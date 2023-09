Cuerpos a empresas privadas: UC desvincula a destacado neurocientífico denunciante de irregularidades

El pasado jueves 3 de agosto Radio Bío Bío reveló una desconocida investigación que sigue la Fiscalía Metropolitana Centro Norte al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en relación al manejo de cuerpos que son donados para la investigación y la docencia a la Casa de Estudios.

Particularmente la situación ocurre al interior del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la citada institución de educación religiosa. En concreto, académicos denunciaron ante la Seremi de Salud de la región Metropolitana y ante el Ministerio Público irregularidades al interior del Programa de Donación de Cuerpos para la Ciencia y la Docencia.

Dichas anomalías apuntaron a “posibles infracciones al Código Sanitario en lo que respecta a actividades con cadáveres de personas donadas que no corresponden a docencia universitaria ni investigación científica”. Lo anterior, ya que los cuerpos habrían sido facilitados para encuentros auspiciados por empresas de tecnologías de salud.

La denuncia de los académicos señalaba que “un tipo específico de actividad cadavérica involucra la presencia de empresas, sin que sea evidente que la UC, algún programa de la UC, o alguna institución universitaria o educativa, auspicie o certifique estas actividades”. Uno de aquellos denunciantes era el Dr. Pablo Henny Vargas.

En su momento, la vicedecana de la Facultad de Medicina UC, la Dra. Marcela Cisternas, señaló a La Radio que “considerando los antecedentes recabados, la dirección de la Facultad definió una serie de medidas, que incluyeron la suspensión de los cursos de perfeccionamiento auspiciados por la industria”.

Despido

“La Pontificia Universidad Católica de Chile ha determinado poner término a su contrato de trabajo a contar del día 13 de septiembre de 2023. La causal que resulta aplicable en esta oportunidad es la establecida en el primer párrafo del artículo 160 Nº 3 del Código del Trabajo, esto es, ‘no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos’”.

Lo anterior es parte de la “carta de aviso de término de contrato de trabajo” que recibió el Dr. Pablo Henny Vergas, el pasado 13 de septiembre, en el que la institución de educación superior le comunicó su decisión de desvincularlo del cuerpo docente del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Casa de Estudios.

Según el documento, la causal radica en que el profesor Henny “ha faltado injustificadamente a su trabajo durante dos días seguidos, específicamente los días lunes 11 de septiembre de 2023 y martes 12 de septiembre de 2023, sin mediar justificación alguna”. Bajo este contexto, la UC puso fin al contrato de trabajo pactado entre ambas partes (vea carta).

Salida por la puerta trasera

Pero el Dr. Henny discrepa. En conversación con Radio Bío Bío el profesional dice que “el lunes 25 de septiembre mi Isapre me informó del rechazo de mi licencia médica por término de relación laboral. Consulté inmediatamente con la Universidad, la cual me envió una copia de la carta de aviso, momento en el que me enteré que la desvinculación había ocurrido el 13 de septiembre”.

Respecto a los motivos que fundaron su desvinculación, el académico cree que su desvinculación “obedecería a una represalia al hecho de haber levantado información sobre el posible uso lucrativo de cuerpos donados al Programa de Donación de Cuerpos para la Ciencia y la Docencia de la Facultad de Medicina de la UC, el que además no vertía en plenitud a los estudiantes, incluía actividades con empresas y publicidad, y cuyos cuerpos donados presentaban déficits de mantención y conservación”.

Dicha situación, agrega, fue informada en “diversas instancias a la Universidad entre los meses de octubre de 2022 y julio de 2023. La respuesta de las autoridades, si bien introdujo mejoras, finalmente no aseguró el uso exclusivo para docencia universitaria e investigación científica de los cuerpos donados al Programa de Donaciones, como debe ser de acuerdo al código sanitario, ni tampoco aseguró explícitamente que no se siguieran realizando actividades lucrativas con ellos”.

La conclusión de que su desvinculación responde a una “represalia” viene porque se le acusa de no concurrir a su trabajo “sin causa justificada durante dos días seguidos”, situación -según dice- le “sorprende” porque “ni un solo día durante 13 años de trayectoria como académico en la Facultad de Medicina, se me había pedido registrar asistencia, ni por tarjeta, huella o firma”. Y complementa que “hasta donde yo puedo asegurar, no se me intentó contactar ni por correo institucional ni por teléfono los dos días en cuestión, para consultarme o advertirme sobre mi ausencia”.

Sobre la ausencia en cuestión, transparenta que “me encontraba bajo un tratamiento médico que requería continuidad. Y lo que ocurrió fue un desfase en la entrega de licencias, momento en el que ocurrió mi desvinculación. Mi médico tratante emitió una licencia dando cuenta del desfase y la continuidad en tratamiento requerida, pero la Universidad aparentemente decidió mantener el despido”.

Pablo Henny Vargas está evaluando, asesorado por el abogado laboral Jorge Paredes, del estudio Legal Prisma, las acciones a seguir. “Mi desvinculación es una noticia repentina y desconcertante, que efectivamente cambia el escenario pues a las acciones previamente emprendidas a través de la Inspección del Trabajo por hostilidades y posibles represalias en el contexto del caso cadáveres, deberíamos sumar ahora un despido contrario a derecho, que se produce dentro de un marco de vulneración”, reflexiona (vea respuestas).