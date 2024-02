Álvaro Elizalde: "Las fuerzas refractarias al cambio no han tenido disposición para aceptar reformas"

Al cierre de la legislatura 2023-2024, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) analiza el pasado y proyecta el futuro. Álvaro Elizalde, el socialista encargado de articular las siempre difíciles conversaciones entre el poder ejecutivo y legislativo, destaca que el camino del diálogo les ha permitido aprobar un número récord de leyes. Y en particular en materia de seguridad.

Sin embargo, también apunta a las dificultades para avanzar con las reformas clave de esta administración: por un lado, enfatiza en la atomización del Congreso; y por otro, reflexiona sobre los sectores con resistencia al cambio. Aunque sin nombrarlos. A la hora de criticar a la derecha prefiere ser diplomático para evitar tensionar el diálogo.

“Las fuerzas refractarias al cambio en general no han tenido buena disposición para aceptar reformas sociales que son imprescindibles para el país”, afirma.

“Tenemos el Congreso más atomizado desde la recuperación de la democracia”

—Tras casi un año en el cargo, como ministro Segpres ¿Cuál es el balance del año legislativo?

Hoy tenemos el Congreso más atomizado desde la recuperación de la democracia. Hay una veintena de fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional. Por tanto, no es fácil construir mayorías para aprobar leyes. No obstante, promoviendo el diálogo con todos los sectores hemos logrado aprobar un número récord de leyes. A la fecha, hay 231 leyes aprobadas desde que se inició el gobierno. Como dato comparativo podemos mencionar que el promedio de los anteriores gobiernos en sus dos primeros años es de 149 leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Nosotros ya llevamos 231.

Y hay otras materias que nos parecen muy relevantes. Por ejemplo, la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, la que establece mecanismos de reparación integral a las víctimas de femicidio y sus familias, a ley sana, ley TEA, la que flexibiliza el acceso y fortalece el seguro de desempleo, o la que permite la consideración de la vida familiar y laboral, por citar algunas en el ámbito de la seguridad social.

En materia de seguridad pública también tenemos un récord. El Gobierno a la fecha lleva 51 leyes aprobadas, 43 de las cuales ya han sido publicadas el Diario Oficial. Solo como referencia, el Gobierno que aprobó más leyes de seguridad fue el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, con un total de 32, en seis años de Gobierno. El Presidente Boric lleva menos de dos años con 51 leyes aprobadas. Así que sin lugar a dudas que ahí vemos también un avance importante, con leyes como la que entrega herramientas para perseguir el narcotráfico, también la que establece técnicas especiales de investigación para perseguir al crimen organizado; la de delitos económicos, que permite que los delitos de cuello y corbata no queden en impunidad, solo por citar algunos ejemplos.

“En el Congreso tenemos más fuerzas políticas y menos sentido colectivo en las bancadas”

—Y en el día a día ¿Con quién ha sido más fácil dialogar?

Bueno, nosotros en la Segpres literalmente dialogamos con todos. Son múltiples las reuniones que se desarrollan en el Congreso y hemos ido construyendo acuerdos y mayorías para destrabar la agenda legislativa con prácticamente todos los sectores. Obviamente hay una mejor disposición de parte del oficialismo. Pero en otras materias también ha habido contribución de parte de la oposición.

Es importante tener una actitud constructiva que nos permita, a través de un diálogo democrático, generar buenos acuerdos para el país. Muchas veces se tiende a remarcar en la contienda política sobre la base de declaraciones públicas en un tono que no es del todo conciliador, pero debemos reservar una clara vocación de diálogo para generar acuerdos que sean positivos para el país y esa es la instrucción que nos ha dado el Presidente Boric.

—¿Y con quiénes ha sido más complicado llegar a acuerdos?

Depende de la materia. Pero obviamente con el oficialismo tenemos más sintonía y con la oposición… la oposición es diversa, por tanto hay actores que han tenido voluntad más constructiva que otros. Pero prefiero no generar una especie de ranking al respecto.

—Usted también fue ministro durante el segundo Gobierno de la expresidenta Bachelet. Tanto ella como el Presidente Boric han intentado empujar una agenda de reformas. Si tuviera que comparar ¿Había más resistencia al cambio en esa época o en la actualidad?

Creo que son contextos distintos, pero las fuerzas refractarias al cambio en general no han tenido buena disposición para aceptar reformas sociales que son imprescindibles para el país. El mayor problema que tenemos hoy es que a este marco que es permanente se ha agregado una atomización parlamentaria. Antiguamente, las fuerzas con representación parlamentaria más relevantes eran cinco o seis y, por tanto, una vez que se ordenaba el diálogo con un grupo acotado de actores era posible establecer si se contaba o no con la mayoría necesaria para aprobar una iniciativa. Y los acuerdos también eran más fáciles porque había un número acotado de interlocutores. Hoy día es mucho más complejo, porque existen una multiplicidad de fuerzas políticas en el Congreso Nacional, incluso muchos parlamentarios que establecen relaciones de uno a uno y, por tanto, si bien forman parte de una bancada no necesariamente se sienten representados por las decisiones que estas bancadas adoptan institucionalmente y ese cuadro de dispersión y atomización es lo que dificulta de forma más clara los acuerdos en el tiempo presente.

—Y eso es algo que no estaba tan presente en el segundo Gobierno de Bachelet.

Había menos fuerzas políticas con representación parlamentaria y bancadas más ordenadas. Hoy día tenemos más fuerzas políticas y menos sentido colectivo en las bancadas.

Ley Corta de Isapres: “Los fallos de la justicia se tienen que cumplir”

—Uno de los debates que marcó el cierre del periodo legislativo fue la aprobación de la Ley Corta de Isapres en el Senado ¿El Gobierno la va a llevar al TC?

Nosotros hicimos reserva de constitucionalidad respecto a un punto en particular, en una norma que a nuestro entender es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, por tanto, no se podía aprobar sobre la base de una moción parlamentaria. Y que además es de quórum y requería para su aprobación de la mayoría absoluta de los senadores y senadoras en ejercicio. Lo que no aconteció. No obstante, hemos señalado que cualquier decisión al respecto la vamos a adoptar cuando termine el trámite legislativo. Porque el texto aprobado por el Senado ahora tiene que ser revisado por la Cámara de Diputados. Una vez que la Cámara de Diputados lo revise, se le introducen cambios, vuelve al Senado, si el Senado no acoge esos cambios, se podría eventualmente constituir una Comisión Mixta, cuyo informe tendría que ser votado posteriormente por el Senado y la Cámara. Es decir, todavía hay una serie de trámites legislativos, de etapas que están pendientes. Esperamos finalmente concluidas esas etapas ver cuál es el texto que se aprobó y sobre esa base adoptar una decisión.

—Y sobre el punto central de esa propuesta ¿Cuál es la opinión del Gobierno? ¿Están de acuerdo con la idea de rescatar a las isapres?

Nosotros creemos que los fallos de la justicia se tienen que cumplir. Nadie puede dejar de cumplir una sentencia, más aún cuando emana del máximo tribunal de la república, que es la Corte Suprema. El proyecto ley que ha presentado el Gobierno, es un proyecto que asegura el cumplimiento del fallo y establece condiciones para la viabilidad de las isapres, que le permitan cumplir el fallo y que las personas no queden desprotegidas. Creemos que la propuestas realizadas tanto por el mensaje del Presidente como las indicaciones que posteriormente presentó el Gobierno, tienen herramientas para este objetivo, con un eje central, que es que las personas estén protegidas de manera adecuada. Por tanto, los elementos adicionales introducidos en este caso por el Senado no los compartimos; es más, tenemos la convicción jurídica de que para incorporar esos elementos se requería el patrocinio del Ejecutivo y de una votación de quórum.

Álvaro Elizalde: “El Gobierno ha tenido flexibilidad y otros sectores no”

—La otra discusión que marcó la agenda fue la reforma previsional. La derecha se negó a la idea de legislar ¿Han sido intransigentes?

Más que calificar conductas, porque nuestro trabajo es generar acuerdos, sí podemos describir datos precisos y de público conocimiento. El Gobierno ha tenido flexibilidad para llegar a un acuerdo. Y lamentablemente otros sectores no han tenido la misma flexibilidad.

—¿Y cuál cree usted que es la razón de fondo por la que se niegan a hacer cambio al sistema de pensiones?

No quiero calificar intenciones. Sí puedo señalar que me parece grave que no avancemos en una reforma de pensiones, porque el drama que viven las personas jubiladas en nuestro país requiere de una solución y no podemos seguir postergando una ley que todos los sectores consideran imprescindible. Esto corresponde a un diagnóstico antiguo, de más de una década, en que se han presentado múltiples iniciativas legislativas y no han prosperado. Por eso nosotros creemos que es necesario destrabar esta reforma para generar una transición hacia un verdadero sistema de seguridad social que se traduzca en un aumento de las pensiones ahora y no en tres o cuatro décadas más. Por eso para nosotros lo fundamental es que esta reforma tenga como eje a los pensionados y pensionadas y particularmente cómo mejoramos sus pensiones.

—También desde la derecha, Jaime Bellolio (UDI) apuntó a que usted, como senador, había sido uno de los impulsores de las pensiones de gracia ¿Se arrepiente de haber respaldado esa propuesta?

En absoluto. Lo que nosotros planteamos en su momento en el debate parlamentario, porque esto fue una moción que presentaron otros parlamentarios, fue la necesidad de establecer alguna forma de reparación respecto a las personas que fueron víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos. Tal como se ha hecho en el pasado en nuestro país. Hay múltiples múltiples experiencias: el Informe Rettig, la ley de exonerados políticos, la ley Valech también, solo por citar algunos ejemplos. Usted entenderá que si por el actor del Estado una persona pierde sus ojos, lo que corresponde es que exista una política de reparación. Y eso fue lo que planteamos en su momento. Ahora, sobre la forma en la cual se han incrementado estos beneficios y se han tomado las decisiones, también hemos planteado una necesidad de hacer una revisión. El propio Presidente de la República ha tomado una decisión al respecto, lo anunció la ministra Tohá.

“Ninguna pelea política puede significar que se postergue a los pensionados”

—Volviendo a la reforma de pensiones ¿Cuáles son las expectativas respecto a la reforma previsional en su trámite en el Senado?

Nosotros esperamos que exista disposición de efectivamente generar un mecanismo que permita aumentar el monto de las pensiones. Hay quienes quizás están más preocupados de la industria o de las AFP. Nosotros estamos preocupados de los trabajadores que van a pensionarse en un tiempo más y los que actualmente están pensionados. Y en ese contexto nos parece que es fundamental generar condiciones para, por un lado, fortalecer el pilar solidario a través del aumento de la PGU, lo que está asociado al pacto fiscal, porque esto es un es un gasto permanente que requiere de ingresos permanentes. Y por otro lado fortalecer en lo que se conoce como el pilar contributivo, que es el que se financia a través de las cotizaciones de los trabajadores, adicionando una que se administre con criterios de seguridad social que permita aumentar las pensiones a la brevedad posible.

—Y a la luz de cómo se dio la discusión en la Cámara de Diputados ¿Estima que va a ser complicado ese debate?

Ha sido un debate complicado desde hace ya bastante tiempo. Son múltiples las iniciativas que se han presentado en los últimos gobiernos y éstas no han prosperado, no han contado finalmente con el apoyo para su aprobación. El que sea un debate complejo no implica que renunciemos a la responsabilidad y obligación que tenemos con los pensionados y pensionadas de nuestro país. Ninguna pelea política puede significar que finalmente se postergue la solución que demandan los pensionados y pensionadas de Chile. Nos parece que tenemos que hacer todos el mejor esfuerzo para arribar a un acuerdo que nos permita sacar adelante esta reforma.

—Entre quienes difieren de cómo se ha elaborado la propuesta, un grupo de economistas la ha calificado como un “Frankenstein” previsional ¿Le parece así?

La propuesta del Gobierno es una apuesta coherente, avalada técnicamente, se han hecho modificaciones con el objeto de llegar a acuerdos, pero efectivamente como se aprobó sólo parte del proyecto tenemos que —en segundo trámite constitucional en el Senado— velar porque las normas que quedaron pendientes finalmente sean aprobadas de manera tal que este sea un proyecto integral que aborde distintos perfeccionamientos al sistema de pensiones y que nos permita transitar hacia un sistema de seguridad social.

El factor Ibáñez: “Espero que todos los actores tengan la madurez para remar hacia el mismo lado y sacar la reforma”

—Y en esta discusión ¿Qué tanta incidencia van a tener los dichos del diputado Ibáñez?

Espero que exista voluntad de todos los actores de llegar a acuerdos y, al margen de declaraciones de coyuntura, finalmente aquí tenemos que poner en el centro a las personas, y obviamente ninguna disputa política puede significar que nos distraigamos de lo que realmente importa y eso implica sacar adelante esta reforma. Así que espero que todos los actores con representación en el Senado tengan la madurez suficiente para que podamos finalmente remar hacia el mismo lado y sacar adelante esta reforma.

—¿El Gobierno conversó con el diputado Ibáñez?

En la jornada hubo algunos ministros e incluso parlamentarios que hablaron con él, pero con posterioridad no sé si alguien habrá hablado con él.

—¿Usted u otro representante del Gobierno se ha acercado a hablar con la senadora Rincón? Ella decía estar esperando una disculpa.

Aquí hay que establecer con toda claridad que el parlamento es un poder del estado independiente. Y los parlamentarios, sean oficialistas o de oposición, finalmente toman decisiones por sí y ante sí, que no forman parte necesariamente de una decisión que adopta el Gobierno, que es otro poder del Estado. Pero en lo que respecta a los ministros, nosotros hemos insistido en la necesidad del diálogo con todos los actores, la ministra Jara se reunió con Demócratas para generar el acuerdo, yo mismo he hablado con los parlamentarios de la bancada de Demócratas y, por cierto, nosotros vamos a seguir promoviendo este diálogo para generar acuerdos.

—¿Y ellos han dado por superado este impasse?

Yo no soy vocero de ninguna fuerza política ni ninguna bancada. Lo que sí puedo señalar es que la voluntad del Gobierno es generar acuerdos amplios con todas y todos. Y por tanto siempre vamos a valorar a aquellos que tengan disposición de diálogo y entendimiento.

—De todas formas, Ibáñez claramente puso en riesgo el avance de un reforma importantísima ¿Los aliados del oficialismo caen en la política del autogol?

A mí me gusta ser parte de la solución y no del problema, por tanto, cualquier declaración que realice, aunque sea con ánimos puramente descriptivos, podría generar una dinámica que no creo que sea la mejor para generar acuerdos en el Senado.

Álvaro Elizalde: La fusión del Frente Amplio “es positiva para la democracia”

—Al margen, proyectando el funcionamiento del oficialismo para 2024 ¿Cómo observan desde el Gobierno la fusión del Frente Amplio?

Todo lo que contribuya a reducir la atomización política es positivo, porque permite tener fuerzas más representativas y también facilita el diálogo para generar acuerdos.

—En términos legislativos y políticos ¿Cree que ayuda a la cohesión del oficialismo?

No solo del oficialismo. Permite que existan actores más representativos y menos atomizados.

—O sea ¿Va a ser también más fácil el diálogo interno con el socialismo democrático, por ejemplo?

Y toda otra iniciativa, en el mismo sentido de aquella que está promoviendo el Frente Amplio; es decir, que contribuya a revertir la atomización, en lo personal creo que es positivo para nuestra democracia.

—En términos legislativos, un buen resultado en las elecciones municipales que viene ¿Podría revitalizar al Gobierno a la hora de impulsar su agenda en el Congreso?

Son elecciones de carácter distinto, obviamente. Pero claro, los proyectos políticos representan proyectos de país y, por tanto, las elecciones intermedias son un indicador que nunca hay que desmerecer. Pero el mandato del Gobierno responde a una elección que se realizó en su oportunidad. Y la aprobación de autoridades regionales y municipales tiene que ver especialmente con quienes van a desempeñar estas responsabilidades en las distintas regiones y comunas de Chile.

Álvaro Elizalde: “Vamos a seguir promoviendo las reformas”

—De cara al segundo tiempo del Gobierno, a poco de cumplir dos años en el poder ¿Cuáles van a ser las reformas prioritarias (al margen de la previsional)?

La reforma previsional es fundamental, también el pacto fiscal, que incorpora por un lado el proyecto para garantizar el cumplimiento tributario y también la modernización del sistema tributario, en una iniciativa que se va a presentar en marzo próximo. El proyecto de cumplimiento tributario se presentó esta semana y en marzo se va a presentar todo lo que es la normativa referida a la modernización tributaria, que está considerado entre la primera reforma tributaria que presentó el Gobierno. Adicionalmente queremos que siga avanzando la agenda de probabilidad y transparencia. Tenemos proyectos que esperamos sean despachados en un plazo acotado, como el de integridad municipal y el de transparencia 2.0 y vamos a presentar iniciativas para fortalecer la regulación del lobby, las transferencias y ya se presentó también un proyecto que se refiere a los beneficiarios finales. Este es bien importante porque es una iniciativa que permite saber quiénes son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas. Esto es relevante en materia tributaria, también se utiliza en otros países del mundo para enfrentar al terrorismo y al crimen organizado. Es una herramienta que permite finalmente contar con mejores herramientas para perseguir a quienes administran dinero que tiene origen ilícito o que se utiliza con la finalidad de cometer algún tipo de delito.

Adicionalmente, vamos a seguir promoviendo el proyecto de vida libre de violencia, el proyecto que fortalece Sernac, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Son dos proyectos distintos, uno se tramita en el Senado y otro en la Cámara. Además de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, sólo por citar algunos ejemplos. Finalmente es una agenda amplia que aborda el desafío que tenemos en materia de seguridad pública, en materia de seguridad económica y también en materia de seguridad social.

—Se suele decir que los primeros dos años son clave, y que impulsar cambios importantes a partir de la segunda mitad es casi imposible ¿Hay tiempo suficiente aún para cumplir con las promesas de campaña?

Nosotros vamos a seguir promoviendo las reformas que hemos presentado, porque nos parece que dan cuenta de necesidades sociales sentidas y a las que hay que darle respuesta. Más bien demandas sociales que tienen que ser acogidas y por eso vamos a insistir en los proyectos que hemos presentado.