Sec. general Partido de la Gente: "Buscamos lo mejor de la izquierda y derecha, pero para progresar"

Emilio Peña tiene 42 años y es administrador de empresas. Pero hoy también es el secretario general del Partido de la Gente (PDG), parte de la directiva que lidera el conglomerado con más militantes a lo largo del país: 46.138.

Un partido que se hizo popular a nivel nacional con la candidatura de Franco Parisi a Presidente de la República, que hoy está presente a lo largo de las 16 regiones del país y tiene 6 representantes en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y que tiene como idea central que “el ciudadano tenga un desarrollo social e individual acorde a la necesidad y a los sueños que tiene”, dice Peña.

Profundiza que en la práctica “lo que busca el PDG es tener una sintonía con aquello que en general todos buscamos que es el bien común”.

La directiva nacional se reúne una vez a la semana para discutir las temáticas a tratar y organizar la siguiente cita con los presidentes regionales. Y son dos veces al año que se realiza el consejo general del PDG. Día a día generan espacios para mantener el alto número de militancia, explica Peña y agrega que “ya lanzamos la Academia PDG que va a tener diferentes temáticas para todos nuestros adherentes”.

En este minuto, y como todo el mundo político, se encuentran negociando el acuerdo para el proceso constituyente. Pero ¿qué piensa el partido con más adherentes sobre la nueva Constitución?

Debate constituyente

-Se habla de la propuesta de Chile Vamos, del Socialismo Democrático, de la DC y de Apruebo Dignidad sobre el proceso constituyente pero ¿Cuál es la propuesta del PDG?

Hoy nos encontramos en un proceso de análisis respecto de las diferentes propuestas más lo que nosotros internamente estamos visualizando. Y la definición política que hay a la fecha es un plebiscito de entrada con voto obligatorio. Entendiendo que tenemos que tomar una definición en donde todos los ciudadanos estemos de acuerdo con que queremos un nuevo proceso constituyente. Nosotros como Partido de la Gente queremos una nueva Constitución, hecha en democracia, en donde estén todos participando y en base a eso estamos analizando el mecanismo, la paridad, la participación de los pueblos originarios, el comité de expertos y de hecho el domingo vamos a tener una comisión política donde vamos a terminar de cerrar una propuesta para llevar el día lunes al ex Congreso a la reunión del acuerdo constituyente que se está trabajando.

-¿Están de acuerdo en algún punto con la propuesta del Socialismo Democrático más la DC y Apruebo Dignidad?

Encontramos que dentro de la propuesta el hecho que exista la participación de los pueblos originarios concita un punto que es importante. No podemos desplazar a nadie, todo lo contrario. También el hecho de que exista la conversación respecto de los comité de expertos. Eso nos llamó la atención que los incorporaran dentro de la propuesta de la izquierda o más bien el conglomerado del gobierno.

-¿Por qué les sorprendió el comité de expertos?

Nosotros, a través de nuestra jefa de bancada, en las primeras reuniones planteamos el punto de los expertos. De hecho, fuimos los primeros que hablamos de eso. Cuando lo planteó Chile Vamos nos pareció bien y quizá pensábamos en algún punto de que la izquierda no lo tomaría en consideración pero al tomarlo significa que ya entra dentro de lo que es el debate interno. En la práctica estamos entendiendo que ambas coaliciones, tanto de gobierno como de oposición están entendiendo lo que la gente quiere, que vaya de la mano a que personas idóneas sean partícipes del proceso constituyente.

-Si su postura no es la elegida finalmente ¿Van a llevar candidatos a constituyentes? ¿Qué rol les gustaría que el PDG tenga en el proceso constituyente ya que en el pasado no estuvieron presente?

Hasta el día de hoy estamos teniendo una visión más de fiscalización de lo que está realizando el bloque de gobierno como el de oposición. Hoy entendemos que si se llega al puerto de que efectivamente realizaremos un proceso constituyente, el PDG obviamente que va a llevar candidaturas que vayan en un enfoque ciudadano, que sean personas que representan diferentes alternativas, ojalá de diferentes regiones y que lleven la visión de la gente común y corriente que es lo que pregonamos como partido hacia un nuevo proceso constitucional. Sin sesgos ideológicos, sino que vaya de la mano al sentido o bien común de la ciudadanía.

Política tradicional

-¿Qué visión creen que los partidos “tradicionales” tienen del PDG?

Chile sigue viendo la visión política de manera duopólica y el PDG llegó, cuando no lo esperaban, a tomar una postura de centro. Entendiendo que existe el concepto de derechas y de izquierdas, pero nosotros nos sentimos de alguna forma de centro. Tenemos una concepción ciudadana. Un ciudadano puede tener un día una perspectiva muy social como otro día puede tener una perspectiva muy capitalista. Hoy en día la gente se mueve por distintos factores que no necesariamente tiene que ver con un concepto ideológico. Entonces el Partido de la Gente, cuando se planta en la política lo que busca es ver lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha, pero también levantando un proceso que vaya en el sentido de progresar como país.

-¿Cuál es la diferencia de ustedes con los otros partidos?

Hemos impulsado mucho “la democracia digital” que los partidos políticos “tradicionales” no estaban tomando en consideración. En la primera reunión que tuvimos con Gabriel Boric le hicimos presente de que nosotros pretendíamos y esperábamos que el Gobierno nos pudiese ayudar respecto a que los partidos políticos tuvieran la opción de utilizar la clave única para preguntarle a los adherentes qué opinan respecto a diferentes posturas. Nosotros lo hacemos de manera interna, con un modelo propio. Cuando planteamos este relato, los partidos “tradicionales” en muchos casos no entienden todavía la dinámica que estamos planteando.

-Pero ¿sienten que son escuchados por los otros partidos?

Nos sentimos en algunos casos no visibilizados respecto a la postura cuando en la práctica somos el partido con mayor adherencia a nivel nacional. Estamos en las 16 regiones e incluso tenemos a más de 100 personas que en el extranjero son parte del PDG. Entonces, la visión que tenemos es amplia y las propuestas que tuvimos en la campaña anterior fueron muy recibidas por la ciudadanía porque nacieron de la ciudadanía. Lo que estamos trabajando hoy para lo que se viene en cuanto al proceso de campaña municipal y de gobiernos regionales va también de la mano a escuchar a la ciudadanía, de conversar con ellos y entender cuáles son las necesidades que hay en el territorio. No queremos llegar con una propuesta populista sino que poner la pelota en el piso y decir que el PDG está escuchando a la gente en cada territorio.

-¿Y la clase política tradicional qué hace?

La clase política tradicional todavía no entiende que hay un partido que está convocando sintonía ciudadana. Sin importar la ideología. Creemos que falta que entiendan que el PDG nació y llegó para quedarse. Y para levantar una propuesta diferenciadora en base a lo que se habla históricamente como izquierda y derecha.

-Más de una vez el ministro Jackson fue muy duro contra la ex Concertación y evidenció que ellos como sector tenían una “altura moral distinta” a los gobiernos anteriores ¿El PDG tiene una visión moral distinta?

No. Nosotros como ciudadanos común y corrientes cuando estábamos pensando en levantar el partido político siempre entendimos que somos gente común y corriente pero tenemos diferentes puntos de vista para poder llegar a solucionar problemas de manera más práctica. No es sentirse con una altura moral superior sino que es tratar de que busquemos el resultado de manera óptima, conversando con todos. Eso significa que si hoy existen partidos políticos que la ciudadanía validó como parte de la clase política, nosotros tenemos que entrar a la cancha. (…) Entendimos que para lograr los cambios que Chile requería teníamos que entrar a la cancha política pero no somos ni menos ni más, sino que somos diferentes en cuanto al ámbito de acción. Queremos las soluciones ahora, tenemos la capacidad de poder resolverlas. Hay diferentes personas en diferentes partes de Chile que tienen ideas brillantes y la idea de nosotros es poder darle ese espacio para que ellos puedan desarrollar esas propuestas y puedan transformarlas en soluciones para las personas.

-Si se pusiera al PDG en una balanza ¿Estarían en el centro más cercano a la izquierda o a la derecha?

Nosotros siempre nos planteamos como un partido propositivo independiente de donde vengan las ideas. Si hay buenas ideas en la izquierda las tomamos, si hay buenas ideas en la derecha las tomamos. En la práctica podríamos decir que somos un partido totalmente de centro.

Funcionamiento interno

-¿Cómo funciona la toma de decisiones en el PDG?

Desde el proceso comunal, donde nosotros tenemos círculos comunales vamos generando análisis de las diferentes situaciones que ocurren. Posterior a eso se hacen encuestas internas donde también les preguntamos la opinión a nuestros adherentes respecto a temas que son importantes. Adicionalmente a eso, los órganos del partido se convocan recurrentemente para conversar. En este caso a través de los presidentes de las 16 regiones vamos conversando diariamente las temáticas que se están generando y vamos tomando acuerdo en aquellas que tienen un carácter de comunicación política.

-¿Cómo es la organización con los diputados?

En aquellas que dicen relación con aspectos más bien legislativos, tenemos reuniones con nuestra bancada de diputados para trabajar en bloque respecto del análisis que tienen ellos desde lo que es el territorio de los distritos y al mismo tiempo desde lo que está ocurriendo con el ciudadano común y corriente. Utilizamos todos los mecanismos territoriales, comunicaciones para llegar a un punto en el cual el partido siempre esté en bloque trabajando.

-En los últimos datos que dio a conocer el Servel se indicó que el PDG es el partido con más militantes ¿Esperaban este resultado?

Sí, lo hemos ido midiendo desde el minuto uno. A nosotros nos gusta la competencia y en base a esa competencia mes a mes estamos analizando los datos, viendo de qué manera podemos ir mejorando la cantidad de adherentes y la calidad de los adherentes.

-¿Cómo esperan mantener esa alta militancia?

Estamos viendo las alternativas para poder llegar de mejor manera a nuestros adherentes a través de una aplicación móvil, del trabajo en territorio, de conversatorios y de poder seguir generando una adhesión ciudadana a la que la gente vea que el PDG sí está trabajando. Ya lanzamos la Academia PDG que va a tener diferentes temáticas para todos nuestros adherentes donde se van a poder capacitar, tomar cursos de diferentes temáticas. También vamos a preparar a futuros dirigentes y candidatos de ejercicios. La idea es que todos tengan la posibilidad de poder capacitarse dentro de lo que tiene que ver con parte de lo que está establecido en la ley de partidos políticos.

-¿Cuál es la idea central del partido que hace que los militantes se reúnan?

Para nosotros es buscar que el ciudadano tenga un desarrollo social e individual acorde a la necesidad y a los sueños que tiene. En la práctica lo que busca el PDG es tener una sintonía con aquello que en general todos buscamos que es el bien común. Indistintamente de donde vivas, de tu pensamiento propio, el PDG lo que busca es convocar a esa gran masa de chilenos que están descontentos con la política tradicional, que los ha ido segmentando. (…) El PDG no tiene una ideología pero sí tiene un pensamiento que va centrado en el ciudadano y en las necesidades urgentes. La clase política lamentablemente se ha demorado años en solucionar diferentes problemas.

-¿Tienen miedo a los populismos de cara al futuro?

Sí, totalmente. Uno siempre tiene que entender que la política, la buena política que queremos hacer en el partido de la gente tiene que estar supeditada a propuestas de desarrollo que sean factibles, que vayan de la mano de la institucionalidad y que por sobre todo tengan al bien común por sobre cualquier punto de inflexión. Por ende, se intenta no caer en conceptos que vayan hacia los extremos. (…) Siempre vamos a estar en contra del populismo y en favor de las buenas propuestas que puedan ser llevadas a cabo. No podemos crear castillos de arena para el ciudadano para que después crea que de esa forma es fácil solucionar los problemas.

-¿Cuál es el rol que tiene Franco Parisi en el PDG?

Es un influencer político, es un ex candidato presidencial que convoca a mucha gente y que tiene una opinión importante. Pero orgánicamente es un adherente más que también tiene la importancia que se requiere en el aspecto de poder escuchar su opinión desde el ámbito académico. No hay que olvidar que él es un doctor en economía. Desde ese aspecto entendemos mucho y sintonizamos con algunas de las propuestas que plantean.

Contingencia política

-¿Cuál es la visión del PDG sobre los DD.HH?

Nosotros como PDG somos garantes de los derechos humanos por el hecho de que somos respetuosos de la institucionalidad vigente. Dicho eso, entendemos que todos los tratados que Chile ha ratificado en materia de derechos humanos están plenamente vigentes y que tienen que seguir vigentes.

-¿Cree que hay un estándar distinto entre los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo como Chile?

El estándar tiene que ser parejo para todos los países. Los derechos humanos aquí o en Zimbabue son igual de importantes. El PDG siempre va a abogar que se cumplan. (…) No tiene que existir una mirada diferenciadora y se entiende, se espera que los países desarrollados ayuden a mejorar en algunos aspectos las deficiencias que puedan tener los países del tercer mundo respecto a materias de derechos humanos. Pero como PDG siempre vamos a ser observantes y garantes y buscar propender que los DD.HH estén siempre incorporados a cualquier legislación vigente en el país.

-¿La agenda de los DD.HH es una bandera que se la tomó la izquierda y que ningún otro sector ha querido quitársela?

Quizá por aspectos ideológicos puede entenderse que sí. Pero los derechos humanos son transversales a todas las personas. El derecho a vivir en un medio ambiente libre es un derecho humano que debería estar garantizado tanto para las personas que viven en La Dehesa como en La Pintana. Lamentablemente las políticas públicas no llegan a solucionar los problemas de unos por sobre otros. Lo que tenemos que hacer es que la clase política en su conjunto tome la bandera de los derechos humanos en diferentes aspectos, desde la niñez, desde la mujer, medio ambiente, economía, salud, vivienda, de manera transversal logrando un diálogo común. Por ejemplo, el que se está realizando ahora para efectos de un eventual proceso nuevo constituyente ¿por que no nos sentamos como partidos políticos a conversar de cómo podemos a través de un diálogo común lograr soluciones? Y que esas soluciones se plasmen en realidades y no queden solamente en slogan. Hay muchos partidos que se quedan en los slogan y en la práctica cuando llega el momento de las votaciones no plasman en slogan en el voto para efectos de mejorar la vida de los ciudadanos.

-¿Hay algún partido en especial para ustedes que se queda en el slogan?

La política tradicional en época electoral utiliza mucho los slogan para efectos de llegar a la ciudadanía. Y la ciudadanía en muchos casos no se dio el tiempo de analizar cómo votaron los partidos políticos las leyes que los beneficiaban. Y hoy posterior al plebiscito de salida del proceso constituyente nosotros nos damos cuenta de lo que siempre hemos dicho, que los ciudadanos sí son inteligentes, sí se informan y que tienen hoy en día una herramienta que es el teléfono en el cual pueden ir discriminando y discerniendo respecto a los diferentes posturas políticas que hay. El ciudadano está más comprometido con la democracia, con saber qué pasa y probablemente en las próximas elecciones puede que castigue a aquellos populismos o slogan que siempre sirvieron a la política tradicional para lograr sus resultados.

-¿Cual es la posición del PDG frente a la propuesta del Gobierno de Reforma Tributaria?

Nosotros creemos que por sobre todo el análisis tiene que estar supeditado a lo que está pasando económicamente en Chile en este minuto. Estamos prácticamente en una recesión económica y el próximo año se ve lamentablemente, y en los mejores números, que vamos a tener una caída respecto a la economía del 1%. Entonces esperamos que el Gobierno presente propuestas que vayan en una línea de poder mantener el bolsillo asegurado a los ciudadanos. Si comenzamos a generar impuestos por sobre lo que está establecido probablemente haya mucha más incertidumbre económica.

-¿Pero la apoyarán o votarían en contra?

Vamos a estar observando el detalle de las indicaciones del presupuesto en cuanto a la Reforma Tributaria. Y nuestros diputados van a estar analizando cada uno de los puntos en cuestión y viendo si eventualmente se presentan indicaciones en esa materia. Para que no sobrecarguemos la economía que va directamente al bolsillo de las personas. Estamos super preocupados respecto a lo que tiene que ver con el aumento de la canasta básica, de los costos de los combustibles que toca toda la cadena de suministro. Entonces el PDG lo que busca en este minuto es que haya un alivio económico a los ciudadanos y no una sobrecarga.

-¿Para ustedes la reforma presentada por el Gobierno podría significar una sobrecarga para los chilenos?

Desde algunos aspectos sí. Por eso estamos en un proceso de análisis. Una vez que tengamos completo todo lo que implica el detalle de la propuesta en sí misma vamos a poder tener una visión más clara para poder determinar dónde vamos a poner los puntos.

-Y en relación a la reforma previsional ¿Cuál es el punto base para el PDG en esta reforma?

Siempre estuvimos empujando el autopréstamo para (…) que la gente pudiese a través de su capitalización individual tener la opción de una vez al año tener acceso a esos aportes propios y poder utilizarlo en situaciones específicas para poder nuevamente volverlo al sistema. Con eso lo que logramos es mantener y aumentar la posibilidad de que las personas generen capitalización individual. Por otro lado también se ha hablado por parte del PDG del bono por hijo nacido y que este se vaya reajustando en el tiempo hasta los 60 o 65 años, de tal manera que tenga un colchón base para efecto de las próximas pensiones. (…) Otro punto es volver a revisar la tabla de mortalidad de las personas que de alguna forma significaría ser certeros en cuanto al concepto de pensión que llega directamente a las personas. Y, lo último es importante para nosotros va en relación a las pérdidas. Las pérdidas no tienen que ser absorbidas por los ciudadanos sino que en este caso por el ente que está administrando la capitalización individual.

-¿Cuál es la postura del PDG respecto al TPP-11? Ya que en la campaña presidencial estaban en contra

Somos bastante claros en pensar que los acuerdos bilaterales históricamente han ayudado mucho a que Chile crezca económicamente. Ahora que se está hablando sobre las “side letters” lo que estamos viendo es que es una conversación lenta.

Futuro electoral

-Se está empezando a hablar de las próximas elecciones municipales ¿Qué va a hacer el PDG? ¿Van a compartir lista con algún partido “tradicional”?

Hasta el minuto, el partido se mantiene de manera única trabajando. Nosotros ya estamos trabajando y delineando lo que tiene que ver con el proceso de campaña municipal y de gobernadores regionales. Estamos trabajando en la estrategia y hasta el minuto será de manera uniforme como partido y entendiendo que hasta la fecha no hemos tomado ninguna determinación que vaya en el sentido de agregarnos a algún conglomerado. Lo que queremos hacer es seguir la línea de que el PDG mantenga su identidad propia

-¿Llevarán candidatos en las comunas emblemáticas del país?

Nosotros no nos cerramos a ninguna opción. Estamos analizando todas las posibilidades habidas y vamos a ver a las mejores personas en cada uno de los puntos relevantes. Tanto en los gobiernos regionales como en las comunas del país. Ese trabajo de ingeniería electoral se está realizando actualmente. Sería importante que al PDG le dieran más visibilidad en los medios tradicionales de comunicación porque tenemos mucho que decir y tenemos muchas propuestas para entregarle a la ciudadanía. Y creemos que hasta el minuto ha existido un cierto grado de invisibilización del PDG.

-¿Creen que no se está tomando en cuenta el peso que tiene el PDG en el país?

Sí, en muchos casos nos hemos visto invisibilizados.