El obituario de Tito Fernández que confirma polémica amistad con Álvaro Corbalán

El pasado sábado falleció el cantautor y folclorista, Tito Fernández, quien pasó sus últimos años acusado por delitos sexuales. Pero también, bajo la sospecha de su colaboración con la dictadura y de su amistad con el polémico Álvaro Corbalán.

Contemporáneo de algunos destacados artistas, como Ángel Parra o Víctor Jara, logró sobrevivir a la censura de la dictadura de Augusto Pinochet.

De hecho, se declaró como un “ícono de la izquierda chilena”, desmintiendo la supuesta amistad con el exjefe operativo de la temida policía política de la dictadura, CNI.

“No sé de dónde sacaron eso. Tal vez son demasiado jóvenes. Y no tiene idea”, aseguró en 2018 en entrevista con BioBioChile.

“Soy socialista… Fui comunista, y me cambié cuando el PC no entró a la Concertación”, agregó.

Esto último, pese a los antecedentes que reveló el fallecido escritor Pedro Lemebel, en su crónica “Guitarreando con la CNI”, donde lo culpó directamente de haber sido un delator de artistas y cercano a los aparatos represores del régimen.

“Yo no conocí a Lemebel. Que me perdone su memoria, pero yo nunca leí algo de Lemebel. Yo nunca lo conocí, y por ende él tampoco a mí. No sé por qué escribió de mí… Pudo haberme preguntado. No sé por qué lo diría, no tengo idea”, aseguró Fernández.

No obstante, su versión quedó en entredicho tras la publicación del libro “Álvaro Corbalán: El dueño de la noche”, donde se revelan las fiestas que organizaba el exagente de la DINA con personajes de la farándula de la época, donde también habría participado “El Temucano”.

Incluso, durante el lanzamiento del controvertido libro en 2018, se leyó una supuesta carta enviada por su esposa a nombre de él, algo que Tito Fernández negó tajantemente.

Eso hasta ayer (29 de mayo) en el lanzamiento privado del libro de Corbalán, donde se suponía que no habría prensa -pero como se filtró, hubo expectación y funa en las afueras- desde ahí se filtra la carta enviada por la esposa de Tito Fernández (en su nombre) a su amigo ex CNI: pic.twitter.com/PhNcnyAFKD — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) May 30, 2018

El obituario de Tito Fernández enviado por Álvaro Corbalán a El Mercurio

Consultado al respecto, el folclorista admitió haber visto al menos unas 10 veces a Corbalán.

“Es que no te podíai negar, poh (en la época de dictadura). ¿Cómo te íbai a negar? No te puedes negar, porque yo tenía una tarea, que era mantener vivo el Canto Popular costase lo que costase”, aseguró.

Pero pese a sus intentos por ocultar la amistad con el exagente de la CNI, nuevamente el tema saltó a la palestra, luego que Corbalán publicara este miércoles un obituario en El Mercurio tras la muerte del artista.

“Ante el sensible fallecimiento del destacado folclorista y amigo “El Temucano”, don Humberto Baeza Fernández (QEPD), me sumo a los sentimientos de pesar de toda su distinguida familia”, reza el escrito, firmado por Álvaro Corbalán Castilla.

Recordemos que este último se encuentra recluido en la cárcel de Punta Peuco, condenado a más de 150 años de cárcel por su participación en crímenes de lesa humanidad en la dictadura.