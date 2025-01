Ulloa y Sabaj en la mira: el triángulo de poder tras resolución que "salvó" a Sartor de su liquidación

Un triángulo de poder. Así podría resumirse los nexos detrás de la resolución que el pasado 9 de enero permitió a Sartor AGF zafar —por ahora— de su liquidación.

Y es que —de acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga—, fueron los ahora investigados ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, quienes decidieron conceder una orden de no innovar en favor de la firma financiera caída en desgracia tras una orden de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En buenas cuentas, la decisión paralizó cualquier compensación a acreedores que pudiera ordenar Ricardo Budinich, el liquidador encomendado por el organismo regulador tras acreditar irregularidades en la gestora de fondos.

En concreto, se trata de una determinación ordenada por los mismos magistrados que hoy son investigados por mantener una estrecha relación con el abogado penalista, Luis Hermosilla Osorio. Según conversaciones de WhatsApp reveladas por Ciper y The Clinic, este último movió sus hilos para que ambos fueran nombrados como ministros del tribunal de alzada capitalino.

Sabaj, Hermosilla y Zaliasnik

Precisamente esos mismos intercambios dan cuenta de la estrecha relación que Hermosilla también mantuvo con Gabriel Zaliasnik, reconocido abogado del foro cuyo estudio —Albagli Zaliasnik (AZ)— actualmente representa a Sartor AGF en su disputa con el organismo regulador.

Incluso, de las comunicaciones publicadas por The Clinic se desprende que la propia Sabaj se comunicaba frecuentemente con el abogado.

—Hoy hablé con Gabriel (Zaliasnik). Temprano. Muy grave —reza uno de los mensajes enviados por Sabaj a Hermosilla.

Cuando estos dos últimos discutían la mejor estrategia para la presentación de un recurso de amparo en favor del entonces presidente Sebastián Piñera, incluso tomaron como referencia el criterio de Zaliasnik. Todo ello para evitar que el ex Mandatario figurara como imputado en la causa por la Minera Dominga.

—SP (Sebastián Piñera) apoyó mi estrategia que es de una confrontación total en defensa del Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica. Un elemento central será un Amparo —apuntó Hermosilla.

—Me parece: ilegalidad máxima. Pero como lo enfoca Gabriel: CJ (“cosa juzgada”): hechos —le aconsejó Sabaj.

Según se desprende de los whatsapps, el propio Zaliasnik felicitó a Sabaj cuando fue nombrada ministra.

—S.S. Iltma!! (su señoría ilustrísima) felicitaciones— se lee en el chat.

De acuerdo al The Clinic, Hermosilla y Sabaj también abordaron la discusión al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la pertinencia de abrir o no una nueva investigación contra Piñera tras revelarse una cláusula en la venta de la minera que condicionaba el pago de una última cuota a decisiones que dependían de la administración del ex Jefe de Estado.

—Me gustaría pudieran tú o Gabriel hablar con Mera. O quizás si prefieren yo le pueda preguntar… —versa otro de los intercambios, en referencia a un acercamiento con otro de los ministros de alzada: Juan Cristóbal Mera.

El salvavidas a Sartor

Según la resolución a la que accedió este medio, Ulloa y Sabaj estuvieron por paralizar la liquidación de la firma, pese al voto en contra del ministro José Pablo Rodríguez Moreno, quien era de la idea de rechazar la solicitud de Sartor.

“Atendido los nuevos antecedentes aportados por el recurrente, la naturaleza de la acción impetrada y los efectos irreversibles que podrían producirse (…) se concede la orden de no innovar”, reza la resolución que actualmente se encuentra en calidad de “reservada” en la oficina virtual del Poder Judicial.

Chats aparte, la decisión de Ulloa y Sabaj ha levantado suspicacias entre fuentes consultadas por este medio que conocieron de la resolución de los ministros. Esto, precisamente a la luz de los nuevos antecedentes que evidencian una cercanía entre los involucrados, especialmente de Sabaj con Zaliasnik, quien ha representado a Sartor en repetidas ocasiones.

Requerido por BBCL Investiga, Gabriel Zaliasnik hizo una pausa en sus vacaciones para emitir un pronunciamiento. Ante las alusiones por una posible intervención en el caso mencionado, recalcó que no patrocina “a Sartor AGF en la causa referida. No conozco detalles de la misma, pero se me ha indicado que esta tiene el carácter reservado, por lo que tampoco puedo acceder a ellos”.

“Yo no he realizado gestión alguna en dicha causa”, añadió, aunque en rigor en ella aparecen como recurrentes Francisco Alarcón, Felipe Giovanazzi y Antonio Rubilar, todos miembros de su estudio. Aunque aquello no le parece algo relevante, pues las “inhabilidades son con las partes, no con los abogados”.

“Hay creo más de 60 abogados en mi oficina. Difícilmente sé lo que hace cada uno de ellos cada día”, insistió.

“⁠Mi único patrocinio a la sociedad Asesorías Sartor, data de años atrás y dice relación con el fraude de que fue víctima en el llamado caso Swell”, dijo al cierre de su respuesta enviada a este medio.

Ambos ministros, en tanto, actualmente están siendo investigados en un sumario ordenado directamente este miércoles por el Pleno de la Corte Suprema.

Consultada la Corte sobre el tema, declinaron pronunciarse sobre los cuestionamientos a la resolución en favor de Sartor, pues el asunto eventualmente podría ser un elemento que esté presente en el sumario iniciado por la fiscal judicial designada para investigar. Por tanto, no se pueden pronunciar, ya que los jueces quedarían inhabilitados para cuando se tenga que resolver.