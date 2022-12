Gripe aviar: biólogo advierte la rapidez con que avanza en Chile y los efectos económicos que traerá

Yerko Vilina es un biólogo especialista en Ecología de Poblaciones de Aves Silvestres y hoy su mayor preocupación es el virus H5N1, conocido mundialmente como la gripe aviar.

Vilna está actualmente trabajando en el sur de Chile, a la espera de que la gripe llegue a esa zona del país. El biólogo advierte de que este virus puede traspasarse a otro tipo de animales como los equinos y porcinos. Pero la preocupación especial es si se contagia un humano: “El covid es mucho más benigno que el H5N1 en humanos. La tasa de mortalidad en humanos infectados es del 51 al 53%. Pero es poco contagioso”.

En entrevista con la Unidad de Investigación de La Radio, el biólogo chileno explica que es la gripe aviar, como se contagia, la posibilidad de que avance en otros animales y la situación actual del país.

Gripe Aviar

-¿Qué es la gripe aviar?

Es una influenza, pertenece a ese grupo de virus y inicialmente se presentaba en los países asiáticos como Vietnam, China, Camboya y particularmente en patos. En 1997 creo que fue el primer caso que se traspasó de un ave a un humano.

-¿Cómo reaccionó el resto del mundo cuando se conocieron los primeros casos?

Empezó la preocupación sobre todo en Europa porque muchas aves migran entre Asia y Europa. Entonces esa conexión hizo preocupar a los biólogos y médicos.

-¿Cómo se manifiesta este virus?

En aves puede ser sintomática o asintomática. Puedes tener un ave enferma y otra que no te das cuenta, pero en determinados grupos matas a las aves. Hasta ahí era un fenómeno en Asia, particularmente en algunas especies silvestres y domésticas donde los patos eran los más preocupantes. Y se infectaban los humanos que tenían patos en sus casas en Asia.

Arribo a América

-¿Pero cómo llegó a Sudamérica?

Las aves silvestres se mueven libremente y las rutas migratorias son muy importantes en esto. Siempre hubo preocupación de que apareciera H5N1 en el continente americano porque eso implicaba que nos pudiese afectar a nosotros.

-¿En qué parte de América apareció?

El virus apareció en México y lo que sabemos que ese foco de aves mexicanas muertas, es que apareció en Perú, en el norte en la frontera con Ecuador. Después apareció en Ecuador, en Venezuela y Colombia.

-¿De dónde creen que vinieron estas aves que aparecieron en México?

Probablemente son aves migratorias que viajaron desde Canadá, que no se ha reportado casos de H5N1 pero pueden haber sido aves asintomáticas que de Canadá viajaron a México e infectaron a aves mexicanas.

Primeros casos en Chile

-¿Cuándo se empezó a preocupar de que esto podría llegar a Chile?

Cuando lo vi inminente fue cuando apareció en Pisco y particularmente las aves que estaban apareciendo enfermas eran pelícanos. Y nosotros compartimos la misma especie de pelícanos. Por lo tanto no había que ser mago para saber que aparecería en Chile.

-¿Dónde apareció en Chile?

Los primeros casos fueron en Arica, Iquique, Mejillones y Antofagasta. Y al parecer ya aparecieron en la zona central de Chile, en las costas de Valparaíso. Lo otro que es preocupante es que no solo son pelícanos sino que saltó a otros grupos de aves.

-¿Cómo ocurre esto?

Este virus no siempre mata a las aves. Ciertas expresiones del virus si las mata. El miedo es que contagie a las domésticas porque es más fácil que pase a humanos y provoca mortandad de domésticas. En Ecuador creo que van 130 mil aves domésticas que han tenido que sacrificar, estoy hablando de Superpollo, de Ariztia. En Perú creo que van en 30 mil las que han tenido que matar.

Medidas a tomar

-¿Cuáles son las medidas a tomar para que esto no siga avanzando?

No hay nada que hacer con las silvestres. Viene avanzando hacia el sur y es probable que ya aparezca en Concepción y el problema es que pueda transmitirse a humanos.

-¿Y con las no silvestres se puede hacer algo?

Con las no silvestres que son las avícolas tienen que tomar todas las medidas de precaución para que no se infecten. Tratar de evitar que las aves silvestres se junten con las domésticas por ejemplo. Tratar que no se le metan las aves silvestres infectadas dentro del plantel de pollos o tome contacto de alguna manera con las aves domésticas. ¿Puede ocurrir? si, puede ocurrir.

-¿Cómo se contagian?

Se contagian por secreciones y las fecas.

-¿Qué tan grave es este virus en humanos?

El covid es mucho más benigno que el H5N1 en humanos. La tasa de mortalidad en humanos infectados es del 51 al 53%. Pero es poco contagioso en humanos.

-¿Qué precauciones debería tomar las personas para no contagiarse?

Lo que está diciendo el Servicio Agrícola Ganadero chileno y lo que se sabe en todo el mundo es decirle a las personas de que si ven aves enfermas no las toquen y avisen para que las saquen. Las están enterrando en fosas comunes. Es catastrófico. En el caso de Perú cerró las playas.

-¿Cree que cerrar las playas es una buena medida?

No se que pensarían las personas de llevar a sus hijos a una playa donde hay un pingüino muerto o pelícano flotando en el agua. La mortalidad en niños es más alta que en adultos, en cambio el covid afecta muy poco a los niños.

-¿Cuál es la probabilidad que los chilenos nos infectemos con el virus?

En la medida que más aves muertas y enfermas hay, la probabilidad obviamente que aumenta. En la medida que hay más aves contagiadas silvestres, la probabilidad de que te contagies es más alta.

-¿Qué debería hacer el Estado?

El Estado declaró emergencia zoonótica en todas las regiones que están apareciendo. Lo que yo diría es que hasta el momento han estado trabajando muy duro principalmente en el norte. El ministro de Agricultura reconoció que había influenza aviar pero dijo que en Chile no va a contagiar a las domésticas. Y esto puede pasar a humanos, hay que avisarle a toda la gente que estamos frente a una pandemia, esto es una pandemia para mí. No veo la diferencia.

-¿Se podría hablar de una pandemia a nivel de aves porque no ha pasado a los humanos?

No ha pasado a los humanos, por eso no es una pandemia de la OMS. Pero si es una pandemia para la FAO. El lunes sacó un comunicado declarando esto como una catástrofe para América del Sur. Ya lo reconoce como un problema pandémico a nivel de animales no humanos y que afecta a la alimentación.

-¿Esto podría pasar a otro tipo de animales?

Si a otros mamíferos. Ha aparecido en zorros, en porcinos y en equinos.

-¿Podría provocar un corte en la cadena alimenticia?

No necesariamente pero ya debería estar generando una subida de precio en pollos, huevos, de los pavos, etc.

-¿Generará un problema económico?

¿Crees que los países europeos aceptarían pollos de países que tienen H5N1? No. Va a afectar a las exportaciones, según el ministro no, pero yo le preguntaría al gerente de Ariztía y Superpollo que tan preocupados están. Deben estar tiritando. También podría aparecer en chanchos.