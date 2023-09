Lo ganado en 1 milésima de segundo: Servel multa a Google en $6 millones por propaganda del plebiscito

El Servicio Electoral cursó una multa de 6 millones de pesos a Google por "no informar la identidad de los contratantes y los montos involucrados de las personas o entidades que hayan contratado propaganda electoral para el plebiscito de salida. Así, el Servel cuestionó que no se identificó "ningún esfuerzo significativo o efectivo por parte de Google LLC para cumplir con sus obligaciones, más allá de lo que parecen ser promesas, excusas para su incumplimiento, o en el mejor de los casos remisión de antecedentes infructuoso". Con todo, la sanción no hace mella alguna en una empresa de ese tamaño: la multa la pueden pagar con las ganancias obtenidas en apenas 1.1 milésimas de segundo.