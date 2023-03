Clínicas alertan que si isapres caen, ellas también: "Debería ser algo que no tome más de seis meses"

Las Clínicas de Chile están preocupadas por la crisis de las isapres. Salieron a la ofensiva el martes recién pasado con un comunicado: si bien valoraron los esfuerzos del Ejecutivo en las propuestas para afrontar el problema tras el fallo de la Corte Suprema, advirtieron que para muchos de sus establecimientos significará insolvencia y quiebra por no contar con los recursos necesarios para financiar la operación.

En conversación con BioBioChile, Javier Álvarez, miembro del directorio de la asociación gremial y director de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, alerta que una hipotética caída de las isapres podría generar un efectó dominó sobre algunas clínicas. “Debería ser algo que no tome más de seis meses”, advierte.

Para zafar de la debacle, pide al gobierno tomar medidas rápidas y efectivas, aunque admite que las isapres también tienen parte de responsabilidad en la crisis.

“Si las isapres quiebran, es probable que las clínicas caerían en quiebra”

-¿Qué tan expuestos están ustedes frente a la crisis de las isapres?

Lo primero que creo que hay que entender es que las isapres forman parte del núcleo central de financiamiento de la salud privada en Chile. La salud privada en el fondo tiene dos patas en las cuales se sostiene: el financiamiento que llega a través de las isapres y otro financiamiento que llega a través de recursos estatales. Una clínica basa su funcionamiento financiero en estas dos patas.

Una crisis en las isapres lo que generaría es el rompimiento de la cadena de pago, como ya pasó con Masvida. Y eso es muy complejo porque en el fondo deja a todas las clínicas sin una parte de ingresos para funcionar. En el caso del Sanatorio Alemán, una parte importante de nuestros recursos financieros provienen del área de las isapres.

-Para tratar de dimensionarlo ¿Esto es la mitad o más de la mitad?

Es alrededor de la mitad. Más o menos. Y un poco más de la mitad. El eventual colapso financiero de las isapres puede generar un problema importante en muchas clínicas que pueden tener problemas para cumplir sus pagos también. Con proveedores y fundamentalmente con su personal. En una clínica entre un tercio y la mitad de los gastos son gastos en personal. Entonces esto puede generar un problema de que algunas clínicas pueden quebrar. Y eso indudablemente que genera un colapso sobre el sistema sanitario.

-¿Si las isapres quiebran hoy, qué pasaría con las clínicas al día siguiente?

Cada clínica tiene una situación patrimonial que es distinta, pero es muy probable que las clínicas no puedan ser entidades viables financieramente hablando. O sea, caerían derechamente en quiebra, si es que no logra levantar capital de sus propios dueños o deuda. Porque la deuda que tienen las isapres con las clínicas son inmensas y ninguna clínica tiene esos recursos en su caja.

La deuda que tienen acumulada las isapres, según la propia Asociación de Clínicas, se estima que son más de 500 mil millones. Y teóricamente esto tiene una garantía en el sistema. La Superintendencia de Isapres tiene una garantía para cumplir con estas deudas. Pero esa garantía demostró ser insuficiente.

“Es un fracaso político”

-Actualmente hay un retraso en los pagos ¿De cuánto es el retraso?

Este retraso está, en promedio, en el orden de seis meses.

-¿Y antes estos plazos eran menores?

Estos plazos eran normalmente entre 90 y 120 días.

-Les preocupa en particular las devoluciones de la aplicación de la tabla de factores, según mencionan en su declaración de este martes. A ustedes les parece fundamental en esta crisis ¿si se permitiera el aumento se subsanaría el problema?

El tema de la tabla de factores incrementa el problema que ha venido produciéndose. Porque el problema de las pérdidas de las isapres de los últimos dos años no son resultado de la tabla de factores. La tabla factores involucra que a este sistema, que ya está deficiente, se le tira una mochila más.

-También se ha judicializado el alza del GES, que algunas lo subieron un 140%, y se han dictado algunas ordendes de no innovar, lo que ha obligado a devolver esos cobros. ¿Cuánto podría acelerar la caída de las isapres y, por consiguiente, de las clínicas?

Indudablemente que profundiza el problema, porque si ya estamos hablando de los planes base, imagínese si ahora viene una nueva resolución de la Corte Suprema que diga que además hay que devolver las primas GES. Eso ya sería más problema. Por eso que creo que el problema aquí está claramente en la mano de los políticos. Está en la mano de la autoridad y probablemente el Parlamento. Este es un problema netamente político. Su problema se arrastra por muchísimos años, más de 10 años, desde cuando se inicia la judicialización de los planes. Entonces esto es más bien un fracaso político.

“Las isapres son en parte responsables”

-Se trata de alzas considerables, que llevan a muchos clientes a demandar. Tal vez si fueran alzas moderadas los clientes estarían más dispuestos a asumirlas. ¿Cree que hay algo de responsabilidad de las isapres en que sean montos tan elevados?

Las isapres son en parte responsables, si, por un tema de autorregulación. Pero la autorregulación en general no funciona. Aquí hay problemas clave. Si uno está en una isapre está cautivo y no se puede cambiar. Entonces, cuando el mercado es competitivo, tiene reglas claras y los usuarios pueden elegir y pueden elegir informadamente y pueden cambiarse sin ningún tipo de atadura, los precios deberían bajar porque debería haber más oferta. Y el problema es que prácticamente los pacientes están cautivos.

-Algunas clinicas parecen estar avanzando -y asociandose- para ofrecer sus propios seguros complementarios ¿Es el plan para darle algo de sustentabilidad a su propia operación?

Efectivamente, los seguros complementarios están siendo y han sido durante un tiempo una alternativa. Pero frente a esta crisis de las isapres aparecen como una medida adicional. Pero no hay que olvidarse la palabra complementario, o sea, los seguros complementarios operan con alguien que está en isapre o con alguien que está en Fonasa. No hay tiempo para elborar una alternativa que sea muy sofisticada, porque los plazos apremian. Y la verdad es las isapres no están en su punto de equilibrio financiero y, por lo tanto, es probable que esto detone en unos pocos meses más.

“Subir los precios de los planes sin judicialización”

-Ante el apremio que hay por una solución rápida ¿Qué medidas se pueden tomar… que sean efectivas y rápidas de tomar?

El tema fundamental es que se le permita a las isapres algún tipo de respiro financiero y eso va a significar que se les permita subir los precios de los planes sin que haya judicialización. Y además me parece que es muy importante también la iniciativa que ha tomado el gobierno, de hacer más de fiscalización en el tema de la licencias.

-Ustedes son los primeros en notar estas dificultades económicas de las isapres ¿Con cuáles es más grave la situación actualmente? ¿Con cuáles han tenido más dificultades?

Yo no querría entrar a nombrar algunas específicamente. Aquí también hay un tema comercial y de responsabilidad que creo que no es bueno pronunciarse por ninguna en específico.

-¿Han evaluado alguna vía judicial para cobrar esta deuda de las isapres o siguen en el ánimo de esperar y buscar una solución?

Nosotros estamos a la espera de una solución general a un problema que es generalizado. Esto no se trata de una de un problema específico que uno está teniendo con un cliente o un proveedor. Por lo tanto esto nos demanda responsabilidad y fundamentalmente cuidar a los pacientes.

“Un juego de dominó”

-En un escenario hipotético, en que colapsan las isapres, ¿En cuánto tiempo eso los hace colapsar ustedes?

Nosotros no vamos a colapsar mientras no colapsen las isapres.

-Pensando en las clínicas más vulnerables ¿Qué tan rápido y qué tan fulminantemente las podría afectar una eventual quiebra de las isapres?

Bajo la hipotética situación en que las isapres entren en cesación de pagos relativamente juntas, el proceso de insolvencia en las clínicas más débiles va a ser algo rápido, debería ser algo que no tome más de seis meses, ya que se rompe la cadena de pago en forma inmediata. Es un proceso que se detona muy rápido, porque en el fondo los pagos se interrumpen.

-Y eso las hace caer como un dominó…

Esa es exactamente la metáfora. Igual que un juego de dominó.