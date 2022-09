Felipe Kast apoya la continuidad del proceso constituyente pero "sin cálculos políticos pequeños"

Felipe Kast fue una de las figuras que si bien en el Plebiscito de 2020 votó Apruebo, en la jornada de esta domingo se decantó por el Rechazo. Junto con asegurar que la Convención se farreó la oportunidad de presentar un buen proyecto de Constitución, afirma que se debe continuar con el proceso constituyente aunque "sin cálculos políticos pequeños". Consultado por una eventual candidatura a un posible órgano constitucional, sostiene: "No lo he pensado pero en principio mi rol hoy día es de Senador".

Como “un gran fracaso del Presidente Gabriel Boric” califica Felipe Kast la contundente derrota del Apruebo en el Plebiscito de este domingo, indicando a su vez que el mandatario debiera ofrecer disculpas por “no haber sido imparcial”.

Pese a haber votado en favor de tener una nueva Constitución hace dos años, el Senador de Evopoli por la región de La Araucanía terminó desencantándose de la labor realizada por el órgano constituyente.

Además de puntualizar que el triunfo del Rechazo significa un duro golpe para el futuro de la administración Boric, Kast asevera que para la nueva Constitución que se redacte se debe tomar las buenas ideas de todos los sectores, incluso las que contenía la propuesta rechazada el domingo.

Del Apruebo al Rechazo

-Usted fue uno de los que apoyó abiertamente el Apruebo en el Plebiscito de 2020, mientras que el domingo fue por el Rechazo. ¿Qué pasó en el camino?

La gran mayoría de los chilenos y chilenas tenía esperanzas de que hicieran un trabajo serio y bien hecho para tener una Constitución en democracia que nos uniera, la casa de todos pero hicieron justo lo contrario.

Se farrearon una oportunidad y desgraciadamente aquí hay una responsabilidad bien fuerte del gobierno que se dedicó a hacer campaña, incluso los mismos constituyentes del Frente Amplio fueron los que redactaron esta propuesta y por lo tanto yo creo que este también es un gran fracaso del Presidente Gabriel Boric, que en lugar de dedicarse a gobernar se dedicó a apoyar un texto que la ciudadanía rechaza.

Lo más paradójico es que los sectores más pobres de Chile, los más populares, fueron en donde al Rechazo le fue mejor. Creo que eso habla de una desconexión de la elite que nos gobierna con la realidad, y creo que el gran derrotado el día de ayer fue la soberbia, el gran derrotado fue la ideología extrema y también el Presidente Boric.

Sorpresiva diferencia

-Si bien había muchos quienes creían en el triunfo del Rechazo, el amplio margen de diferencia fue llamativo. ¿Lo sorprendió a usted o se lo esperaba?

Yo creo que todos nos sorprendimos favorablemente. La democracia en Chile funciona, ayer la derrota de la extrema izquierda fue el triunfo de la democracia, no fue ni siquiera el triunfo de la derecha. Fue el triunfo del sentido común, de que los chilenos no quieren tirar por la borda todo lo bueno que hemos hecho en los últimos 30 años. Por supuesto que queremos cambios pero no destruyendo lo que hemos construido a punta de esfuerzo.

Si cuando Chile es reconocido internacionalmente como un país modelo en muchas materias, y por eso los inmigrantes vienen a Chile, eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados para no hacer cambios, y por eso mismo yo voté Apruebo en su minuto. Pero aquí se farrearon la oportunidad de hacer algo serio y responsable.

Espero que los Fernando Atria, los Jorge Baradit y los Jaime Bassa hayan aprendido la lección de que su soberbia fue lo que enterró la posibilidad de tener una nueva Constitución en esta oportunidad.

Nos están obligando a tener un nuevo proceso por la irresponsabilidad que tuvieron ellos durante un año donde se les pagó un sueldo, donde estuvieron trabajando pero hicieron un trabajo que desgraciadamente fue desastroso y que la ciudadanía les dijo con mucha contundencia: “queremos una nueva Constitución, pero no esa”.

Consecuencias en el gobierno

-Plantea que este es un golpe para la administración Boric. ¿En qué pie queda el gobierno para el futuro con esta holgada victoria del Rechazo?

Creo que el gobierno desgraciadamente, al tomar una postura como jefe de campaña del Apruebo, se quedó en una situación bien compleja porque para nosotros no es un Presidente que gobernó para todo Chile en los últimos seis meses sino que sólo se dedicó a gobernar para un 40% de Chile y al otro 60% lo ignoró, incluso utilizando recursos públicos.

Yo creo que el Presidente Boric lo mínimo que debiera hacer es pedir disculpas por no haber sido imparcial, por no haber sido el Presidente de todos los chilenos en los últimos seis meses y sobretodo porque ni siquiera se ha dado el trabajo de visitar La Araucanía que es la región más golpeada de Chile, y sí ha tenido el tiempo para visitar Estados Unidos, Canadá, Colombia. De hecho ha ido en dos ocasión a su región, Magallanes, pero pareciera que para él La Araucanía y Bío Bío no existen.

Camino constituyente

-¿Debe seguir el camino constituyente?

Por supuesto que sí.

-¿De qué manera?

Yo creo que hay que conversar con mucha seriedad y altura de miras, sin cálculos políticos pequeños, para que en esta segunda oportunidad no volvamos a fracasar. Chile no aguanta otro fracaso de esta naturaleza. Por eso ayer fue el triunfo de la democracia y no de la derecha. Hubo muchos valientes incluso de izquierda que se atrevieron a levantar la voz. Mi reconocimiento especial a los Amarillos por Chile, a Andrés Velasco, a Mariana Aylwin, incluso al exPresidente Ricardo Lagos, más allá que nunca manifestó su opción de alguna u otra manera, sí fue claro en su llamado a cuidar lo que hemos construido.

En ese sentido creo que, como alguien decía por ahí, la ciudadanía defendió mejor los últimos 30 años y el trabajo que hizo la Concertación, que los mismos líderes de la Concertación. Fue mucho más valiente la ciudadanía que buena parte de la centro-izquierda chilena democrática, que yo la valoro mucho y que desgraciadamente se había invisibilizado frente a la personalidad del Frente Amplio y el Partido Comunista que claramente se tomaron la Convención por completo y silenciaron cualquier voz moderada que buscaba construir acuerdos. El golpe de ayer a la soberbia de la extrema izquierda es un golpe que les dice “cuidado, los chilenos son mucho más moderados de lo que ustedes creían”.

-¿Se debiera comenzar todo de nuevo o podría usarse como base lo hecho por la Convención?

Yo creo que lo que necesitamos es tomar las buenas ideas no sólo de la Convención sino que también las buenas ideas que hay en distintas constituciones exitosas en el planeta. La labor que ha hecho Horizontal como centro de estudios, proponiendo un texto constitucional minimalista, democrático, que haga que todos se sientan parte de él, es la hoja de ruta que creo que podamos seguir en el futuro. Pero bueno, eso lo van a definir las personas que elijamos como país para ese mandato.

-Si efectivamente se llegara a una nueva Convención, ¿estaría dispuesto a postular como constituyente?

No lo he pensado pero en principio mi rol hoy día es de Senador, creo que no se puede hacer ambas cosas, y estoy muy comprometido con La Araucanía que es donde creo que hay una labor y una herida abierta tremenda, han fracasado todos los gobiernos hasta la fecha y desgraciadamente no vemos a este gobierno con ningún plan para cambiarlo. Yo le he dicho a la Ministra Izkia Siches varias ideas pero desgraciadamente no se han implementado, más allá que están todavía comenzando su mandato.