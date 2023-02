Alcalde de Rapa Nui critica al Presidente por falta de ayuda tras el incendio: "Es un mentiroso"

A inicios de octubre de 2022 la Isla de Rapa Nui sufrió un violento incendio que afectó al Parque Rapa Nui, especialmente a la cantera de los Moai, donde más de 100 hectáreas fueron consumidas por el fuego y más de 120 moais resultaron dañados.

Hasta la fecha no hay total claridad del estado en que se encuentran los moais, ya que no han viajado científicos capacitados que logren identificar la profundidad del daño, situación que preocupa al alcalde, Pedro Edmunds Paoa.

En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el edil de la isla explica lo que ocurrió, la poca información que tienen del real daño y la falta de ayuda de la autoridad central.

– ¿Cuántas hectáreas fueron consumidas por el fuego?

Nosotros tuvimos un incendio en el mes de octubre, como todos los de nuestro país provocado por alguien, que consumió un poco más de 100 hectáreas del parque. Cuando digo parque, pasó a llevar el sitio más emblemático del Parque Rapa Nui que es la cantera de los Moai.

– ¿Cuántos moais resultaron quemados?

Principalmente los que están al interior del volcán, un poco más de 120 moais se vieron afectados directamente. El fuego los perjudicó, creemos que harto.

– ¿Por qué dice creemos?

Cuando digo creemos es porque todavía estamos esperando la ayuda para entender bien qué pasó y cuál es la dimensión del daño porque eso hay que hacerlo con especialistas y equipamiento que la Isla no tiene. Entonces no se sabe la magnitud del daño y el perjuicio de este fuego.

– Luego de que ocurrió el incendio, ¿usted recibió algún llamado de la autoridad central?

La verdad es que con los años que llevo de alcalde uno ya tiene oídos en todas partes. Escucho de todos los gobiernos que ‘Rapa Nui es un cacho’. Es una pena que no tengamos oído de la situación que vivimos acá. Somos una comuna de Chile, que es la más alejada de todas, la más emblemática, la que cuida la imagen de Chile y la limpia, somos un filtro de imagen. Sin embargo, cuando tenemos conflictos, situaciones nos dicen que somos un cacho y eso se dice actualmente en La Moneda.

– ¿Eso es lo que usted sintió después de no recibir la ayuda?

Eso es lo que escucho y he escuchado de los últimos 7 gobiernos. Es una pena porque si uno no levanta la voz, creen que está todo bien. Si uno levanta la voz, dicen que somos problemáticos. ¿Qué quieren que haga?

– ¿Pero hay algún tipo de comunicación?

Hasta el día de hoy no hay respuesta. No hay voces, no hay comunicación. No hay nada que diga que se va a hacer, cómo lo vamos a financiar, que científicos vamos a contratar, como vamos a evaluar el daño y cómo vamos a tenderle la mano a quienes hoy día están administrando el parque por nosotros. No es el Estado, son particulares, una empresa particular indígena pero no es por eso que el Estado tenga que dejarlo botado.

Daños en los moais

– ¿Qué es lo más urgente para tener claridad de los daños en los moais?

A mí me gustaría que el Presidente Boric me llamara por teléfono y me hiciera esa pregunta. Yo ya estoy chato de hablar con funcionarios de pacotilla. No quiero hablar con funcionarios menores, quiero hablar con él.

– ¿Qué le quiere pedir?

Como es un país centralista, presidencialista, manda el Presidente. Quiero que me llame él y que me diga que ayuda nos va a dar para esta comuna de chilenos, de 8 mil chilenos. Este incendio llegó a perjudicar la imagen de Chile, porque un moai es la imagen de Chile, nosotros somos los que limpiamos la imagen de Chile y eso hay que cuidarlo. Quiero que el Presidente Boric tome el teléfono y me llame, y que dejen sus paredes y sus funcionarios de decir que Rapa Nui somos un cacho.

– Entre más tiempo se demore en llegar la ayuda, ¿perjudica el estado de los moais?

No tengo esos conocimientos de la ciencia. Pero en todas estás décadas han llegado científicos, en forma particular, y nos han ilustrado cual es el daño o el extremo de perjuicio que el tiempo, la lluvia, el viento, el mismo turismo, el tocar las piedras provoca en los moais. Sin embargo, si lo aceleramos con el fuego, lo calienta y lo crackea, lo quebraja. En el caso de la piedra del moai probablemente le haya pasado eso pero no se ve. Entonces, eso hay que analizarlo rápidamente para ver qué medida tomamos para protegerlo mejor y que perdure en el tiempo, porque primero si no sabemos lo que tiene, no tomamos las medidas, lo que los científicos nos han dicho, que va a ayudar a acelerar que la piedra pase a ser arena.

– ¿Desde el Ministerio de Bienes Nacionales se han comunicado con usted?

No. Bienes Nacionales tiene la embarrada en Rapa Nui. Los grandes conflictos de Rapa Nui los ha creado esa cartera. Históricamente. No tienen idea cómo lo van a resolver, no tienen la experiencia y no saben.

– ¿Cómo evalúa el actuar del gobierno?

Ya le di la receta a este gobierno antes de que fuera gobierno. Con mi experiencia en administración pública hablé con el entonces candidato a presidente, Gabriel Boric, a través de sus asesores. Le expliqué la situación de la isla, les hice un diagnóstico de lo que tiene y cómo resolverlo. Él se comprometió en resolverlo. Pues bien, como todos los presidentes cuando asumen el cargo, se olvidó de los compromisos. Este es lo mismo. Lo digo franca y derechamente: es un mentiroso. Nos dijo que nos iba a tender la mano, nos dijo que nos iba a ayudar porque le explicamos el problema que tiene la isla pero sencillamente se quedó callado.

Vertedero

– ¿Qué otros temas le preocupan de la isla?

Tengo un vertedero que se está incendiando hace ya un año y medio. No tengo cómo apagarlo. Este es como un pequeño Santa Marta pero nadie ha puesto atención.

– ¿Pero la autoridad central sabe de esto?

Nadie ha puesto atención, no tengo ninguna visita de la autoridad competente para decirme que hay que hacer, si es que hay que meterle recursos, si es que es necesario una know how, gente que tenga experiencia para frenarlo. Nada. Esto va a ser peor que los moais porque esto daña la imagen internacional. Todo lo que Chile está construyendo en las distintas COP, los encuentros mundiales de mitigación, se le va a ir a la pailas con esta imagen. Pero no están poniendo atención porque no tienen la experiencia. No ven y los que tenemos la experiencia, se lo explicamos pero no escuchan.

– ¿Qué cree que pasa?

No quieren entender que esto es un chiche de Chile, es lo mejor que tiene la imagen de Chile. Por lo tanto, es donde hay que ponerle las fichas, hay que cuidarlo, hay que protegerlo porque nos trae réditos.

– ¿Réditos como cuales?

Particularmente en los tiempos que estamos viviendo hoy. Los famosos “bonos” nosotros vamos a dejar de comprar y meter fichas en bonos negros: petróleo, todo lo que es extractivo. A nivel mundial se están poniendo las fichas en bonos verdes y azules. En bonos azules Rapa Nui tiene mucho que aportar a Chile y eso no lo están visionando como un beneficio país. Ven una parte que es la extractiva pero no la litigadora, que hay que protegerla y cuidarla. Tiene muchos conflictos de abandono, Chile nos ha abandonado por muchas décadas. No ha habido un presidente o presidenta que entienda bien el tema de Rapa Nui y que diga que va a poner sus fichas acá.