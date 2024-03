Caso Audios: USS saca a fiscal Sepúlveda como docente de magíster de facultad que dirige Chadwick

Magíster en Derecho Penal Económico es el nombre del postgrado que se está promocionando dentro de la Universidad San Sebastián, el cuál se inicia en julio de este año. ¿Cuál es la diferencia de este a los otros miles propuestos por distintas casas de estudios? Hasta ayer por la mañana, Felipe Sepúlveda, el fiscal a cargo de la investigación del Caso Audios del abogado Luis Hermosilla iba a ser docente.

Estudio que es dictado por la facultad de Derecho de la casa de estudios donde el decano es Andrés Chadwick Piñera, amigo y ex socio de Luis Hermosilla. Pero, además, receptor de algunos de los informes reservados que le envió el entonces director de la PDI, Sergio Muñoz.

Desde el arribo de Chadwick a la universidad, luego de ser aprobada la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, diferentes personajes relevantes en el mundo político y judicial han ingresado a esa universidad como docentes o investigadores en diferentes planes de estudios. Como es el caso de los ex ministros Sebastián Sichel, Felipe Ward y Juan José Ossa. Otro ejemplo es la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el ex fiscal Manuel Guerra. Eso sí, algunos de ellos ya no continúan como docentes.

Caso Audios y el fiscal Sepúlveda

Ahora, en medio de la investigación contra Hermosilla, se dio a conocer que la persona que está a cargo de llevar la investigación, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, iba a participar como docente en un Magister de Derecho Penal Económico, como se leía en la misma página del plantel privado de educación.

Radio Bío Bío se comunicó con Sepúlveda, quien confirmó que sería parte del magíster. Incluso, quienes conocen de las tratativas, explicaron que se iba a limitar a impartir solamente esas clases y no docencia dentro de pregrado.

Pero la lista de personalidades es larga. Dentro de los principales juristas de renombre está Guillermo Silva Gundelach, ex presidente de la Corte Suprema; Juan Patricio Rondini, abogado y ministro de la corte de Apelaciones de Puerto Montt; Carlos Flores Valenzuela, juez del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia; y Hugo Osorio, juez tributario de la misma ciudad. También el ex ministro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller y el actual ministro Jean Pierre Matus.

Al consultar a la universidad confirmaron la información, pero horas después dieron a conocer la salida de Sepúlveda del magister. (Aquí puedes revisar la plana docente del Magíster previo a las consultas de Radio Bío Bío).

Invitación retirada

Iván Navas, director del programa, señaló que es “académico de la Facultad de Derecho de la USS hace ya nueve años, y desde hace cuatro el director del Magíster en Derecho Penal Económico. En ese rol, el 6 de marzo de este año tomé contacto directamente con el abogado Felipe Sepúlveda para hacerle una invitación a ser parte de nuestro Magíster debido a su reconocida trayectoria en la persecución de estafas y también a su experiencia como académico en otras universidades”.

Agregó que “en el caso del abogado Sepúlveda, este no tiene contrato con la USS y su vinculación hasta el momento era solo la invitación ya comentada, la cual, hemos decidido retirar por el momento para evitar cualquier tipo de mal entendido”.

Para finalizar, puntualizó que “el Magíster en Derecho Penal Económico comienza en julio próximo y cuenta con un nutrido cuerpo académico de reconocida trayectoria en estas materias, y que por su naturaleza práctica, en todos los años anteriores han dictado clases diversos funcionarios del sistema judicial de nuestro país”.