La agitada trastienda en la oposición para definir la fecha de la acusación contra Sebastián Piñera

Este martes los diputados de la oposición anunciaron que mañana miércoles, a las 9:30 hrs, ingresarán la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Lo anterior, en medio del escándalo de la investigación Pandora Papers, en la cual se acusó a líderes mundiales de esconder fortunas para no pagar impuestos.

La revelación también alcanzó al mandatario chileno, quien habría sellado la compraventa de la Minera Dominga con Carlos Délano en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Se trata de un líbelo en el que se ha venido trabajando desde hace varios días y que ha pasado por la revisión de abogados externos al Congreso y que son cercanos de algunos parlamentarios.

Conversaciones para definir la fecha

No obstante, definir la fecha para ingresar el documento no estuvo exento de complicaciones. De hecho, hasta este martes el texto aún no estaba listo, lo que hizo que los diputados de oposición se mantuvieran trabajando en el borrador.

Los parlamentarios tenían contemplado que la hora límite para presentarla era a las 10:00 hrs de mañana, ya que así se podría revisar en el Senado en las primeras semanas de noviembre.

Pero a su vez, también había otro posible escenario: que no alcanzaran a presentar la acusación constitucional hasta las 10 de la mañana del miércoles, lo que habría alterado drásticamente los plantes, ya que como la próxima semana es distrital, la nueva fecha para hacerlo habría sido el lunes 25 de octubre.

Esto habría implicado que los senadores la revisaran después de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

Fue así como los diputados se dividieron entre ambas opciones. Por un lado, algunos planteaban que mientras más cerca de las elecciones presidenciales se votara, sería más beneficioso tanto para el destino de la acusación constitucional como para las diversas cartas presidenciales que manejan, específicamente Gabriel Boric y Yasna Provoste. Por su parte, también estaban quienes señalaban que se debía generar un trámite lo más rápido posible.

Diferentes posiciones entre los partidos de la oposición

De acuerdo a fuentes de La Radio, el Partido Socialista (PS) tardó más de la cuenta en presentar la parte que les correspondía a ellos. También se habló de que habían dos textos en funcionamiento que se estaban tratando de fusionar para finalmente dar con un líbelo acusatorio que concitara el apoyo de toda la cámara de diputados.

En el caso del Frente Amplio (FA) y el Partido por la Democracia (PPD), pedían que se trabajara más el texto, inclinándose por la opción de que el líbelo se presentara más adelante.

Diferente fue el caso de la Democracia Cristiana (DC), quienes mantenían su posición de presentar la acusación este miércoles. Es más, consideraron la idea de suspender un viaje del diputado Manuel Matta al extranjero para así asegurar su voto.

Cabe destacar que la acusación requiere de 78 votos a favor para ser aprobada en la Cámara de Diputados y, de manera posterior, debe contar con el respaldo de dos tercios de los senadores.

Según pudo averiguar La Radio, el libelo acusatorio llevará la firma de 15 parlamentarios de diferentes bancadas: Emilia Nuyado, Raúl Leiva, Marcela Hernando, Andrea Parra, Daniel Núñez, Gabriel Silber, Pablo Vidal, Alejandra Sepúlveda, Claudia Mix, Catalina Pérez, Marcelo Díaz, Gael Yeomans, Tomás Hirsch y Pamela Jiles.