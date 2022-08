El vórtex de mentiras de tuitero que engañó con ser el fact checking "más influyente de Chile"

La cuenta camaleónica de El Drezkicio no se inmuta a la hora de robar identidades. Y mentir. En su largo historial de engaños pasó de ser un supuesto guardia de una estación de TV que puso en aprietos a Millaray Viera, a -más recientemente- convertirse en el sitio de fact checking "más influyente de Chile". Todo ello, azuzado por incautos (más de algún político incluido) que no saben que cayeron en un torbellino de noticias falsas que llegó a lucir más de 20 mil seguidores.

Partió como un guardia de seguridad, después fingió ser el director de Radio Bío Bío, figuró como una supuesta plataforma de verificación de datos (fact checking) y ahora es un perfil con nombre falso que genera contenido de tinte político. Así de camaleónica ha sido la historia de una cuenta en Twitter que comparte mensajes a favor del Rechazo.

Desde hace dos meses que la cuenta viene siendo sancionada luego que los usuarios lo reportaran. En julio difundió una mentira sobre la conductora de televisión Millaray Viera. Después suplantó la identidad Tomás Mosciatti para descontextualizar información política. Se fue, pero volvió. Primero como Fact Check Chile, un supuesto “verificador de noticias”, y ahora como un perfil acérrimo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del Rechazo.

Su cuenta se hizo popular, en su versión de “verificador”. Llegó a más de 20 mil seguidores, entre los que figuran políticos. El fenómeno llegó a tanto que La Tercera publicó un gráfico donde -en base a un estudio de Rebaño Consultores– lo catalogan como uno de los más influyentes de las redes sociales criollas.

Su entramado siempre es el mismo. Twitter sanciona sus cuentas por suplantación de identidad o difusión de información falsa, luego cambia su nombre de usuario, borra todas sus publicaciones antiguas y empieza de cero con otro nombre. Pero hay tres puntos que lo delataron: la fecha de creación, el ID (número de identificación de una cuenta de Twitter que no cambia, una especie de huella virtual que permanece en el tiempo) y las respuestas previas que enlazan a su cuenta más reciente.

En el último pasaje de la historia, el tuitero que se cataloga como “cuenta independiente y objetiva” modificó su usuario “Fact Check Chile” y le puso su actual nombre: El Drezkicio. Esto último, luego que su cuenta principal “@Drez___Trumpi” fuera suspendida por incumplir las normas de Twitter.

Las múltiples personalidades

En julio de este año existió un usuario que se denominaba @pedroenchil. Pedro se describió como un guardia que trabajó en Chilevisión hasta 2021. A través de un tuit afirmaba que siempre veía pasar a la cantante y animadora Millaray Viera al canal, pero que nunca lo saludaba. De hecho, aseveró una vez la conductora le habría pedido si le podía lavar el auto y ni siquiera le habría ofrecido una propina.

Viera lo desmintió en segundos. Replicó que nunca iba en auto a CHV y que conocía muy bien a todos los guardias del canal, y él no figuraba como uno.

Sus historias fueron más lejos, esta vez en vía política. Según “Pedro”, obligaron a su hijo de 13 años a pintar un mural del Apruebo en su colegio. Como el pequeño no habría querido, indicó le pusieron una anotación negativa. Pedro aseguró que iría hasta al final con las consecuencias. Incluso, afirmó ir a ver el mural y subió una foto el 3 de julio, diciendo que era real. Pero el cuento era falso. El mural ya estaba pintado hace dos años por la Brigada Ramona Parra del Cordillera.

A las dos semanas la cuenta de “Pedro” desapareció del mapa. En realidad mutó a una que decía pertenecer al director de Radio Bío Bío: Tomás Mosciatti.

Su estrategia funcionó por un tiempo. Pocos se percataron que el nombre estaba mal escrito (@tomasmosciati). Subía videos con las columnas de opinión de Mosciatti, pero solo extractos, para que estuvieran descontextualizados. Nuevamente se llenó de denuncias por suplantación y optó por nuevas modificaciones.

El siguiente paso fue más arriesgado. Ya no le robó la identidad a nadie, sino que se hizo pasar por una cuenta de fact check, es decir, que se dedica a verificar información compartida en redes sociales.

El poder de las mentiras

La cuenta ganó una fama repentina. Superó los 20 mil seguidores y sus publicaciones eran compartidas más de mil veces. Sin embargo, la mayoría del contenido que compartía era inexacto o tendencioso.

En paralelo, la cuenta principal de @Drez___Trumpi (el personaje detrás de las cuentas camaleónicas) perdió su perfil, luego que Twitter lo suspendiera por incumplir las normas de la comunidad.

En ese contexto es que la cuenta @FactChile con más de 20 mil seguidores pasó a llamarse @ElDrezkicio. Mientras, otro perfil creado en agosto de 2021 (también por el mismo personaje) adquirió la apariencia y nombre de @FactChile.

Fact Check Chile, en esta nueva cuenta, tuiteó el 17 de agosto que habían sufrido un “ataque programado por personas intolerantes”. Ahí empezó “de cero” en una cuenta creada hace un año y actualmente suma 3.491 seguidores.

En esta nueva cuenta continuó compartiendo contenido inexacto o falso.

Por ejemplo, aseguraron y “confirmaron” que la diputada Claudia Mix exigió que se legalizara el trabajo infantil, pero la misma parlamentaria respondió que la información fue editada y sacada de contexto.

Los exconvencionales Fernando Atria y Gaspar Domínguez también fueron objeto de verificaciones falsas o tendenciosas.

Hay un fact check tan mula, pero tan mula que dice que es "falso" algo que nunca he dicho ni pienso. @ContextoFactual @chilevision se puede hacer un fact check de un fact check? :cara_sonriendo_con_corazones:#AprueboUnChileMejor #AprueboCrece

:flecha_hacia_abajo::flecha_hacia_abajo::flecha_hacia_abajo::flecha_hacia_abajo::flecha_hacia_abajo::flecha_hacia_abajo::flecha_hacia_abajo::flecha_hacia_abajo: https://t.co/bFWPu22iWl — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) August 19, 2022

Uniendo hilos

Si bien todas las publicaciones creadas hace dos meses por las diferentes cuentas (Pedro, Tomás Mosciatti y Fact Chile) fueron borradas, las respuestas de los usuarios quedaron registradas y Twitter las enlaza a la actual cuenta: @eldrezkicio. En simple, pese a cambiar nombres, la dirección ID (la especie de RUT en Twitter) es la misma.

El periodista de Radio Bío Bío, Néstor Aburto, expuso al impostor. El falso Tomás Mosciatti en realidad no cerró su cuenta, sino que borró los mensajes y “mutó” a otras personalidades falsas. Como el ID no cambia, se pudo evidenciar esa metamorfosis en las respuestas.

Si bien La Tercera publicó un gráfico basado en un estudio, donde se cataloga a Fact Check Chile como uno de los más influyentes, en el cuerpo del artículo explicaban que el contenido de dicha cuenta es inexacto. Pero a raíz de esto el verificador falso usó dicho estudio para autodenominarse y vanagloriarse como “La empresa de Fact Checking más influyente de Chile”.

En esa línea, Fabián Padilla, director de Fast Check (@fastcheckcl), un verificador real y certificado por la International Fact-Checking Network, descubrió la situación hace unos días porque los usuarios comenzaron a reportarlo. Cuando La Tercera publicó el gráfico, Padilla desmintió desde su cuenta personal la situación.

“Me llama la atención lo que hace La Tercera. Ellos, se supone que tienen una unidad de Fact Checking y por ende, lo básico sería lo que cualquier persona en Twitter, simplemente clickeando la cuenta y viendo lo que hacen, se da cuenta de que no es una cuenta seria. No solamente los perjudica, se perjudican ellos también y además, perjudican el debate público validando una cuenta que desinforma”, manifestó.

Siendo más crítico agrega: “Ahí yo no sé si falló el proceso de revisión, de edición o que simplemente no les importa. Me parece grave lo que ellos hacen y hasta ahora no lo entiendo la verdad”.

1) Vayan a https://t.co/F1AsuOUrY3 en su navegador y después escriban: "https://t.co/TPVbVazc7a" Esta es una cuenta que, hasta hace un tiempo, se hacía pasar por el periodista y director de Radio Bio Bio, Tomás Mosciatti. pic.twitter.com/vb1KZFGn3x — Fabián Padilla (@fabianpadillar) August 21, 2022

La trama de suplantación de cuentas es un poco compleja de entender, pero hay datos que permiten ir clarificando el asunto. Para que se haga una idea: ahora hay políticos que siguen al usuario “eldrezkicio”. Esos usuarios fueron antes seguidores del contenido de “Fact Check Chile”. Cuando se modificó el nombre, el nuevo impostor “heredó” los seguidores de la anterior cuenta falsa.

Entre las figuras de la política y sociedad se encuentran: Marcela Cubillos, Bernardo Fontaine, Diego Paulsen, Lucas Palacios, Jorge Tarud, Renzo Trisotti, Lucy Ana Avilés, Matías Walker, Leonidas Romero, Max Colodro, Gabriel Alemparte, Sergio Bobadilla, Camila Flores, Bárbara Rebolledo, Mauricio Ojeda y la cuenta oficial de Amarillos Chile.

Y con la nueva cuenta de FactChile, el impostor consiguió persuadir a otros seguidores de renombre: Lucas Palacios, Mariana Aylwin, Rodolfo Carter y la actriz Daniela Nicolás.

Ya sea por desconocimiento, engaño o imprecisión, estos usuarios reales terminaron amplificando y dando validez al falso fact checking. Un torbellino de mentiras, de las que todos nos vemos expuestos en redes sociales.