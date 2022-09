Guido Girardi: "El momento hoy día es de respaldar al Presidente Gabriel Boric"

“Las responsabilidades no se pueden barrer debajo de la alfombra porque sino no se aprende”. De esta manera, Guido Girardi resume las consecuencias que se avizoran tras el triunfo del Rechazo durante la jornada del domingo.

El actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, quien apoyó la opción del Apruebo, no esconde que lo ocurrido en el Plebiscito es “una derrota muy profunda”, agregando que estos son los efectos “cuando se privilegian las posturas personales”.

A su vez, el exparlamentario llama a que nombres de la oposición, como Javier Macaya y Francisco Chahuán, cumplan con su “palabra empeñada” para que así “la derecha se sume a un proceso constituyente que permita tener una nueva Constitución”.

Consultado por la posibilidad de postular como candidato a convencional ante un eventual nuevo órgano, Girardi no lo descartó aunque es enfático en señalar que es un tema que se verá “en su momento”.

“El momento hoy día es de respaldar al Presidente Gabriel Boric”, lanza.

Responsabilidades políticas tras el Plebiscito

-¿De qué manera usted se explica el holgado triunfo del Rechazo en el Plebiscito del domingo?

No hay mucho que explicar. Yo creo que lamentablemente una mayoría ciudadana no se sintió representada por el trabajo que se realizó en el proceso constituyente, y finalmente la sociedad no interpretó que la nueva Constitución tenía un conjunto de derechos que se establecía que eran fundamentales. Vio más amenazas que oportunidades en la propuesta. Y eso hizo que finalmente, algo que había originado todo este proceso constituyente a partir del Estallido Social, terminara siendo rechazado.

Yo creo que de cierta manera aquí hay responsabilidades políticas importantes en el sentido de que quienes fueron parte del proceso constituyente. Particularmente y algunos actores políticos, recibieron un mandato de la sociedad, del 80% de la ciudadanía que le encomendó y confió la posibilidad de una nueva Constitución.

Y en cierta manera yo creo que el intentar anteponer visiones ideológicas y personales sobre el interés general dilapidó esa confianza. Y esa confianza del 80% se terminó transformando en un apoyo minoritario. Creo que hay responsabilidades justamente de aquellos que no entendieron el mandato de la ciudadanía de resolver los temas sociales y que buscaron la posibilidad de hacer avanzar sus propias lógicas por sobre el interés general y recibieron una sanción de la ciudadanía.

-Entonces…

Vamos a tener que establecer las responsabilidades. Las responsabilidades no se pueden barrer debajo de la alfombra porque sino no se aprende. Yo pienso que tenemos que aprender de esta experiencia y la única manera de aprender es reconociendo los errores. Yo creo que aquí hubo muchos errores que llevaron a la misma ciudadanía, que había votado por el proceso constituyente y que había votado por los constituyentes, a ver frustradas sus expectativas y votaron en contra.

A mí me parece que esta es una derrota muy profunda, tal vez es una de las derrotas políticas más profundas desde el año ’88, porque aquí perdimos la posibilidad de haber resuelto temas que son esenciales para el país, que son fundamentales para la convivencia, que tiene que ver con temas de dignidad y desigualdad que se pudieron haber resuelto. Y como no se resolvieron, ahora van a quedar pendientes y vamos a volver a tropezar con esa piedra porque ningún país sobrevive siendo una de las sociedades más desiguales del planeta.

Uno de los factores más relevantes en la convivencia son los niveles de igualdad, de derechos y dignidad. Son los derechos de la naturaleza que perdimos, del medio ambiente, los derechos de la mujer, los derechos de los animales, los derechos fundamentales, de la salud y educación, que producto de equívocos no se pudieron establecer.

Autocrítica en la Convención

-¿Qué autocrítica debieran hacerse los convencionales para que su propuesta haya generado tan poco apoyo? ¿Hubo efectivamente un ánimo refundacional o revanchista como se ha mencionado?

No son todos los convencionales los que se tienen que hacer la autocrítica porque también hubo personas que intentaron advertir y generar una propuesta que representara el interés general del país.

Pero yo creo que sobre todo tienen que aprender mucho los que fueron electos en listas en listas de independientes y algunos actores políticos que esas son las consecuencias cuando se privilegian las posturas personales, las visiones ideológicas y se anteponen al interés general del país. Y ese es un tema que vamos a tener que discutir posteriormente.

-Incluso en el peor de los escenarios, ¿se esperaba una derrota tan maciza?

Yo creo que no. De todas maneras ya algunas encuestas advertían la magnitud del problema.

Efectos en el gobierno

-Usted habló de responsabilidades políticas. ¿Es un golpe muy duro para el gobierno esta derrota del Apruebo?

Yo pienso que el gobierno está indisolublemente ligado al proceso constituyente. Y claro, no hay que tapar el sol con el dedo. Es una derrota para el oficialismo, es una derrota para el gobierno y fundamentalmente es una derrota para quienes sostuvieron estas tesis que a veces fueron incapaces de dar cuenta del interés general y quisieron anteponer sus visiones ideológicas.

Pero creo que esa es una discusión que viene a posterior. Yo creo que hoy día tenemos que resguardar el capital político que tiene el Presidente Gabriel Boric porque ya lapidamos en cierta manera el capital que habíamos tenido en la elección.

Proceso constituyente

-¿De qué manera usted cree que debiera seguir el proceso constituyente?

Espero que la palabra empeñada del presidente de la UDI Javier Macaya, a quien yo le tengo mucho respeto, a Francisco Chachuán, a quien también le tengo mucho respeto, la puedan cumplir y que la derecha se sume a un proceso constituyente que permita tener una nueva Constitución. Y restablecer en esa nueva Constitución aquello que no pudimos hacer ahora sobre los derechos sociales.

Creo que es fundamental para el futuro, la estabilidad y la gobernanza del futuro, y por lo tanto el proceso constituyente tiene que continuar, se tiene que elegir una nueva Convención la que tendrá que elaborar la nueva Constitución.

-¿Usted estaría dispuesto a postular como candidato para una nueva Convención?

Ese es un tema que veremos en su momento pero creo que todos los que estamos, queremos y creemos en una nueva Constitución eventualmente tenemos que estar disponibles pero no es el momento de decir eso. Yo creo que el momento hoy día es de respaldar al Presidente Gabriel Boric y es fundamentalmente el momento de respetar la posibilidad de que tengamos un nuevo proceso constituyente.