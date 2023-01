Insulza y "lista del indulto" nombrada por Girardi: "No creo que haya sido su intención dañar a nadie"

En conversación con BioBioChile, el exministro y excanciller aborda el tema de la seguridad a nivel país, indicando que el proyecto para crear un ministerio de Seguridad Pública -y así separarlo del Ministerio del Interior- va en buen camino. “Yo espero que por el mes de marzo o abril ya la tengamos lista”, dice.

En tanto, el “panzer” le baja el perfil a la polémica generada tras los dichos del exsenador Guido Giardi, quien dijo que una lista encabezada por el PC y el FA para el nuevo proceso constituyente sería “la lista del indulto”.

“Guido es un hombre conocido por sus declaraciones, por así decirlo, bastante fuertes”, menciona. “No creo que haya sido su intención dañar a nadie”, añade el senador por Arica y Parinacota.

Nuevo ministerio de Seguridad Pública

-Usted ha estado trabajando en el proyecto que crea un ministerio exclusivo de Seguridad Pública. ¿En qué estado de avance se encuentra eso?

Hemos avanzado junto con algunas otras leyes como la Ley de Usurpación y la Ley de Técnicas Especiales para investigar el crimen organizado que queremos sacar entre esta semana y la próxima, y la Ley Marco de Ciberseguridad. Pero la del ministerio está en marcha y yo espero que por el mes de marzo o abril ya la tengamos lista.

-La discusión sobre este ministerio exclusivo de Seguridad Pública se ha venido dando desde hace bastante tiempo. ¿Qué ha pasado que no se ha aprobado? ¿Ha faltado voluntad política?

No hay que olvidarse que cuando se volvió a la democracia el ministerio de Seguridad Pública estaba en manos de las Fuerzas Armadas, porque dependía del Ministerio de Defensa. Luego pasó a la dependencia del Ministerio del Interior. Después, cuando yo dejé mi cargo para irme a la Organización de Estados Americanos (OEA) y quedó claro que se iba a crear el ministerio, se prefirió en ese momento formalizar la dependencia del ministerio del Interior y hablar de un Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Eso se reveló insuficiente en los últimos 15 años, por lo que se hizo necesario crear un ministerio exclusivamente dedicado a la gestión de la seguridad pública y especialmente de las fuerzas policiales. Eso es lo que estamos trabajando ahora y claro que han habido atrasos, porque siempre estas cosas demoran y hay que discutirlas mucho y hay que decidir cuál es el papel del ministro del Interior, cuál es el papel del ministro de Seguridad, cuál es la relación con las fuerzas policiales, etc. Pero vamos caminando y vamos a salir adelante pronto.

Seguridad en Arica y Parinacota

-¿Cuáles son las principales dificultades que ha visto en Arica y Parinacota, la zona que usted representa, a la hora de perseguir a grupos de crimen organizado?

El fiscal regional de Arica y Parinacota hizo una muy buena síntesis de su informe técnico, como le corresponde hacer a todos los fiscales anualmente. La verdad, es que la Fiscalía y las policías han trabajado arduamente y bastante bien en Arica y Parinacota.

La principal dificultad siempre es la falta de recursos y sobre todo el hecho de que este es un fenómeno relativamente nuevo en el país. Este tipo de bandas criminales no existían antes en Chile y espero que las podamos erradicar adecuadamente. Yo tengo una visión optimista de lo que está haciendo.

Dichos de Girardi

-El exsenador Guido Girardi defendió la idea de que el Socialismo Democrático vaya en una lista separada de Apruebo Dignidad en las elecciones constituyentes, calificando una eventual lista liderada por el PC y el FA como “la lista del indulto”. ¿Qué le parecen estas declaraciones?

Mire, Guido es un hombre conocido por sus declaraciones, por así decirlo, bastante fuertes. Él entró a debatir sobre si debería ir Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático en una misma lista o si les conviene más ir en listas separadas para la elección de consejeros constitucionales.

Yo creo que hay que dejar de lado las frases, las palabras, porque palabras sacan palabras y eso no es bueno. No creo que haya sido su intención dañar a nadie, sino que darle un cierto color a sus declaraciones que probablemente fueron exageradas.

-¿Por cuál opción se decanta usted? ¿Listas separadas o una lista única?

En mi partido, el Partido Socialista, estamos en discusión y yo prefiero no adelantar puntos de vista. En líneas generales me parece que lo ideal sería una sola lista pero siempre que fuera comprensiva de todas las fuerzas de gobierno, desde la DC hasta los partidos del Apruebo Dignidad. Yo creo que hay que trabajar por eso, pero de no ocurrir, prefiero quedarme con nuestros aliados de siempre.

Nuevo proceso constituyente

-Pensando en el proceso constituyente, ¿qué nombres de su partido le gustaría para que sean parte de esta comisión de expertos?

En eso no me pida opiniones, porque no estoy participando en eso. La mejor forma de poder participar es no andar anunciando propuestas por fuera.

-¿No estaría dispuesto a postularse para este tipo de comisión?

Es incompatible con ser senador, y yo soy senador.

-¿Pero si se lo pidieran?

No estoy disponible para otra cosa que no sea ser senador.

-El expresidente Ricardo Lagos dijo “que si los expertos no están a la altura, estaremos en problemas. Eso es lo que me tiene más preocupado hoy”. ¿Comparte estos dichos?

Tiene razón. Si los expertos van a ser nombrados ahora van estar trabajando en el nuevo proyecto constitucional mientras los convencionales propiamente tal están siendo elegidos. Ojalá su trabajo preliminar sea un buen trabajo y eso derive en una nueva Constitución.