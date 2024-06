Del Conservador al Ministerio Público: el cambio laboral de la esposa del diputado Raúl Leiva (PS)

Nuevamente la familia Leiva Carvajal está en el comidillo de los pasillos de tribunales y del Congreso. Pero esta vez, el comentario se ha extendido a los recovecos del Ministerio Público. Esto se debe a que Claudia Lavanderos García, esposa del diputado PS Raúl Leiva, ha aterrizado en la Fiscalía Regional Occidente, la cual atiende buena parte de las comunas del distrito de su pareja.

Este comentario tomó fuerza el fin de semana, luego de que el viernes reflotara la red de Francisco Leiva Carvajal, el notario cuñado de Lavanderos, y sus nexos, evidenciados vía WhatsApp en la investigación del caso Operación Topógrafo. En esa red apareció Lavanderos como funcionaria del Conservador.

Desde entonces, los comentarios de quienes conocen a Claudia Lavanderos se levantaron para advertir sobre el cambio laboral: la esposa del diputado e ingeniera comercial de la Universidad Diego Portales, con cuatro diplomados y un magister, dejó el Conservador a inicios de año y, en marzo, se incorporó a la Fiscalía Occidente.

Del Conservador a Fiscalía

Según pudo constatar Radio Bío Bío, el cambio de domicilio laboral -ambos bien remunerados- comenzó a fraguarse a inicios de 2024. Se había reportado en reiteradas ocasiones que la esposa del diputado fue contratada en el Conservador cuando su cuñado, Francisco, cumplía la suplencia en el cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Santiago.

Una vez que Leiva dejó la suplencia, con la designación de Carlos Miranda como titular en ese puesto, Lavanderos fue traspasada al Registro de Propiedad Comercio y Aguas del mismo conservador, dirigido por Luis Maldonado. Su presencia generaba incomodidades dentro de esa organización, según advirtieron fuentes internas por el nexo con el grupo Leiva Carvajal.

A finales del verano, Claudia Lavanderos presentó su renuncia al puesto de jefa de Recursos Humanos del Conservador. Su renuncia no fue para cobrar su seguro de cesantía, sino para cambiar de domicilio laboral a la Fiscalía Regional Occidente como jefa de Administración y Finanzas.

Respuesta Occidente

Aunque Radio Bío Bío intentó comunicarse con Lavanderos, esta no respondió los mensajes. Sin embargo, la unidad de comunicaciones de la fiscalía sí lo hizo. Frente al requerimiento, explicaron que Claudia Lavanderos empezó a trabajar en la Fiscalía en marzo.

Textualmente, la fiscalía aludida, dirigida por Marcos Pastén, señaló a Radio Bío Bío que “la señora Claudia Lavanderos es funcionaria de esta Fiscalía Regional desde marzo de este año, desempeñándose como jefa de Administración y Finanzas, dependiente de la Dirección Ejecutiva Regional”.

Al ser consultados sobre el criterio para su contratación, explicaron que “influyó tanto su profesión de Ingeniera Comercial, con numerosos diplomados, como su experiencia en distintas reparticiones, incluyendo empresas privadas y públicas, destacando su desempeño en los Tribunales de Justicia y su experticia en gestión administrativa y de finanzas”.

También la entidad persecutora, que atiende comunas como Maipú, Pudahuel, Curacaví, Talagante y Melipilla, entre otros sectores del distrito que representa su cónyuge, expresó: “Respecto a su vínculo matrimonial con el diputado Raúl Leiva, este no la inhabilita para desempeñarse en el Ministerio Público y dicha condición no genera obstáculo para su desempeño profesional en las áreas de su competencia, como no lo ha sido en las demás reparticiones públicas en las que ha trabajado”.

Historia laboral

El cambio de trabajo había pasado desapercibido públicamente. De hecho, en una búsqueda rápida no existe registro alguno que la individualice en su nueva posición dentro de la Fiscalía. Incluso en su propio LinkedIn aún aparece como funcionaria del Conservador de Santiago.

Su historia laboral comenzó en la década de 2000, cuando entró al área de Gestión Financiera y Presupuestaria de la desaparecida aerolínea chilena Ladeco. Un año y cuatro meses estuvo en esa empresa, que fue absorbida por LanChile. Posteriormente, trabajó por seis años y medio en LanChile, ligada en ese momento a las familias Cueto y Piñera.

En 2005, dejó el mundo privado e ingresó al sector público. Ese año, Lavanderos se incorporó al Poder Judicial, contratada por casi una década en el Tribunal de Garantía de Talagante, del 2005 al 2014. Casi paralelamente, su esposo ocupó dos puestos relevantes en esa zona: gobernador de la provincia de Talagante (2007-2008) y luego alcalde de la comuna de Talagante en dos periodos (2008-2016).

Paralelamente, su cuñado, Francisco Leiva Carvajal, era nombrado notario titular de San Miguel el 27 de mayo de 2005. En el documento, se advierte que esa nominación del Ejecutivo, firmado por el ministro de Justicia Luis Bates Hidalgo (DC), recayó en el hombre de confianza de Marco Libedinsky Tschorne (2004-2006), quien ocupaba el cargo de “Secretario Abogado del Presidente de la Excma. Corte Suprema”, Francisco Leiva.

Sin embargo, mientras eso sucedía, Lavanderos estuvo en ese tribunal desempeñándose en el área de desarrollo del proceso de Gestión y Control de Adquisiciones, mantención y servicios generales del Tribunal, gestión y control de la Cuenta Corriente Judicial y presentación mensual de Balance y Cuadratura Contable. También estuvo a cargo de la Unidad de Atención de Público.

En 2014, con la llegada del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Lavanderos saltó a ligas mayores. Fue nombrada en mayo de ese año como Jefa de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, dirigida por Katia Trusich Ortiz, esposa del entonces senador PPD Felipe Harboe.

La gestión duró poco. La salida de Trusich en enero de 2016 y la llegada de Natalia Piergentili el 1 de febrero de ese mismo año, llevaron a Lavanderos a abandonar la administración Bachelet en marzo para trasladarse a la notaría de su cuñado, Francisco Leiva, quien ya no estaba en San Miguel sino que había sido trasladado como titular a la influyente Segunda Notaría de Santiago.

En familia, se ocupó de la “Gestión y dirección de las áreas Administrativa, Financiera, Recursos Humanos y Compliance”. Un año después, en 2017, se trasladó a la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, liderada hoy día por el abogado Wladimir Schramm López, cercano a su cuñado.

En 2018, Lavanderos ya era conocida por ser la esposa del recién asumido diputado socialista por Talagante, Raúl Leiva Carvajal. Ese año, en septiembre, se incorporó a Carabineros de Chile como “asesora”. Según registros públicos, se desempeñó en esa función entre septiembre de 2018 y septiembre de 2021, bajo tres generales directores: Hermes Soto, Mario Rozas y el actual Ricardo Yáñez. Siempre en calidad de asesora en el Departamento de Control, Normas y Procedimientos en la Dirección de Finanzas, a cargo de la Gestión del Desempeño.

A finales de 2021, Lavanderos se trasladó al Conservador de Bienes Raíces de Santiago como Jefa de Recursos Humanos, justo o “coincidentemente” como señaló una fuente, con el interinato de su cuñado Francisco en el conservador de Registros e Hipotecas y Gravámenes.

En marzo de 2024, asumió nuevas funciones en la Fiscalía Regional Occidente.