¿Por qué en Chile no y en El Paso sí?: de las ciudades más seguras pese a límite con Ciudad Juárez

La vida en El Paso Texas es descrita por sus habitantes como relajada. Si surge la pregunta, no falta quien se explaya en argumentos para recordar como pasó de ser, de una fronteriza violenta, al top cinco de las ciudades más seguras de los Estados Unidos.

BioBioChile visitó hace unas semanas esta ciudad del oeste texano. Lejos estaba la estampa vaquera de los más armados por las calles. Por el contrario, la tranquilidad que se respiraba era ajena a lo que el discurso promedio pregona, cuando el permiso de portar armas es el que manda, con miras a la protección ciudadana.

En la Plaza San Jacinto, o también denominada de los Lagartos, un día de fin de semana inicia sin mayores incidentes y termina igual. Los cafés y pubs de la zona reciben la noche y a los turistas.

Los pasos ilegales por las zonas fronterizas dejan, sin importar el país que sea, una preocupación extra por el incremento del crimen organizado, con narcotráfico y tráfico de personas, tal como ocurre en Colchane y por extensión se sufre en Iquique y Arica.

El Paso: entre las ciudades más seguras, fronteriza con Ciudad Juárez

Con 867.947 habitantes, según el Buró de Censos estadounidense El Paso se jacta de ser una de las cinco ciudades más tranquilas para habitar en EEUU, junto a Virginia Beach, Henderson (Nevada), San Diego (California) y Honolulu (Hawai), según el ranking de Advisorsmith

En este condado, más del 80% de su población es de origen latino. Eso, lanza por la borda la idea de que las ciudades estadounidenses son peligrosas por culpa de los migrantes, tal como lo aseguró Trump en 2019.

Las conversaciones de Uber son las primeras en sacar a flote ese sentimiento de protección que envuelve a El Paso, pese a ser fronteriza y utilizada como puente ilegal, anualmente, por cientos de miles de inmigrantes.

“Es lo que dicen (entre las más seguras de EEUU). Hace años no se escuchaba nada de problemas. Últimamente se han escuchado dos o tres cosas. Ya no es considerada la más segura, verdad, pero está dentro de las más seguras”, aseguró uno de los conductores de la aplicación de viajes a BioBioChile.

Un evento letal acabó con la percepción de vivir en la pionera del ranking en materia de seguridad.

“¿No sé si escucharon la vez que una persona entró a un Walmart y empezó a disparar? Fue hace unos tres años”, comentó en el recorrido hacia un mall cercano.

Ese caso conmocionó a un condado entero. 22 personas murieron, tras el ataque de un tirador identificado posteriormente como un racista, cuyo objetivo eran los mexicanos.

Aún así, los episodios de violencia se redujeron a robos menores. Eso sí, bajo el fantasma de ataques armados contra la comunidad latina, que irónicamente es mayoría en El Paso.

La estrategia de El Paso para ser de las 5 ciudades más seguras en EEUU

Desde la Patrulla Fronteriza de El Paso, responsable de resguardar la seguridad en la frontera que comparten con Ciudad Juárez, de las más peligrosas del mundo, tienen claro que mantenerse desde hace una década en el top 5 de las ciudades más seguras, requiere de esfuerzos coordinados, sostenidos militarmente hablando desde lo local a lo federal.

“En El Paso hay una gran comunidad de militares. Hay una gran comunidad de oficiales de lo que son oficiales de ley y orden, tanto estatales como municipales y federales. El Paso es una comunidad que se cuida unos a los otros. Nosotros mantenemos una comunicación constante con otras agencias”, aseguró el agente Orlando Marrero.

La planificación estratégica, respaldada por el Estado de Texas, integra, además, a líderes de las comunidades, organizaciones no gubernamentales. Todo, como uniones individuales que al final hacen una fuerza total, en palabras de este funcionario estadounidense.

No obstante, en Texas, existen informes de patrullajes ciudadanos armados, al margen de las instituciones oficiales, que efectuarían detenciones de migrantes. Son conocidos como Patriots For América, pero el agente Marrero aseguró a BioBioChile, tras ser consultado sobre esto, que no tiene conocimiento de sus operaciones en El Paso.

“Con toda honestidad, dentro de nuestro sector, nosotros no hemos visto ese tipo de actividad. Sí hemos visto y escuchado rumores de actividades similares en otros sectores al oeste de nuestra ciudad (Condado de Kinney, entre otros), pero en nuestro sector no hemos escuchado nada de eso”, sentenció.

Colchane y El Paso: dos ciudades fronterizas con distintas realidades

El Paso tiene 3.7 homicidios, por cada 1000 habitantes. Ciudad Juárez, según el medio de esa ciudad mexicana El Heraldo de Juárez, tiene 15.1 delitos contra la propiedad por cada mil habitantes.

Resulta imposible guardarse las comparaciones de por qué una es de las más violentas del mundo, como la otra está en el tercer puesto de las ciudades más seguras para vivir en Estados Unidos.

Algunas de las respuestas ya están aclaradas, según los responsables de resguardar la frontera compartida del crimen organizado, entiéndase carteles de la droga y otras dedicadas al tráfico de personas desde la frontera sur con Estados Unidos.

Hablando de comparaciones, salta a la luz el creciente accionar delictivo de la organización criminal El tren de Aragua, operando en el norte de Chile, desde la frontera con Colchane, extendiéndose por una parte considerable del territorio.

BioBioChile citó en julio pasado al alcalde de dicha comuna, Javier García, sobre las operaciones de esa y otras bandas criminales que trafican con personas, armas y drogas por la frontera que limita con Bolivia.

La situación en esta nación sudamericana se vislumbra compleja, pero desde El Paso, los que han implementado medidas contra el crimen organizado, creen que es posible tomar acción para contrarrestarla.

“El vivo ejemplo lo tenemos acá en El Paso. Todo va a variar en torno a la comunicación y los factores internos desde esa comunidad”. Marrero no sabía que se trataba de Colchane, pero sí de una zona que está siendo golpeada, como otras, por el crimen organizado.

“Cuán unida sea esa comunidad, cuánto quieran cuidar a esa comunidad. Sin comprometer la seguridad y el bienestar de esa comunidad tienen que unirse, tienen que unirse a batallar cualquier tipo de organización criminal que quiera entrar en su territorio y dañar lo que ha costado mucho sacrificio en ustedes construir una comunidad buena y segura”.

Los llamados constantes del alcalde de Colchane reflejan la situación actual en esa fronteriza localidad, lejana a la centralidad que ostenta Santiago, pero dejando a Chile en el concierto de países como México y Estados Unidos, inmersos en el acecho constante del crimen organizado. Una realidad que muchos vieron lejana, hasta que se configuró.