Jorge Sharp y reconciliación con Boric: "No hay diferencia que importe cuando se busca el bien común"

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, celebró y destacó con orgullo el Acuerdo por Valparaíso anunciado el lunes.

El acto en que fue oficializado, tuvo un episodio que se robó las miradas. El Presidente Gabriel Boric, uno de los que respaldó el trato con su firma, soltó una frase que sacó sonrisas: “Llevábamos casi cuatro años peleados con Jorge y ahora siento que este acuerdo nos reconcilia”, admitió.

En conversación con BioBioChile, el jefe comunal repasó la importancia del anuncio y lo encumbró como “un gran proyecto de inversión portuaria con justicia social”.

De paso, se plegó a las palabras que le dedicó el Mandatario en la ceremonia. Sin embargo, también tomó algo de distancia: descarta volver al Frente Amplio en el futuro y pone en duda retomar la cercanía de antaño. “Eso dependerá del Presidente”, afirmó.

Un pacto de 600 millones de dólares

—¿Qué implicancias tiene este Acuerdo Portuario por Valparaíso?

El desarrollo futuro de Valparaíso. Esa es la principal implicancia. Con la firma del acuerdo por Valparaíso se despeja lo que durante casi 30 años había sido un debate permanente de posiciones encontradas en la ciudad. Y eso nos tiene con mucho optimismo de que el futuro de Valparaíso puede ser nuevamente luminoso.

—¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cómo se gestó este acuerdo?

Hay una historia larga y una historia corta. La historia larga tiene que ver con la resistencia que la ciudad de Valparaíso, incluso antes que yo fuera alcalde, había tenido con proyectos que eran impuestos por la Empresa Portuaria en el borde costero. Me refiero al Mall Barón, que fue declarado ilegal por la Corte Suprema. Y el antiguo T2, que fue cuestionado por la institucionalidad ambiental del país. Esa historia larga de resistencia de la ciudad hizo que la empresa portuaria de Valparaíso tuviese en los últimos años, específicamente en los últimos meses, un cambio de actitud de la mano de su nuevo presidente, Luis Eduardo Escobar, para poder construir un acuerdo puerto-ciudad.

La historia corta es la de que venimos trabajando con la Empresa Portuaria hace varios meses este acuerdo, que fue firmado por el gobernador regional Rodrigo Mundaca: el presidente de la Empresa Portuaria, Luis Eduardo Escobar; y yo como alcalde, el 23 de octubre y entregado al Presidente de la República.

—Y en concreto ¿Cuáles van a ser los principales beneficios para los puertos de la región?

La base de todo está en la nueva relación puerto-ciudad. Esa relación que antes había sido de diferencias, hoy día es de objetivos y tareas comunes. Antes había sido de proyectos impuestos por arriba, hoy día es de acuerdos desde el territorio, por abajo, que permiten que el país en materia portuaria cuente en los próximos años con una inversión de nada menos de 600 millones de dólares, que va a suponer la ampliación del puerto, aumentando al doble su capacidad de transferencia de carga. En segundo lugar, la construcción de un muelle de cruceros, el primer muelle de cruceros en Chile, que va a permitir posibilidades antes no imaginadas para el turismo local y evidentemente también nacional, de la mano de la industria de cruceros.

En tercer lugar, un plan de obras en todo el bosque costero de la ciudad, que va a permitir integrar, vincular, anexar el borde costero, hoy día cerrado, al plan de Valparaíso, lo que esperamos permita contribuir a la regeneración del plan de Valparaíso, hoy día deteriorado. Y en cuarto lugar, y no menos importante, el compromiso de construir un mecanismo y definir un monto para el aporte económico de la actividad portuaria a la ciudad, algo que ha sido anhelado por Valparaíso y por todas las ciudades puerto de Chile durante muchos años.

Jorge Sharp: Trabajo decente y desarrollo

—Entonces, dicho en simple ¿La idea es dejar dinero y desarrollo en los puertos que reciben las cargas?

Lo que buscamos es que un proyecto de inversión de 600 millones de dólares, tan importante para el país y para el mundo privado, como es la expansión del puerto, se vincule solidariamente con la economía local, de tal manera que de forma solidaria se pueda desarrollar tanto el puerto como la ciudad. ¿Para qué? Para producir puestos de trabajo decentes y desarrollo para Valparaíso.

—En la práctica ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a haber una institución que se encargue de velar por la implementación y los resultados de este acuerdo?

Cada parte firmante tiene un rol. La Empresa Portuaria, y así lo dice el acuerdo por Valparaíso, es la que debe llevar a cabo el proyecto de ampliación portuaria. Debe ser sometido principalmente al Tribunal Ambiental para su concreción. El municipio de Valparaíso, junto al gobierno regional, asumen el compromiso de construir el mecanismo para poder definir el aporte económico del puerto a la ciudad y compartirlo y presentárselo a la Empresa Portuaria para su apoyo y a las autoridades nacionales. Hay otras entidades del Estado que asumen también roles muy importantes en el acuerdo. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas tiene a su cargo la realización de una serie de obras en el borde costero. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu, de la misma forma. Por ejemplo, vinculado a la construcción del Parque Barón, Empresa de Ferrocarriles del Estado hará otro tanto, respecto a otros sectores del borde costero.

Es decir, este es un acuerdo que podríamos decir nace en Valparaíso, pero que a partir de un acuerdo entre el municipio, el gobierno regional y la Empresa Portuaria que asume el Presidente de la República, y por tanto se convierte en una política de Estado. Una política de Estado que hasta ahora había sido esquiva para Valparaíso, que supone el involucramiento de todos los órganos o entidades del Estado orientado al desarrollo de la ciudad. Y eso tiene un valor tremendamente relevante.

Jorge Sharp y el reencuentro con el Presidente Boric

—En la actividad, realizada el lunes, ocurrió un episodio muy particular. El Presidente celebró la firma y admitió que estuvieron 4 años peleados ¿Cómo partió esa reconciliación?

Lo que también permite este acuerdo por Valparaíso es entregarle un mensaje al país en tiempos donde pareciera ser que en política lo único que importa es pelear con el otro. Tiene que ver con que no hay diferencia que importe en política cuando lo que busca primar es el bien común. En este caso, el bien común de Valparaíso y el bien común del país es la mano de esta inversión de 600 millones de dólares. Por eso yo valoro muchísimo el espaldarazo que le dio el Presidente Boric al acuerdo por Valparaíso que tiene, a mi juicio, la siguiente potencia: se trata de un gran proyecto de inversión portuaria con justicia social. Con justicia social, en este caso, para el territorio de Valparaíso.

Un proyecto de ampliación portuaria con justicia social, que además tiene una convocatoria y apoyo amplísimo. O sea, el acuerdo por Valparaíso no solamente está apoyado por las entidades que lo firmaron de forma inicial, sino que también está apoyado por todos los parlamentarios de la zona, por los consejeros regionales, por el concejo municipal de Valparaíso, por cámaras y gremios empresariales tanto de la comuna como de la región, por todas las universidades, por dirigentes sociales de distintos lugares. Está apoyado, en definitiva, por la sociedad civil. Es un acuerdo donde prácticamente se encuentra toda la ciudad detrás apoyando. Eso tiene un valor que lo hace de una perspectiva estratégica, que en los tiempos que corre hoy se extraña mucho a la hora de vincularse con inversiones tan importantes como esta.

—Y al margen del acuerdo en sí mismo ¿Usted tuvo una ocasión para conversar, para limar asperezas con el Presidente?

Con el Presidente compartimos, en las conversaciones que hemos tenido, en las conversaciones que han tenido nuestros equipos, una común mirada respecto a que es posible construir un camino distinto y alternativo a la forma en que se realizan grandes inversiones en Chile. Y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo del país. El acuerdo por Valparaíso demuestra, y la capacidad de diálogo que tuvimos con el Presidente de la República, demuestra que otro modelo de desarrollo en Chile sí es posible implementar. Y eso creo que, vuelvo a señalar, tiene un tremendo valor.

—¿Ustedes tuvieron públicamente algunas diferencias, en su momento ¿Usted las da por superadas después de todos estos años?

Creo que el Presidente fue claro en ese punto y comparto sus palabras.

Reconciliación, pero sin retorno al Frente Amplio

—Usted en su momento tomó distancia del proyecto político del Presidente Boric, y terminó saliendo de Convergencia Social. Hoy internamente se habla de la fusión de todo el Frente Amplio ¿Le parece un buen camino en el presente?

No soy parte del Frente Amplio y no estoy habilitado para dar una opinión respecto de lo que hagan o no hagan realmente.

—¿Tampoco le gustaría en el futuro próximo volver a sumarse al Frente Amplio?

No.

—En su momento, uno de los reproches fue el apoyo de Boric, como diputado, al acuerdo por la nueva Constitución. ¿Usted cree que, en retrospectiva, el tiempo le dio la razón al Presidente?

No me interesa emitir una opinión en este tiempo sobre lo que sucedió hace cuatro años. Creo que hoy día es importante mirar al futuro.

—Tras este reencuentro, ya volviendo a juntarse en este Acuerdo por Valparaíso ¿Usted tiene la idea de volver a ser un estrecho aliado del Presidente como antaño?

Eso dependerá del Presidente. Nosotros hemos tenido una actitud de colaboración con el gobierno durante un largo tiempo en materias como seguridad, empleo. Y qué mejor ejemplo que el Acuerdo por Valparaíso para invitar al gobierno a apoyar una inversión de 600 millones de dólares en tiempos donde, inversiones de estas características, el país las requiere. O sea, piensa que llevábamos 30 años discutiendo la ampliación portuaria del puerto de Valparaíso y pudimos por fin resolver las diferencias con el apoyo de toda la ciudad, con todo el impacto que va a tener para el comercio exterior y la economía nacional, y con todo el impacto que va a tener para el desarrollo de los vecinos y vecinas de Valparaíso. Creo que son los acuerdos que valen la pena y que nos invitan siempre a dejar todas las diferencias que pueden existir en el pasado atrás.

—En sus aspiraciones, ¿Cuál es el mejor resultado, el mejor beneficio que va a traer este acuerdo para la ciudad?

Un sentido estratégico. Mover la aguja, mover el péndulo del deterioro y el abandono de la ciudad hacia el desarrollo. Esto va a ser un proceso. Y el trabajo que se desarrolle de ahora en más, a partir de este acuerdo, nos va a responder la pregunta de si es que el 23 de octubre del 2023 fue el primer día del surgimiento de Valparaíso.