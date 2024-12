Depolo rectifica su declaración de patrimonio y transparenta red familiar tras petición de Contraloría

Por primera vez, Sebastián Depolo declaró abiertamente sus redes familiares. Incluyó a sus dos hermanos mayores, sus dos hijos y sus suegros. Contraloría, desde Chile, le pidió rectificar la última Declaración de Patrimonio que realizó en su calidad de embajador de Chile en Brasil, que no contaba con dicho detalle. Consultado por BBCL Investiga, explicó que "en una revisión de rutina" le solicitaron añadir dichos antecedentes. En la reciente actualización, además, aportó voluntariamente el RUT de la Fundación Rumbo Colectivo, el think tank frenteamplista que fundó y ha estado en el centro de la polémica por su relación con Democracia Viva y el Caso Convenios. Aunque a diferencia de este último el suyo no ha recibido pagos directos de instituciones públicas.