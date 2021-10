Mariana Aylwin en picada contra Yasna Provoste: "No es creíble ni representa los ideales de la DC"

Demócratacristiana de toda una vida y hoy en la vereda del frente. Hace 2 meses Mariana Aylwin se sumó oficialmente al comando del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. La exministra de Educación no se arrepiente de haber renunciado a la DC y advierte que su excasa política “dejó de tener buenas cartas presidenciales hace mucho tiempo”.

Faltando apenas 3 semanas para unas nuevas elecciones presidenciales, la coordinadora programática en Derechos Humanos de la candidatura de Sebastián Sichel entrega a BioBioChile sus principales definiciones.

Hija de Patricio Aylwin, expresidente y símbolo de la DC, Mariana aprovechó de criticar con dureza a la candidata falangista, Yasna Provoste, acusándola de situarse demasiado a la izquierda en el espectro político y de “no representar bien los ideales del mundo demócratacristiano”.

Por otro lado, reconoce que fue una semana turbulenta al interior del comando del candidato oficialista, aunque apunta a que era necesario marcar una diferencia respecto del aspirante a La Moneda del Partido Republicano, José Antonio Kast.

No obstante lo anterior, asegura que la candidatura de Sebastián Sichel es la única que garantiza gobernabilidad y tiene “racionalidad política”, sobre todo porque no incluye en su programa cambios tan radicales como el resto de los presidenciables.

En la recta final

-¿Considera que las próximas elecciones presidenciales son las más importante del último tiempo?

Comparto que son las más importantes que se han realizado desde el retorno a la democracia. Es mucho lo que está en juego y estamos viviendo en un país en crisis, con una crisis profunda que tampoco habíamos tenido en los últimos 30 años.

Creo que lo que se define en esta elección va a ser muy importante para el futuro y a mi entender hoy día tenemos un país más inseguro, más dividido, más pobre que el que teníamos el 18 de octubre (de 2019). Con más endeudamiento, con más confrontación, con más populismo.

La única manera de romper este ciclo de deterioro es eligiendo un presidente que sea capaz de buscar un acuerdo básico de convivencia para construir desde lo que ya existe y para estabilizar la democracia. Creo que lo que está en juego es qué democracia vamos a tener.

-Usted menciona el populismo, ¿Se refiere a algún candidato en particular?

Yo creo que los programas de algunos candidatos, y especialmente el programa de Gabriel Boric, es voluntarista y uno podría decir populista también. Cuando alguien pretende que va a aumentar en un 40% los impuestos (…) en la situación en que está Chile hoy día, eso es absolutamente inviable.

Entonces si lograra hacerlo, es el desfonde total de la economía chilena. Creo que también es populista plantear el cuarto retiro y eso lo han hecho los dos candidatos que están situados más a la izquierda.

El cuarto retiro ellos mismos plantearon en un principio que no era conveniente y saben las consecuencias que tiene. Sus propios economistas le están diciendo que esto es pan para hoy y hambre para mañana y sin embargo, por un motivo electoral han decidido jugarse con todo por aprobar ese cuarto retiro.

Yo ya veo -en el caso de Yasna Provoste- la presión que han hecho sobre Carolina Goic es realmente impresionante. ¿Ahí qué se está buscando? ¿El bien del país o la popularidad fácil?

Digamos las cosas como son, Sebastián Sichel de alguna manera pagó un costo alto por defender el rechazo al cuarto retiro y lo mismo le está pasando en su popularidad a Carolina Goic. Sin embargo, ambos han mostrado un liderazgo que tiene por encima el bien del país respecto de una situación que puede ser negativa para Chile, para los pensionados y para los más pobres.

Han estado dispuestos a privilegiar esa popularidad para ganar votos electorales, que privilegiar la estabilidad del país en su economía y también los efectos que tiene sobre la población, especialmente la más vulnerable.

-Usted se distanció en 2018 de la DC ¿Es Yasna Provoste la mejor carta presidencial de la Democracia Cristiana?

La DC dejó de tener buenas cartas presidenciales hace mucho tiempo. Creo que Carolina Goic fue un nombre acertado, yo voté por ella y después me fui de la Democracia Cristiana, porque no estuve dispuesta a votar por Guillier.

La forma en que se han decidido las candidaturas al interior de la Democracia Cristiana, y especialmente en esta etapa, creo que ha sido bien poco gratificante. En lo personal, creo que la candidata que eligieron no representa bien los ideales del mundo demócratacristiano, de la cultura demócratacristiana. Ella es una candidata mucho más de izquierda.

Yo puedo decir que, como demócrata y como cristiana, yo no votaría jamás por una persona que presenta un proyecto de ley para indultar a personas que incendiaron, saquearon, tiraron bombas molotov, atacaron a la autoridad.

Todos esos delitos están explicitados en el proyecto. Yo le oí decir hace unos días ‘eso no es cierto, estamos presentando un proyecto para liberar a personas que estaban manifestándose y que siguen detenidas’ y eso es falso, completamente falso.

El proyecto, cualquiera que lo lea puede ver, están definidos los delitos que se indultan y entonces a mí me parece que indultar a personas que incendian y a personas que han cometido delitos comunes por un motivo político, es exactamente lo contrario a tener una sociedad que respete el estado de derecho y la democracia, porque en definitiva lo que se está haciendo es debilitar la democracia frente a las personas que sufren inseguridad y que han tenido grandes daños respecto a estos delitos que se quieren indultar por supuestos motivos políticos.

Tampoco votaría por una persona que defiende el cuarto retiro y que ahora aparece como partidaria de una alianza público-privada cuando ella ha estado todo el tiempo ejerciendo su función de parlamentaria en contra del mundo privado. Para mí ella, esa candidatura, no es creíble.

-¿Fue una buena decisión haberse alejado de la DC o se arrepiente?

No me arrepiento de esa decisión, porque de verdad hoy día no siento nada en común con la Democracia Cristiana, salvo una historia que yo valoro mucho y que en cambio muchos demócratacristianos han dejado de valorar, que fue la historia de la transición.

Pienso que en gran medida el deterioro de este país empezó cuando la Concertación renegó de lo que había hecho durante 20 años. Uno no puede gobernar 20 años y al día que se produce una alternancia en el poder y gana la derecha, decir que todo lo que se hizo anteriormente estaba mal hecho.

Yo creo que la candidatura de la DC es una candidatura de izquierda, por lo menos la candidata. En su programa uno puede tener muchas coincidencias (…) pero la candidata es completamente de izquierda y la izquierda en general renegó de la Concertación y de los años que fueron los mejores del país.

Hoy día quieren aparecer moderados, pero la verdad es que la forma en que han actuado en los últimos años como parlamentarios no se condice con la moderación de último minuto que quieren tener hoy día.

Semana compleja

-¿Ha sido la semana más turbulenta en el comando de Sichel?

Creo que han habido más semanas turbulentas, esta también lo ha sido. Ha sido una campaña difícil, pero sinceramente creo que la única manera de romper con esta especie de fuga o sangría permanente que perjudicaba su campaña, era transparentando la situación.

Creo que este es un tema muy de elite política, pero esta sangría de candidato del pacto Chile Podemos Más lo obligaba a estar muy pendiente de los partidos y también creo que la mayoría de los partidos han sido leales. Los presidentes de partidos han estado comprometidos, yo he estado en reuniones con ellos.

En el comité político participan los presidentes de los partidos y ha sido una buena experiencia y me parece razonable sumar a todos los que se sientan identificados, pero de alguna manera hay una centro-derecha moderna que no está atrincherada y eso es una muy buena noticia para Chile y Sebastián Sichel aspira a representar esa derecha y expandirla hacia el centro.

Lo que de alguna manera no permitía que eso funcionara si no se diferenciaba del candidato José Antonio Kast, porque Kast estaba corriendo solo y de verdad que hay muchas diferencias entre el programa de Chile Podemos Más y el programa del candidato republicano, quien además no fue en una alianza, por lo tanto, no es que la alianza de Chile Podemos Más tenga un compromiso con José Antonio Kast que fue por fuera, que llevó candidatos aparte. Por lo tanto, diferenciarse es absolutamente legítimo.

A mí lo que me ha extrañado es que el mundo de José Antonio Kast ha sentido (…) que diferenciarse es atacarlo y yo no he visto ningún ataque personal a José Antonio Kast. He visto plantear diferencias y diferencias que a mí me parece que son importantes de confrontar.

Por ejemplo, eliminar el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es una necesidad en una sociedad en la cual las familias más vulnerables están en manos de mujeres a cargo de sus hijos, es una necesidad cuando hay los niveles de violencia contra las mujeres y contra los niños… la verdad es muy importante que exista una institucionalidad.

El candidato republicano plantea que ‘todos los ministerios tienen que preocuparse del tema de la mujer’ y la verdad es que cuando es de todos no es de nadie. Por lo tanto, un Ministerio de la Mujer hay que defenderlo.

-¿Le trajo consecuencias negativas a Sichel la distancia que tomó de los partidos oficialistas?

Creo que él no ha tomado distancia de los partidos, sí le ha dicho a los partidos ‘no obliguemos a la gente a estar conmigo, si quieren irse denle libertad de acción. Yo voy a seguir trabajando con los partidos y con todos aquellos que pertenecen a este pacto y quiero seguir representándolos. Pero también soy un candidato independiente que gané por serlo y quiero ampliar el electorado de la centro-derecha hacia el centro’.

Eso es imposible si tú tienes que estar cuidando no diferenciarte de José Antonio Kast. A mí me parece que la diferenciación es completamente legítima.

-Martorell dijo tras la primera encuesta que dejó a Sichel tercero, que era consecuencia de defender las pensiones ¿Se le da mucha importancia a las encuestas, comparte la opinión?

Yo creo que sí le pasó la cuenta y no sólo eso. Pero también creo le damos una importancia demasiado grande a cada encuesta y yo sigo pensando que Sebastián Sichel es un candidato competitivo. Faltan tres semanas, pero si él estaba completamente amarrado en no poder diferenciarse de José Antonio Kast que ha tenido un alza importante que tiene que ver con los temas de seguridad. Y claro, el 18 de octubre y las manifestaciones violentas favorecen a quien tiene una posición supuestamente más dura, no sé si más eficiente, contra la violencia o contra los migrantes.

Era necesario diferenciarse para poder retomar un crecimiento de su candidatura hacia el centro.

Yo siento que la gente hay cosas que no las sabe y hay que decirlas. Cuando José Antonio Kast plantea ‘evitaremos las consecuencias de una salida acelerada de centrales térmicas’, pero dice ‘se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones antropogénicas o cierre de las principales plantas térmicas en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia pues se basa en simple correlaciones recientes’… eso quiere decir que el señor Kast no cree que tenemos un grave problema con el cambio climático y cree que pueden seguir funcionando centrales termoeléctricas y que pueden seguirse creando centrales termoeléctricas.

Cuando eso es algo que ya se decidió ir reemplazando todas estas centrales por energías distintas que no ocupen combustibles fósiles y que tiendan a contribuir a mantener un planeta que es de todos para las futuras generaciones.

-¿Se ha trabajando en el comando en un plan de reparación para víctimas del estallido?

Por supuesto, reparación a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se plantea y así como también reparación a los hechos de violencia cometidos por civiles.

Creo que las dos cosas son importantes y también se plantea en el programa de Sebastián Sichel seguir las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos, por lo tanto, el no a la violencia es -por cierto- no a la violencia y a las violaciones a los Derechos Humanos y no a la violencia que estamos viviendo en el país de la cual nos estamos acostumbrando, que en definitiva, no tiene ningún freno, porque el estado de derecho no se está aplicando para terminar con la violencia, terminar con el narcotráfico, terminar con las tomas de territorios, terminar con el terrorismo, creo que si no logramos que sobre la base del estado de derecho se aborde el clima de violencia que hoy existe en Chile, lo que está peligrando es la democracia… porque la democracia es incompatible con la violencia.

Las otras opciones

-Sin Sichel en segunda vuelta, ¿Por qué candidato votaría en un hipotético balotaje entre Boric y Kast?

Yo le voy a decir que Sebastián Sichel es competitivo, espero que gane, su apoyo no está en la elite más politizada y yo esa pregunta la voy a responder después que tengamos los resultados de esta primera vuelta.

-¿Votar por Kast es votar por un programa que hace que Chile retroceda 30 años, como dijo Sichel?

Yo creo que un eventual gobierno de Kast no garantiza gobernabilidad, tiene propuestas completamente inviables como disminuir en un 20% los impuestos en una situación como la que estamos hoy día.

Siento realmente que Chile está en una disyuntiva muy compleja, porque las posibilidades de que el deterioro de la convivencia del país continúe, no son menores. Y en ese sentido, mi convencimiento es que la mejor opción para que ello no ocurra es la de Sebastián Sichel.

-¿Cree que tendremos un clima social más hostil si sale electo Boric o Kast?

Yo creo que sí, basta ver lo que está pasando en la Convención Constituyente. Si tenemos un gobierno de Boric y una Convención Constituyente como la que hoy está mostrando… que decide no sesionar en la UdeC porque la universidad ejerció el legítimo derecho de presentar querellas contra quienes destruyeron su patrimonio.

Resulta que eso está en discusión en la Convención y la mayoría de los convencionales son partidarios de la candidatura de Gabriel Boric. Yo sinceramente creo que intentar presentarse moderados y contra la violencia, cuando se ha avalado la violencia o se ha sido ambiguo con la violencia…

Gabriel Boric ha avalado la violencia cuando va a visitar a una persona que asesinó a un senador en plena democracia, cuando le rinde un homenaje al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuando se pone una polera con la cabeza de Jaime Guzmán (…) con mucha frivolidad.

Creo que el riesgo de que la violencia siga y la confrontación siga son mayores y lo mismo creo con Yasna Provoste. Mi convencimiento es que en ese contexto el candidato que puede garantizar mayor estabilidad y tendrá que hacerlo convocando a un gran pacto por la democracia, tendrá que hacerlo llamando a un acuerdo básico de convivencia para encaminar el país en un sentido de unidad, es Sebastián Sichel.

-¿Se sienten traicionados por alguno de los partidos oficialistas o parlamentarios que han dado a conocer públicamente su apoyo a Kast?

Yo no creo que sea una traición, si aquí hay personas que son más afines dentro del mundo de la derecha, al candidato José Antonio Kast, me parece que es mejor que eso se transparente y sinceramente hablar de traición… en política es mejor erradicar ciertos términos.

Simplemente creo que la gran mayoría de los partidos de la coalición han cumplido su palabra y nos solo los partidos, sino que también sus dirigentes y sus excandidatos. Briones y Desbordes han sido personas que han honrado su palabra y prefiero quedarme con eso.

-¿Comparte el análisis de que la cercanía de Boric con el PC condiciona su candidatura y un eventual gobierno?

Sí lo comparto, además porque creo que Boric es un candidato muy débil como persona y el Frente Amplio es un conglomerado muy poco sólido. Entonces, creo que el Partido Comunista que es más organizado y que además, amenaza y que tiene constituyentes y que demostró ser capaz de influir en el gobierno de Michelle Bachelet II, con pocos parlamentarios, bueno a mí me parece que las posibilidades de que el Partido Comunista sea muy fuerte en ese gobierno son muy altas.

-¿Son Boric y Kast candidatos populistas?

No sé, la ciencia política describe el populismo de distintas maneras, pero creo que hay señales populistas en los dos extremos. Cuando Gabriel Boric compromete un alza de impuesto del 40%, compromete revisar los tratados internacionales, compromete cambiar el modelo, compromete poner paridad en los directorios de las empresas, de verdad que son propuestas inviables y populistas.

Por otra parte, cuando José Antonio Kast propone poner zanjas para que no entren migrantes, poner mano dura y meter a mucha más gente a las cárceles y hacer más cárceles, también son propuestas populistas.

Yo no diría que ellos son populistas, pero hay parte de sus promesas que sí lo son. Me parece que Yasna Provoste y Gabriel Boric están actuando de manera populista cuando apoyan el cuarto retiro sabiendo que es malo para el país y por un motivo de conquistar popularidad.

-¿Votaría por Kast en una segunda vuelta sin Sichel?

Pregúnteme después de la primera vuelta, porque mi voto es para Sebastián Sichel y no quiero responder a esa pregunta porque me parece que no es el momento.