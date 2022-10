Alcalde Montoya (Macul) y renuncia a Comunes: La política se desapegó de los territorios

Hace 15 días casi 200 personas dejaron de militar en el Partido Comunes. Y fue a través de una carta que dieron sus explicaciones de la salida y las críticas hacia quien lidera el partido hoy, Marco Velarde.

Uno de los que encabezó esta fuga de militantes es el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien fue candidato para liderar Comunes en mayo de este año y también fue vicepresidente del partido en la directiva que presidia Jorge Ramírez, quien renunció luego de las acusaciones contra la entonces candidata a senadora, Karina Oliva.

El edil explica a Radio Bío Bío cuáles fueron las razones que los hicieron renunciar y aunque hoy día no tiene relación con los líderes del Frente Amplio (FA), señala que no dejarán de ser parte de Apruebo Dignidad ni tienen pensado ser oposición del Ejecutivo: “Pensamos en apoyar al Gobierno y en seguir colaborando”. Pero advierte que “sí vamos a mantener la crítica que hemos mantenido a la fecha en relación al cumplimiento del programa”

-¿Por qué decidió dejar el partido Comunes?

No fue una decisión individual, fue colectiva, que se venía reflexionando hace ya bastante tiempo y que apuntaba precisamente a la poca vinculación que teníamos con la directiva nacional. Cuando ellos nos ganaron en esa elección, que a nuestro juicio fue bien cuestionada, eran 4 tendencias que en definitiva se enfrentaron a la nuestra. Esperábamos que la directiva general convocara a generar un debate y aportes que permitieran a nuestro Gobierno avanzar. Y eso no se dio.

-¿Cuál fue la reflexión final para tomar la decisión?

Este colectivo en su etapa de reflexión termina diciendo en realidad que aquí nosotros no queremos ir para el lado que hoy día está yendo la directiva nacional. Nosotros queremos recuperar el proyecto por el cual entramos a Comunes. Al final, entendimos que la forma de recuperar ese proyecto no era desde adentro, era desde afuera, con un objetivo incluso de no seguir haciéndonos daño. De no seguir generando polémicas, de no seguir generando diferencias que ya eran insostenibles. Tomamos la definición y salimos del partido con una carta que, a nuestro juicio, explica los motivos muy claramente y que todavía mantenemos. Y les deseamos el mejor de los éxitos a quienes están hoy dentro del partido.

-¿Los llamaron otros militantes para saber qué estaba sucediendo?

Muchos compañeros y compañeras nos llamaron, incluso están ellos reflexionando si es que continúan o no. Esperando un poco qué vamos a hacer y cómo seguimos avanzando. Porque efectivamente lo que nosotros tratamos de levantar desde Comunes era un espacio dentro del Frente Amplio más vinculado con los territorios, diferente al parlamentarismo excesivo que tienen algunos partidos del FA. Algunos lo han llamado el “ñuñoismo” excesivo y que, bueno, desde Comunes tratábamos un poco de cambiar.

-Pero ¿Por qué ahora y no hace 2 meses?

Esperamos el proceso. Nosotros ayudamos a formar Comunes y no era solamente nuestra casa, era nuestro proyecto político, le tenemos un afecto gigante y no fue fácil. Creo que hicimos bien en reflexionar, y esperar responsablemente el resultado del plebiscito. Hacerlo antes podría generar alguna situación que pudiera afectar la opción que nosotros defendíamos. Creo que fuimos lo suficientemente responsables en asumir la tarea de abandonar el partido en el momento que creíamos que teníamos que hacerlo.

Directiva de Comunes

-¿La crítica de ustedes va directo al presidente Marco Velarde o a la directiva completa?

Nosotros entendemos que quien lidera el proceso hoy día es Marco Velarde, él es el presidente del partido. Con Marco yo no tuve contacto después de la derrota, no tuvimos ningún tipo de acercamiento. Por lo tanto, sí hay una crítica a que cuando uno entiende que hay un presidente que dice en campaña que una vez terminado el proceso eleccionario iba a convocar, uno espera esa convocatoria que nunca llega.

-Pero, ¿Ustedes lo llamaron?

No. Personalmente no hablé con él. A lo mejor hay que hacer la autocrítica, lo valoré en su minuto pero también uno esperaba ese otro razonamiento.

-¿Y la directiva?

También existe una crítica constructiva, o existió en ese minuto, hacia la directiva en el sentido de cuál iba a ser el rol que iba a jugar Comunes al interior del Gobierno y del comando del Apruebo. Nosotros nos sentimos postergados de las dos áreas. Tanto del espacio de discusión en el Gobierno, entendiendo que el Gobierno tomó decisiones políticas y estratégicas que algunas de ellas se alejan del programa que propusimos a la ciudadanía. Nos sentimos postergados e invisibilizados, y eso termina por romper las relaciones escuálidas que teníamos con las otras tendencias.

-Para ustedes ¿El manejo de Velarde separó a Comunes del territorio?

Absolutamente. Yo era alcalde de Comunes, nosotros tenemos actividades permanentes en los territorios, yo seguí conversando, viajando, nunca hubo una visibilización de lo que esta tendencia estaba haciendo para contribuir al proceso, tanto de formación del Gobierno como también del plebiscito de salida. Son temas que para nosotros son tremendamente relevantes, y las principales noticias del partido eran lo que hacían las parlamentarias en vez de lo que estaban haciendo los territorios. Ese desapego terminó por que sintiéramos que nosotros no teníamos que estar ahí. Creo que el gran daño que ha tenido la política en los últimos años es el desapego que existe con los territorios. Con la conversación directa con la ciudadanía.

Gobierno actual

-¿Cree que el desapego con los territorios está afectando al modo de gobernar de Gabriel Boric?

Nosotros no somos ni mesías ni somos dueños de la verdad, defendemos nuestras ideas. Pero nosotros tratamos de formar un partido que no soltara el vínculo con las bases sociales. Es de conocimiento público que algunos alcaldes de RD han hecho críticas por lo mismo. El otro día, en un encuentro del FA que se hizo en San Miguel, -al cual mi partido no me invitó- surgieron críticas en la forma de cómo no se está vinculando con los territorios el Gobierno. Críticas constructivas de algunos alcaldes.

-¿Dejan también Apruebo Dignidad?

No nos vamos de Apruebo Dignidad, ese es un tema que ya hemos discutido en esta tendencia. Vamos a seguir empujando los cambios que pretendemos que nuestro Presidente realice. Pero sí vamos a mantener la crítica que hemos mantenido a la fecha en relación al cumplimiento del programa y pretendemos también, una vez que decidamos cómo avanzar, a través de esta plataforma, trabajar en políticas o coaliciones, o lo que signifique el avance de esta tendencia. Porque no nos vamos a quedar fuera de la discusión.

-¿Existe algún tipo de relación con el Frente Amplio?

Por lo menos de mi persona hoy por hoy solo con mis colegas alcaldes y alcaldesas. No tengo ninguna relación ni con el comité político ni con el Gobierno. Más allá de las relaciones de instituciones que se han mantenido muy bien hasta el momento.

-En la carta de renuncia se indica que el líder de Comunes “no ha permitido proponer al Gobierno de Apruebo Dignidad y del Presidente Gabriel Boric, una agenda de transformación y una ruta clara que le permitiera hacer suyas las demandas populares”. ¿Existe también la crítica hacia el actuar del Ejecutivo?

En la carta no buscamos criticar al Gobierno sino a nuestro, hasta ese minuto, partido. Nosotros creemos que Comunes no tuvo la robustez ni el liderazgo para poder incidir en decisiones que son estratégicas para el Ejecutivo. Muchas de ellas tienen que ver con los cambios en los ejes programáticos que nosotros si cuestionamos en los pasos que se nos abrieron para debatir. Muchos de esos espacios eran autogestionados por nuestra tendencia. Más que hacer una crítica al Gobierno, la ropa sucia efectivamente se lava en casa, nosotros tenemos evidentemente diferencias en la forma como el presidente y la directiva enfocó, con una falta de liderazgo a nuestro juicio, la relación con el Gobierno.

-¿Por qué crees que pasó eso?

Al final uno entiende que al haber funcionarios de Gobierno, parlamentarios vinculados activamente con el Ejecutivo, es más fácil a veces decir sí que ser leal al Ejecutivo y decir ‘saben qué señores, nosotros propusimos a la ciudadanía rechazar el TPP11 y hoy día estamos aprobándolo, y eso no corresponde’. Mantengamos lo que nosotros propusimos en el programa y en su espacio de debate y discusión institucional dentro de Comunes no se dieron.

– ¿El Presidente Boric se ha alejado del programa original?

Es una decisión al final de quien lidera este proceso que es el Presidente. Valoro mucho el plan de emergencia que se está haciendo en materia habitacional, también lo que se está haciendo en materia medioambiental. Son áreas que son sensibles para nosotros y que el programa es claro y explícito en cómo tenemos que avanzar en esta línea. Pero no puedo valorar que hoy día esté en proceso de aprobación el TPP11, y que no hayamos tenido un cambio en la forma de cómo se administra el conflicto en La Araucanía. Son críticas constructivas en las que nosotros estamos buscando ese espacio para poder hacerlo, porque en definitiva cuando tu propones un programa donde va a haber una carta guía, donde se genera un espacio que se le propone a la ciudadanía y en algunas áreas se empieza a abandonar es complejo.

-El senador Núñez (PC) dijo que si el Gobierno deja de lado el programa toman “sus cositas” y se van “a la otra vereda” ¿A ustedes les podría pasar lo mismo? ¿Convertirse en oposición?

Esas son discusiones o debates que se dan en un plano colectivo. Hoy día nosotros no pensamos en eso. Pensamos en apoyar al Gobierno y en seguir colaborando en los espacios que entendemos que tenemos. Particular en mi caso como alcalde de una comuna maravillosa. Mis compañeros y compañeras, dirigentes políticos, evidentemente tengo entendido que piensan lo mismo, pero claro, no podemos pensar que todo puede seguir igual si vemos que el Gobierno termina abandonado el programa. Creo que no lo va a hacer, creo que vamos a seguir firmes empujando ese programa. Por eso vemos voces dentro del partido Comunista, que también están advirtiendo lo mismo pero se da dentro de todo proceso de gobierno. Instalarse no es fácil y gobernar tampoco lo es.

-El diputado Leiva (PS) dijo que el Gobierno estaba siendo claro en el apoyo a Carabineros por aumentar un 4,4% en el presupuesto en seguridad ¿Usted opina lo mismo?

Carabineros es una institución de orden y seguridad, y todo gobierno debe trabajar con la institución de orden y seguridad. Aquí dentro del programa hay una propuesta de reforma a la institución producto de lo que ocurrió, no solamente en el estallido sino por hechos condenables en materia de corrupción. Siento que el Gobierno en ese sentido debe acelerar el tranco, pero debe apoyar también a la institución. Es bueno que se pongan más recursos. Hoy día una de las grandes demandas de nuestra ciudadanía es la seguridad. Yo si creo que sin abandonar las propuestas de programa que tienen que ver con la reforma a Carabineros, hay que apoyar a la institución.

Futuro de los exmilitantes

-¿Cuál es el futuro de estas personas que renunciaron?

Nosotros mantenemos un diálogo semanal, conversamos por Zoom con las regiones y la propuesta es avanzar hacia una plataforma que nos permita estructurar un debate, de hacer propuestas al Gobierno. De no invisibilizarnos, porque ahora depende de nosotros poder avanzar hacia esa línea. Mantenemos relaciones con otros movimientos que también están en el mismo debate y lo que buscamos es confluir en una mirada común.

-Usted habla de “plataforma” ¿En concreto qué será?

Entiéndase como plataforma política en el sentido de ponernos de acuerdo con los movimientos con los cuales estamos trabajando. Generar una instancia. Hay diputados, hay CORES, hay otros alcaldes y alcaldesas, por razones obvias no voy a dar los nombres porque estamos en conversaciones. Es un espacio de discusión y debate, con una institucionalidad informal pero que desde ese espacio determinará hacia dónde avanzamos.

-Cuando se supo que usted renunció a Comunes la primera especulación fue la posibilidad que junto a Daniel Jadue crearían un nuevo partido ¿Es posible que el alcalde Jadue sea parte de la plataforma que están creando?

Daniel Jadue lo dijo hace poco, él no se va a ir del PC. Yo no soy tampoco vocero del alcalde, sí mantengo una amistad de años y hemos compartido en este espacio muchos proyectos que han beneficiado a nuestros vecinos y vecinas. Evidentemente con Daniel compartimos un diagnóstico que apunta, a veces, cuando el Gobierno cambia ese rumbo. Aquí no hay una propuesta en relación a la plataforma que convoque al alcalde Jadue. El alcalde Jadue tiene su espacio que es el PC y tiene dentro del comité central el espacio para generar el debate dentro del partido el cuál el milita.

-¿Y a futuro?

Nuestra plataforma si bien, el día de mañana en política de alianza, ¿Por qué no puede ser una alternativa reactivar el pacto Chile Digno o algo por el estilo? No está cerrado y hay que entrar en discusión. Pero qué duda cabe que vamos a mantener ese diálogo no solamente con Daniel sino que con todas las fuerzas políticas que entiendan que debemos apegarnos a lo que le comprometimos a la ciudadanía, y eso significa nada más y nada menos que cumplir el programa.

Caso Karina Oliva

-¿Cree que la manera en que militantes y figuras del partido reaccionaron a las acusaciones que se le hicieron contra Karina Oliva provocaron el inicio del quiebre de la relación dentro de Comunes?

Cuando nos fuimos de Comunes, el primer emplazamiento que nos hacen pseudos liderazgos del partido y funcionarios de Gobierno, fue la vinculación con Karina Oliva. Para nosotros el tema de Karina Oliva está resuelto hace mucho rato. Los compañeros estaban fuera, los expulsaron de hecho, por lo tanto creo que volver al tema de Karina Oliva, hoy día cuando hay un proceso que está avanzando, tanto en el Servel como en la justicia, es un poco caricaturizar el tema de fondo que es, en definitiva, esta discrepancia insalvable que teníamos con la directiva. Creo que Karina el día de mañana, yo converso poco con ella, también tendrá un camino y sus objetivos en la vida. Espero que le vaya muy bien pero nosotros dentro de esta plataforma vamos a seguir avanzando en pos de lo que comprometimos, que es generar ese vínculo con la ciudadanía, con el territorio y con los movimientos sociales.

-¿Pero ese fue el primer quiebre?

Sí, sin duda. Fue parte del quiebre, evidentemente, porque parte de la tendencia, de los militantes que apoyaron esta tendencia, eran gente cercana a la administración de Jorge Ramírez.

Nueva Constitución

-¿Por qué cree que aún no hay acuerdo para continuar con el proceso constituyente?

En relación al acuerdo que se está conversando sobre el proceso constituyente, nosotros somos críticos ya que no podemos llegar a nuevos acuerdos a espalda de la ciudadanía. Tenemos que avanzar en la manera que siendo Gobierno, tratando de llegar a acuerdos pero no perder las convicciones de que aquí tenemos un mandato de la ciudadanía que dijo que la constitución hay que cambiarla si bien lo que perdió fue la propuesta que nace de la convención Constitucional.

-¿Estarían de acuerdo en volver a hacer un plebiscito para que la ciudadanía sea la que decida?

Nosotros estamos de acuerdo en destrabar con la ciudadanía, con la gente, cualquier situación que hoy día ponga en riesgo el proceso constitucional completo. Si ese acuerdo es un plebiscito de entrada, estamos de acuerdo. Si ese acuerdo es un proceso constituyente donde efectivamente se desarrolle con la ciudadanía quienes van a ser las personas que van a escribir esta constitución, nosotros vamos a estar de acuerdo.

-¿En qué no estarán de acuerdo?

Lo que nunca van a estar acuerdo es que se vuelven a generar acuerdos entre 4 paredes, entre partidos políticos porque además la ciudadanía fue clara y enfática en decir que quienes querían que construyera esta constitución fuera una convención constitucional elegida por gente que la misma ciudadanía pudiera elegir. Es lo que vamos a mantener. Esperamos que esto se destrabe luego, siguen pasando los días, las semanas, los meses y efectivamente fuerzas políticas que se arrogan el triunfo del Rechazo, hoy están representadas en este acuerdo. Pero también es súper importante pensar que aquí no ganó ningún partido político. Aquí la ciudadanía nos dio un mandato: se rechazó la constitución propuesta por la Convención Constitucional. Pero sigue el mandato vigente.