Bitácora de un escolta: Irak, forestales y un servicio cada vez más solicitado por la clase media

—Recibí una herencia, son $8 millones. Tengo que retirarlos en el banco y necesito que alguien me ayude a ir a buscar la plata.

El requerimiento no es descabellado para Marcelo. Cuenta que cada día es más común en Chile.

Ser escolta no es su trabajo principal, pero lo hizo por años y sus conocimientos en seguridad los aplica para cada movimiento. No es un decir. Guarda registro de todo. Tiene dos celulares. Uno de ellos lo enciende sólo cuando realiza este tipo de pega.

Marcelo no es su nombre real. Por temas laborales prefirió reservar su identidad en esta entrevista con BBCL Investiga. Y es que hay ciertos aspectos de su vida que mantiene fuera de la esfera pública.

Cuenta con nexos en Inteligencia, la Policía de Investigaciones, Carabineros y las Fuerzas Armadas.

De Santiago a Irak

Hacer estudios de escolta le abrió puertas. Es más, llegó a trabajar para la “extinta” empresa estadounidense de reclutamiento de contratistas militares, Blackwater. La misma firma que se vio envuelta en cuestionamientos tras conocerse sus vínculos con la CIA durante la Guerra de Irak (2003-2011).

De hecho, Marcelo viajó al país de Medio Oriente a través de la compañía. Aclara, eso sí, que si bien su ida fue en el marco del conflicto bélico, jamás luchó en favor de Estados Unidos.

El chileno llegó al grupo a través de un reclutamiento que la compañía realizó en Santiago. Su función no era batallar, sino que proteger y escoltar a “personas de interés”. Mayoritariamente militares extranjeros.

—Muchas veces nosotros no sabíamos a quién teníamos que escoltar de una ciudad a otra, pero ese era el trabajo (…) Es como si yo fuera repartidor de pan. No estoy metido en la panadería, yo solo reparto el pan —ejemplifica.

Su paso por Blackwater es algo en lo que no le gusta profundizar. Si bien admite que cuenta con muchas anécdotas, lo cierto es que el tinte de la experiencia fue más bien oscuro.

—Se ven hartas cosas, de repente algunas más hostiles que otras —desliza.

Cuando postuló vio a cerca de 90 connacionales en las mismas. Estima que la mitad partió al mismo destino. El perfil era claro: exmiembros de las Fuerzas Armadas o de instituciones ligadas al orden público.

Viajó en tres ocasiones a Irak. Cada una por un periodo de cuatro meses.

Custodia de altos gerentes y sus familias

Una vez de vuelta en Chile, Marcelo se incorporó a una compañía que prestaba servicios de seguridad a grandes empresas nacionales.

—Se hacía custodia, no solo de los ejecutivos, sino que de las familias de los ejecutivos. No se po’, de repente me paseaba en las discos con los hijos —rememora.

El robo de madera, que según su experiencia data de principios de los años 2000, vino a acrecentar la necesidad de una seguridad particular. Las labores se reducían a dos grandes objetivos: proteger el patrimonio de la forestal para la que trabajó y estudiar a quienes robaban.

En la compañía también trabajaba junto a exuniformados. Sólo de vez en cuando contrataban civiles. Únicamente para tareas específicas. A eso, de forma particular, sumaban servicios de guardaespaldas.

—Hoy en día una escolta se paga por hora, que son alrededor de 25 a 50 lucas por hora (de base). Dependiendo del trabajo, uno va sacando el monto y generalmente uno trabaja entre dos a cinco personas, dependiendo de quién sea (el solicitante) —explica.

No es un trabajo fácil. La planificación es clave y conocer al protegido también. ¿Por qué necesita escolta? ¿Qué tipo de escolta necesita? ¿Qué riesgos enfrenta?

—Hay gente que necesita sólo compañía. O sea que se vea que no anda solo, y hay gente que necesita escolta armada porque, no sé, está amenazado o hay tentativa de riesgo de que lo secuestren —específica.

Dependiendo del caso, Marcelo determina si acepta o rechaza la solicitud. A su juicio, el 80% del trabajo se hace antes de siquiera ir a buscar a la persona. No obstante, pese a todos los cuidados, existe un margen que inquieta, donde los vacíos legales juegan un rol importante.

—Hoy en día con la legislación que tenemos en Chile es difícil el porte de armas (…) No tenemos legislación con respecto al servicio de escolta, es superdifícil la pega. Uno trabaja como al margen de la ley y eso es complejo, porque cualquier cosa que te pueda pasar, al final el riesgo lo corre uno, legal y físicamente.

Más que una caricatura

Un escolta es más que el sujeto de terno con gafas negras que acompaña a una autoridad. Para Marcelo, eso es una caricatura. Una imagen que ha potenciado el cine. En sus palabras, la función es amplia e incluye más trabajo de escritorio que de terreno. Se trata de averiguar horarios, direcciones, la ubicación de “enemigos” o delincuentes. Todo para evitar los riesgos.

—Hay un dicho que (dice) “mientras menos se ve la escolta, más efectivo es el trabajo”. O sea, la planificación es tan importante o más relevante que el trabajo mismo en el día que se realiza.

Marcelo cree que el riesgo para quienes están ligados a los mundos de conflicto es real. Como lo es el área forestal. Empresarios, jueces, fiscales, pero no sólo ellos, sino también sus familias, quienes no siempre cuentan con resguardo policial. Razón por la que muchos de éstos optan por contratar servicios particulares.

—Ha habido intentos de secuestro de familiares de personas ligadas a las forestales, de altas directivas, pero se han evitado —asegura.

Fuera de las empresas, los ciudadanos también han visto necesario pedir protección. Cuenta que personas de clase media, cada vez solicitan más los servicios. Por ejemplo, para retirar dinero del banco.

—Son capaces de, no sé, si necesitan retirar, de una herencia o de una venta de un terreno, etcétera, retirar 5 millones, son capaces de invertir 500 lucas por media hora para llegar con la plata a su casa —explica.

El servicio es completo: transportarlo, revisar el banco y su perímetro, acompañarlo y llevarlo de vuelta a casa. A veces, se necesita a más de una persona.

—La garantía es que uno va conociendo también mucho delincuente. Entonces uno sabe… “Oye, oye, está el Pedrito parado en la esquina. Déjemelo para mañana”. Entonces uno tiene la capacidad del análisis previo al trabajo que se debe hacer. Se mira, ves que sea seguro, la salida también se ve que sea segura y para la casa —describe.

A fines de noviembre de 2023 se viralizó un video de TikTok en el que una mujer aseguraba haber contratado a un guardaespaldas para acudir a la Vega Monumental de Concepción. El registro provocó debate. Mientras algunos usuarios tacharon la actitud de exagerada, otros apuntaron a la crisis de seguridad e incluso le pidieron el dato.

Marcelo comenta que cada vez esto es más común. Sin embargo, aconseja ser cuidadoso. No vaya a ser que el contratado sea alguien aprovechándose de la situación.

—Ese es uno de los servicios que distintas personas, con y sin experiencia en el rubro, están prestando debido a los altos niveles de inseguridad presentes en el país. Ahora, esto igual presenta un riesgo, ya que se puede prestar incluso para cometer delitos —advierte.

Y continúa:

—Si no se verifica bien los antecedentes de quien está prestando el servicio de escolta, te puedes estar subiendo al vehículo de quien termine robándote, por ejemplo, lo que fuiste a retirar al banco. De ahí la importancia de realizar una minuciosa verificación de a quien le estás entregando el resguardo de tu seguridad.

Así las cosas, Marcelo calcula el valor de la compañía al centro comercial.

—Por dar un valor de referencia como lo de la joven del video, donde el escolta era una persona preparada en artes marciales mixtas (lo cual no lo prepara para todas las aristas de este tipo de servicio), debiera ser entre 30 a 60 mil pesos por hora.

“Entra a la cárcel, sale mejor delincuente”

El custodio reflexiona también en las intervenciones que podrían ejecutarse en las cárceles del país, a lo que se suma la necesidad de cortar el espiral descendente de vulneraciones y de violencia que viven los niños, niñas y adolescentes insertos en familias dedicadas al narcotráfico u otro tipo de ilícitos.

—Tenemos que robustecer las leyes y las normas, pero tampoco se quiere hacer, porque tenemos el sesgo ideológico de que puede ser mucho —critica.

Y agrega:

—El delincuente cuando entra a las cárceles, a las cárceles que tenemos hoy, el que es primerizo, sale mejor delincuente (…) Porque aprenden técnicas de delincuencia —argumenta.

Se refiere a, por ejemplo, realizar estafas telefónicas desde el interior de los penales. O el traspaso de bagaje o conocimiento delictual.

—La cárcel pasa a ser una escuela para los delincuentes nuevos. Al que quiere seguir en la delincuencia, digamos.

En esa línea enfatiza en que hay un pensamiento que debe ser cambiado.

—Los delincuentes saben que ganan más plata delinquiendo. Ellos ven el delito como un trabajo, y es mucho más fácil para ellos delinquir que trabajar —lamenta.

Recuerda que en algunos trabajos como contratista le ofrecieron trabajos a exreos, tipo “agentes encubiertos”, pero pese a ello, muchos preferían seguir con sus ilícitos. En simple, les era más rentable. Con antecedentes manchados, la balanza se inclinaba hacia un camino.