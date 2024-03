Registro Civil: Fiscalía tras estafas a migrantes por ’carnets de ensueño’

El 11 de febrero de 2022, a las 15:30 horas, dos ciudadanos venezolanos, se dirigieron a una oficina del Registro Civil ubicada en la calle Cáceres, en la comuna de Rancagua. Según un informe del servicio al que tuvo acceso Radio Bío Bío, ambos solicitaron “el retiro de sus cédulas de identidad”. Este trámite lo habían realizado previamente a través de WhatsApp con un presunto funcionario de la institución. Sin embargo, la documentación correspondiente nunca fue gestionada en esa ni en ninguna oficina.

El caso fue informado al director y a la encargada de operaciones del servicio el 11 de febrero de 2022 por la responsable de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), quien fue la encargada de atender a los afectados.

El funcionario, según lo relatado por los ciudadanos a la encargada, se identificaba como “Matías” y les aseguró que trabajaba en el edificio de la calle Cáceres, el lugar designado para el retiro del documento.

El día en que fueron a buscar las cédulas, Matías les contó que iba a salir vestido de traje para entregarle los documentos e incluso le envió fotos de sus colegas de trabajo a sus celulares. Sin embargo, los documentos no llegaron a manos de los extranjeros y de acuerdo con sus relatos, cada uno depositó cerca de $250 mil a cambio de los carnet. Era una estafa.

Pese a que la causa aún es secreta, Bío Bío pudo identificar el modus operandi de los estafadores y descubrir más casos similares.

Procesos de tramitación lentos

Para un extranjero, el proceso desde que tramita la VISA hasta que solicita su carnet y finalmente lo recibe, suele tomar entre cuatro y nueve meses. En la mayoría de los casos, aquellos que llegan a Chile postulan a la VISA de residencia desde el exterior, ya sea asociada a un contrato de trabajo, al convenio Mercosur, por reunificación familiar, con fines de estudio o inversionistas. Posteriormente, solicitan una cita en el Registro Civil para obtener su cédula.

Aquellas personas que ingresan ilegalmente a Chile no tienen la misma suerte. Según Álvaro Bellolio, ex director del Servicio Nacional de Migraciones durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, estas personas no pueden obtener una cédula de identidad a menos que sea un caso excepcional otorgado por el subsecretario del interior o que cumpla con los criterios de la política migratoria.

“En ese sentido”, dice Belollio lo importante es comunicar esta “información de manera más clara”, y agrega que “un extranjero que quiere venir a quedarse a nuestro país, o pide visa, o no obtiene carnet”, de esta forma se dejará de “incentivar el ingreso clandestino”.

Falsos certificados y trámites sin VISA

De acuerdo con información aportada por el Registro Civil a La Radio, solo en la Región de O’Higgins, once comunas han presentado casos de estafas en la tramitación de documentos de identidad, entre el 2022 y principios de 2023. Algunas de las ciudades que registraron casos se pueden ver en el siguiente cuadro:

En total, fueron 9 denuncias por oficio que el servicio remitió a la fiscalía regional de O’Higgins, únicamente en esa región. En ellas, aparecen cerca de 20 víctimas -todos migrantes- que fueron engañados por supuestos funcionarios de la entidad.

Otras de las víctimas de calle Cáceres en Rancagua durante 2022, fue Yolanda, quien a sus 24 años quiso tramitar su carnet de identidad en el Registro Civil.

La mujer de nacionalidad boliviana, en aquel momento trabajaba de forma independiente, y el seis de junio se contactó con Felipe Andrés, un hombre que se hizo pasar por funcionario del servicio y que le pidió una alta cifra de dinero a cambio de tramitar su cédula. Así lo evidencia un chat de WhatsApp al que La Radio tuvo acceso.

“Señorita Yolanda, los requisitos que me debe enviar para poder agendar y gestionar su cédula de identidad temporaria chilena son los siguientes”, le escribió Felipe a la mujer.

Fue en ese momento, en que le informó que debía entregarle “una fotografía de carnet boliviano, otra de su pasaporte y una de su perfil con fondo blanco y claro”. No requirió presentar la VISA. El trámite era sencillo.

Un día después, Yolanda le hizo llegar todos los documentos solicitados. Pero, antes debía pagar una inscripción de $50 mil. Una vez transferido el dinero de la inscripción, Felipe le envió un falso “Comprobante de Solicitud de Identidad de Extranjeros” con el que debía hacer el retiro. A diferencia de un trámite normal que cuesta $3.820, el funcionario le cobró $200 mil pesos. El resto de la historia no cambia: Yolanda hizo el depósito, pero nunca obtuvo su cédula de identidad.

En la actualidad la investigación -reservada- está a cargo del fiscal de Alta Complejidad Nicolás Núñez. Aunque el Ministerio Público declinó entregar mayores antecedentes debido a que hay diligencias pendientes, dieron a conocer a Bío Bío que se indagan los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

Un negocio orientado a la irregularidad

Álvaro Bellolio, plantea que este tipo de negocios podría apuntar a personas que hayan entrado de forma irregular a Chile. “Es muy raro. Orientado para personas ilegales”, dice.

Quien también concuerda con la exautoridad es Lorenzo Agar Corbinos, Profesor de la Universidad de Chile, doctor en ciencias sociales y especialista en temas demográficos y migratorios. “Efectivamente las personas que están irregulares o que han demorado mucho el trámite para sus papeles pueden ser las víctimas perfectas para este tipo de engaños. Como también puede ser que no sean víctimas y solo están buscando una manera de tener un carnet, aunque sea falso, para moverse en la vida cotidiana”.

Lorenzo Agar, recomienda en estos casos, “estar atento, siempre alerta ante cualquier cosa y ocupar los caminos normales y formales”. Para el experto, hay mucha gente que viene de países donde hay “mucha informalidad” con respectos a los documentos y “piensan que en Chile también es así”.

Preocupados

Mientras avanza la investigación en Rancagua y sus comunas circundantes, fuentes de la Fiscalía Nacional expresan inquietud sobre este tipo de casos. La información manejada por Radio Bío Bío señala que se han llevado a cabo reuniones para analizar estos hechos, incluso las solicitudes que supuestamente se cursan en registros civiles unipersonales.

Aunque estos recintos son atendidos por una sola persona y suelen funcionar por orden de llegada, no a través de un sistema en línea como en otros lugares, se ha observado que los estafadores están utilizando cualquier dirección de una oficina de la red.

Este asunto, al involucrar a personas en situación irregular o bajo presión para obtener su documentación, como la licencia de conducir u otros trámites, podría resultar en un número significativamente mayor de afectados. Sin embargo, el miedo o la aprensión podrían estar impidiendo que muchos denuncien ante la justicia.