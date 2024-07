Teléfono borrado, armas, tusi y nexo con dealer narco: las pistas del quíntuple homicidio en Lampa

La fiscalía investiga en calidad de encubridor a Pedro Cedeño Peña, venezolano detenido la mañana de este martes en medio del operativo por el quíntuple homicidio de Lampa. Su historia forma parte de un cúmulo de pistas que rodean a la masacre y que incluye un teléfono con información borrada y nexos a un dealer narco que murió en medio del ataque.

Según información recopilada por BBCL Investiga, Cedeño era el único de los tres arrestados que recordó —en medio de la audiencia de control de detención— su RUT chileno. Los otros dos, Edinson Donnys Camacho y Greimer Delgado Meza, debieron enfrentar la instancia con los que dijeron ser sus DNI venezolanos. Todo ello, pese a que registran domicilio en Valparaíso y Santiago. Y pese a que —según se desprende de declaraciones del Gobierno— habrían ingresado a Chile hace ya al menos seis años.

El arma y un auto robado

De acuerdo a antecedentes contenidos en el expediente judicial —que se tramita en calidad de reservado—, los tres imputados fueron aprehendidos en situaciones totalmente distintas.

A Edinson lo pillaron en una zanja. En medio del caos desatado a eso de las 06:00 AM, en Chorrillos 2, parcela 26, el acusado se largó a correr. Su trayecto duró apenas unos pocos metros: terminó en una cuneta en medio del descampado. Cuando los carabineros que coparon el sector le cayeron encima lo encontraron con una pierna fracturada. Le prestaron primeros auxilios. Estaba arriba de unos tablones. Y debajo de éstos, los policías hallaron una pistola con su número de serie borrado. Una práctica propia en el bajo mundo delincuencial para evitar la trazabilidad de las armas.

Edinson fue el único de los tres al que pillaron en flagrancia. A los otros dos, la fiscalía solicitó una orden de detención verbal ante el Juzgado de Garantía de Colina. Greimer Delgado, por ejemplo, llegó al evento a bordo de un Toyota Corolla beige año 2007 con encargo por robo.

Y es que en medio de los disparos, cuatro vehículos quedaron abandonados en el predio. Tres fueron retirados por sus dueños este mismo martes. El cuarto era Toyota en el que se movilizaba Greimer. Y pese a que negó que él utilizaba ese vehículo, testigos lo delataron. Tuvo que reconocer. Así, los investigadores constataron que era robado y dieron con la dueña legal del automóvil. La mujer contó que se lo habían arrebatado en Estación Central.

Lampa: tusi y éxtasis

Autos robados y armas aparte, la detención de Pedro Cedeño probablemente sea la que más pistas arroje para dilucidar lo ocurrido esa mañana. El Ministerio Público lo sindica como encubridor y solicitó su detención por obstrucción a la investigación. Hace tres años trabaja con el dueño de la parcela en la producción de eventos en el predio donde ocurrió la masacre.

En una primera declaración ante fiscalía, el venezolano desconoció cualquier nexo con la fiesta. Incluso dijo que poco y nada sabía de ella. Que sólo se había enterado por redes sociales. Su versión se desmoronó a los pocos minutos. Los investigadores revisaron su cuenta de Instagram y descubrieron que no solo había participado del convite, sino que incluso era el encargado de poner la música. Era el DJ y hasta promocionó la velada.

En base a testimonios contenidos en la investigación, la fiscalía también encontró contactos de Cedeño con uno de los cinco muertos. Se trata de un dealer narco que llegó al lugar con tusi y éxtasis. Eso podría explicar porqué los policías se encontraron con poco y nada de alcohol en comparación a las abundantes botellas de agua que terminaron repartidas por el salón principal junto a los cuerpos.

“Se encontró que un 70% de la evidencia era tusi y éxtasis”, dijo el fiscal del caso, Ernesto González Durán, en la audiencia de este miércoles.

Muertos de nadie

En medio de la balacera, el dueño de la parcela —cuya identidad no ha sido revelada— escondió en su domicilio a Cedeño y al hermano de este último. La idea era ponerlos a salvo de los disparos. Allí —apunta la indagatoria y por situaciones que se investigan— el imputado borró conversaciones y llamados telefónicos que involucraban al narcotraficante quien, para ese entonces, yacía muerto en la casona.

Cuando fue inquirido por los policías, Cedeño aseguró que tenía miedo. Y que si bien conocía al dealer, no quería verse involucrado. Su detención, al igual que los otros dos implicados, se amplió hasta este viernes, ocasión en la que debería ser formalizado por obstrucción a la investigación.

Hasta el cierre de esta edición, dos muertos seguían aún sin ser individualizados. No se tiene información de eventuales familiares y sus huellas dactilares están siendo analizadas para poder dar con alguna identidad. También los investigadores están a la espera de los informes de autopsia, para determinar a ciencia cierta el detalle de sus decesos.

En su alocución, el abogado de los tres imputados, el defensor penal público Carlos García Marín, objetó la participación de sus representados en los hechos. Aseguró que son víctimas del ataque y no perpetradores. De Greimer, dijo que no había antecedentes que lo vincularan con el ataque y que estaba sentado en el banquillo de los acusados “sólo por manejar un automóvil robado”. Sobre Edinson, aseveró que el arma no le fue encontrada en sus vestimentas por lo que no se le podía atribuir la tenencia de ésta. Y respecto de Cedeño, afirmó que él no sabe quién disparó y que huyó por miedo.

¿Situación migratoria?

El Ministerio Público y la PDI también recogieron abundante evidencia balística, lo que podría aportar nuevas pistas de los perpetradores, quienes aún siguen prófugos.

“No habría sido un ingreso a la fuerza, sino que habría sido un ingreso convenido por parte de las personas que estaban en el interior con el dueño del recinto”, reveló este martes el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán.

En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró desde La Moneda que parte de los detenidos ingresaron a Chile y obtuvieron visas entre 2018 y 2020. Sin embargo, consultada esa repartición estatal para este artículo, evitaron informar en detalle la situación migratoria de cada uno de los tres imputados a los que se les controló la detención.

Sea como sea, en la audiencia de este miércoles, Edinson Donnys Camacho dijo no tener RUT chileno, pese a que la fiscalía mantenía su número identificatorio registrado en la carpeta investigativa. Al ser inquirido por la jueza desconoció lo mencionado por el Ministerio Público y presentó lo que dijo ser su DNI venezolano. Lo propio hizo Greimer Delgado, quien dijo no recordar el RUT que se le había entregado en Chile. La información proporcionada por ambos también deberá cotejada con registros oficiales que puedan conseguirse en Venezuela.