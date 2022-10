"Violación a principios del periodismo": TVN responde a jueza que solicitó revelar fuentes

Televisión Nacional de Chile (TVN) contestó al oficio enviado por la jueza Geni Morales, del 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, quien le solicitó a la señal estatal revelar la fuente de información de un reportaje de investigación emitido en el programa Informe Especial, que daba cuenta de detalles del “Pacogate”.

Y es que en un documento enviado al Departamento de Prensa de TVN, revelado por BioBioChile, la jueza buscaba conocer “cómo y cuándo obtuvo acceso a la evidencia probatoria contenida en la carpeta investigativa, la que fue exhibida en el reportaje emitido con fecha 28 de septiembre de 2022, debiendo informar la fuente y el origen de tal información”.

Junto a lo anterior, la magistrada consultó si el canal estatal contaba con “mayores evidencias y antecedentes que los exhibidos, atingentes al caso de Carabineros, referido en el Informe Especial señalado”, y las fechas de las entrevistas realizadas al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y a Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Para responder a dichas preguntas Morales dio plazo, a más tardar, hasta el pasado lunes 3 octubre a las 16 horas, cuestión que ocurrió. En contestación a las tres consultas del oficio, el director de Prensa de TVN, Pablo Badilla, expuso que la “ley 19.733, sobre ‘libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo’, consagra la reserva de la fuente informativa en su artículo 7 como un derecho que pueden ejercer los directores, editores, periodistas y en general todos aquellos que por su oficio o actividad hayan tenido acceso a referida información”.

A renglón seguido profundizó en que “el ejercicio del mencionado derecho no se agota en la revelación de la fuente, sino que abarca todos aquellos elementos que podrían identificar la fuente. Dicho de otra forma, no sólo asiste al profesional del medio el derecho a no revelar la identidad de la fuente sino también cualquier antecedente que pudiera permitir o ayudar en su identificación. Este derecho se manifiesta, en la práctica, en que ni siquiera judicialmente puede compelerse a alguno de los portadores de la información, a revelarla”.

Bajo este escenario, Badilla comunicó que “no podemos dar respuesta al primer punto de su oficio sin que esto signifique una violación flagrante a los principios que inspiran el periodismo e incluso, un delito en los términos del inciso segundo del artículo 247 del Código Penal”. En relación a los demás cuestionamientos detalló que el canal no “cuenta con ningún material adicional al emitido en el referido reportaje”, y pasó a enumerar las fechas de las entrevistas a Daniel Martorell, Eugenio Campos, Tulio Muñoz y Claudio Venegas (vea documento).

Otros oficios

Junto a TVN, la jueza Morales también ofició al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Lo anterior, con el fin de conocer las fechas en que fueron concedidas a TVN las entrevistas de Eugenio Campos y Daniel Martorell. Ambos organismos contestaron.

Por el CDE fue su presidente, Juan Antonio Peribonio, quien comunicó a Morales que “el realizador de dicho reportaje tomó contacto con nuestra Unidad de Comunicaciones mediante correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2022, solicitando una entrevista con el Sr. Consejero Daniel Martorell, en el marco de un reportaje que estaba realizando el periodista Santiago Pavlovic sobre los múltiples fraudes ocurridos en Carabineros y que tenía fecha de inicio del juicio oral para los próximos días”.

A renglón seguido expuso que “conforme con la Política de Comunicaciones de este Servicio, la encargada de dicha Unidad dio curso al requerimiento referido informándome sobre éste el mismo 1 de marzo, contactándose también -de acuerdo al mencionado procedimiento-, con el Consejero Daniel Martorell, quien posee el patrocinio de dicha causa y que indicó su disponibilidad para conceder dicha entrevista siempre que ésta se concretara antes del inicio de juicio oral”.

Y cerró que con “la prevención manifestada por el Sr. Abogado Consejero, determiné la pertinencia de informar a la ciudadanía la labor efectuada por el Consejo de Defensa del Estado en el referido proceso y, conforme con las facultades que me asisten, delegué la vocería institucional en el Consejero Daniel Martorell”. La entrevista se realizó el 10 de marzo de 2022 a las 9:30 a.m. (vea documento).

Por el Ministerio Público fue el fiscal nacional (s), Juan Agustín Meléndez, quien comunicó a la jueza Morales que “la entrevista que concedió el Fiscal Regional de Magallanes Eugenio Campos al programa Informe Especial de TVN se coordinó con la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional y para ello, la directora de Comunicaciones tomó contacto directamente con el periodista a cargo del reportaje, así como también con el Fiscal Campos. La entrevista fue autorizada por el Fiscal Nacional en el mes de febrero del presente año y se realizó finalmente el 4 de marzo de 2022” (vea documento).