Vlado Mirosevic apura a La Moneda: "Condonación del CAE debiese transformarse en ley en este gobierno"

Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados -y seguramente el militante más conocido del Partido Liberal-, tuvo una semana particularmente convulsa, no sólo por la agenda legislativa en torno a seguridad, sueldo mínimo o sexto retiro, sino también en Arica, la región que representa.

La crisis migratoria se ha dejado ver con fuerza en el complejo fronterizo de Chacalluta, que une Chile con Perú. En esta entrevista con BioBioChile, Mirosevic apoya la petición del alcalde de Arica y anticipa que el gobierno está trabajando en la idea de coordinar un “corredor humanitario” para aquellos que quieran volver a su país. También asegura que, tras la entrada en vigencia de la Ley de Infraestructura Crítica, las cifras muestran que ha disminuido en un 56% el ingreso por pasos no habilitados.

De paso, apura a La Moneda con una promesa de campaña que el propio Presidente Gabriel Boric admitió que no era prioridad: la condonación del CAE. “Creo que esto se va a transformar en ley, debiese transformarse en ley durante este gobierno”, asegura.

Mientras tanto, esta semana los diputados Gaspar Rivas, Pamela Jiles y René Alinco presentaron su propia propuesta para condonar y “que los bancos paguen el pato”.

“Hay que coordinar un corredor humanitario de retorno para quienes quieren salir de Chile”

—Ha sido una semana agitada en términos de migración, en particular en su región, Arica ¿Cómo se puede afrontar la situación de los extranjeros varados en la frontera, que quieren salir y no pueden?

Aquí hay que coordinar con el resto de los países de la región, al menos cinco países de la región, hay que coordinar un corredor humanitario de retorno, que permita que aquellas personas que quieren salir de Chile y quieren volver a sus países de origen lo puedan hacer. Y para eso hay que coordinar con el resto de las cancillerías para que esto sea posible. Porque lo que hay que hacer es un retorno lo más ordenado posible, lo más planificado posible y para eso creo que todos los países tenemos que ayudar.

—¿Y bajo qué condiciones podría funcionar este corredor?

Podría funcionar con la ayuda de algunos organismos internacionales. Que se les permita a las personas que estén en este paso humanitario transitar por los países, pero no necesariamente quedarse. O sea, un permiso especial para transitar, con la asistencia de las policías de cada uno de los países, pensando en que esta autorización te permite llegar a tu país de origen.

—Esto requeriría entonces coordinación con Perú, Ecuador y Colombia también.

Colombia y Venezuela, claro. La mayoría de los los migrantes que están saliendo de Chile son venezolanos.

—¿Y usted le ha planteado esta idea al gobierno?

Lo hemos conversado junto con el alcalde de Arica, lo hemos planteado al gobierno. El gobierno está trabajando en esto, pero no puedo dar muchos más detalles porque son parte de las conversaciones que se están dando.

—Maduro habló en su momento de un “Plan Vuelta a la Patria” ¿Hace falta diálogo con Venezuela también? ¿Se ha conversado?

Aquí hay que hablar con todos los países involucrados, intentando con buena fe llegar a un acuerdo, porque para que esto funcione el documento tiene que ser reconocible por todos los países, por lo tanto, aquí se requiere que todos participen. Más allá de las diferencias que se pueda tener o no con un gobierno u otro, en este caso hay que permitir que estas familias, hay muchos niños que están intentando volver a su país, puedan hacerlo de la manera más rápida y segura posible.

—Se ha visto una resistencia bastante férrea de la policía peruana para frenar la salida hacia Perú ¿Se requiere la misma fuerza del lado chileno para contener la migración irregular?

Bueno, la ley de infraestructura crítica ha mostrado, que es la ley que este gobierno propuso y que fue aprobada por el Congreso para darle atribuciones a las Fuerzas Armadas para proteger la frontera; en este caso, las cifras muestran que ha disminuido en un 56% el ingreso por pasos no habilitados.

De hecho, parte de las dificultades también que se producen en Tacna, en que ha habido un cierto freno en el flujo migratorio. Muchas personas están en Tacna, que han intentado sin éxito entrar a Chile. Y esto que se ha producido en Tacna tiene que ver con que Chile reforzó más fuertemente su frontera y así lo reconoce la propia autoridad peruana, que han visto que se ha producido una disminución. No es del 100%, como digo, es una disminución del 56%, según los datos oficiales del Ejército. Pero esta ley es una ley que entró en vigencia hace muy poco (NDR: en febrero 2023), por lo tanto todavía estamos en los primeros meses.

—En este periodo, imagino que ha estado en contacto con las autoridades locales de la región de Arica. ¿Qué le han transmitido ellos de este momento en particular, de esta semana, de lo que se ha visto en la frontera?

Hay un temor de que aumente la cantidad de personas migrantes que quieran volver a su país y por tanto que quieran salir por el paso Chacayuta. El temor es que, en la medida que la policía peruana ha estado en el proceso, esto ha generado un cierto atochamiento y el temor es que esto pueda ir escalando, porque es mucha la gente que quiere salir de Chile. Estamos hablando de 150 o 200 personas por día, se calcula que son entre 1.500 y 2.000 en los últimos 10 días como promedio, pero se proyecta que esto pueda seguir creciendo.

Interpelación a Tohá: “La oposición está en su derecho, pero no quiere decir que tengan razón”

—En cuanto a la semana política en el Congreso, han sido días dificiles para el Gobierno. La ministra Tohá va a ser interpelada ¿Le parece una sobrereacción de la oposición?

Yo creo que es un hecho motivado por varias cosas. Primero, motivado por una razón política. Yo creo, de todas maneras, que la oposición está en su derecho de utilizar este instrumento, pero no quiere decir de que tengan razón.

O sea, la ministra no tiene que perder tiempo y energía en defenderse de la oposición, tiene que dedicar su tiempo y su energía a enfrentar la delincuencia. Entonces cuando hay un ministro que está queriendo hacer su trabajo… y bueno, lamentablemente esto es perder un poco el foco de lo que hoy día necesitamos.

—¿Le parece entonces un poco una pérdida de tiempo?, por decirlo en buen chileno

Creo que la ministra tiene que dedicar su energía al combate de la delincuencia, no a un enfrentamiento con la oposición. Porque a ella hay que apoyarla, no se le puede dejar sola, y hay que apoyarla frente a su acción narco contra la delincuencia, y creo que eso requiere de cierta unidad nacional.

—Por su parte, el exsenador Álvaro Elizalde (PS) tuvo una primera semana agitada como ministro Segpres ¿Cree que inicia en mal pie tras el impasse con Felipe Kast?

Yo creo que el ministro Elizalde tiene todas las habilidades para ser un buen ministro en la relación con el Congreso. Tiene experiencia, conoce el tema, conoce a los actores, es una persona que se le respeta, que se le tiene confianza bastante transversal. Yo creo que en general el ministro va a ser un buen ministro.

—Pero, de todas formas, tal vez no fue la forma más correcta de comenzar su gestión, considerando que tiene que ser el nexo con el Congreso.

El ministro a la larga va a terminar haciéndolo bien. Me quedo con eso. Creo que quienes lo conocemos sabemos que él va a tener un buen papel, que es una persona dialogante, que tiene capacidad de llegar a acuerdos, así que soy optimista sobre su desempeño. Pero está recién partiendo, lleva una semana.

“Falta ponerle más fuerza y vocería a las buenas noticias”

—En redes sociales se festina mucho con que el Gobierno no destaca mucho las noticias positivas, como el nuevo tren a Chillán o la baja de encerronas y portonazos en la RM ¿Falta una labor más potente de la Secom?

Yo creo que falta también de parte de los propios partidos, incluso de nosotros los parlamentarios, falta también ponerle más fuerza y vocería a aquellas buenas noticias. Yo creo que también es una responsabilidad de todos, no sólo de quienes están en el gobierno, porque al final las buenas noticias, por ejemplo, 40 horas, también es una noticia donde el Congreso tiene mucho que ver.

—En relación al proceso constituyente, el senador Bianchi dijo que el “proceso que no calienta a nadie” ¿Falta ahí también más fuerza de La Moneda para visibilizar lo que se está haciendo? ¿Hay muchos ciudadanos que ni saben que hay elecciones la otra semana?

Yo creo que en general se le ha criticado en el pasado al gobierno de tener una campaña de información muy activa. Entonces de repente se critica todo lo contrario. Uno no logra entender entonces cuál debe ser el rol del gobierno. Yo creo que en este caso podría ser un rol del Servel, por ejemplo, que yo he visto que lo han hecho en las radios, diciendo que hay elecciones, que hay voto obligatorio, en fin.

—Puede ser también, que en el oficialismo -no sólo en el gobierno- hay cierto desgano en torno al proceso, considerando que la derrota de septiembre igual fue dolorosa.

En el proceso anterior hubo cierta euforia, en este proceso hay más calma. Espero que sea un proceso más sobrio y que ojalá, por lo tanto, termine dando más confianza a la larga. Ojalá, ya el tiempo dirá. Yo creo que igual hay un cansancio en general en la sociedad chilena respecto a este tema, porque llevamos tres años discutiendo sobre la nueva constitución.

—¿Cómo cree que le va a ir al oficialismo en las elecciones? En el comité político había pesimismo al respecto.

Es difícil para mí pronunciarme sobre un pronóstico electoral. No he estado tan encima de la campaña, de los pronósticos. No me atrevería a comprometerme con una cifra…

—Naturalmente, se lo digo en el sentido de las sensaciones más que de los datos.

Veo que nuestros candidatos y candidatas están desplegadas por todo Chile. Veo que muchos de los contenidos del proceso anterior no están muertos; es decir, el contenido de medio ambiente no siento que haya sido rechazado en el proceso anterior, ni el de derechos de las mujeres, ni el de descentralización o el de derechos sociales, para nombrar cuatro.

Vlado Mirosevic: “Nadie puede monopolizar el malestar que hay en la sociedad chilena”

—El plebiscito de salida dejó en mal pie al gobierno ¿Otro resultado negativo podría empeorar la posición del gobierno?

Parte de las lecciones aprendidas es que el gobierno no tiene que estar tan… o sea, este plebiscito no tiene que ver con el desempeño del gobierno. Estamos pensando aquí en una constitución para los próximos 40 años y no para un gobierno que le quedan tres.

—Pero en la ocasión anterior la oposición interpretó el triunfo del Rechazo como un respaldo hacia ellos ¿Cómo se hace ahí para dialogar con ellos y que también entiendan eso?

Yo creo que nadie puede monopolizar el resultado del 4 de septiembre. Nadie puede monopolizar el malestar que hay en la sociedad chilena. Ese malestar sigue ahí, sigue vigente, sigue vivo. Y desde ese punto de vista nadie puede atribuirselo, ningún sector político en específico.

Yo llamaría a ser humilde respecto de esto. Creo que la sociedad chilena quiere hablar por sí misma. No quiere que nadie se atribuya esa voz, y yo haría llamado a no ser triunfalista, de lado y lado, al revés, a enfrentar estos resultados con humildad, para escuchar el mensaje.

Vlado Mirosevic: “Los cambios tienen su ritmo, se demoran”

—Pero si nos pusiéramos en el escenario de que el oficialismo obtiene un buen resultado, eso sin duda va a ser visto como un respaldo a una agenda más transformadora. Más allá de ser triunfalista o no.

Por supuesto, pero yo haría una cierta llamada a la mesura en las lecturas que se sacan, porque antes del 4 de septiembre yo veía a una derecha que decía parecerse más al pacto social de Europa, de la derecha europea, donde ellos decían estar de acuerdo con derechos sociales, pero el 5 de septiembre en adelante los vi a muchos de ellos volviendo a posiciones más dogmáticas, más extremas, como defender las AFP de manera más directa.

Creo que Chile es un país que quiere cambios, pero que quiere cambios con responsabilidad, con tranquilidad. Probablemente no quiere cambiarlo todo, pero tampoco quiere que no cambie nada.

—Y ahí también está el rol del Congreso de ir mediando y ir dándole ese equilibrio a las transformaciones.

Es la única manera de avanzar, a través del reformismo, de la idea de que las de las grandes conquistas, las grandes causas en que la sociedad avanza y se moderniza, son a través de reformas consecutivas, mucha de ellas acumulativas en el tiempo.

Y los cambios tienen su ritmo, se demoran, pero lo importante es que vayamos avanzando y no retroceder, porque hoy día en el mundo hay una amenaza de retroceso democrático. En Chile podremos decir que se está avanzando hacia el futuro si es que ciertas reformas, aunque paulatinas por supuesto, van avanzando en la dirección correcta.

“Creo que el CAE se va a transformar en ley durante este Gobierno”

—Esta semana se han discutido bastantes de ellas en el Congreso. Cuál es su opinión, por ejemplo, en torno a la división que va a generar la discusión de un sexto retiro, que se ve en todos los frentes, en la derecha y también en el oficialismo.

Quiero ser muy sincero y yo tengo la impresión de que no va a ser ley el sexto retiro. Es lo más probable, porque incluso aprobándose en la Cámara no va a pasar el Senado, como ya sucedió en los últimos dos retiros que no se han convertido en ley.

Ni el cuarto ni el quinto se han convertido en ley, no veo por qué el sexto se vaya a convertir en ley, esa es la verdad. Yo diría cuidado con generar ilusiones o expectativas que no se van a cumplir.

—Otra gran promesa, que también entusiasma mucho a la ciudadanía, es la condonación del CAE, que fue tema el miércoles pasado en la Cámara ¿Qué tan realista hay que ser con esas expectativas?

El gobierno está trabajando en un plan serio, con responsabilidad, para poder avanzar en esa dirección. Estamos a la espera de una propuesta del gobierno, pero una propuesta seria, que realmente se haga cargo el tema y no sea un volador de luces, yo lo creo eso perfectamente posible.

—¿Usted cree que se podría concretar bajo esta administración?

Sí, lo creo posible. Creo que esto se va a transformar en ley, debiese transformarse en ley durante este gobierno.