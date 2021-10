Desacato: se querellan contra ministro Paris por no dar atención domiciliaria a paciente terminal

A casi siete meses del fallo de la Corte Suprema a su favor, Cecilia Heyder acusa que el Hospital San José aún no le otorga el beneficio de hospitalización domiciliaria. La paciente presenta un cáncer terminal, por lo que los traslados para recibir su tratamiento resultan ser "una tortura". La historia es de la Unidad de Investigación de BioBioChile.

Una querella criminal en contra del ministro de Salud, Enrique Paris, y el director del Hospital San José, Luis Escobar, presentó la activista pro-eutanasia y DDHH, Cecilia Heyder.

Según se lee en el libelo -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile-, ambos representantes no han entregado atención médica a la paciente terminal en su domicilio, donde se encuentra desde marzo luego de un alta voluntaria.

Esto, pese a un fallo de la Corte Suprema que los ordenaba a poner a disposición de Heyder -en un breve plazo- los medios técnicos y humanos para “transfusiones de sangre, como todo otro cuidado paliativo que su condición determine y voluntariamente requiera”.

Con todo, a casi siete meses de la dictación de la sentencia definitiva “no se ha cumplido ni siquiera en parte” dicha resolución, reza la presentación por desacato, ingresada por Heyder ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

“Sola y con frío”

En el escrito, la mujer acusa dos episodios recientes que graficarían “la gravedad del incumplimiento”.

Primero, detalla que el pasado jueves 21 de agosto, fue llevada al Hospital San José para realizarle una transfusión en dicho establecimiento, y no en su hogar como dispuso la Corte Suprema.

“Se me señaló que estaba todo listo para realizar la transfusión, llegando a las 15 horas, sin embargo tuve que esperar, con frío y sola, sin comer, en un pasillo hasta las 20 horas”, cuenta.

Y prosigue: “En realidad nunca estuvo listo el procedimiento como se me señaló por teléfono, lo que me vulnera gravemente tanto a nivel físico como emocional”.

El segundo episodio, explica, sucedió el lunes 18 de octubre recién pasado.

“Se me señala que no hay camas para la transfusión en el hospital y que debo esperar otro día, pero me encuentro sangrando por el catéter que tengo instalado en mi cuerpo”, se lamenta.

“El mismo hospital fijó las transfusiones para los lunes y jueves, en el Hospital (contraviniendo el fallo), pero ni siquiera lo cumplen de manera correcta”, agrega.

“Les importa un comino la dignidad”

En conversación con BioBioChile, Heyder sostiene que “no sirve de nada que el máximo tribunal del país dicte una sentencia si las autoridades no me dan el beneficio”.

“Me cansé de que se rieran de mí”, señala.

En esa línea, sostiene que lo ocurrido “es un atropello a mis derechos constitucionales”.

“El desacato me demuestra que las autoridades de salud, el director Escobar y el ministro Paris, los jefes de los servicios, les importa un comino la dignidad de un paciente y el respeto. Se están riendo de mí y de lo que dictó la Corte Suprema”, afirma.

Heyder actualmente se encuentra aquejada con un cáncer de mama metastásico, un cáncer de ovario operado, lupus eritematoso sistémico y anemia, entre otras graves complicaciones.

En una entrevista anterior con Radio Bío Bío, la paciente expresó que pese a que no se le otorgó la eutanasia, por ley sí se le garantiza a los enfermos terminales la hospitalización domiciliaria para un morir en paz.

De ahí la importancia que se acate el fallo.

Todo lo deberá resolver la justicia.