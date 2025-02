Querella por filtración: la jugada de diputado Pulgar previo a ser formalizado por violación de menor

El diputado independiente Francisco Pulgar Castillo, desaforado en medio de una investigación por el delito reiterado de abuso sexual y violación de una menor de edad, presentó una querella acusando la filtración a la prensa de antecedentes secretos contenidos en el expediente judicial del caso en el que figura como imputado.

La indagatoria contra el congresista se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta por una mujer en 2021. En la acusación, la joven relató hechos de los que fue víctima durante 2014 cuando todavía era menor de edad.

Ahora, de acuerdo con antecedentes recopilados por BBCL Investiga, en su presentación ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el parlamentario pidió —por medio de su abogado— que sean citados a declarar los periodistas que firmaron el artículo publicado en La Tercera. Mismo donde se dieron a conocer algunas declaraciones judiciales de su entorno cercano que lo describen como un hombre “agresivo” y “manipulador”.

En la acción penal también se solicita al Ministerio Público que sea un fiscal regional el que quede a cargo de la indagatoria por violación de secreto, deslizando la presunta implicancia que podría tener en el delito el fiscal regional del Maule, Julio Contardo Escobar. Este último fue el encargado de conseguir el desafuero de Pulgar Castillo en la Corte de Apelaciones de Talca. Tanto el Pleno del tribunal de alzada talquino como el de la Corte Suprema, acogieron la solicitud de desafuero de forma unánime.

Sea como sea, pese a que los hechos denunciados ocurrieron hace cinco meses, la querella se presentó faltando menos de 20 días para la audiencia en la que el fiscal especialista en delitos sexuales de Talca, José Luis González, formalizará la investigación en su contra. En principio la instancia estaba fijada para el jueves 3 de abril, sin embargo, fuentes conocedoras del proceso confirmaron que se adelantó para el miércoles 19 de febrero. Los mismos consultados apuntan a que la presentación de la acción penal en este momento parece “una jugada” estratégica previo a la formalización.

Esto último es descartado de plano por el abogado defensor del parlamentario.

Apuntan contra funcionarios

Según pudo conocer este medio, la acción penal está patrocinada por el abogado y exfiscal de Los Ríos, Álvaro Pérez Astorga, quien resolvió que la querella quedara dirigida únicamente “en contra de quienes resulten responsables”, sin atribuirle responsabilidad a nadie directamente.

Eso sí, el líbelo apunta a la comisión del delito de violación de secreto que —de acuerdo con el Código Penal chileno— para configurarse necesariamente tiene que ser cometido por un empleado público. Es por eso que en la presentación ante la justicia piden que se tome declaración “en calidad de eventuales imputados a todos los fiscales y funcionarios de la fiscalía local de Talca, al fiscal regional del Maule y a los funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Talca”.

Para sostener la acusación, el abogado del congresista plantea que el artículo publicado a inicios de septiembre de 2024 por La Tercera “contiene pasajes copiados de manera textual de la carpeta de investigación de la Fiscalía Local de Talca y también de la solicitud de desafuero realizada por el fiscal regional del Maule, Julio Contardo”.

A juicio del jurista, considerando que la investigación se tramita con reserva, “los pasajes obtenidos de la carpeta de investigación fueron entregados a la prensa por alguien que tenía acceso a la carpeta. Estos solo pueden ser funcionarios de la fiscalía, o bien de la PDI que realizaron la investigación”.

“Narcisista” y “agresivo”

Más allá del contenido de la denuncia, el entorno del parlamentario apunta a dos declaraciones que fueron expuestas en la publicación del medio de comunicación. Ambas fueron entregadas a la policía por exparejas del diputado.

Según se lee en el artículo, la primera de las mujeres atestiguó que durante el tiempo que mantuvo una relación sentimental con Pulgar, él al comienzo se mostró muy atento y cordial. No obstante, posteriormente demostró ser “una persona agresiva, que gritaba fuerte, rompía cosas, golpeaba muros, me amenazaba con irse de la casa e involucrarse con otras mujeres si no lo apoyaba en sus decisiones que no me parecían correctas”.

La misma mujer concluyó que, a su parecer, el parlamentario “es una persona narcisista y que mediante manipulación y amenaza busca lograr lo que pretende”.

En esa misma línea, la segunda expareja entrevistada por la PDI, citada por el matutino, afirmó que “Francisco como pareja es una persona tremendamente manipuladora, violenta, es agresivo, pero por sobre todo es muy manipulador; ejercía mucha violencia psicológica, se enojaba y les pegaba a las paredes y a las puertas, de repente pudo pegarme algún zamarreón; con las niñas le gustaba que le tuvieran miedo”.

Piden “investigación objetiva”

Consultado por las razones que motivaron la presentación de la querella, el jurista que representa al diputado apuntó a que, a su juicio, un funcionario público que tuvo los antecedentes a la vista fue el que cometió la filtración.

“Alguna de las personas que legalmente tuvieron acceso (a la causa), podrá ser un fiscal, un funcionario o algún miembro de la Policía de Investigaciones, u otro tipo de funcionario público, filtró el contenido de la carpeta a la prensa y eso es un delito”, remarcó el legista.

En este contexto, el abogado Pérez Astorga pidió al Ministerio Público que se lleve a cabo “una investigación objetiva y que, tal como ha dicho el fiscal nacional: caiga quien caiga”.

Sobre las suspicacias en torno al momento en que decidieron interponer la querella, faltando tan poco para la formalización, el jurista subrayó que no obedece a ningún tipo de estrategia de defensa.

“No necesitamos presentar ninguna querella ni iniciar ninguna acción como para abrir un flanco, porque la causa contra el diputado es tan débil que no es necesario. O sea, las argumentaciones estrictamente relacionadas con la causa que vamos a dar en la audiencia a mí me parece que deberían ser suficientes, no sólo para no imponerle ninguna medida cautelar, sino que incluso para que la fiscalía deba abandonar la investigación”, recalca.

Con todo, considerando la gravedad de los delitos que se le imputan a Pulgar Castillo, fuentes conocedoras del proceso apuntan a que en la audiencia del próximo miércoles 19 de febrero el fiscal del caso podría solicitar la prisión preventiva del diputado.