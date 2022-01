"Violadora cul...": sancionan con prohibición de visitas a anarquista que golpeó a mamá de Ámbar

“Me agrede con combos en mi cara, cabeza y patadas en el resto de mi cuerpo, además diciéndome ‘violadora culia’, que me iba a hacer la vida imposible”.

Ese es sólo un extracto de la declaración que prestó Denisse Llanos, la mujer condenada por el homicidio con violación de su hija Ámbar Cornejo.

Lo hizo el 28 de diciembre recién pasado ante personal de la Fiscalía Metropolitana Sur y de Gendarmería, luego de que Mónica Caballero, la anarquista investigada por el envío de artefactos explosivos en la capital, la agrediera.

La pelea

Tal como reveló BioBioChile, ambas se enfrascaron en una riña, luego de que Llanos fuera trasladada al dormitorio donde pernocta Caballero.

La decisión no fue del gusto de la anarquista, quien se negó a recibir a la mamá de Ámbar, por lo que se inició una pelea de golpes y puños.

Tras ser separadas, fueron llevadas al área de salud del penal donde se determinó que las dos resultaron con rasguños y contusiones en distintas partes del rostro, cuello y extremidades.

¿Limpieza del dormitorio?

El episodio dio pasó a una investigación para determinar lo sucedido. Ambas involucradas debieron prestar testimonio, aunque con versiones totalmente disímiles.

La primera en declarar fue Caballero. Según contó Caballero, la trifulca comenzó al intentar hablar con Llanos por “temas sobre la limpieza del dormitorio”.

“Ella me comienza a hablar de forma agresiva, faltándome el respeto e insultándome y yo tratando de frenarla. Ella me empujó y me rasguñó y yo me defendí”, relató.

“Violadora culia”

Para Llanos, sin embargo, nada tuvo que ver la limpieza del dormitorio. Más bien, la agresión tendría que ver con su historia personal.

“Hoy la cabo Salas me cambió de pieza y me mandó a la pieza de la Monica Caballero. Es en ese instante, en el cual yo estoy sacando mis casas para cambiarme que entra la interna Caballero y me agrede”, narró.

El ataque, prosiguió Llanos, fue con “combos en mi cara, cabeza y patadas en el resto de mi cuerpo, además diciéndome ‘violadora culia’, que me iba a hacer la vida imposible, que no me iba a dejar dormir (…) y que hace rato tenía ganas de pegarme”.

Con todos los antecedentes a la vista, Verónica Vásquez, jueza titular del Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago comunicó la sanción de Gendarmería debido al altercado: 10 días de privación de visitas para Caballero, a contar del 30 de diciembre de 2021 hasta el 08 de enero de 2022.