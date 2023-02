Matías Walker: "El gobierno está condicionando la vocación de centro-izquierda del Partido Socialista"

Luego que Demócratas confirmara su decisión de no ser parte de ningún pacto en este proceso constituyente, su primer vicepresidente, Matías Walker, explica las razones.

Junto con reiterar que apoyarán a los candidatos que se acerquen más a su visión de país, asevera que esto no supondrá un punto de conflicto entre sus militantes a la hora de definir los nombres a los que entregarán su respaldo.

“Vamos a apoyar a la selección nacional, para decirlo en buen chileno”, señala en conversación con BioBioChile.

A su vez, se muestra sumamente crítico con el Gobierno, mencionando que la presión que el Ejecutivo ha tenido por sobre el PS ha sido “feroz”.

“El Gobierno, al presionar al PS de romper con sus aliados históricos del PPD e ir en una lista con Apruebo Dignidad, de alguna manera está condicionando la vocación de centro-izquierda de ese partido”, sostiene.

Junto con calificarlo como “intervencionismo electoral”, el exmiembro histórico de la DC plantea que es un tremendo error de Chile Vamos de restarse de la mesa de seguridad, pese a las diferencias con el Gobierno por el tema de los indultos.

Demócratas sin pactos

-Luego que en Demócratas confirmaran que no serán parte de ningún pacto, agregaron que apoyarían a los candidatos/as “sin importar que pacto integren, que estén más cerca de nuestra visión país”. ¿Podría esto ser un foco de conflicto entre los militantes del partido por eventuales diferencias de criterio y opinión sobre qué candidato apoyar?

No, nosotros vamos a apoyar a la selección nacional, para decirlo en buen chileno. Vamos a apoyar a los y las mejores candidatas y vamos a definir con los militantes de Demócratas de cada una de las regiones a qué candidato y candidata vamos a apoyar, preferentemente pero no exclusivamente a quienes estuvieron por rechazar la mala propuesta que vino del consejo constitucional anterior. Esa es una decisión que vamos a tomar colectivamente con los militantes de cada una de nuestras regiones y con plena libertad.

-Entonces eventualmente podrían apoyar a algún candidato que haya votado por el Apruebo.

Nosotros tenemos dentro de nuestro partido a militantes que estuvieron por el Apruebo, como es el caso de Miguel Ángel Botto quien fue consejero constitucional por la región de Valparaíso y que realizó un gran trabajo. Él incluso fue elegido por Independientes No Neutrales y bueno, se dio cuenta de los tremendos errores que se cometieron en la Convención pero él votó Apruebo.

Nuestro partido no excluye a quienes estuvieron por el Apruebo. Por decirlo de alguna manera, si fuera un candidato de la talla de Patricio Zapata por ejemplo, no veo por qué no lo podamos apoyar pero preferentemente vamos a apoyar candidatos que estuvieron por rechazar la mala propuesta que elaboró la Convención y que de hecho fue rechazada por el 62% de la ciudadanía.

Reproches al Gobierno

-Indicaron como partido que el Gobierno “ha estado muy lejos de responder a las expectativas y urgencias de la ciudadanía”. ¿Cuáles son los principales reproches que le hacen a La Moneda?

Hemos visto al Gobierno en los últimos días más preocupado de elaborar una lista de unidad de la izquierda para escribir una Constitución de izquierda que preocupado de solucionar los problemas que hoy día aquejan a la ciudadanía como es el tema de la seguridad ciudadana.

Le llevamos a la ministra del Interior una propuesta de quince páginas en materia de seguridad pública, también me tocó apoyar desde la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de infraestructura crítica que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, proyecto que por cierto fue publicado hoy (viernes) en el Diario Oficial.

También está el proyecto que permitió ampliar los plazos de los Estados de Excepción o el proyecto que aumentó las capacidades de las policías y fiscales para enfrentar el narcotráfico y crimen organizado. Es un hecho que el Gobierno no ha podido alinear a toda su coalición en los proyectos de seguridad pública. Pruebas al canto es que no hubo quorum por parte de los propios diputados de Gobierno de aprobar la extensión del plazo de los estados de excepción constitucional que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados.

Diferencias con Chile Vamos

-Además dijeron que la derecha “aún tiene que demostrar una real voluntad de dejar de ser un freno a los cambios que Chile demanda”. ¿Qué gestos concretos espera ver en este sector?

Efectivamente, y esa es la razón por la cual nosotros no celebramos un acuerdo con Chile Vamos. Si bien no descartamos apoyar a candidatos en conjunto con Chile Vamos, no celebramos un pacto con ellos porque todavía ese sector tiene que demostrar que está en favor de los verdaderos cambios sociales. Por ejemplo, una de las bases del nuevo proceso constituyente que concordamos es el estado social y democrático de derecho, vale decir, un estado que garantice derechos.

Cuando yo escucho a Max Pavez, que es miembro de la Comisión Experta nominado por la UDI, matizar lo que significa el estado social y democrático de derecho en aras de lo que debiera ser un estado de bienestar, yo pongo en duda la real voluntad de Chile Vamos de poder avanzar en los cambios. Nos costó mucho en el Congreso que ese sector se sumara, por ejemplo, a aprobar el matrimonio igualitario con la ley de identidad de género. Si bien fueron promovidos por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hay buena parte de diputados y senadores de Chile Vamos que rechazaron esos proyectos.

Por eso es que nos sentimos muy cómodos actuando con total autonomía, no celebrando pactos electorales ni con Chile Vamos ni con la lista de la izquierda oficialista y estando plenamente disponibles a apoyar a las y los mejores dentro del territorio nacional.

-¿Qué demostraciones ha dado hasta ahora Demócratas?

La principal demostración yo creo que la hicimos cuando propusimos el nombre de Sebastián Edwards al Comité de Expertos. Nosotros sí escuchamos el llamado que hizo el Presidente Ricardo Lagos de apoyar a los mejores y no a los más amigos o cuates, como dijo él, y propusimos a Edwards quien es un destacado economista y académico de la Universidad de California, quien no es militante de Demócratas ni de ningún partido.

Es un hombre que estuvo por el Apruebo de entrada y por el Rechazo de salida y que estaba dispuesto a tomar un receso en sus clases de la Universidad de California para venirse a Chile a colaborar con el proceso constituyente aunque su nombre fue desestimado tanto por los partidos de Chile Vamos como de la izquierda oficialista porque no correspondía a los lotes dentro de esos partidos y prefirieron mantener la paz interna que darle al país la aprobación a un experto que pudiera actuar transversalmente.

“La presión del Gobierno fue feroz”

-¿El PS está traicionando su tradición intentando pactar con Apruebo Dignidad? Históricamente han elegido pactar con el PPD y la DC.

Dicen que el poder es seductor y creo que el Gobierno al presionar al PS de romper con sus aliados históricos del PPD e ir en una lista con Apruebo Dignidad de alguna manera está condicionando la vocación de centro-izquierda de ese partido.

No es casualidad que la presidenta del partido oficialista Paulina Vodanovic haya querido privilegiar ir en lista con el Socialismo Democrático. Ella sabe que el PS, al ir con Apruebo Dignidad, que es una coalición que hoy día está identificada por la ciudadanía con la inseguridad ciudadana y con las ambigüedades que ha tenido Apruebo Dignidad en todas las leyes de seguridad que hemos tramitado, condiciona su vocación electoral de centro-izquierda y comete el riesgo de ser abandonado por parte del electorado histórico del PS que se siente más cercano al Socialismo Democrático que a Apruebo Dignidad.

La presión del Gobierno fue feroz y pesó finalmente en la decisión del PS. Por eso es que el Presidente Boric cometió un error al presionar al PS a tomar esta decisión, a replicar el escenario del Apruebo y el Rechazo, identificando y de alguna manera condenando al PS a identificarse con lo que fue el rechazo a una mala propuesta constitucional del 4 de septiembre.

-Usted habla de esta presión del Gobierno. ¿Es ilegitima esa presión?

Me parece que es absolutamente ilegítimo presionar con cargos de Gobierno y con prebendas. Es absolutamente ilegítimo lo que hizo el Gobierno con el PS y constituye sin duda un intervencionismo electoral que además le va a jugar en contra a la lista de izquierda en las próximas elecciones.

-En Demócratas se ha hablado de “inmovilidad frente a la delincuencia y el crimen organizado” por parte del Gobierno. ¿Cuál es la forma más apropiada, a su parecer, de enfrentar la llegada de organizaciones criminales desde el extranjero, como ha ocurrido con el Tren de Aragua?

Dimos un paso con el proyecto de infraestructura crítica que suscribió la senadora Rincón y que yo apoyé como presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Es un proyecto que al permitir a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica, va a liberar a miles de carabineros de cumplir esa función y de paso apoyamos con decisión la indicación del Ejecutivo, liderado por la ministra Tohá, de permitir la presencia de las Fuerzas Armadas en las áreas fronterizas.

Para eso es fundamental aprobar el proyecto que lideró la senadora Rincón y que apoyamos para permitir que la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras sea permanente, que esté establecida en la Constitución y no condicionada a un decreto o a una decisión temporal del Presidente Boric.

Oposición y mesa de seguridad

-A propósito de la mesa de seguridad, ¿es momento que los partidos de oposición se reintegren a la mesa o es mejor impulsar una agenda paralela a la del Gobierno?

Ha sido un tremendo error de Chile Vamos de restarse de la mesa de seguridad. Por más diferencias que tengamos con el Gobierno por los indultos, y por eso recurrimos al Tribunal Constitucional que declaró admisible nuestro requerimiento contra los indultos y vamos a ir al TC en marzo a alegar para dejar sin efecto esos indultos y para que jamás se indulte a condenados que tienen prontuario en materia de delitos violentos, eso no inhibe la responsabilidad de buscar acuerdos en materia de seguridad, como lo logramos en el proyecto de infraestructura crítica, como lo logramos en el Senado respecto a la ampliación de los Estados de Excepción, como lo logramos respecto del proyecto que combate al crimen organizado y el narcotráfico.

Es un error restarse de la mesa de seguridad porque al final la ciudadanía no distingue en esto, y con razón, entre Gobierno y oposición. La ciudadanía nos está diciendo en las calles “pónganse de acuerdo y solucionen todos juntos el tema de la delincuencia”.

Si Chile Vamos cree que basta con apuntar con el dedo al Gobierno e infringirle una derrota política están muy equivocados porque la responsabilidad de acordar fórmulas concretas para enfrentar la violencia, terrorismo y narcotráfico, como lo demostramos en estos proyectos de ley que le acabo de mencionar, es una responsabilidad de todos.