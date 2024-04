Alcaldesa Facuse respecto a inseguridad en "Nuevo amanecer": "Necesitamos un plan maestro"

En julio de 2020 comenzaron a circular rumores entre los vecinos de la comuna de Cerrillos sobre la posibilidad de ocupar los terrenos de un antiguo vertedero, lo que desencadenó la ocupación de 20 hectáreas ubicadas a un lado de la ruta 78.

Hoy, en el campamento “Nuevo amanecer” habitan más de 14 mil personas, configurándose como el más grande de la región Metropolitana.

Durante los últimos años, este lugar ha sido el foco de conversación en materia de seguridad, tras la amplia cantidad de hechos delictuales registrados en su interior.

conversamos con Lorena Facuse, alcaldesa de la comuna de Cerrillos, quien entregó detalles de la situación actual del campamento "Nuevo amanecer".

El campamento más grande de Santiago

A un año de su conformación, el campamento “Nuevo amanecer” ya contaba con más de 10 mil habitantes. Actualmente, figura con más de 14 mil personas y con dimensiones de una ciudad.

“Alrededor del 98% de las personas que lo habitan son extranjeras, y por lo que hemos observado, hay lugares que claramente están constituidos según las nacionalidades” sostuvo Lorena Facuse.

El lugar se tornó mediático tras registrarse delitos de alta connotación social, entre ellos, comercio ilegal de productos, homicidios y balaceras. “A través de Instagram y cuentas falsas me han amenazado, a veces si me da miedo que me maten, es complejo afrontar esta realidad, pero yo creo que no hay que bajarle el perfil a nada, menos cuando uno tiene familia” aseguró la alcaldesa.

Las negociaciones ante la inseguridad

El campamento tiene tres ingresos, sin embargo, en ninguno de ellos figura personal policial de forma permanente o se desarrollan controles de seguridad.

“Desde la Delegación Presidencial Regional nos han dicho que no hay ingresos, aún así, nos hace falta implementar una estrategia que nos ayude con esta problemática, no queremos que las autoridades no puedan entrar a este lugar” lamentó Facuse.

Asimismo, agregó que “las conversaciones con el Gobierno no han promovido el plan maestro que necesitamos”.

Días después de la grabación de esta entrevista, el fiscal nacional, Ángel Valencia, visitó el campamento “Nuevo amanecer” en el marco de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que involucró a 17 comunas, más de mil efectivos policiales y tuvo como objetivo desbaratar la banda criminal “Los Trinitarios”.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio Tv para conocer mayores detalles sobre el campamento más grande de la región Metropolitana y su vínculo con el crimen organizado.