¿Seguimiento con cámaras? Inquietud entre expertos en derecho digital por concurso de Mallplaza

Mallplaza tentó a muchos con su más reciente concurso disponible para los clientes de todos sus centros comerciales en nuestro país, mediante el cual ofrecía como premio nada menos que una gift card Falabella por un millón de pesos.

Participar resultaba sumamente sencillo: las personas sólo debían llenar sus datos en la página de la cadena y esperar a que la fortuna los eligiera. Sin embargo, al revisar las bases surgieron algunas dudas respecto al tratamiento de los datos personales que obtienen de los participantes, considerando que acceden a la información biométrica de los interesados.

Esto, ya que los participantes entregaron su permiso para que sean geolocalizados mediante cámaras de seguridad e incluso, con herramientas que implementen a futuro.

“Recolectaremos tus datos personales biométricos y de geolocalización a través de dispositivos de digitalización de escritura y firma, y otros lectores biométricos; escáneres de huellas digitales, cámaras de seguridad, entre otros que se puedan implementar, y que serán oportuna y debidamente informados”, señalan las bases del concurso.

En ese sentido, desde la ONG Derechos Digitales plantean sus resquemores. “Es abusivo porque piden datos que no son necesario. ¿Por qué necesitan los datos biométricos? ¿Para qué? Son datos especialmente regulados por la ley y que en principio no debiesen tratarse”, señalan desde la organización.

Tratamiento de datos personales

Hoy en día son frecuentes los concursos en los que para aspirar a un premio, el cliente accede a entregar parte de sus datos personales. En el caso de este sorteo organizado por Mallplaza, -difundido a través de sus diferentes plataformas y que terminó el 31 de octubre- al inscribirse, el usuario da su autorización para procesar su información biométrica.

Esto le permite a la compañía acceder a registros de acceso a tiendas, incluyendo días y horarios. Específicamente, explican que utilizarán los datos recolctados para “elaborar un perfil de usuario (individual o agregado) basado en tus preferencias de compra, canje de productos, visitas a Mallplaza o las tiendas de las empresas Falabella, navegación en Internet, y la frecuencia y horarios con que acostumbras a hacerlo”.

Además, esto les ayudará a “completar automáticamente los documentos necesarios para adquirir o canjear productos o servicios en la Sociedad y en las empresas Falabella”.

Cabe señalar que el concurso estuvo disponible en los 17 centros comerciales de Mallplaza, desde Arica hasta Los Ángeles, incluyendo los ocho que existen en la región Metropolitana.

“Condiciones abusivas”

Al respecto, Michelle Bordachar, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, explica a BioBioChile las dudas que le generan estas condiciones, las que califica derechamente como “abusivas”.

“La ley de datos personales chilena es súper simple, es muy corta”, comienza señalando la abogada de la Universidad de Chile y diplomada en Ciberseguridad por la misma casa de estudios.

“Yo creo que hay que definir dos cosas. Lo primero es que es un tratamiento abusivo al margen de si es legal o no, y eso tiene que quedar súper claro. Y lo segundo es que en estricto rigor tampoco cumple con el estándar porque el consentimiento no es libre, no está debidamente informado”, señala.

“Es abusivo porque pide datos que no son necesarios, ¿por qué necesitan los datos biométricos? ¿para qué? Son datos especialmente regulados por la ley y que en principio no debiesen tratarse”, puntualiza.

Además, enfatiza Bordachar, “te los piden en términos tan amplios que estás firmando un cheque en blanco”.

“No dicen qué harán con la información ni por cuanto tiempo los tendrán. A su vez, no se comprometen por las consecuencias que pueda tener el usuario si hay una falla de seguridad”, advierte.

La experta asegura que incluso cuando sea legal, se debe dejar en claro que de igual manera son prácticas abusivas, “y que por muy legales que sean bajo la ley del año 1999, no tienen por qué ser aceptables”.

“Entre otros”

La experta en derechos digitales alude, a su vez, a un segundo aspecto. “Por otra parte, la ley te dice que para que el consentimiento sea válido, debe ser libre, expreso, informado y tiene que ser por escrito. Pero cuando a ti te ponen ‘entre otros’, eso no es ‘informado’ porque no me estás informando nada”, dice.

“Entonces, en estricto rigor, cualquier tratamiento de datos que cayera dentro de ese ‘entre otros’, para mí queda al margen de la legalidad porque no me lo han informado”, añade.

Michelle se refiere al cuarto párrafo del apartado “Tratamiento de datos personales”, en el cual se indica: “Se entiende por ‘dato personal’, tu nombre, RUT, domicilio, teléfono, correo electrónico, datos de geolocalización, uso y visita del sitio web, historial de navegación, hábitos de compra, entre otros”.

“Distinto es si me dan una definición, porque no me están definiendo ‘dato personal’. Me dicen que es esto, esto y ‘entre otros’. Sería diferente si indicaran la definición de la ley que dice que dato personal es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable”, menciona.

“Pero eso no lo sabe todo el mundo, lo sabe un abogado. La persona que lee esto, si es que lo llega a leer, solamente lee que esto son mis datos personales pero ‘entre otros’. Entonces, al final no tengo idea sobre qué otros datos más calzan en esto”, advierte.

En otro apartado, las bases señalan: “Recolectaremos tus datos personales biométricos y de geolocalización a través de tecnología que permite localizar tu ubicación”. Frente a esto, la jurista plantea: “¿A qué tipo de tecnología se refieren?”.

“Además dice que ‘autorizas a la Sociedad Plaza S.A y sus filiales a compartir tus datos con el resto de las empresas Falabella y a que estas últimas traten, en su beneficio, tus datos personales; y, los compartan entre si’. ¿Pero qué cabe dentro de su beneficio? Si el día de mañana quisieran vender la base de datos, ¿se podría entender que eso está en sus beneficios?”, plantea.

Cabe consignar que en las condiciones Mallplaza asegura que el participante puede revocar “en cualquier momento la autorización que entregas para tratar tus datos personales, en cuyo caso es posible que no puedas utilizar alguno o todos los servicios que ofrece Falabella”.

Un seguimiento con dudas

Por su parte, también hay expertos que plantean sus dudas respecto a la capacidad real de Mallplaza para implementar lo señalado en las bases del concurso.

En ese sentido, señalan que hay dos escenarios posibles; el primero, que la cadena de centros comerciales no tenga las capacidades para realizar el seguimiento a los participantes, lo que significaría que la persona le estaría vendiendo “su alma al diablo” para cuando la empresa incorpore la tecnología que estimen necesaria.

En el segundo caso, puede que efectivamente cuenten con las capacidades para hacer el seguimiento, lo que también sería preocupante, ya que si se instala cualquier tipo de tecnología de control biométrico, ya sea cámaras o sistemas de reconocimiento facial, sería imposible hacer la discriminación respecto a quien tiene la autorización y quien no.

“Si pones cámaras para saber quien está ahí, recogen los datos de todas las personas”, advierten.

Se trata de un tema complejo porque -precisan- todos quienes ingresan a un centro comercial de la cadena deberían dar su autorización para un seguimiento. Además, muchos de los que entran son menores de edad.

¿Cláusulas invasivas?

En la misma línea, Carlo Benussi, abogado y experto en datos personales, señala a BioBioChile que, en primer lugar, el concurso implica “el tratamiento de datos personales, lo cual está sujeto a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada”.

“Además, cabe recordar que la protección de datos personales constituye un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 19 numeral 4 de la Constitución Política. Falabella, como responsable de datos, debe dar cumplimiento, en todo momento, a estos cuerpos normativos en el tratamiento de datos que realice de los participantes del concurso”, esgrime.

“A primera vista parece un poco invasivo que, con el solo hecho de aceptar la política, se permita a Falabella a utilizar los datos para fines, por ejemplo, de perfilamiento aplicando modelos predictivos o de enviar ofertas y publicidad personalizada, que no tienen relación con la realización del concurso”, expresa.

Respecto al tratamiento de datos biométricos y de geolocalización, el abogado detalla que bajo nuestra ley, estos son datos sensibles que están sujetos a un estándar de protección mayor. “Ahora, fuera del ámbito de la ley, parece bastante discutible la necesidad de que, en la participación de un concurso de este tipo, se requiera tratar datos biométricos para elaborar un perfilamiento”, remarca.

Finalmente, sostiene que aunque el actuar de la empresa se apegue a la legalidad vigente, “eso obedece, no por el hecho que la política de privacidad presentada sea particularmente respetuosa de la privacidad de los usuarios, sino que radica en el hecho que nuestra legislación está atrasada desde hace más de 20 años”.

Antonio Olivares, abogado de Conadecus (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios), menciona que al revisar las bases, “hay una serie de cláusulas que uno podría calificar como abusivas, tanto cláusulas que están referidas a los datos personales como aquellas cláusulas que se refieren a otras materias distintas. Por ejemplo la posibilidad que tienen ellos de modificar unilateralmente las bases”.

“En cuanto a los datos personales es quizás el aspecto más grave porque es excesivo. ¿Pueden pedir datos personales a los consumidores? Sí, con finalidades determinadas que ellos aceptan de antemano, pero pareciera ser que esto ya sobrepasa los límites porque acceder a perfiles biométricos para saber cuando la persona entra a una tienda y qué productos compró, es a todas luces excesivo, aún cuando pueda estar dentro de las bases”, prosigue.

“Los consumidores no están entregando sus datos, al entrar al concurso, con ese fin. Pueden entregar sus datos para participar por una gift card, se podrá entender que puede ser para que reciban promociones o descuentos en la tienda, perfecto, pero de ahí a llegar a los datos biométricos, a todo un control en cada una de las posibilidades del proveedor, se transforma en cláusula abusiva”, argumenta.

¿Y si hay una filtración?

En el caso de una eventual filtración de la base de datos, olivares indica: “Ellos pueden tener bancos de datos, eso está permitido por la ley, pero son responsables por la seguridad de esos datos”.

“No se pueden desligar de la responsabilidad de la información que recopilan de parte de los consumidores, desde los datos personales comunes y corrientes que serían para participar en el concurso, hasta los biométricos que uno supondría que estarían autorizando los consumidores. Por lo tanto, si hubiera una filtración, o si un tercero ajeno lograra acceder al banco de datos, la entidad que los recopiló es responsable por los daños que eso pueda generar”, asegura.

En cuanto a la aplicación del seguimiento, el abogado tiene sus dudas. “Seguramente el perfil biométrico se lo harían a todas las personas que ingresan a la tienda, y la información se la entregarían simplemente a quien autorizó, pero de igual manera la tienda va a tener la información. Eso es algo que en cualquier caso no podríamos saber, porque puede que lo estén haciendo desde ya”, plantea.

La respuesta de Mallplaza

BioBioChile se contactó con Mallplaza para tener una respuesta frente a las dudas en torno a las bases del concurso.

A través de una escueta declaración, la compañía señala: “En Mallplaza velamos por el resguardo y buen uso de los datos que nuestros clientes, voluntariamente, entregan al adherir a los concursos y promociones que realizamos”.

“Los datos entregados son usados únicamente para los fines establecidos en las bases de los concursos, con todos los resguardos en materia de privacidad de las personas y protección de datos, de acuerdo a la legislación vigente”, complementa.