octubre de 2019? ¿Fuimos violentos acaso quienes sin autorización ocupamos masivamente las calles del país para exigir una Constitución democrática y una vida digna?”, apuntó.

“Pero ¿qué pasará si se aprueba este proyecto de ley? ¿Saben cuál es el problema? Que la política chilena, por un lado, y la policía chilena, por otro, han demostrado una pasmosa ineficacia en identificar y detener a quienes generan la violencia”, criticó.

“Y es un problema de la policía, a la que no estamos disponibles a entregarles más facultades en medio del grave cuestionamiento nacional e internacional”, aseveró el frenteamplista.

“¿Quiere decir lo anterior que avalamos hechos de violencia como los saqueos? Decimos fuerte y claro que no lo hacemos; pero estos delitos ya están sancionados en el Código Penal y pueden ser castigados como tales. Lo que corresponde es abordar una profunda reforma a las policías más que, en este contexto, entregarles nuevas facultades”, estableció Boric.

3- Boric en contra de la “modificación de las leyes sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos”

Siendo un reconocido hincha de Universidad Católica y forofo habitual de San Carlos de Apoquindo, Boric enfocó sus críticas a este proyecto que buscaba modificar la ley 19.327, que fija normas y sanciones de los “hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional”, que fue finalmente aprobado por la Cámara.

“Señor Presidente, este proyecto de ley me parece que está muy mal enfocado por varios motivos”, comenzó.

“En primer lugar, porque sigue con la vieja idea de que aumentando las penas se logrará disminuir la violencia. (…) La nueva redacción hace aplicable la ley al traslado de los asistentes, al de los periodistas, a las celebraciones previas o posteriores al espectáculo, entre otros aspectos. Se amplía excesivamente la aplicación de la ley y se introducen mayores niveles de ambigüedad respecto de los casos en que debe ser aplicada”, estableció.

“Se incorpora además el delito de secuestro de buses de transporte remunerado de pasajeros, con una pena altísima de cinco años de cárcel. Eso es casi entrar en la lógica penal de considerar enemigos a los hinchas. Se incorpora una agravación de la sanción accesoria para prohibir asistir a espectáculos de fútbol profesional o a sus inmediaciones, ampliando el intervalo, que hoy es de uno a dos años, de dos a cuatro años. Además, lo que es más grave, pretende incorporar una cuestión que me parece una locura y es que la persona que es sancionada debe permanecer el tiempo que dura el partido de fútbol de su club en una comisaría”, reprochó.

“¡Además de prohibirle ir al estadio, le prohibimos realizar cualquier actividad lícita en ese período! ¡Lo vamos a encerrar en una comisaría! ¡Eso es completamente absurdo! ¡Eso es extremar y desnaturalizar la función del derecho penal!”, añadió.

“Algunos han llegado incluso a señalar que se debieran sancionar los insultos dentro del estadio. ¿Cómo van a sancionar el legítimo derecho del hincha de expresar su frustración ante dirigencias incompetentes, que se toman los clubes para llenarse los bolsillos o mejorar su popularidad sin siquiera ser hincha del club? (…) Señor Presidente, terminemos con la violencia, pero eso no significa terminar con la fiesta, con el carnaval del fútbol”, terminó Boric.

4- Boric a favor de las “normas preventivas y punitivas contra actos de violencia en campañas electorales”

El proyecto de “normas preventivas” contra actos de violencia en campañas electorales se discutió en la Cámara Baja en noviembre de 2014, antes de pasar al Senado, donde aún descansa.

En sus intervenciones al respecto, Boric se mostró a favor, insinuando que se debería aprobar “por unanimidad”, recordando el caso de Luciano Rendón, joven que sufrió una golpiza el sábado 27 de octubre del 2012, al ser descubierto descolgando propaganda de las elecciones municipales en Peñalolén. Además, recordó una anécdota juvenil suya relacionada al hecho.

“Señor Presidente, hace algunos años, cuando estaba estudiando derecho en la Universidad de Chile, recuerdo que quien habla y un par de amigos (creo que fue durante la campaña presidencial en que se enfrentaban Lavín y Piñera, y por el otro bando estaba la actual Presidenta Bachelet) estábamos indignados al ver la plaza Baquedano absolutamente repleta de carteles con caras “fotoshopeadas” y la sonrisa permanente de Joaquín Lavín”, empezó su relato el parlamentario.

“Una vez que decidimos romper los carteles y sacarlos de allí, inmediatamente apareció un grupo de matones que nos amenazó con fierros para tratar de pegarnos. Afortunadamente, corrimos más rápido que ellos y no nos agarraron. Finalmente, no nos pasó nada y solo fue el susto. Creo que rompimos varios carteles más durante esa campaña”, rememoró.

“Sin embargo, la suerte que tuvimos nosotros no fue la misma que corrió Luciano Rendón el 27 de octubre de 2012, ya que durante la madrugada de ese día fue brutalmente agredido con combos, patadas y golpes propinados con un bate de béisbol. No me queda claro si fueron los jefes o encargados de campaña de Carolina Leitao o personas de una candidatura de la derecha o quizás de otro comando”, acusó.

“Me imagino que hoy aprobaremos este proyecto por unanimidad. Pero no nos hagamos los lesos con lo que ha pasado durante 24 años de campañas electorales (…) Ojalá que nunca más haya casos como el de Luciano Rendón ; ojalá que nunca más se llenen las calles con carteles “fotoshopeados” y frases vacías, y que de aquí en adelante la “ley Luciano” sea un permanente recuerdo de que las campañas políticas se basan en ideas y no en “lucas”, finalizó Boric.