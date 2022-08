$17 millones en juego: Servel y disuelto Partido Progresista se enfrentan por no pago de aportes

El Servel y el disuelto Partido Progresista se enfrascaron en una millonaria pugna, luego de que el organismo decidiera no entregarle el aporte fiscal correspondiente. Resulta que la tienda política hizo el cobro de los dineros en mayo de este año, cuando ya había sido disuelta por no alcanzar la representación mínima, pese a que los fondos correspondían a octubre de 2021 cuando aún se encontraba en funcionamiento. "Ahora el Servel está pidiendo las observaciones adicionales, pero el contador no quiere hacer nada porque no se le ha pagado del año pasado, porque había que pagarle con estas platas", fustiga una fuente del partido.