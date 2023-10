Embajador de Israel en Chile: "Como dice Eclesiastés, hay tiempo para la paz y tiempo para la guerra"

“Todo tiene su tiempo — Todo lo que Dios hace será perpetuo — Dios juzgará al justo y al malvado”. Así se inicia el capítulo 3 de Eclesiastés, presente en el Tanaj -conjunto de libros sagrados del judaísmo. Y fue parte de este capítulo que Gil Artzyeli, embajador israelí en Chile, utilizó para justificar la guerra que se agravó hace dos semanas entre Israel y Hamás, grupo terrorista que controla la Franja de Gaza.

De acuerdo con las últimas cifras, divulgadas por el diario español El País, al menos 4.137 palestinos han muerto y más de 13.000 resultaron heridos producto de los bombardeos israelí en Gaza desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás atacó a Israel dejando a miles de muertos.

Preocupados por la situación en Medio Oriente, los embajadores de Israel y Palestina en Chile luego hicieron declaraciones. De parte palestina, Vera Baboun defendió que se inicie de inmediato un proceso político legítimo con negociaciones que resuelvan los problemas centrales y “eviten más atrocidades”. Artzyeli, por su vez, defendió los ataques israelíes como respuesta y, además, criticó la posición del gobierno chileno frente al conflicto.

El último jueves, el embajador acudió hasta La Moneda, donde se reunió con el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve para expresar su molestia por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien durante su gira por China aseveró que “los atentados inaceptables y brutales perpetrados por Hamás no justifican, bajo ningún punto de vista, la barbarie que el Estado de Israel está llevando adelante en Gaza”.

En entrevista a BioBioChile, Artzyeli no se mostró cómodo para comentar sobre su reunión con el ministro y prefirió no hablar de manera detallada respecto a los dichos de Boric. “Ahora estamos enfocados en ganar esta guerra contra el Hamás”, afirmó el embajador de manera directa, girando su lápis entre los dedos y escapando de cualquier cuestionamiento sobre su relación con el gobierno.

Las rusgas entre Gil Artzyeli y la presidencia de Chile

– ¿Cómo está su relación con el gobierno chileno a propósito de los dichos del presidente Gabriel Boric sobre el conflicto en Gaza y su reunión con el ministro (s) Monsalve? El mandatario calificó como barbarie los bombardeos de Israel a Gaza.

Tenemos una relación de más de 70 años con Chile de beneficio mutuo y estamos siguiendo en esta relación con un diálogo profundo en todos los temas, incluso los políticos.

– ¿Usted se quedó conforme tras su reunión con el ministro Monsalve?

Si, fue una muy buena reunión.

– ¿Ha sido una relación compleja la que usted ha tenido con el gobierno chileno, considerando casos como lo ocurrido en septiembre de 2022, cuando el presidente Boric declinó recibir sus credenciales como embajador?

Estamos en octubre 20, después del 7 de octubre, que fue el día más oscuro de la historia del Estado de Israel. Ahora estamos enfocados en eliminar a Hamás y crear condiciones que no permitirán que el grupo terrorista, o ningún otro actor en la región, pueda volver a atacar en la forma que han hecho hace dos semanas.

Es un salvajismo idéntico o peor al del Estado Islámico, es una barbaridad, no hay semejanza en el siglo 21 a esta brutalidad, a estas fuerzas satánicas y diabólicas que Hamás ha mostrado y en eso estamos enfocados.

– Y respecto a su relación con el gobierno chileno, ¿ella es compleja?

No, estamos en un diálogo continuo en todos los temas, como hemos tenido en más de 70 años.

– ¿Cree usted que el gobierno de Boric ha sido inexperto en materia internacional diplomática?

No respondo, no es para mí.

– ¿Usted ha sido inexperto al expresar sus críticas de manera tan frontal públicamente?

Estamos dolidos y consternados por lo que ha pasado. Estamos defendiendo ahora a nuestro país, sea en la tierra allá o en todo el mundo, llevando el mensaje de que Israel está defendiéndose.

– ¿Pero cree usted que ha expresado bien sus críticas al goberno chileno?

No quiero referirme al pasado. Te hablo ahora sobre lo que estoy haciendo. El análisis de cualquier frase o dichos, lo voy a hacer después, pero ahora estamos enfocados en ganar esta guerra contra el Hamás.

– ¿Cuál es la repercusión de la opinión chilena en el debate internacional?

No quiero meterme a este análisis.

Un conflicto religioso y territorial duradero

– ¿Cree usted que las críticas a Israel por los ataques en Palestina tienen asidero o son siempre antisemitas?

Hay una diferencia profunda. Son dos temas diferentes. Uno es el conflicto israelí-palestino y otro es el Hamás. Respecto del conflicto israelí-palestino, hay diferentes opiniones en Israel mismo y en el mundo. Estamos en negociaciones que llevan décadas, con sus altibajos, con logros, con fracasos y está en un marco de una disputa respecto de dos países para dos Estados. De hecho, en 1947, la ONU adoptó la decisión de la partición en un Estado judío y un estado árabe, y los árabes lo han rechazado desde entonces.

Es muy importante recordar que en 2005 Israel se retiró de Gaza y no hay ocupación de dónde salió este ataque. Estamos en la frontera internacional de 1967 y una vez que hemos salido de Gaza, hubieran podido convertirla en un milagro palestino árabe, un espacio próspero en un terreno pequeño, como Singapur.

Hoy podríamos decir ‘mira cómo Gaza es un ejemplo al mundo prosperando, viviendo con rascacielos, con tecnología, con todo. ¿Y de qué estamos hablando ahora? De una base militar que tiene como rehenes a unos 2 millones de palestinos a manos de Hamás, además de 200 o más israelíes secuestrados, incluyendo niños, bebés y mujeres de más de 80 años. Hamás dedicó en los últimos 18 años todos sus recursos y esfuerzos, no para el bien de los palestinos, sino para el mal de Israel. Y el pueblo palestino, igual que el israelí, está sufriendo.

– Entonces…

Respecto del conflicto israelí-palestino hay diferentes posiciones legítimas en Israel y en el mundo, y en el caso de alguien que apoya a un Estado palestino, no hay nada antisemita en eso. Para nada.

La mayoría de los israelíes, creo en encuestas, hablan de un Estado palestino. Pero hay otros que ponen suásticas, todo este lenguaje claramente antisemita. Algunos dicen ‘no soy solo antisionista’. Pero ¿qué es el sionismo? Es el derecho del pueblo judío de tener su propio Estado en su tierra ancestral. Si alguien niega el derecho de los judíos de tener su propia tierra, como todo el mundo tiene, entonces si, es antisemitismo.

– Israel descarta haber bombardeado el hospital en Gaza, hecho en el que murieron más de 500 personas. Usted salió rápidamente a señalar que esto fue causado por un misil lanzado por otros palestinos terroristas de la Yihad Islámica. ¿Con qué evidencia usted respalda su tesis?

Estamos hablando ahora, el viernes a la una de la tarde. Ya sabemos, ya está en las redes las pruebas de cámaras, uno del Al Jazeera, otro de un pueblito al lado que ven como cae el misil. Hay grabaciones de los terroristas que muestran que falló un misil. Todas las evidencias están allá. Te pregunto a ti, ¿a quién crees tú? ¿Quién crees que lo ha hecho? Es bien claro a cada uno que quiere saber la verdad que la Yihad Islámica lanzó este misil.

Nosotros hacemos todo el esfuerzo en esta guerra y en los anteriores de evitar víctimas civiles, palestinos inocentes. Y la mayoría lo son. Y siempre que hay guerras, sea en Israel, en los territorios, en cualquier sitio del mundo, hay civiles inocentes que mueren. Esto es un resultado de la guerra. La profunda diferencia ética moral entre nosotros y el Hamás es que ellos lo hacen deliberadamente. Su propósito es matar, asesinar, violar, cortar, decapitar seres humanos, mientras que nosotros buscamos los terroristas con el máximo esfuerzo de evitar víctimas civiles inocentes.

– Entonces Israel ha atacado la población civil…

No, la respuesta es no. Nosotros atacamos a los líderes de Hamás. A veces, como he dicho, como en cualquier otra guerra, lamentablemente también hay víctimas civiles. Y cuando tu enemigo, en este caso el Hamás, está utilizando el pueblo palestino como escudo humano, obvio que también caen civiles. Pero esconderse detrás de la población civil no les da inmunidad, según la ley internacional, según las leyes de la guerra. Si no, esto significaría que los nazis, la Yihad Islámica, el Estado Islámico tendrían inmunidad. No, las leyes de la guerra permiten atacar hasta civiles cuando el daño a ellos es menor que a tu objetivo principal.

– La embajadora palestina Vera Baboun dijo que debe comenzar “de inmediato un proceso político legítimo. Deben llevarse a cabo negociaciones para resolver los problemas centrales y evitar mas atrocidades”. ¿Usted está de acuerdo?

Una lástima que ella no lo ha dicho antes del 7 de octubre y lamento que no ha denunciado de una forma categórica la matanza más salvaje, las atrocidades, las violaciones que Hamás ha realizado.

La carta fundamental del Hamás dice que hay que matar a cualquier judío que sea infiel y después de los judíos va a llegar el turno de todos los otros infieles, incluso los cristianos. Si no me equivoco, la embajadora es una cristiana. Entonces, ella también está en la lista del Hamás después de que terminen con nosotros, lo que no vamos a permitir porque eliminaremos a ellos antes.

– ¿De qué manera cree que se podría poner fin a esta escalada de violencia?

Estamos concentrados en eliminar las capacidades militares del Hamás y todos esperamos vivir en paz con nuestros vecinos. Ya hemos logrado la paz con la mayoría de ellos, estamos al borde de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita y vino este freno ahora. Israel siempre ha mostrado su disponibilidad de buscar la paz, de hacer concesiones inéditas con Egipto y con otros países. No tenemos que mostrar pruebas de nuestro anhelo de vivir en paz con nuestros vecinos. Obvio que si, siempre hemos sido preocupados por nuestra seguridad y actualmente puedes imaginar nuestra preocupación. La confianza es menor que antes.

– Israel tiene como objetivo derrotar a Hamás. Supongamos que el país tenga éxito en las operaciones, otros grupos terrorristas pueden surgir en los próximos años. ¿Cómo el gobierno israelí evitará que esto suceda?

Estamos viviendo con el terrorismo por algunas décadas y hemos logrado vencerlo. El 7 de octubre hubo un fallo tremendo de nuestra parte que investigaremos después y vamos a enfrentar la situacióm. Nunca tendremos 100% de éxito. El problema es que, cuando estás en la defensa, tienes que tener 100% de éxito y, cuando estás atacando, necesitas el éxito una vez. Pero en la guerra larga no estamos solos. Es una guerra del mundo democrático, del que avala derechos humanos… es entre el mundo civilizado y el salvaje. Estamos en la guerra del Estado Islámico, ahora en nombre de Hamás. Hay diferentes nombres con la misma ideología de la Sharía, que es la ley islámica. Su propósito, ellos mismos lo dicen, es que el Islam domine el mundo.

– Usted comentó que hubo fallo de Israel el día 7 de octubre. ¿Dónde, precisamente, estuvo este fallo?

Lo vamos a analizar el día después de la guerra, no ahora, y vamos a aprender de lo que pasó.

– ¿Qué le parece la creación de dos Estados como elemento de pacificación en la región y la solución para el conflicto Israel-Palestina? ¿Existe espacio para el diálogo actualmente?

Como dice Eclesiastés, hay tiempo para la paz y hay tiempo para la guerra. Ahora estamos en una guerra con Hamás. El día después vamos hablar con los palestinos, como hemos hecho antes, porque queremos lograr la paz, hemos mostrado nuestra disponibilidad de ir muy lejos para lograrla. No una vez, no dos, pero muchas veces.

Lo que está detrás, el eje del mal, el que patrocina todo lo que está sucediendo ahora es Irán. Un enemigo de Israel comprometido con nuestra aniquilación. Tiene los brazos largos en Líbano, el Hezbolá , que es mucho más equipado que Hamás, y Hamás en Gaza, que tiene también sus células en América Latina y en Yémen.

– ¿Qué errores fueron cometidos por el gobierno israelí con relación a Palestina a lo largo de los últimos años?

Todo el análisis podemos hacer otro día. Ahora estamos enfocados en la guerra contra el Hamás.

– ¿Sobre los avances de los asentamientos israelíes en territorios palestinos, usted no cree que esto fue un error?

En Gaza tuvimos 20 asentamientos hasta 2005. Desmantelamos todos. Sacamos el último soldado israelí, no hay ocupación. ¿Qué pretexto hay por lo que pasó el 7 de octubre? No hay asentamientos. Nada.

– ¿Y los avances en otras áreas de Palestina?

Me preguntas de los asentamientos y te estoy mostrando que los asentamientos no son la razón, porque sin asentamientos pasó lo que pasó desde Gaza.

– Voy a insistir en el tema de los asentamientos en otros territorios más allá de Gaza. Hace unos años hubo una conversa entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu sobre ocupar con asentamientos israelíes el Valle del río Jordán. Esto generaría disminución del territorio palestino. ¿Qué le parece esta idea?

Todo el tema del conflicto israelí-palestino es un tema válido, importante, que vamos a negociarlo un día después de la guerra. Ahora estamos enfocando en Hamás, en Hezbolá -espero que Hezbolá no atreva a atacar también-, y en Irán. Este es nuestro objetivo en este momento. Todo el resto ahora está al margen. Terminamos la guerra, hablaremos de la paz.

– Hay analistas internacionales que afirman que en las últimas décadas Israel, que tiene un poderío militar muy grande, ha cometido un genocidio contra los palestinos. ¿Qué piensa usted sobre esta afirmación?

Genocidio es lo que ha intentado Hamás. Si ellos hubieran tenido la capacidad de matar, no 1.400 israelíes, sino 9 millones de israelíes y judíos, lo habrían hecho. Si hubieran tenido la capacidad de eliminar a todos los judíos del mundo, lo habrían hecho al instante. Mientras que nosotros, que sí tenemos capacidades militares enormes, no lo estamos haciendo. No son expertos internacionales que lo dicen. Esto es propaganda barata, mentirosa de Hamás y de otros que quieren crear un genocidio y nos culpabilizan. Y los que lo dicen son de países dictatoriales. Quizás Venezuela, Irán y este tipo de regímenes que culpabilizan a Israel de una cosa que quieren hacer a nosotros.