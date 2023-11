"Había sido influencer": la declaración del gobernador Díaz ante Fiscalía sobre Polizzi y su fundación

El Gobernador Rodrigo Díaz declaró por más de seis horas ante Fiscalía el pasado 26 de septiembre, en el marco de la investigación del Caso Polizzi. En la diligencia, a la que acudió en calidad de imputado, intentó desprenderse de la figura de Camila Polizzi y explicar las motivaciones tras el escándalo: "Uno deja heridos políticos en la vida, entonces podría existir otros intereses para afectarme", aseguró. Supuestas ideas de lanzar computadores al mar, un robo que no fue robo y otros pormenores confluyen en esta historia.

—Camila Polizzi es una persona pública, que había sido influencer, que había sido candidata. Coincidí con Polizzi en dos oportunidades como gobernador regional, ambas en el contexto de las elecciones parlamentarias. Un día me pidieron sacarme fotos con candidatos al parlamento. En una reunión en la ENAP, me saqué una fotografía con Camila Polizzi. No somos amigos ni tampoco somos de la misma alianza política.

Así respondió ante la Fiscalía el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, cuando le preguntaron por Camila Polizzi, la Fundación En Ti y el escándalo de las fundaciones que remeció a la escena política local.

En específico, Díaz declaró por más de seis horas el pasado 26 de septiembre, en el marco de la investigación del Ministerio Público, cuya diligencia fue encabezada por la PDI en presencia de la fiscal María José Aguayo y los abogados defensores del gobernador, Karen Flores y Marcelo Torres.

La Unidad de Investigación de BioBioChile tuvo acceso a la declaración íntegra de la autoridad regional, en cuya diligencia participó en calidad de imputado en la causa.

Durante el interrogatorio aseguró que se enteró del caso por la prensa, mientras se encontraba en comisión de servicio fuera del país. En particular, tras la publicación del reportaje de BBCL Investiga, que dio a conocer el caso a mediados de julio pasado.

Tirar teléfonos y computadores al mar

El Gobernador Rodrigo Díaz respondió respecto a sus nexos con Polizzi y, además, sobre un hecho clave señalado por ella ante Fiscalía.

En rigor fue su abogado, Renato Zegpi Jiménez, en representación de Polizzi, quien entregó una breve y concisa declaración a la fiscal Aguayo.

Mediante un escrito —dado a conocer este martes por Sabes, y al que también accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile—, la defensa de Polizzi reveló que, 6 días después de conocido el caso, el jefe de gabinete del GORE, Rodrigo Alarcón, la habría citado a ella y a otro funcionario de la OTEC Frumisal.

En concreto, se reunieron en calle Orompello, entre Heras y Carrera, en el radio céntrico de Concepción. Previamente, Alarcón le habría exigido llevar los equipos computacionales y celular que utilizaban en la gestión del proyecto de la Fundación En Ti.

—Allí los pasó a buscar en un auto Kía Blanco y luego se dirigió a la comuna de Hualpén, a su supuesto domicilio particular. Estando en dicha habitación se hizo presente el señor Eduardo Quezada.

Es decir, apuntan contra el representante de la consultora Eqos, que colaboró con los proyectos de Polizzi en Barrio Norte, y que también tiene una relación de parentezco con Rodrigo Alarcón, el jefe de Gabinete del GORE.

—Quezada le indicó a la imputada que había que hacer desaparecer todos los equipos, es incluso agregó que era bueno tirarlos al mar, por cuanto el agua salada destruía la información.

Díaz, por su parte, se refirió a este punto.

—Es primera vez que escucho algo similar. La verdad es que he escuchado tantas versiones contradictorias y espero que las instituciones puedan establecer la verdad de lo ocurrido.

Un robo que no fue robo

Uno de los puntos más polémicos de lo revelado por BBCL Investiga apuntaba a que Gerardo Silva, el dueño de la Fundación En Ti, entidad “arrendada” por Polizzi, había acudido a las oficinas del GORE Bío Bío para alertar y reclamar contra la ejecución del convenio por parte de Polizzi y su entonces pareja, Sebastián Polanco.

Rodrigo Díaz aseguró que se enteró de esa situación previo al domingo 30 de julio, 15 días después que estalló el caso, mientras se preparaba para dar explicaciones mediante una entrevista al programa Estado Nacional.

En ese contexto fue que la noche anterior, el día sábado 29, se habían encendido todas las alarmas respecto a un supuesto robo en las dependencias del GORE. Rodrigo Díaz asegura que personal administrativo fue a verificar documentación a esa hora respecto a si se habían solicitado cauciones a la hora de realizar los convenios.

—Esa noche, entre el sábado y el domingo, personal dependiente de Nelly Pillado, jefa de división de administración y finanzas, fue a verificar que existían esas cauciones y se apersonó personal de Carabineros, probablemente pensando que habría un robo, lo que no era efectivo.

—¿Usted supo de estos funcionarios que ingresaron al GORE, ese sábado 29 de julio en la noche?

—Si, se me informó cuando llegó personal de Carabineros.

“Uno deja heridos políticos en la vida”

En términos generales, Díaz subrayó en repetidas ocasiones que los detalles de las irregularidades los conoció una vez que la información se hizo pública, pues le era imposible conocer de antemano el detalles de 3 mil iniciativas de similares características que gestionó el Gobierno Regional.

Sin embargo, admitió que Rodrigo Alarcón, su jefe de gabinete, tuvo una conversación con Polizzi posterior a que estallara el caso.

En particular, afirmó que ambos conversaron respecto a la denuncia de una eventual amenaza a Polizzi por parte del entonces seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco.

En ese contexto, en su declaración, Díaz se refirió al contenido del audio filtrado.

—En primera instancia pensé dos cosas. La primera era que resultaba conveniente políticamente sacar el foco de atención del Ministerio de Desarrollo Social, hacerlo con los gobiernos regionales. Y lo segundo es que uno deja heridos políticos en la vida, entonces podría existir otros intereses para afectarme.