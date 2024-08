Supremo Jean Pierre Matus se va con licencia en medio de investigación por nexos con Luis Hermosilla

El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, presentó licencia médica y se encuentra actualmente alejado de sus funciones de juez. Esto, en medio de los cuestionamientos por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla.

De acuerdo con antecedentes recopilados por este medio, efectivamente el ministro está con un problema médico. No obstante, su ausencia en medio del bullado caso que involucra a Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, abrió lugar a suspicacias.

Según confirmaron desde el Poder Judicial, el descanso médico del supremo comenzó el 12 de agosto y se extenderá, al menos, hasta este viernes 23 en caso de que no se renueve.

Su ausencia en el Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago se da en momentos en que la figura del ministro está bajo la lupa. De hecho, al igual que sus colegas María Teresa Letelier y Ángela Vivanco, Matus está siendo investigado por la Comisión de Ética del máximo tribunal del país.

Lo anterior, como consecuencia de antecedentes encontrados durante la revisión del celular del abogado Luis Hermosilla, imputado por los delitos consumados y reiterados de soborno y blanqueo de capitales en el denominado Caso Audio.

En ese contexto, según dio a conocer Ciper en su momento, aparecieron conversaciones entre Hermosilla y Matus, mismas que este último negó rotundamente que existieran. Se trata de chats de 2019 en la que ambos organizaban la participación de un penalista alemán en la defensa de la acusación constitucional que enfrentó el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.

—Hola, ya me comuniqué con Kai Ambos, ¿puedes hablar? —le escribió Jean Pierre a Luis Hermosilla el 7 de noviembre de 2019. Minutos más tarde, le envió al abogado el detalle de los honorarios que solicitaba el abogado alemán por la elaboración de un informe.

La existencia de los chats fue confirmada este jueves durante la primera jornada de la formalización de cargos contra Hermosilla, dejando en evidencia que el supremo mintió cuando el 26 de marzo dijo a La Tercera que nunca había hablado por chat con el abogado protagonista del Caso Audio.

—Primero quiero dejar en claro que yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chats por escrito. Como usted ve en la publicación de Ciper, no aparece ningún chat mío porque no hay —remarcó en su oportunidad.

Sea como sea, y pese a las suspicacias que surgen por su ausencia en medio de los cuestionamientos, lo cierto es que la licencia médica la presentó el ministro tras sufrir una fractura.

Consultado por BBCL Investiga, el juez aseguró que nada tiene que ver con el caso Hermosilla y que todo se debe a una fractura de peroné.