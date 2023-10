¿La tercera es la vencida? Las tratativas para que Anuar Quesille asuma en la Defensoría de la Niñez

“Por la unanimidad de los miembros de la Comisión resultó elegido el postulante señor Anuar Quesille Vera. Despachado. Pasa a la Sala”. De esta forma, el pasado 3 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado nominó al abogado de la Universidad Diego Portales (UDP) para transformarse en el próximo Defensor de la Niñez, cargo que se encuentra vacante desde el 1 de junio del presente año.

Nominaciones fallidas y falta de acuerdos transversales han sido una de las temáticas que ha marcado la elección del sucesor o sucesora de Patricia Muñoz. Pero esta vez, al parecer, la situación podría ser diferente. Tras la caída de Blanquita Honorato Lira y María Rosario Martínez, el destino de Quesille podría ser distinto.

Esto, ya que a diferencia de las otras dos nominaciones, con mayorías circunstanciales, el también magíster en Derecho Internacional obtuvo los 5 votos de los miembros de la comisión. No obstante, según fuentes de La Radio, en la Sala su nombre podría no contar con la transversalidad requerida a raíz de algunos “descolgados”, situación que podría alargar la vacancia en este importante cargo.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado que le dieron su respaldo a Quesille son los senadores Francisco Chahuán (RN), quien la preside, Carlos Kuschel (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Gastón Pizarro (PS), y la senadora independiente Fabiola Campillai. Es esta última, sin ir más lejos, es quien ha apoyado desde un inicio a Anuar para transformarse en el próximo Defensor de la Niñez.

Advertencia

Fue el 3 de marzo de este año, antes de dejar el cargo, que la entonces Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, envió un oficio al expresidente del Senado y actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, con el fin de iniciar el proceso de “designación del nuevo Defensor o Defensora de la Niñez”. Lo anterior, según el documento, ya que resultaba “imprescindible” asegurar que el 1 de junio de 2023 hubiera un nuevo nombre.

Han pasado más de siete meses desde aquel oficio y nada. Y eso que la Defensoría de la Niñez cumple un rol clave. Según el artículo 4 de la Ley 21.067, que creó la institución, dentro de sus funciones y atribuciones está la de “difundir, promover y proteger los derechos de los niños”; “interponer acciones y deducir querellas”; “emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños”, entre otras.

Las anteriores nominaciones nunca contaron con la mayoría absoluta de la Comisión. Blanquita Honorato y María Rosario Martínez recibieron el apoyo de los senadores Chahuán, Kuschel y Van Rysselberghe. Algo lógico tomando en cuenta que ambas cuentan con un pasado que las une a la derecha. Honorato fue exsubsecretaria de la Niñez y María Rosario Martínez fue directora del ex Servicio Nacional de Menores (Sename). La primera obtuvo 21 votos -Chile Vamos y el senador Walker-, mientras que la segunda 25 preferencias.

Apoyos van y vienen

¿Será la tercera la vencida? Según ha podido conocer Radio Bío Bío, Anuar Quesille Vera después de la votación en la Comisión de Derechos Humanos habría contado con los votos al interior de la Sala del Senado. Hasta el minuto los apoyos de Quesille están divididos. Si bien tiene apoyos asegurados en Chile Vamos y en el Socialismo Democrático, necesita el apoyo de 2/3 de senadores para convertirse en el próximo Defensor de la Niñez, es decir, 33 honorables.

El pasado miércoles 11 estuvo en Tabla en el Senado la votación de Quesille. No obstante, esta no se desarrolló. Según explican fuentes consultadas esto se habría producido porque en ese entonces no estaban los votos. Parlamentarios ausentes por viajes y algunos “descolgados” de última en la derecha hicieron necesario que se siguiera con las negociaciones.

La preocupación por la ausencia de consenso también está instalada en el mundo académico. Una carta al director publicada el domingo 15 de octubre en el diario La Tercera, de los investigadores del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) Elvira Vergara y Vicente Aylwin, sostuvo que “la falta de acuerdo ha ralentizado el proceso, provocando el incumplimiento de los plazos legales y ha empañado el carácter técnico del cargo”.

Pese a que el nombre de Quesille tendría en gran parte el apoyo necesario, sigue existiendo el temor de no lograr los 33 votos. A raíz de esto, desde la semana pasada las gestiones en los pasillos del Congreso Nacional para lograr los 2/3 se incrementaron. La idea, explican cercanos al abogado UDP, es que todos los senadores que están “en duda” conozcan a Quesille para que puedan tomar una decisión con la mayor cantidad de información posible.

Lo complejo, explican fuentes de La Radio, son apoyos que van y vienen. Después de la votación en la Comisión de Derechos Humanos, era difícil que el trámite se complicara. Pero “como en política todo puede pasar”, sostienen consultados, las dudas afloraron.

Por ejemplo, en el caso de RN internamente hay una mala lectura de la candidatura por diferentes razones. Estas serían su ascendencia palestina, un supuesto apoyo a una persona denunciada por acoso sexual y abuso de autoridad, y porque sería de “extrema izquierda”. Pese a lo anterior, recibió dos votos de senadores del partido desde la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: Chahuán y Kuschel.

Al interior de la UDI, comentaron a La Radio que los 9 senadores votarían a favor de Quesille. En el caso de Demócratas el senador Walker votaría a favor de Quesille únicamente porque él ha dicho que apoyará el nombre que decida la comisión. Pero su par, Ximena Rincón, no. Fuentes del Senado explicaron que para la parlamentaria la persona que debería asumir en la Defensoría es la jueza de familia Mónica Jeldres.

En el Partido Socialista (PS) ya se ha conversado el tema, y todo apunta a que los senadores apoyen a Quesille. Pero es un tema que se zanjaría hoy en la tarde. El socialista y miembro de la comisión que nominó a Quesille, Gastón Saavedra, indicó que “todos los candidatos que se presentaron a la Defensoría de la Niñez reúnen las condiciones y los requisitos, tienen un amplio currículum que avalan que podrían cumplir de muy buena forma y encabezar la Defensoría”.

Y agregó que “Anuar Quesille es un hombre que garantiza aquellos preceptos que para mí fueron indispensables para mi decisión”. Pese a esto, manifestó que “el quórum que se requiere para seleccionar a la persona que va a encabezar la Defensoría de la niñez es muy alto y eso cuesta porque las mayorías que están establecidas no se alcanza a los 2/3”.

En la misma línea que el senador Saavedra, otros congresistas valoran de forma positiva el currículum y el perfil de Quesille, tanto por su experiencia nacional como internacional. Sin ir más lejos, ha sido Oficial de Protección de UNICEF Chile y es consultor de la misma institución. Asimismo, valoran el apoyo que han entregado instituciones de la sociedad civil al nombre de Quesille.

En tanto, desde Revolución Democrática (RD), el senador Juan Ignacio Latorre señaló tener “la mejor opinión de Anuar”. Y agregó: “Sé que cuenta, además, con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando hace muchos años por los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Pero también cuestionó la forma en la que se ha dado el concurso.

“Lamentablemente este cargo se ha politizado en el sentido de que hay sectores del Senado que han querido llegar a una especie de negociación con otros cargos, como Contraloría, Corte Suprema, siendo que deben ir por carriles completamente distintos”, dijo Latorre.

Para el senador frenteamplista es importante que “de una vez por todas se defina esto, que no se esté generando una negociación, una transaca con otros cargos que el Senado también tiene que designar, que esas negociaciones vayan por carriles separados y que acá lo que tengamos en mente sea cómo fortalecer la institucionalidad de derechos humanos y el bien superior de niños, niñas y adolescentes”.