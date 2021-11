Winter a los que tildan de "amarillo" a Boric: "¿Te da lo mismo cuál candidato sea Presidente?"

El diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) ha tenido días intensos, tras ser considerado como contacto estrecho del candidato Gabriel Boric.

El parlamentario debió comenzar una cuarentena que terminará este fin de semana, tras haber arrojado negativo en su PCR.

¿La buena noticia? Su confinamiento le permitirá votar en la acusación constitucional contra Sebastián Piñera.

“Creo que hay muchas presiones dentro de la derecha para poder salvar al Presidente”, asegura en conversación con BioBioChile.

Aunque aclara que no le gusta que “las acusaciones constitucionales se vuelvan cotidianas”, afirma que se han visto en la “la obligación de actuar”.

¿Y si Boric le pidiera ser ministro de Vivienda? Si bien sostiene que su foco principal está en su labor como diputado del Distrito 10, asevera que “obviamente que al Presidente de la República uno tiene que tener cierta consideración frente a sus solicitudes”.

Unas reñidas elecciones

-La última encuesta Data Influye arrojó que Boric (32) lidera la carrera presidencial, sacándole cinco puntos de ventaja a Kast (27), aunque en otras se le ha dado cierta ventaja a Kast. ¿Cómo tomas estas encuestas?

A las encuestas no hay que tomarlas como una verdad revelada, pero no le puedo mentir diciendo que no las veo, porque sí lo hago. Yo tengo la impresión de que el proyecto que representa Gabriel Boric efectivamente hoy día alcanza una minoría en la sociedad que es más grande que cualquier otra minoría.

Esa sensación la tengo porque estoy haciendo campaña básicamente todos los días, puerta a puerta, con repartición de volantes, actividades con vecinos, etc. Pero también veo un crecimiento de José Antonio Kast, lo que arroja principalmente es cuan dinámico está el escenario y ahí lo que veo más claro en las encuestas es que el votante Boric está permanente, y por el contrario, el votante que puede o va a votar por la derecha, está en un dinamismo, en una búsqueda, en una crisis de proyecto.

Creo que lo más relevante ahí es el hecho de que Sebastián Sichel pueda bajar 15 puntos en un mes, Kast subir 10, pasar de repente de Sichel a Yasna Provoste, de Kast a Provoste, arroja que quienes van a ser oposición al proyecto de Gabriel Boric, cuando sea Presidente, están en una búsqueda, en una de crisis de proyecto muy profunda dentro de la derecha, en donde yo creo que tienen la sensación de haber perdido la mayoría cultural que es más grave que la electoral.

-Hay quienes dicen que la segunda vuelta se está adelantando, en el sentido de que la derecha ya tiene decidido a su candidato, mientras que el llamado “vitrineo electoral” está disminuyendo. ¿Coincide con esta apreciación?

No, no coincido. La última vez que me fijé en una encuesta en profundidad, decía que más del 65% de los chilenos no se define entre la izquierda y derecha, lo que arroja que todas las personas de derecha podrían elegir un candidato y eso no significa mucho, y lo mismo pasa con la izquierda y con el centro. En el fondo, los candidatos de derecha, izquierda o centro son exitosos en la medida que convocan a un porcentaje importante de ese 65% que no se define en uno de esos tres conceptos.

Efectivamente me da la impresión de que hay un sector importante de la derecha, que se autodefine como tal, que ha optado por José Antonio Kast, lo cual es una derrota muy grande para un sector porque tener a la mayoría de la chilena votando por un programa que niega el cambio climático, que le niega derechos a las mujeres por estar solteras, es un retroceso de medio siglo o más. Yo creo que los deja más atrás en avances sociales que lo que era cuando votaban por Jorge Alessandri. También hay un sector de la derecha que queda absolutamente derrotado.

Las elecciones están sumamente abiertas porque algo que tenemos que aceptar hoy día todos los políticos es que la gente cambia de opinión, y que tiene todo el derecho a cambiar de opinión. De hecho, yo tengo la impresión de que entre Daniel Jadue y Gabriel Boric, fueron las últimas semanas de campaña las que revirtieron gran parte de la elección.

Acusación contra el Presidente

-Respecto a la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, ¿serán capaces de reunir los 78 votos necesarios para aprobarla?

Debo confesarte que estamos en una situación de incertidumbre con respecto a la acusación constitucional, toda vez que además las cuarentenas de algunos diputados ponen en jaque esta situación. Yo sí voy a poder votar, de acuerdo a las instrucciones de la Seremi de Salud, pero hay una situación de incertidumbre que yo considero bastante lamentable. Creo que hay muchas presiones dentro de la derecha para poder salvar al presidente, pero con esto yo quiero hacer otro alcance.

-¿Cuál sería?

A mí no me gusta que las acusaciones constitucionales se vuelvan cotidianas. Me parece que los parlamentarios siempre tenemos que evitar una acusación constitucional contra el presidente de la república, y mucho menos me gusta que una acusación constitucional se de en el marco de una elección presidencial tan importante como esta, en la que Chile está debatiendo sobre el futuro, sobre el modelo, y con una convención constitucional democrática, la primera democrática que ha tenido en su historia.

Sin embargo, nosotros nos vemos en la obligación de actuar, y si me permites volver más atrás: Chile se encuentra en un momento de inestabilidad muy grave. Se llegó a esta inestabilidad porque no hay adhesión al pacto social. Para que el pacto social funcione, las personas que son parte de él tienen que sentir que es legítimo sentirse obligados por las normas que emanan del pacto social. Hoy en día, la inmensa mayoría de los chilenos no sienten que las normas del pacto social tengan legitimidad, y a eso aporta mucho el hecho de que los últimos cuatro comandantes en jefe de las fuerzas armadas estén procesados por la justicia, por delitos graves.

No aporta que el Presidente de la República, que es la persona que simbólicamente encarna a la institucionalidad, esté al mismo tiempo imputado por la justicia. No ayuda que el exdirector general de Carabineros y el exdirector de la PDI estén imputados por la justicia. No aporta el hecho de que haya tanto sacerdote, que antiguamente eran una fuente de legitimidad, estén procesados por pedofilia. No aporta que durante tanto tiempo se haya sabido que la minera SQM, el banco Penta, Corpesca y Asipes compraran leyes que los benefician a ellos y perjudicaban a la inmensa mayoría de la población.

Y los problemas no son sólo las empresas, sino que el tema es que lo hacían a través del Congreso, que también es un lugar del cual tiene que emanar legitimidad para el cumplimiento de las normas. Lo que yo quiero transmitir es que Chile se encuentra en una crisis de legitimidad extrema que no tiene que ver con la convención constitucional y que es muy previo al estallido social, en donde todas las fuentes de legitimidad han sido descubiertas cometiendo delitos contra el pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con la acusación constitucional? Todo, porque una sociedad no funciona si las personas no se sienten obligadas por la norma.

-Jaime Naranjo señaló que una de las alternativas para salvar la acusación contra el Presidente, por los diputados que deben hacer cuarentena, era extender los discursos para que el debate se amplíe lo más posible y así alcancen a votar el martes. ¿Cómo ves esta opción?

Está en evaluación. No puedo dar mucha información pero está en evaluación. Justo ahora tenemos reunión así que no sé en qué va a quedar.

La figura de Jadue

-Hay algunos que plantean a Jadue como una figura incómoda dentro de la campaña de Boric, especialmente luego de que le advirtiera que será “el primero en la línea de denuncia” si tuerce un milímetro el programa. ¿Cómo ve la figura de Jadue en este contexto?

A Jadue lo veo como un excelente alcalde de Recoleta al quien como Frente Amplio hemos apoyado en las elecciones de Recoleta. Como alcalde supo correr los cercos de lo que era la capacidad que tenían las instituciones para ponerse del lado de la gente y para usar la institucionalidad justamente en beneficio del pueblo. Cuestiones como la óptica popular, la inmobiliaria popular y la farmacia popular demostraron al país que podían haber autoridades que utilizaran la institucionalidad en favor de ellos.

Respecto a sus dichos sobre lo de torcer un milímetro del programa, yo creo que ocupó una mala frase, un fraseo fácil de sacar de contexto. Yo creo que no fue una amenaza, sino que lo que yo creo que él quiso decir a la gente que lo estaba escuchando era que sinceramente iba a luchar por la implementación del programa Apruebo Dignidad.

Ahora bien, lo importante de eso es transmitirle a toda la población a que la implementación de los programas no depende solamente de la voluntad del presidente. Creer eso a la luz de la historia de Chile es completamente absurdo.

El presidente Piñera dijo en todos los tonos que en su gobierno no se iba a implementar un proceso constituyente. Y lo que pasó fue que más que la voluntad del Presidente, lo que determina la posibilidad de implementar un programa son las mayorías parlamentarias, la situación económica y la situación de apoyo popular a este programa. Un presidente que quiere implementar un programa pro que no tiene las condiciones económicas, las mayorías parlamentarias ni al pueblo de su lado, no podrá implementar ningún programa.

Críticas a Boric

-En la izquierda “octubrista”, si se quiere, a Gabriel Boric se le ha llegado a catalogar como alguien “amarillo”. ¿Qué opina de esas críticas?

Yo tengo algunas discrepancias con una premisa de la pregunta.

A ver.

Creo que efectivamente hay mucha gente que utiliza la expresión “amarillo” para referirse a Gabriel Boric, pero en lo que no estoy de acuerdo es que esa gente tenga la genuina y legítima representación del 18 de octubre, y eso es algo que me interesa discutir. ¿Quién dice que las personas que funaron a la Tía Pikachu son legítimos y genuinos representantes del millón de personas que marcharon el 25 de octubre de 2019?

Yo tengo toda la intención de declarar aquí que pongo en duda totalmente esa idea. Creo que la marcha del millón de personas tuvo una cantidad compleja de subjetividades tan grandes, que creer que sólo el sector más radicalizado y antipartidos políticos es necesariamente el que representa al 18 de octubre, es algo que yo pongo en cuestionamiento y que estoy dispuesto a debatirlo donde sea.

Por el contrario, me da la impresión de que si nosotros hacemos una encuesta entre las personas que salieron a las calles el 18 de octubre, lo primero que vamos a encontrar es que la inmensa mayoría lo hizo de manera pacífica. Y lo segundo, es que yo creo que el millón de personas que salieron, la mayoría va a votar por Gabriel Boric. Por lo tanto, decir que el 18 de octubre está solamente representado por el sector más radicalizado es una aseveración que no tiene ningún asidero.

Ahora, yo tengo la impresión de que la gracia del proyecto de Gabriel Boric es que realmente pretende gobernar y que no busca hacer de su candidatura una mera declaración de principios sino que pretende ser un proyecto de gobierno que tenga la capacidad de implementar realmente las cuestiones que aparecen en su programa, que logre realmente conseguir mayorías políticas y no minorías que estén estrictamente de acuerdo en los planes de él.

-Entonces…

Lo que entiende Gabriel Boric es que, para implementar su programa, no puede caer en la lógica de que la política se trata solamente de conversar con personas que están de acuerdo con él, sino que se trata de generar las condiciones para que se implementen, y esas condiciones se tratan de generar mayorías, de tener conversaciones y de tener la conciencia de que aspirar a la Presidencia de la República significa ser el presidente de 19 millones de personas y no solamente de tus propios adherentes.

Cuando eres Presidente solamente de tus adherentes, tus ideales no logran ser implementados y solamente generas mayor frustración. A las personas que consideran que Boric es demasiado amarillo, yo les digo: ‘Bueno, ¿cuál es tu posición? No frente al escenario ideal y soñado, sino frente al escenario real y situado en el Chile del día de hoy, con la actual coyuntura política’. Es decir, una de las personas que estará en la papeleta será realmente el Presidente de la República, y ahí viene la pregunta: ¿te da lo mismo cual?

¿Un eventual ministerio?

-¿Se ve como ministro de Vivienda en un eventual gobierno de Gabriel Boric?

Yo en este momento estoy absolutamente enfocado en poder hacer crecer las mayorías para los cambios y en ser diputado por el distrito 10 y nuevamente candidato por el mismo distrito. En el último periodo hice un gran esfuerzo junto a mi equipo por lograr terminar el periodo pensando en que he sido un buen diputado. Mi principal objetivo en la vida en este momento es poder nuevamente lograr ser un buen diputado que no es algo fácil.

-Pero si Boric llega a ser Presidente y se lo pide…

La construcción de una ciudad en la que se pueda ser feliz y en donde los chilenos tengan un lugar donde dormir es una de mis pasiones, es una de las cosas que mayormente me quita el sueño, por lo tanto, como diputado pondré especialísima atención a la implementación del programa en materia de vivienda. Ser diputado y que tus representados te digan ‘no tengo casa’, es algo que a nadie puede dejar indiferente y eso marca y es un punto cardinal de mi gestión.

Ahora, si bien yo me veo estrictamente como diputado, obviamente que al Presidente de la República uno tiene que tener cierta consideración frente a sus solicitudes. Eso es todo.

Programa de Boric

-¿Siente que fue un error dilatar tanto la presentación del programa de Gabriel Boric?

No, nosotros en general a veces nos vemos enfrentados a ciertos problemas porque hacemos las cosas distintas. Y el esquema de comentarismo de la política chilena tiene ciertos esquemas que vienen de la época en que el país estaba gobernado por otras dos coaliciones de manera exclusiva. Tampoco el programa ha sido un misterio, nosotros tuvimos un programa de primarias, después dijimos que estábamos en trabajo de conjunción pero después de eso vino la etapa participativa, la que ya habíamos hecho para elaborar el programa de Beatriz Sánchez y en la cual obviamente no podíamos retroceder.

Para mí fue sumamente importante haber contado con esa etapa participativa, porque también ha hecho que se sume un montón de gente que no estaba dentro del proyecto, pero que al haberse sentado en la mesa, y al haber visto incluidas sus posiciones dentro del programa, se han hecho parte de este proyecto. Y ojo que eso no es un tema ético sino que es un tema estrictamente práctico.

Esos sectores de la sociedad que se sumaron en la elaboración del programa, los vamos a necesitar para poder implementar el programa, porque como te decía antes, si no hay un pueblo organizado respaldando la implementación de un programa, entonces ese programa no se puede ejecutar, sobretodo cuando hay algunos aspectos de ese programa que son tremendamente incómodos para otros sectores que sí son poderosos.

Dichos de Sebastián Depolo

-¿Cree que haya afectado a la candidatura de Boric los dichos del secretario general de Revolución Democrática (RD) Sebastián Depolo? Hace unos días indicó en una entrevista: “Nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”.

No creo que haya afectado a la candidatura, pero sí quita un poco de tiempo porque durante un par de días hay que estar comentándolas. Creo que la frase fue desafortunada, no creo que Sebastián piense eso, creo que tuvo un error en la redacción, él mismo lo ha dicho así, pero de igual manera quiero profundizar en este tema, específicamente sobre la inestabilidad.

Chile está en una situación de inestabilidad en este momento, el país se encuentra en una situación de inestabilidad económica, de inestabilidad con respecto a la amistad cívica, en una situación de inestabilidad por la legitimidad que los ciudadanos común y corrientes le otorgan a la Constitución, al pacto social, al cumplimiento de la norma.

Por lo tanto, lo que siempre trato de transmitir es que a mí me parece que la candidatura de Boric es por lejos la que mayor estabilidad ofrece, porque todos sabemos que cuando no hay justicia social, difícilmente va a haber paz, y como esta candidatura propone justicia social en orden, finalmente es el mejor antídoto contra la inestabilidad en la que nos encontramos actualmente.

Covid en plena candidatura

-¿Ha podido conversar con Gabriel Boric? ¿Cómo se encuentra?

Sigue con síntomas, sigue en reposo, pero va en una evolución positiva.

-¿Cómo se reestructura una campaña cuando el candidato se contagia de covid y no puede hacer sus actividades planificadas?

La campaña de Gabriel tiene mucho de calle y además tiene muchos viajes a regiones. Desde que lo conozco, hace 15 años, que pone un gran énfasis en la descentralización. Sin embargo, es importante para todos nosotros destacar la idea de que Apruebo Dignidad tiene que ser un equipo, de que tenemos una infraestructura como coalición.

Es una pena no contar con nuestro candidato presidencial durante algunos días. No obstante, esto también puede servir para reafirmar la idea de que hay un colectivo detrás, y de que Gabriel no va a llegar a La Moneda solo, sino que va a llegar con una colectividad que se llama Apruebo Dignidad y con muchos sectores de la ciudadanía que lo están apoyando y de sectores organizados.

¿Bullying por el 1%?

-¿Siente que ha habido un cierto bullying por el 1%, que en algunas entrevistas ha corregido señalando que fue un 1,2%, que alcanzó en las elecciones parlamentarias de 2017?

Yo no creo que la palabra sea bullying, pero sería absurdo que intentara negarlo. Ha habido una obsesión en la derecha con respecto a mi votación, cosa que es muy curiosa porque tengo un porcentaje de votación bastante mayor que muchos parlamentarios de la derecha, e incluso senadores de la derecha.

Ni siquiera soy el menos votado de mi propio distrito actualmente, pero yo tengo la impresión de que desde el momento en que aparecí en escena, por alguna razón resulté extremadamente incómodo para los sectores más reaccionarios de este país por la forma en que he enfrentado los debates yo creo. Y eso los hizo buscar alguna forma de desacreditarme y cayeron en esto no solamente una gran cantidad de parlamentarios de la derecha sino que figuras gubernamentales.

Iván Moreira e incluso Andrés Allamand dos veces, en vivo y en entrevistas, ha dicho que él no se va a referir a nada de lo que diga yo porque fui electo con un porcentaje muy bajo de los votos, lo cual a mi juicio lo deja muy mal parado a él, porque lo deja como una persona que no comprende el sistema electoral con el que estamos. Lo deja como una persona que no es capaz de contraargumentar lo que yo estoy diciendo.

En la primera ocasión fue porque yo di mi opinión sobre la figura histórica de Sergio Onofre Jarpa, y en la segunda ocasión fue porque opiné sobre el rol histórico, que el mismo Andrés Allamand había tenido, de nuestra democracia. Y las dos veces creo haber sido contundente en la argumentación y al final Allamand lo único que pudo responder fue con respecto a mi votación.

Ahora, la verdad es que me hicieron un favor finalmente, creo que esa intención de desacreditarme solamente me generó más entusiasmo para acreditarme en función de mi trabajo y creo que hoy la ciudadanía lo percibe.