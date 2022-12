Gripe aviar: subsecretario de Agricultura explica que será una "ola" y que terminaría con el verano

Pelícanos, gaviotas y piqueros son las aves que mueren en el norte del país producto de la gripe aviar. Aunque no hay certeza si está en otras zonas del país, sí hay claridad científica que el virus H5N1 está presente en tres regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

“Estuve en Antofagasta el miércoles, me desplace rápidamente de emergencia para allá para ir a constatar la situación y apoyar la coordinación de los distintos servicios a nivel nacional”, indica el subsecretario de Agricultura José Guajardo.

En entrevista con La Radio profundiza en que la gripe aviar no es un tema nuevo, sino que llevan meses monitoreando lo que comenzó a pasar en los países americanos. “Esto viene hace dos o tres meses prendiendo alerta por lo que había ocurrido en Canadá, en Estados Unidos, como iba bajando por centro América, América del sur. La situación compleja que se vivió en Perú”.

Y que a pesar de que las personas se pueden contagiar, el riesgo es bajo. “No es algo que tenga una altísima incidencia. Pero obviamente tenemos que informarlo y pedirle a la ciudadanía que tome cuidado porque no queremos que vaya a pasar nada con ninguna persona”, agrega.

Gripe en Chile

-¿Cuándo se registró el primer caso de gripe aviar en Chile?

La primera denuncia en Chile fue el 5 de diciembre y el 7 salen los primeros resultados del laboratorio en que dicen que efectivamente es el H5N1, influenza aviar.

-¿En qué zonas del país se encuentra actualmente?

Los análisis de laboratorio arrojan positividad en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Entendemos que el virus es móvil, las aves migratorias pueden estar avanzando más pero lo que científicamente podemos comprobar es en esas tres regiones del norte de nuestro país.

-¿Han tenido conversaciones con sus pares en Perú y Ecuador para saber cómo enfrentar la gripe?

El jueves tuve reunión con la FAO y con los especialistas. Ellos han conversado directamente con los profesionales y estamos compartiendo información para poder ir capitalizando lo que lamentablemente les ha pasado a ellos en beneficio del manejo que nosotros podamos hacer. Hemos ido recabando toda la información de los países más al norte para estar bien preparados.

-¿Qué tipo de aves están siendo afectadas?

Generalmente han sido pelícanos. Estuve en Antofagasta el miércoles, me desplace rápidamente de emergencia para allá para ir a constatar la situación y apoyar la coordinación de los distintos servicios a nivel nacional. Y pude constatar visualmente la presencia de pelícanos muertos. También hay otras aves como el piquero que es muy habitual allá y algunos tipos de gaviota.

-¿Cuáles son las precauciones a tomar para que esto no llegue a las aves de cautiverio?

El temor existe y en el resto de los países ha llegado a las aves de traspatio, el típico gallinero que tienen las familias en sus casas, y también a nivel de pabellones, de producción industrial. Ese temor existe, es factible que ocurra. Estamos trabajando para que ello no pase y lo principal en todo esto es controlar la diseminación de la plaga.

-¿Cómo se hace eso?

Para eso estamos tomando las precauciones de recoger, con todas las medidas de seguridad para el personal, y recuperar todas las aves que estén muertas y enterrarlas, aplicar cal. De tal manera que esas aves no sirvan de diseminación.

Contagio en humanos

-¿Cuál es la recomendación a la población?

No acercarse ni tomar aves muertas. Tampoco ayudar a aves enfermas. Ocupar las vías oficiales para comunicarse con el SAG. La página de la institución es www.sag.gob.cl y ahí salen los números fijos como el 223451100. Hay que dejar que los profesionales vayan, tomen a las aves y dispongan de ellas en los lugares que están determinados. El mayor riesgo acá es la diseminación a través de las personas y además de las aves carroñeras que se comen las aves muertas y diseminan la enfermedad en otros lugares.

-En otros países han tomado la decisión de cerrar playas ¿Es posible que esto ocurra en Chile?

Hay que mencionar que esta es una enfermedad potencialmente zoonótica. Podría ser transmitida del ave al ser humano. Pero la verdad es que se habla de 3 casos en Estados Unidos. No es algo que tenga una altísima incidencia. Pero obviamente tenemos que informarlo y pedirle a la ciudadanía que tome cuidado porque no queremos que vaya a pasar nada con ninguna persona.

-¿Pero podríamos entrar en una nueva pandemia?

No hay que generar una alarma innecesaria por algo que no es real. Si las playas en las medidas que no existan aves muertas o enfermas van a estar abiertas. Obviamente si puntualmente en un minuto aparecen aves y hay que recogerlas y desinfectar se va a hacer pero no implica que se va a cerrar la playa permanentemente. Se van a hacer procedimientos para poder descartar cualquier contaminación.

-¿Qué precauciones tienen que tomar las personas si ven un ave enferma o muerta?

Que no se acerquen a las aves. Ese es el gran mensaje, que no se acerquen a las aves que estén enfermas. Las aves silvestres por lo general tienden a arrancar de las personas, si un ave no arranca, tiene problemas motores, está muerta, significa que hay algo que está pasando. El mensaje es no se acerque solamente informe al SAG, si no cuenta con el número de teléfono llame a Carabineros. Pero alejarse del lugar y dejar al ave tranquila.

-¿Pero cuál es el riesgo de una persona si se contagia?

No quiero minimizar. El riesgo de contagio es bajo pero existe. Por lo tanto, no se acerquen a las aves y dejen que los expertos trabajen. Ayúdenos comunicándonos dónde están estas aves enfermas o muertas.

-¿Es posible que esto se transforme en una pandemia como el covid?

No tenemos ningún antecedente que nos haga mirar para allá. Este tipo de influenza aviar se ha repetido durante los años, tenemos por lo menos cuatro episodios de estos en los últimos 20 años. Cada cierto cantidad de años aparece un brote, este brote es más fuerte para las aves que los anteriores y puede provocar un poco más de estrago.

-¿La gripe aviaria tendrá un pick? o ¿Estamos en el peor minuto?

Lo más probable es que esto se comporte como una ola. En la medida que las aves van migrando del hemisferio norte al sur , esto va a ir apareciendo con una suerte de intensidad. Parte suavemente, va a tener un pick y va a ir bajando en cada una de las regiones, desplazándose de norte a sur en Chile. Pero ya terminando el verano estas aves vuelven al hemisferio norte y hacen la migración contraria. Entonces lo más probable es que esta complejidad la vamos a tener durante el verano pero ya terminando este debería empezar a disminuir el efecto.

Problemas económicos

-¿La gripe aviaria puede provocar un alza en los precios en un futuro cercano?

En este minuto no, para nada. Todavía esta plaga está circunscrita a las tres primeras regiones del país. Los grandes criaderos están en la región de Valparaíso, Metropolitana, O ́ Higgins. Por lo tanto no es un problema que vaya a aparecer ahora. Las empresas han tomado todas las medidas de bioseguridad de tal manera que esto no aparezca.

-¿Pero no va a pasar a las aves de cautiverio?

Eso no implica que no pudiera aparecer. Siempre existe el riesgo. Lo que tenemos que hacer es gestionar de la mejor manera para que no nos afecte fuertemente. (…) Esperamos que las medidas que se han tomado actualmente, donde están involucrados muchas instituciones, nosotros como ministerio estamos trabajando con el SAG, con INDAP los pequeños productores, CONAF por las áreas silvestres pero también está la seremi de Salud, el ministerio de Salud, las FF.AA que tienen que ver todo lo que está ocurriendo en el mar, Carabineros, las gobernaciones, ONEMI, etc.

-¿Hay preocupación en el mundo de los exportadores que los países europeos y asiáticos no van a recibir las aves chilenas?

El sector privado ha estado muy activo. Esto no es algo que estemos viendo esta semana o este mes. Esto es algo que viene hace meses con el sector privado, con la industria hemos venido trabajando, ellos están totalmente conscientes de lo que acá está pasando, han tomado todas sus medidas de bioseguridad para que la infección no llegue a sus planteles y estamos esperanzados que todas las medidas que hemos tomado responsablemente y todos los recursos que se han dispuesto por medio del SAG, del ministerio de Hacienda y de Agricultura, sea lo suficiente para contener esta plaga.