Presidenta de la Alianza del Pacífico: "No todos los migrantes pueden ser acogidos por Perú y Chile"

El 1 de agosto, Chile traspasó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, durante una ceremonia encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto von Klaveren, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Sanhueza. Desde entonces, Madeleine Burns ha ocupado el puesto de presidenta del bloque económico y uno de los principales objetivos de su gestión es atraer inversiones para el sector turístico.

Administradora de Empresas con estudios de maestría en Desarrollo Económico, Burns posee bastante experiencia en las áreas de desarrollo social, turismo y artesanía. Ya se desempeñó como asesora ministerial de Comercio Exterior y Turismo, como directora nacional del Centro de Formación para el Turismo del Perú por ocho años y como directora nacional de Artesanías del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Desde diciembre de 2022, Burns es la viceministra de turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) peruano.

La Alianza del Pacífico fue creada en 2011 y es integrada por Chile, Colombia, México y Perú. Su finalidad es construir un área de integración con libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales; impulsar el desarrollo económico para superar las desigualdades socioeconómicas; y convertirse en una plataforma de articulación política, económica, de integración y comercial, buscando proyección al mundo, sobre todo en la región Asia-Pacífico.

En calidad de presidenta de la Alianza del Pacífico, Madeleine Burns estuvo en Santiago en la primera quincena de septiembre. Además de sostener reuniones con la subsecretaria Sanhueza, se reunió con representantes de los otros países del bloque económico y del Mercosur para discutir la atracción de inversiones, con el sector privado y con el encargado para las Américas de la Organización Mundial de Turismo.

En entrevista a BioBioChile, Burns comentó sobre sus planes en el comando del bloque, los desafíos en el enfrentamiento de la migración en el norte de Chile y la importancia de la integración regional, sobre todo en el sector turístico. “Creo que el trabajo conjunto sería de vital importancia, como lo hemos conversado en el marco de la última reunión de la Alianza del Pacífico”, afirmó Burns.

La importancia del turismo

— ¿Cómo la integración regional puede colaborar para que el turismo en Perú vuelva a la situación que tenía antes de la pandemia?

Bueno, para nosotros es muy importante el tema de la conectividad y el tema fronterizo con Chile. Recordemos que el país representa el 25% del turismo receptivo en Perú. Por eso que tuvimos una reunión con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, justamente para ver cómo trabajamos de manera conjunta, tanto en el norte de Chile, como el sur del Perú, siendo que podemos hacer una oferta complementaria en ambos.

La marca Perú es una marca fuerte y poderosa, pero tuvimos eventos que impactaron durante el período de alta demanda en el sector turístico. Esto sucedió entre diciembre de 2022 y el primer trimestre de este año. Empezamos a recuperarnos y luego vino el ciclón Yaku, lo que hizo que las personas mostraran cierta desconfianza. Recordamos que el turismo es muy frágil y que requiere generar confianza en el visitante porque es una actividad de ocio. Sin embargo, estamos muy entusiastas con el crecimiento obtenido en el segundo trimestre, que si bien no llega a las cifras esperadas, tuvimos un crecimiento de 33%, casi igual que las cifras prepandemia. Y eso nos hace augurar un buen 2024 y un buen 2025, en tanto el fenómeno de El Niño no nos golpee tanto.

— ¿Existe alguna disputa en el turismo entre Chile y Perú?

Nosotros tenemos una gran cantidad de visitantes chilenos, argentinos y bolivianos y las posibilidades de promocionarnos, lo que no hemos hecho, es una novedad. No se ha trabajado de manera conjunta con la región de Parinacota y la región de Tacna y tenemos un espacio muy importante donde podemos promocionarnos de manera conjunta en mercados, digamos, domésticos, como podría ser Brasil, Argentina, Bolivia, el propio Chile y el propio Perú. Las maravillas y los encantos de estas dos regiones son muy valiosos, tanto en turismo de aventura, como en turismo de naturaleza, en caminata, en gastronomía, en artesanía y en historia y cultura de ambos pueblos. Creo que el trabajo conjunto sería de vital importancia, como lo hemos conversado en el marco de la última reunión de la Alianza del Pacífico.

— ¿Y qué ideas surgieron para este trabajo en conjunto?

Bueno, vamos a tener una mesa de trabajo y vamos a coordinar rutas específicas que pueden ser trabajadas y promocionadas de manera conjunta. Además, ya se ha hecho un esfuerzo de promoción en países asiáticos y la idea es continuar en este proceso. Si bien es cierto, nosotros tenemos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. La presidencia del grupo de trabajo de turismo la tiene Colombia y esa reunión todavía está pendiente de realizarse. Creo que como uno va a Europa y no visita solamente un país, la idea es que vengan a América y hagan lo mismo.

Otro punto relevante es que este año, por ejemplo, el Día Mundial del Turismo busca incentivar inversiones en el turismo verde. Esa es una gran oportunidad para la Alianza del Pacífico y pienso que promover inversiones sostenibles, ya que somos el último refugio de la sostenibilidad a nivel mundial, es una tarea en la que podemos embarcar fácilmente porque tenemos toda la argumentación necesaria para trabajar de esa manera.

— ¿Qué planes tiene usted para el periodo que estará en la presidencia de la Alianza del Pacífico? ¿Cuáles son las prioridades?

En realidad, para nosotros el gran objetivo es desarrollar el turismo sostenible en nuestra región, compartiendo buenas prácticas y atrayendo inversionistas, lo que es muy importante. Cuando digo sostenible, no lo digo solo ambientalmente, sino socialmente y económicamente también.

El turismo es una locomotora de desarrollo y se da en los lugares más recónditos de nuestros países. Visitan la selva, visitan las montañas, las playas o el desierto, en el caso de Chile. Pero todo eso requiere de una política transversal, de sostenibilidad, de inclusión.

Relaciones internacionales con Chile

— ¿Qué políticas sociales y económicas Perú ha desarrollado junto a Chile en el norte del país para enfrentar la migración ilegal?

No hay ninguna política específica en temas sociales, más que el apoyo inmediato a las necesidades que puedan tener los migrantes en este momento. Lamentablemente, los migrantes están en un limbo de ubicación. No están ni en Perú ni en Chile y se está trabajando, por lo que tengo entendido, para ver cómo ellos regresan a sus países. Es un tema de inmigración ilegal y no todos pueden ser acogidos por nuestros países.

— ¿La inestabilidad política de Perú, sobre todo en los últimos años, ha sido un obstáculo para los avances de la Alianza del Pacífico?

La Alianza del Pacífico ha venido avanzando bien desde el año 2016 o 2017 y está pensando en incorporar, inclusive, a otros países interesados, como Costa Rica y Corea del Sur.

La inestabilidad política de nuestro país es muy curiosa. Nosotros acá trabajamos por la institucionalidad y por mantener la democracia. Esta debe durar hasta el 2026 y queremos hacer una transferencia tranquila de gobierno. Creo que hemos aprendido muy bien nuestra lección de años pasados y todos los que trabajamos en el Estado y apoyamos a la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, estamos convencidos de la necesidad de mantener la democracia. Este es nuestro objetivo.

— Hace tiempo usted se encuentra en la vida política. ¿Ha visto algún cambio entre la administración de Boric en relación con la de Piñera?

En realidad, nuestras relaciones con Chile, gracias a Dios, en estos últimos años, siempre han sido muy buenas. En el caso de Piñera, no siento que haya una modificación. No sé si ustedes al interno la sienten.

Nosotros hemos visto también con preocupación algunos problemas políticos que ha tenido Chile y esperando que, como siempre, se mantenga viva la democracia. Creo que ustedes lo han logrado.