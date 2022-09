Araceli Farías (RD): "Fortalecer al Gobierno nunca será una pérdida para el partido"

Revolución Democrática atraviesa un complejo escenario luego de la profunda reestructuración de fuerzas que el Presidente Gabriel Boric hizo a su gabinete. La colectividad debió pagar los costos tras la fallida llegada de Nicolás Cataldo (PC) a la Subsecretaría del Interior, y el posterior arribo de este a la Subdere, que hasta la semana pasada estaba encabezada por Miguel Crispi (RD).

Esto se suma a la salida de Giorgio Jackson -actual ministro de Desarrollo Social- del comité político, el cual cuenta actualmente con solo una representación frenteamplista: Antonia Orellana, ministra de la Mujer, militante de Convergencia Social.

La idea sería que la tienda comience a levantarse, y a potenciar ciertos liderazgos, puntualmente femeninos. “Somos un partido que se declara feminista y que por tanto la participación política de mujeres es parte de la centralidad de las acciones que nos interesa impulsar”, dice Araceli Farías, secretaria general de RD. Explica que la idea que están proponiendo para el partido es “una conducción paritaria” entre el presidente Juan Ignacio Latorre y ella.

La exdirigenta estudiantil transmite la lealtad de su colectividad al Ejecutivo: “Fortalecer al Gobierno jamás va a ser una pérdida para nosotros, porque somos un partido oficialista comprometidos con este proyecto”, indicó. Admite que “fue inesperado para la militancia la salida del comité político”, pero agrega que verlo únicamente de forma numérica “es un poco errado porque nuestra participación en el Gobierno no solamente se ve a través de sus ministros”.

Siempre con comprensión

– ¿Cuál es la estrategia para posicionar a RD en el mapa político?

Nosotros como Revolución Democrática actualmente estamos en un proceso de masticar el resultado del 4 de septiembre, de reorganización interna y de nuestras prioridades programáticas, estratégicas para el nuevo ciclo que está viviendo Chile. En ese sentido nosotros seguimos sintiéndonos parte central del corazón del Gobierno y del proyecto transformador de Gabriel Boric. Más allá de ciertas lecturas que se están haciendo, muchas veces un poco desde la prensa o de otros espacios. Nosotros más que posicionarnos por posicionarnos estamos trabajando en nuestra reconfiguración porque estamos convencidos que somos un aporte tanto para el Gobierno del Presidente como para la gobernabilidad de este proyecto político con el que llegamos a La Moneda.

-¿Cómo se ha visto dentro del partido la salida de Jackson y Crispi?

Fue en un contexto además de una derrota electoral que si bien ha sido difícil de procesar, en ningún momento hemos abandonado nuestra convicción de que tenemos que contribuir a darle a Chile un nuevo proceso constituyente y un nuevo texto que nos permita avanzar como sociedad. Evidentemente fue inesperado para la militancia la salida del comité político pero siempre con compresión hacía que las decisiones que se están tomando, son las que toma el Presidente en vista del momento en que estamos, de la reconfiguración que hay que tener, con mirada hacia el futuro y vamos a ser siempre los primeros en respaldar las decisiones que se toman en torno a la gobernanza del país.

-La salida del comité político ¿Es algo provisorio? ¿En algún momento van a volver a tomar su lugar?

Es algo que se va a ir evaluando, conversando. Y más que tomar nuestro lugar, nuestro lugar es respaldar al Presidente y ese es el lugar que vamos a tomar siempre y que vamos a seguir haciendo. También contribuir a que el Gobierno pueda avanzar tanto en su programa, a través del respaldo en el Congreso, como también el apoyo que suscita desde los territorios.

“No me parece adecuado”

-¿Por qué cree que RD fue el partido más perjudicado?

No creo que nos veamos perjudicados si lo que se gana es un comité y un gobierno que ofrece mayores certezas para hacia donde avanzar en el momento que estamos enfrentando. Fortalecer al Gobierno jamás va a ser una pérdida para nosotros como partido porque somos un partido oficialista comprometidos con este proyecto. Si se evalúa solo en términos numéricos, creo que es un poco errado porque nuestra participación en el Gobierno no solamente se ve a través de sus ministros y distintos cargos, sino porque fuimos parte de la construcción de este proyecto, del programa que es lo que también estamos defendiendo que salga de la mejor forma posible.

-El líder del PC, Guillermo Teillier dijo que el Presidente Boric iba compensar lo ocurrido con Cataldo ¿Ustedes esperan lo mismo por lo sucedido con Crispi? o ¿Están en una postura más de comprensión?

Hay una comprensión hacia las definiciones que se toman y un respaldo también a cómo se realiza esto. Ponerlo en término de compensación no me parece adecuado para el momento. Quizá para otras fuerzas pueda serlo pero para nosotros tiene que ver más con asegurar la continuidad del proyecto político. También esto es parte de lo que significa ser oficialismo que de repente esto es un péndulo que va cambiando y hay que ser flexibles con aquello y puede que llegue otro momento en que la situación sea distinta. Lo importante es ahora poder dar continuidad a los procesos y con eso el Presidente cuenta con nuestro apoyo.

– ¿Cree que era necesaria la salida de Jackson del comité político para dar un aire a las relaciones entre el Gobierno y el Congreso?

Nosotros como partido respaldamos y agradecemos el trabajo que realizó el ministro Jackson en la Segpres. Fue una tarea difícil pero creemos que la hizo de buena forma y su salida del comité político responde a una decisión del Presidente que nosotros respaldamos, que apoyamos. En cuanto a distintas priorizaciones que se tienen que hacer como la incorporación de la ministra Janette Jara, no podemos ser tan miopes de verlo solo en términos de que entró el PC con una persona adicional sino que en términos programáticos, estratégicos que una de las prioridades del Gobierno es impulsar el proyecto de 40 horas y que es central también dentro del programa. Creemos que es apropiado que esté dentro de ese espacio para poder tener una mejor articulación. Esa incorporación responde más a una lectura política de las prioridades que está teniendo el Gobierno respecto al cumplimiento del programa más que un castigo de quitar y dar más a los partidos

-¿Se ve como algo provisorio la entrada de la ministra Jara? Porque hay distintas opiniones.

Las decisiones que se toman dentro de un Gobierno jamás están escritas sobre piedra, sobre todo en relación a este tipo de movimiento. Hay una flexibilidad también respecto a eso, que se tiene que ir evaluando, ponderando y tomando decisiones en base a cómo evoluciona el tema del comité político. Probablemente más adelante el Presidente vea otras prioridades o considere que esto ha sido positivo para ciertos aspectos. Es mucho adelantar que eso va a ser para siempre o algo particular del momento.

-El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, decía que se le pide al Gobierno que reincorpore a Giorgio Jackson al comité político ¿Como lo observas? ¿Cree que va a pasar eso?

Es probable que ocurra y es natural que nuestra militancia, a través de sus órganos deliberativos, crea necesario que se ponga en relieve que hay un interés en estar en estos espacios de tomas de decisiones. Sin perjuicio de que eso tiene que ser también en relación al momento y tiene que ser evaluado tanto por el Presidente como por quienes están actualmente en el comité. Pero va en esa dirección de que el partido se sigue sintiendo parte central del Gobierno, pero evidentemente hay una visión de que podemos ser un aporte sustantivo en ese espacio.

-Se habla que se podrían volver a realizar cambios en el gabinete, en las subsecretarías ¿Esperan desde el partido estar más representados como colectividad en el gabinete en el futuro? y ¿Cuál podría llegar a ser ese futuro ?

Cualquier cambio de gabinete tiene que responder al momento político, a los ajustes que sean necesarios también a realizar en el Gobierno para dar mayores certezas a la ciudadanía. Evidentemente nos gustaría estar presente por el sello que puede representar RD en cada uno de esos espacios pero también el Presidente ha sido claro de que acá no se está gobernado para los partidos sino para Chile, para darle certeza a la ciudadanía. Y ese es el énfasis que tenemos como partido, que se tomen las decisiones que sean mejores para el país y no solamente para dejar tranquilos a los partidos políticos.

-¿Buscarán potenciar nuevos liderazgos en el partido?

Somos un partido que se declara feminista y por tanto la participación política de mujeres es parte de la centralidad de las acciones que nos interesa impulsar (…)Por ejemplo, estamos proponiendo una conducción paritaria entre el presidente Juan Ignacio y yo como secretaria general. No solamente en las vocerías que se puedan llevar adelante sino que también en la conducción interna y el relacionamiento orgánico que tenemos en instancias en el Gobierno. Como así también propiciar que tomen mayor relevancia pública y reconocimiento y espacio también para distintas compañeras, de distintas experiencias vitales que están haciendo un trabajo muy minucioso en los territorios.

Proceso constituyente

-¿Tienes mínimos para el acuerdo constitucional?

Por un lado estamos en conversaciones con otras fuerzas y también en nuestra interna sobre las distintas lecturas del proceso y de cómo se podría llevar adelante un proceso de forma apropiada. Tiene que ser paritario, no podemos retroceder en la representatividad de mujeres que somos la mitad del país, y también creo que es muy importante que se parta de un punto de hoja en blanco respecto a la constitución del 80. Esto no quiere decir que no se recojan aprendizajes, elementos positivos y se ponderen elementos que son propios de, por ejemplo, de la propuesta que se rechazó, incluso de la propuesta de la Presidenta Bachelet que tenía puntos bien destacables.

-¿Es necesario crear o reforzar otros nombres para que RD pueda liderar el proceso constituyente?

Lo que es central para el Frente Amplio es darle certezas al país de cómo vamos a salir del momento de crisis en que nos encontramos como país. (…) Evidentemente si se abre un nuevo proceso electoral tenemos que constituir un buen elenco que nos permita llegar a ese espacio porque creemos que tenemos una mirada del país que es nutritiva para el nuevo proceso. Vamos a hacer una búsqueda exhaustiva no solamente de aquellos liderazgos que indudablemente son más visibles sino que de aquellos que pueden aportar una mirada más cercana hacia lo que representa hoy el pueblo chileno y que nos permita conectar de mejor forma las distintas prioridades que se tiene para lo que debiese ser un avance hacia un nuevo texto constitucional.

-¿Crees usted que RD deberá liderar este proceso que se está viviendo?

Nosotros como RD primero no solamente somos un partido comprometido con los cambios, también hace 10 años parte de las razones que nos motivaron a conformar este partido fue justamente identificar la necesidad que para avanzar en derechos sociales había que tener una nueva constitución. En este camino nos hemos encontrado con distintos partidos, movimientos que comparten esa visión de país que nos ha llevado incluso a llegar a La Moneda. Si bien efectivamente nuestro interés es poder construir un liderazgo, ese liderazgo no es solo, es colectivo con otras fuerzas del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático que hoy día han mostrado un compromiso importante con las transformaciones.