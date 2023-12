Confirman embargo de Palumbo: acreedor acusa que "vaciaron" sociedad ligada para evitar pago de deuda

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección ingresado por Global Beauty SpA, con el que buscaba frenar el embargo de la totalidad de las acciones de Peluquerías Palumbo.

Según información recopilada por BBCL Investiga, la decisión se da en medio de la disputa que libra en tribunales Jaime Ben-Dov —fundador de The Republic of Beauty y actual propietario de la sociedad Greykiwi People First Limitada— en contra de sus dos exsocios, Felipe Israel y Jaime Sinay. El primero de ellos los acusa de dividir y “vaciar” una sociedad para así evitar pagarle una deuda que hoy se empina por sobre los 2.800 millones de pesos.

Los hechos se remontan a 2016, cuando Israel y Sinay se interesaron en el negocio de Ben-Dov, quien por ese entonces ya contaba con una cadena de centros de belleza en todo el país. Fue así como ambos consiguieron ingresar a través de su conglomerado: el Grupo ISSI, vinculado directamente a marcas como Peluquerías Palumbo, Sebastián Ferrer, Lavanderías 5-a-sec y Domino’s Pizza.

Empresa “vacía”

Según denunciaría Ben-Dov, los problemas comenzaron al poco andar luego de que desde ISSI le exigieran que renunciara a su derecho al PUT Option. Es decir, el derecho de vender sus acciones (el 15% del total) en un futuro subyacente a un precio determinado. En este caso, lo acordado fue que el creador de la empresa podría vender su parte en un valor no menor a 1,8 millones de dólares durante febrero de 2020.

En buenas cuentas, Ben-Dov acusa que como se negó a desistir del PUT Option, sus entonces socios simplemente liquidaron la compañía y procedieron a su división. Todo ello, no sin antes “vaciarla” financieramente. En efecto, cuando logró el embargo de la firma se encontró con que la cuenta corriente sólo contenía $5,1 millones.

De este modo, a mediados de este año, Ben-Dov solicitó el embargo de Palumbo, cuyas acciones acciones están registradas por Global Beauty SpA. Su requerimiento fue acogido por el árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, Diego Peralta Valenzuela.

De acuerdo a la instancia, gran parte de los activos de ISSI fueron a parar justamente a Global Beauty, cuya división “no obedeció a una legítima razón de negocios”, sino más bien “ante la eventualidad de ser condenada” a pagar lo adeudado a Ben-Dov.

Embargo a Palumbo

La decisión de Peralta no cayó bien en Global Beauty. La firma intentó, en al menos tres oportunidades, que la Corte de Apelaciones de Santiago echara por tierra lo determinado por el árbitro sin resultados. Primero, mediante una queja en contra de Peralta. Luego a través de una queja disciplinaria. Y tercero, en su última jugada, ingresaron un recurso de protección al tribunal de alzada capitalino.

A través del libelo, alegaron la ilegalidad de la medida, puesto que —a su juicio— ellos correspondían a un tercero ajeno a la disputa entre ISSI y Ben-Dov. Así, apuntan que no tuvieron voz ni voto en el proceso arbitral que terminó con la decisión de embargar la totalidad de las acciones de Palumbo.

Pese a ello, la Corte desechó los argumentos de Global Beauty. En su sentencia —pronunciada por la Sexta Sala— establecieron que el recurrente yerra al sostener que el patrimonio de dicha firma es “enteramente distinto” al de ISSI.

En esa línea, sostiene que ellos no corresponden a “terceros absolutos” sino más bien a una sociedad que se encuentra estrechamente vinculada a ISSI porque “han participado y/o se han beneficiado de la relación negocial”.

De este modo, en decisión unánime, el tribunal de alzada rechazó el recurso de protección ingresado por Global Beauty, lo que permitirá no sólo allanar el camino para el pago de la deuda, sino también levantar el velo corporativo de sus deudores.