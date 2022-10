Desbordes e interna de RN: Hay quienes quieren que el partido sea un apéndice de Republicanos

Si bien el exministro Mario Desbordes admite que tiene serias diferencias con la directiva de Renovación Nacional, asegura que la idea es dejar de lado estas discrepancias, al menos, durante el proceso constituyente.

“Hay una influencia muy fuerte de sectores que quisieran que el partido se transforme en una suerte de apéndice de Republicanos, liderado por Carlos Larraín y otros. Yo creo que RN no tiene por qué disputarle el voto a los Republicanos”, sostiene en conversación con BioBioChile.

En ese sentido, lamenta la renuncia de la diputada independiente Erika Olivera a la bancada de RN, precisando que a la directiva le faltó firmeza para defenderla de los “ataques llenos de mentira” de Gonzalo de la Carrera.

Es así como Desbordes, quien fue presidente del partido, no descarta su salida de la tienda. No obstante, es una decisión que definirá más adelante.

En cuanto al debate constituyente, el abogado menciona que está el ánimo de la gran mayoría de RN y la UDI para lograr un acuerdo. Aunque, admite que también hay sectores de la derecha, como Republicanos, que quieren “chutear esto”.

La palabra empeñada

-La derecha ha señalado que cumplirá con la palabra empeñada, pero en los hechos aún falta para que se llegue a un acuerdo. ¿Siente que su sector, o parte de su sector, está defraudando a aquellos sectores que confiaron en esa promesa?

Lo primero es que yo creo que el gran responsable de esto es el Presidente Gabriel Boric y el gobierno. Fui uno de los que insistió una y otra vez, durante la campaña, (…) que se pusieran en su rol de Estado y encabezaran el acuerdo para ver qué reformamos si gana el Apruebo y cuál es el camino si gana el Rechazo. Se le dijo muchas veces, pero el Presidente decidió ser el jefe de campaña del Apruebo y asumir un rol en la arena política, en la trinchera, y no el rol de Jefe de Estado. Si hubiéramos llegado a ese acuerdo en la campaña, esto ya no estaría discutiéndose. Lamentablemente el Presidente perdió una oportunidad tremenda y se lo dijimos varias veces, que asumiera un rol de jefe de Estado y no de jefe de campaña. Pero el gobierno y el Presidente tomaron una decisión totalmente equivocada que nos hace estar en esta situación de estar negociando un acuerdo con un resultado que probablemente nadie esperaba.

Ahora, por supuesto que hay sectores en la centro-derecha, y por eso era mi preocupación de llegar a un acuerdo en la campaña, que estuvieron escondidos durante la campaña previo al Plebiscito, que jamás hablaron. Como Carlos Larraín y algunos senadores que hoy están opinando con mucha soltura (…) pero que en ese momento no hablaban, no decían nada porque su posición favorecía al Apruebo. Yo he visto encuestas en donde entre el 40% y el 50% de la gente que votó Rechazo, entre otras consideraciones, determinó su voto por el hecho de que Chile Vamos se estaba comprometiendo a llegar a un nuevo proceso y eso fue clave y decisivo. Por lo tanto, el que hoy día estemos con tantos tiras y afloja no le hace bien a la política en general.

-Entonces…

Los partidos tienen que cumplir sus compromisos, la gente, cualquier ciudadano, tiene que honrar su palabra y si no llegamos a un buen acuerdo, podemos quedar ante la ciudadanía como mentirosos. Sí está el ánimo de la gran mayoría de RN y la UDI de llegar a este acuerdo, aunque evidentemente hay gente del sector duro como Carlos Larraín o los tres senadores independientes y cercanos a Larraín, que pretenden echar abajo el acuerdo… pero, yo creo que sí se va a lograr. Otro factor que complica es la posición de Republicanos, que es por conveniencia. Lo digo con todas sus letras. Republicanos no está actuando por principios, no se opone al proceso porque ellos crean que hay que mantener todo tal cual, sino que fundamentalmente lo que hay acá es una calculadora. Republicanos ha sacado las cuentas y sabe que en una elección de Convencionales, corrigiendo los errores de la anterior, y con voto obligatorio, el electorado va a tender probablemente de manera masiva a sectores moderados, y por lo tanto a Republicanos no le conviene una elección el día de hoy. Lo mismo le pasa al Partido Comunista.

Entonces, también hay que desenmascarar eso, que Republicanos ha sido extraordinariamente agresivo y violento con nosotros y creo que a la directiva de RN le ha faltado firmeza para responderles. Republicanos nos ha tratado de mentirosos, de engañar a la gente, cuando es todo lo contrario. Nosotros públicamente hicimos este compromiso que usted menciona, no hay una sola pieza de campaña, un segundo en la franja o un minuto de radio que no diga justamente lo que usted acaba de señalar: vote Rechazo porque después vamos a ir a un nuevo proceso para una buena nueva Constitución.

-¿Siente que si no se apura el tranco, el país puede entrar en un estado de descontento que podría desencadenar en un nuevo estallido? ¿Cuándo estima que se podría lograr un acuerdo?

Mi rol acá es apoyar al presidente del partido, no participo de las reuniones ni negociaciones, así que no sé qué tan cerca están del acuerdo. Ayer escuché al senador Álvaro Elizalde hablar de un 80% de acuerdo, así que espero que tengamos un acuerdo pronto. Se ha dicho que la ciudadanía ya no quiere otro proceso, se ha sustentado en un par de encuestas que por supuesto hacen la pregunta justo para que la gente conteste que no. Si a mí me preguntan hoy día si quiero una nueva Convención yo también contesto que no. El 90% de los chilenos contestaría que no. Si usted pregunta: “¿usted quisiera una buena nueva Constitución con un proceso que corrija los errores del proceso anterior?” Un 90% respondería que sí.

Yo creo que la gente sí quiere una nueva Constitución, porque cuando se les pregunta derechamente si quiere una nueva que sea buena, la gente responde que sí. Se ha dicho también que las prioridades de la ciudadanía están por otros temas, pero eso es evidente. Si le preguntan sobre sus principales preocupaciones, uno contesta seguridad, salud y pensiones; nadie contesta medio ambiente, vivienda o temas que también son importantes, porque uno contesta lo más urgente, lo que no significa que no le importe a la nueva Constitución.

En ese contexto yo creo que no hacer el proceso ahora es un tremendo error. Creo que hoy día están las condiciones porque la ciudadanía quiere un proceso razonable, moderado, que haga los cambios necesarios, que modernice instituciones pero no quiere refundación. Chutear esto, como pretende Republicanos y otros sectores, es pan para hoy pero hambre para mañana. Chutear esto va a significar que en dos, tres o cuatro años más vamos a volver a tener un reventón por las reformas pero también por este otro tema. Tenemos que salir de una vez por todas de esta discusión de la Constitución, de su legitimidad y el momento adecuado es este.

Ojalá llegar pronto a un acuerdo y avanzar hacia una Constituyente, llámese como se llame, en donde no tengamos las mismas malas decisiones que la anterior, pero que sí tenga dos componentes básicos: que sea electa por la ciudadanía y que sea paritaria.

Mesa paralela

-La dilatación de esta discusión, y la creación de una mesa paralela, ¿podría ser un tipo de pasada de cuenta al gobierno?

La mesa paralela no tiene mucho peso en sí misma. De hecho, los senadores DC duraron nada en la mesa paralela. Hay tres senadores que se representan a sí mismo de RN que han sido muy poco respetuosos de la institucionalidad del partido que los tiene en el Senado. Pero no hay más que eso. Lo otro es el Partido de la Gente que está jugando al capicúa.

Yo creo que lo que importa es la mesa que lideran los presidentes del Senado y de la Cámara. Ahí es donde se tiene que producir el acuerdo. Los partidos tienen que entrar ya en una etapa en donde va a haber que ceder de lado y lado, con elementos básicos para asegurar un proceso razonable, que nos lleve a esta buena nueva Constitución luego. No es bueno seguir dilatando esto. Creo que esto le conviene sólo a los extremos. No le conviene a las fuerzas políticas moderadas, en donde incluyo a los moderados desde la UDI y hasta sectores del Frente Amplio. Y, sobre todo, no le conviene a Chile.

¿Dueños del 62%?

-Han surgido voces desde el oficialismo que sostienen que la derecha se siente dueña del 62%. ¿Usted cree que efectivamente la derecha se siente dueña del 62%? ¿Usted se siente dueño de ese 62% que votó Rechazo?

Es evidente que hay sectores de la centro-derecha y derecha que sí se creen dueños del 62%. Dejemos de lado los vociferantes de poco peso autodefinidos como patriotas, que aprovecho de decirle a la gente que no les digan patriotas: no lo son, sino que son patrioteros. Porque un patriota de verdad cuida sus instituciones, respeta, construye y ayuda a poner todos los ladrillos, más en esta casa de todos, y estos grupos violentos extremos son absolutamente lo contrario de lo que es un patriota. Salvo esos grupos extremos, a mí me preocupa la actitud de Republicanos y de algunos en la centro-derecha que creen que el 62% es gente de derecha, cuando es completamente ridículo eso.

Ese 62% está compuesto fundamentalmente por personas que no están interesadas en la política y que fueron convocadas a una votación extraordinaria, salieron de su pasividad política y marcaron un voto en lo que creían correcto. Pero esa gente no es política. Por lo tanto, pretender igualar el 22% del Plebiscito de entrada con el 62% del Plebiscito de salida, como se lo he escuchado a algunos, es lo más ridículo que puede haber.

Estas tesis de que el 62% dijo “no queremos más proceso y hay que mantener pétreo el artículo 142”, es un discurso bien contradictorio porque te dicen “no quiero una nueva Constitución, reformemos la actual y tenemos que respetar el artículo 142 que no se puede reformar”, entonces yo no entiendo si se dan cuenta de la contradicción. ¿Se puede o no se puede reformar? Pero bueno, dejemos de lado esa contradicción brutal. Del 62% de la gente que votó Rechazo, un alto porcentaje lo hizo confiado en el compromiso transversal de que íbamos a corregir los errores del proceso anterior, así que nadie se puede arrogar ese 62%.

-¿Cuál es su posición respecto al tema de los escaños reservados?

Yo creo que las dos cosas que hay que corregir fundamentalmente sobre el proceso anterior son las listas de independientes que fueron un experimento. No existe en ninguno de los países de la OCDE y creo que funcionó mal. Y lo segundo, es la forma en que se distribuyeron los escaños reservados. Más allá de cuantos votos se obtuvieran, hubo 90 mil votos menos para 15 escaños y eso es impresentable, porque está demostrado que mucho elector de los pueblos originarios no quiso votar en la lista de candidatos de escaños reservados. Además, el Rechazo arrasó en las comunas donde mayoritariamente votan nuestros pueblos originarios.

Yo creo que podemos tener escaños reservados pero vinculados directamente a la cantidad de votos válidamente emitidos. Si hay 100 mil votos habrá un escaño, si hay 200 mil votos serán dos escaños y así sucesivamente, creo que eso es lo correcto. Durante el periodo de la primaria y en la campaña del Plebiscito yo conversé con muchas personas de diferentes pueblos originarios, pero sobre todo mapuches y me decían: “Mario, yo no quiero votar en un padrón aparte, no quiero que me hagan diferencias, quiero los mismos derechos que tú, que me traten igual a ti y por lo tanto no me hagan separaciones que yo no he pedido”.

Desbordes y RN

-¿Cómo está su relación con RN hoy en día?

Mantengo una relación cordial con la directiva, entendiendo que estamos en un momento crítico para el país. Le propuse a la directiva, antes del inicio de la campaña y del Plebiscito, que postergáramos todas nuestras diferencias hasta sacar adelante todo este proceso. Pero yo sigo teniendo diferencias (…) hay una influencia muy fuerte de sectores que quisieran que el partido se transforme en una suerte de apéndice de Republicanos, liderado por Larraín y otros. Y yo creo que RN no tiene por qué disputarle el voto a los Republicanos.

Nosotros tenemos que disputar el voto moderado, de centro. Ahí es donde debería estar RN. Estoy apoyando firmemente a Francisco Chahuán en este proceso, él es legítimo presidente del partido, tiene que liderar todo esto y por eso que estoy cuadrado detrás de él. Terminado este proceso conversaremos con los amigos más cercanos para ver qué hacemos.

Nuevo partido Sentido Común

-Se ha hablado sobre su posible llegada al nuevo partido Sentido Común. ¿Lo ha pensado?

Tengo una estupenda relación con la gente que está formando este partido. Con ellos he conversado muchas veces la posibilidad de que si nos salimos algunos de RN podríamos hacer algo juntos más adelante, pero por ahora no está en mis planes inmediatos. He conversado con mucha gente de distintos sectores que quisieran crear un nuevo referente, desde el PPD, PR, DC y alguna gente de Evopoli, RN y también gente independientes, y yo creo que es un tema al que hay que darle una vuelta.

El centro político está completamente abandonado, no sé si Amarillos va a cubrir ese espacio. Yo tengo mucho respeto por ellos pero creo que hay espacio suficiente y yo me siento una persona de centro hoy día, por lo tanto no me siento cómodo con un partido que, te insisto, le disputa el escenario a Republicanos. No es el proyecto que yo quiero en RN.

-¿Esta decisión la tomará una vez que esté resuelto el tema de la nueva Constitución?

Solucionado esto, yo creo que tendremos que ver cuál es el escenario en lo inmediato pero hay un grupo grande en RN que me dice: “Mario, demos la pelea dentro”. Sí, puede ser. El problema es que vamos a seguir con un sector de RN que seguirá tironeando hacia el ala más dura de la derecha, y eso no es compatible con un proyecto armónico de un partido que quiera pelear el centro. Entonces esa definición efectivamente hay que hacerla una vez que esté todo esto aclarado.

Salida de Olivera de la bancada RN

-La diputada independiente Erika Olivera renunció a la bancada de Renovación Nacional indicando: “Mi rigurosa formación deportiva me insta a ser honesta y reconocer que los temas valóricos y mis prioridades no son las mismas que los de la colectividad de la que hoy formo parte”. ¿Qué opina de esta salida?

Lo lamento muchísimo, es una diputada que ha hecho un tremendo trabajo. Es estudiosa, preocupada y preparada, creo que debe ser de las más mateas que conozco como diputada, pero por sobretodo con una vocación social gigantesca. Yo creo que le faltó al partido una actitud más firme para defenderla de los ataques constantes que sufría, llenos de mentiras de parte del diputado Gonzalo de la Carrera, quien se empeñó en atacar a una serie de mujeres porque tiene su predilección en atacar a mujeres, y constantemente atacó con mentiras a Erika Olivera. Yo intenté defenderla pero hoy día no tengo cargo suficiente para hacerlo y creo que al partido le faltó una solidaridad con ella y prefirieron callar, mirar para adelante.

Además, en el tema valórico ella efectivamente ha tenido una disposición liberal y que es respetable. RN siempre ha tenido dos almas, una liberal y una conservadora. Con los grupos con los que estoy juntándome, incluyendo a Erika Olivera, con quien estoy conversando mucho, he planteado que ojalá pudiéramos pensar si es que RN u otra casa en donde nos orientemos sobretodo en los social, más que en lo liberal o conservador. Cada uno puede tener su corazoncito liberal o conservador, eso es legítimo, pero creo que el énfasis que Chile necesita hoy día es en cómo vamos abordando los temas sociales.

-La diputada de hecho lo nombró a usted en sus agradecimientos, diciendo que usted respaldaba el trabajo que ella hacía.

Absolutamente lo respaldo, hablé con ella antes que se fuera, conversamos todos estos meses y ella estaba esperando que se despejara el tema del Plebiscito para no meter ruido antes. Lo más probable es que estemos juntos en los proyectos grandes porque tenemos muchas coincidencias con Erika, aparte del cariño personal que le tengo.

-Si se concreta su salida de RN pero no llega a otro partido. ¿Existe la posibilidad de que cree su propio partido junto a otras personas?

Hoy día hemos estado concentrados en el Plebiscito, yo me siento orgullosamente responsable del proceso. Hay gente de la extrema derecha que por supuesto me ataca por haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre, que me culpa por haber entregado la Constitución; por el contrario, yo estoy orgulloso, Toda esta gente de extrema derecha que dice eso hoy día estaba escondida debajo del catre en su minuto, no estaba en la calle, no sabe lo que estaba viviendo en Chile. Lo vivía desde la comodidad de su living.

Yo firmé ese 15 de noviembre pensando en los cientos de miles de personas que están manifestándose en las calles de manera pacífica, y por lo tanto, estoy comprometido con esas reformas que aún no se hacen, estoy comprometido con una nueva Constitución y espero que RN se oriente hacia allá en lo inmediato. Si no lo hace, por supuesto que uno tiene que mirar bien qué va a hacer. Por hoy día no estoy pensando en un nuevo partido pero no lo descarto en adelante.