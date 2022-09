Baradit confirma veracidad de "carrete" constituyente en hotel de Concepción

El ex constituyente, Jorge Baradit, desclasificó lo ocurrido durante el viaje oficial de la Convención a Concepción. El periplo incluyó -tal como reveló este medio en noviembre de 2021- un "carrete" entre algunos miembros del órgano redactor en el Hotel Pettra. "Me quedé helado", escribió Baradit en su último libro donde cuenta los detalles inéditos del proceso. En su momento, ciertos actores se apresuraron en calificar de falso el episodio, entre ellos el Colegio de Periodistas, organismo que hoy pidió disculpas por sus declaraciones. Con todo, Baradit no es el único en confidenciar los hechos.

“Al día siguiente, cuando estaba ingresando al ex congreso, me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del Colectivo Socialista, quien me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Pettra había logrado pasar piola. Sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización, de noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado. Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo”.

Así desclasificó el ex convencional Jorge Baradit (Colectivo Socialista) el “carrete” que vivió un grupo de constituyentes, durante un viaje oficial del órgano redactor a Concepción.

Tal como reveló la Unidad de Investigación de BioBioChile al día siguiente de ocurridos los hechos, la fiesta transcurrió en los pasillos del Hotel Pettra. La información fue recabada por un periodista de este medio que visitó el lugar. En el recinto, BBCL consultó 10 fuentes de diversa índole que presenciaron en forma directa los hechos denunciados, todos los cuales solicitaron reserva de su identidad y confirmaron lo sucedido. La información publicada por este medio nada tuvo que ver con un tuit de un usuario llamado Andrés Eyzaguirre, tal como trascendió en otros portales.

En buenas cuentas, los consultados detallaron que los convencionales involucrados llegaron hasta la piscina y terraza del hotel, instalaciones que por la hora se encontraban cerradas. Ante su insistencia, el acceso debió ser abierto para que los constituyentes ingresaran.

Tanto las fuentes de Bío Bío como de otros medios coincidieron en la participación de Pedro Muñoz. Este último se encontraba de cumpleaños.

Acusaciones de “fake news”

Una vez publicado el artículo, fue el propio Pedro Muñoz quien salió a decir en La Tercera que no presenció “ninguna conducta reñida con la ética pública”. Lo que sí vio, afirmó, fue haber “trabajado desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche”.

El medio local Sabes además replicó una supuesta respuesta oficial del Pettra, en la que livianamente se negaba la existencia del “carrete”. Y El Mostrador, incluso, publicó un artículo titulado “noticia falsa sobre “carrete constituyente” detonó aumento de violencia contra la Convención Constitucional”.

Por si fuera poco, el Colegio de Periodistas salió a “repudiar” la “difusión de información no comprobada a través de medios nacionales masivos que solo buscan desinformar a las audiencias y perjudicar abiertamente proceso constituyente”.

Consultado este lunes, el presidente del organismo gremial, Danilo Ahumada, aseveró que reconocen “que a lo mejor esa declaración fue anticipada” y que tras la publicación del libro “muestra que efectivamente estos hechos acontecieron”.

“Como Colegio de Periodistas no tenemos problemas en señalar y pedir las disculpas a los periodistas que efectivamente en ese minuto habían hecho la cobertura o habían estado reporteando lo que había sucedido en el sur”, acotó.

En esa línea, sostuvo que “una vez que ahora aparecen nuevos antecedentes, obviamente señalamos y pedimos las disculpas a quienes corresponde y a los periodistas que habían realizado esa cobertura aquel día”.

En tanto, convencionales como Manuel Woldarsky, Nicolás Gangas, y Fernando Atria, entre otros, apuntaron en distintos tonos que nuestra publicación era falsa o que sólo buscaba causar polémica.

Pacto de silencio

Con todo, fue el ex convencional Jorge Baradit quien en su más reciente libro, La Constituyente, confirmó la veracidad de los hechos relatados por este medio.

En sus páginas 103 y 104, el escritor relata cómo él vivió la “bomba” que significó la publicación del carrete y sugirió la existencia de un pacto de silencio.

“(…) no nos extrañó que el viernes amaneciéramos con la noticia bomba de que la noche anterior había habido un ‘carrete’ en uno de los hoteles, que se habían bañado sin autorización en la piscina y que las risas y carreras en los pasillos habían provocado la molestia de los pasajeros”, parte diciendo.

“El hotel negó los hechos, los convencionales dijeron no haber escuchado nada y solo la derecha infló el tema. Algo raro noté en el Colectivo Socialista durante el almuerzo de ese mismo viernes, cuchicheos y pequeñas reuniones donde los chiquillos se decían cosas casi al oído. Ese fin de semana avisé por el chat del grupo que el lunes había sido invitado a Mentiras Verdaderas, el programa de televisión de La Red, para hablar del viaje. Les pregunté si tenían algo que contarme, pero nadie se dio por aludido. Silencio sepulcral en el chat. Todos desmentían que hubiese ocurrido algo”, agregó.

Su relato prosigue: “Por supuesto que el tema de la supuesta fiesta en el hotel Pettra de Concepción también salió al debate. Repetí lo que me habían confesado, que nada había ocurrido, que nadie del Colectivo Socialista había estado involucrado y que la ridiculez se descartaba sola cuando se planteaba que la propia Elisa Loncón se había bañado desnuda y borracha en la misma piscina. Por supuesto nos reímos y Rocío Cantuarias quedó bastante en ridículo frente al país”.

Precisamente, fue una información falsa difundida por el diputado Sergio Bobadilla (UDI) que dejó entrever la situación de Loncón, algo que este medio nunca difundió y que el propio parlamentario eliminó de sus redes sociales.

Baradit en su libro sentencia: “Al día siguiente, cuando estaba ingresando al ex congreso, me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del Colectivo Socialista, quien me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Pettra había logrado pasar piola. Sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización, de noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado. Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo”.

Baradit no es el único

Baradit no es el único ex convencional que confirmó el “carrete”. Carol Bown (UDI) en su libro “Secreto Constituyente” describió en su página 85:

“La tercera noche, el viaje de estudios terminó como todo viaje de estudios. Fiesta, desenfreno, alcohol y hasta piscinazo en una zona clausurada. Huéspedes alegando por el ruido y mal comportamiento de los convencionales, Presentes y ausentes tuvimos que dar explicaciones y el desprestigio de la Convención crecía como espuma”.

En un tono más críptico, Patricio Fernández fue el único que dio luces de lo ocurrido tras el “carrete”:

“Finalizadas las jornadas, es cierto, muchas veces nos quedamos conversando en torno a una botella de vino. No es verdad que haya habido desmanes. A lo más, entusiasmos inexpertos, de esos que llevan a olvidar que estamos al centro de muchas miradas y que ya no somos simples civiles, sino los depositarios de esperanzas inmensas que exigen de nosotros una compostura institucional”, escribió en su crónica constituyente de El Mostrador.

Fuentes de este medio señalan que el hotel transmitió en su momento a la Convención que su política era no decir nada y esa fue la orden que se dio a sus empleados. Desde entonces negaron sistemáticamente la ocurrencia de los hechos, pese a que BBCL los tuvo siempre por acreditados.

Requerida este lunes la gerenta del Hotel Pettra, Carolina San Martín, se excusó de participar de este artículo, argumentando que se encontraba de vacaciones. Pese a que se comprometió a derivar el contacto a sus superiores, optó por cortarnos la llamada.