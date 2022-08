Fuenzalida (UDI) por seguridad: "La realidad es distinta a la percepción que tiene el gobierno"

El diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Manuel Fuenzalida, en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, recalcó la importancia de tomar medidas para combatir el crimen organizado. Advirtió que los dichos del gobierno hacen pensar que “no perciben lo que hay o bien por el proceso electoral no quieren que se sepa”. Además hace un mea culpa por no insistir más en la anterior administración sobre la llegada del Tren de Aragua.

Desde finales de septiembre de 2021 para el diputado por Coquimbo, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y uno de los impulsores de la bancada por la seguridad, Juan Manuel Fuenzalida, la llegada a Chile del Tren de Aragua y cómo combatirlo es un tema central en su día a día.

“Empecé a investigar un poco de que se trataba este Tren de Aragua. Sobre todo que nosotros como parlamentarios, y en la UDI específicamente, además teníamos muchos contactos con gente de Venezuela que había escapado del régimen de Maduro y que nos empezó a comentar esta noticia”, explicó el diputado.

Además dijo que partieron por lo básico, “viendo de qué se trataba, en qué consistía y ahí estuvimos trabajando, estudiando, investigando quiénes eran. Y cuáles eran los nexos que podían tener con Venezuela, con algunos miembros del gobierno que nos habían dicho también. Y desde ahí hemos estado estudiando este fenómeno”.

-¿A través de quién usted conoció más en profundidad el Tren de Aragua?

Primero revisé el contexto de lo que era, de ahí hablé con gente de Gendarmería, de la PDI, de Carabineros, pero picoteando por todos lados, todos te iban hablando de este fenómeno. Te hablaban del fenómeno de lo que estaba ocurriendo en Iquique donde se había encontrado gente por casualidad que conocía a este cartel y que no era de ahora y que venían de antes. Principalmente con Gendarmería supimos que ellos se estaban instalando acá y estaban intensificando -sobre todo este semestre- el ingreso fuerte a Chile.

-¿Se acercó al gobierno en ese minuto? ¿Conversó con el ministro Rodrigo Delgado o el subsecretario Juan Francisco Galli?

Se lo planteé al ministro Delgado, obviamente en esa época yo tenía mucho menos información de la que uno tiene ahora para plantear ciertas inquietudes. Entiendo que ellos en esa época tenían más información, eso es todo lo que se me dijo en su oportunidad. En ese momento también planteamos el poder empujar y ampliar más esta ley contra el crimen organizado que hoy día solamente está enfocado en el tema del narcotráfico.

-¿Ampliarlo en qué dirección?

Ampliarlo a estos distintos giros que componen el famoso vagón o los vagones de este tren.

-¿Cuál fue la respuesta del gobierno?

En esa oportunidad, desde mi punto de vista insisto, en ese minuto yo solo tenía información por informes que había mandado hacer, que había contratado a través de la Cámara. Pero pensé que iba a reaccionar con más fuerza. El gobierno en ese momento estaba enfocado en sacar adelante la ley de crimen organizado que se estaba viendo en ese momento en la Cámara de Diputados y con eso ellos entendían que estaban avanzando harto respecto de este tema.

-¿Se equivocó el gobierno anterior al no haber reaccionado?

En mi caso particular peque de inexperiencia de haber insistido más en el tema. Y también creo que no nos anticipamos a este problema que hoy día, a partir de enero de este año, el hecho del cambio de gobierno aceleró muchas cosas, desde mi punto de vista. No hubo la visión de anticiparse a estas cosas y se le trató como si se tratara solo de una banda y no de esta organización transnacional, creo que ahí tuvimos un error.

Actual administración

-¿Y con este gobierno ha hablado?

Después cuando asumió este gobierno yo le planteé al subsecretario Monsalve la posibilidad de juntarnos para ver este tema. Y nos vamos a juntar este lunes, por fin.

Un poco para poder empujar decisiones, porque al final del día quien toma transversal, este es un tema que no puede tener color político porque la sensación y lo que te dice la gente es que tiene miedo.

-¿Fueron acertadas las declaraciones del subsecretario Monsalve diciendo que el jefe del Tren de Aragua en Chile está en la cárcel?

No sirve de nada tratar de politizar el tema y decir lo que tu hiciste es lo que yo no hice, no sirve de nada. Aquí la delincuencia no mira colores políticos. El tratar de justificar las cosas porque dio la visa o que entró antes o que lo que ocurrió en el gobierno de la Presidenta Bachelet, no es el tema.

-¿Cuál es el tema?

Hoy el tema es que los diagnósticos ya están y aquí hay que buscar soluciones. Y esas soluciones las tenemos que buscar entre todos porque Chile es un país que no está preparado para este tipo de delincuencia.

Lo que yo pretendo es que el subsecretario le tome el peso al asunto. Aquí estamos en una emergencia. Una emergencia con aspecto de calamidad pública. La gente tiene miedo, a que le peguen una encerrona, a un portonazo, de ir caminando por la Alameda y que te asalten y te acuchillen por un celular. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso.

Pasos a seguir

-¿Qué es lo que hay que hacer?

Tenemos que buscar acciones ahora y por eso varios diputados han solicitado esta sesión secreta justamente para colaborar con el gobierno pero también hacerlo entender que la situación es mucho más grave de lo que ellos creen. Cuando uno escucha a la ministra Siches en Iquique, al subsecretario Monsalve en Arica y al mismo Presidente Boric que tenemos grandes titulares, la verdad es que el tema va por otro lado.

-¿Por qué lado va?

Todos tenemos que trabajar por una agenda modernizadora en el área de las leyes, en el tema de los presupuestos, las modernizaciones administrativas y económicas. No puede ser que en las cárceles, a pesar que las cárceles concesionadas tenían en sus contratos de concesión el bloqueo de llamadas de celular, hoy día eso no esté operando. La modernización tiene que ser total y todos tenemos que estar del mismo lado. Este no es un tema de color político, le tocó al Presidente Boric y tiene la oportunidad de hacer algo. Porque la situación de él fue totalmente distinta a lo que ocurrió el semestre anterior porque esto fue un tsunami que nos llegó de repente y no estábamos preparados.

-¿Qué es lo primero que hay que hacer para empezar a combatir estas bandas?

Lo primero es agarrar la ley de crimen organizado que está en el Senado, en la comisión de Seguridad Ciudadana que preside el senador Insulza y hacerle muchas indicaciones que permitan ampliar el delito que se tipifica ahí. Hablamos de crimen organizado pero solo nos referimos a narcotráfico. ¿Qué pasa con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, con la extorsión? Se da una paradoja porque hoy día hablamos de extorsión y lo que existe en el código penal es la amenaza que prácticamente no tiene una sanción privativa de libertad social. No sabemos lo que significa hoy día una extorsión. (…) Creo que deberíamos partir por esa norma donde las indicaciones que planteó esta semana el subsecretario Monsalve están super enfocadas en el tema del narcotráfico y no nos estamos ampliando. Creo que hay que partir por ahí.

– ¿Y cómo seguir avanzando?

En segundo término creo que tenemos que hacer una reforma en materia de lo que es el Ministerio Público específicamente en el tema de los fiscales. Con nuevas técnicas de investigación, con unidades que no tengan rostros porque los fiscales hoy día tienen miedo. No solamente por ellos sino que por sus familias. Entonces tener unidades de la fiscalía que no tengan rostro.

No puede ser que la fiscalía para pedir información a la unidad de análisis financiero tenga que mandar un oficio. Tenemos que eliminar las burocracias. (…) Hay que partir por ahí.

-¿Y en las policías?

Reforzar la situación que hoy día tienen los gendarmes, carabineros y pdi respecto de las tecnologías que deberían manejar, creo que nuestras policías hoy día operan con mucho corazón, operan con mucho orgullo pero les falta el material tecnológico. Los chalecos antibalas hoy día están obsoletos, salvo los que se ocupan en algunos lugares de Santiago. Tenemos que invertir en material aéreo, en vehículos policiales, un dato a la causa, la comuna de los Vilos tiene un vehículo y es la que tiene más narcotráfico dentro de la región de Coquimbo. Lo mismo se repite en todas las comunas del país, creo que tiene que ser una agenda legislativa que permita modernizar nuestra legislación e inyectar recursos a nuestras policías, fiscalías y revisar lo que ocurre con Aduanas y con el Servicio de Impuestos Internos. No pueden estar ajeno a lo que está ocurriendo hoy en día.

Bancada por la Seguridad

-¿Cuál es el objetivo de esta bancada por la seguridad?

Más que formar bancadas, para mi el tema pasa porque haya voluntad de todos los sectores para ayudar y colaborar con el gobierno. Lo primero que tenemos que hacer es lograr que el gobierno se de cuenta que la situación es mucho más grave de lo que ellos creen. Sacarlo de la burbuja de los anuncios, de los titulares porque la verdad es que la realidad es totalmente distinta a lo que ellos dicen.

-¿Cuál es la situación en la que estamos hoy día?

25 mil inmigrantes ilegales entraron entre febrero y julio de este año. Eso equivale prácticamente al 40% o 50% de lo que ingresó el año pasado. Algo está pasando en materia de cifras delictuales. En STOP que es público si tu revisas una semana x del año anterior o de más atrás, te vas al 2018, te das cuenta de que los delitos se dispararon sobre todo en este último tiempo. Y si revisas lo que ocurrió el mes anterior te das cuenta que todos los índices se van para arriba. La realidad es totalmente distinta a la percepción que tiene el gobierno.

-¿Por qué cree que tienen esa percepción si son los que tienen toda la información?

Creo que están priorizando el proceso eleccionario que vamos a tener, el plebiscito versus este tema que lo tenemos en boga. Esa es la percepción que yo tengo. No quieren reconocer la gravedad pensando yo creo electoralmente.

-¿Qué actitud debería tomar el gobierno?

O estás en contra del crimen organizado y de la delincuencia y la atacas con todo o eres cómplice pasivo. Espero que el gobierno esté en contra del crimen organizado pero cuando tu ves que le tratan de bajar el perfil a todo. Como que “aquí tenemos capturado al líder”, cuando sabemos que estas organizaciones funcionan con muchos líderes, no te cabe en la cabeza esta situación. Esto funciona con cédulas, ellos tienen muchas “caja vecina” y cada una tiene su jefe. No puedo decir que es un éxito el combate contra el crimen organizado cuando se que está operando. Cuando tu tratas de bajarle el perfil, cuando tu tratas de decir que hoy día hay absoluta normalidad yo creo que no conocen el terreno, no perciben lo que hay o bien por el proceso electoral no quieren que se sepa. Quiero ser muy enfático que este no es un tema político, es de país que tenemos que reaccionar ahora porque después va a ser tarde.

-¿Cree que estamos a tiempo para combatir estas bandas?

Si, todavía estamos a tiempo de hacer algo. Pero para eso necesitamos que todos empujen el carro para el mismo lado.

-Y si no lo hacemos, ¿Vamos a vivir con la inseguridad de Centro América?

No queda tanto. O hacemos algo ahora ya, y por eso somos un grupo grande de parlamentarios que estamos empujando esto, vimos lo que pasó en la Araucanía y llevamos 10 años en eso. La gente del sur vive con temor y eso no se puede repetir. Cuando tu empiezas a escuchar las publicidades de automotoras que trajeron un auto blindado, la verdad que a mi me genera preocupación. (…) Creo que hoy día estamos a tiempo porque todavía no se normaliza. El día que se normalice, cuando nos acostumbremos a encontrar cadáveres todos los días, más de uno, a que el delito sea algo común, ahí vamos a estar hasta la coronilla y no vamos a tener ninguna opción de poder salir adelante porque nos vamos a ver atrapados en este sistema. Hoy día están las condiciones para salir adelante a atacarlos y ganar esta pelea.