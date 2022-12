Dardos al Minsal por "fracaso": la vacunación bivalente no supera el 4% de cobertura en crónicos

A poco más de dos meses de su inicio, la campaña de vacunación bivalente contra el covid-19 no refleja buenos números. Ninguno de los grupos de la población objetivo alcanza el 50% de inoculados. Prueba de esto, es que los mayores de 60 años llegan al 23,13% e incluso los crónicos sólo alcanzan el 3,44%. Expertos consultados por BBCL apuntan a una importante disminución en la percepción de riesgo. En tanto, las críticas no tardan en llegar. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, tacha el proceso como un "completo fracaso". Mientras, el Minsal reconoce que ha sido difícil concientizar, sobre todo por la "fatiga pandémica". Con todo, el país sigue sumando decesos por el virus.

Menos del 50% de cobertura ha alcanzado la vacunación bivalente contra el covid-19 en el personal de salud. Esto, considerando las cifras publicadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal. No es todo, el alcance de pacientes crónicos sólo llega al 3,44% a nivel país.

La campaña inició a comienzos de octubre y a dos meses del “vamos”, la recepción no ha sido la deseada. Así lo confirmó el Ministerio de Salud en conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile, donde reconocieron que la percepción del riesgo ante el virus, ha decrecido. “El ritmo (de vacunación) ha ido en disminución”, admite la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, Dra. María Paz Bertoglia. Sin embargo, precisa que esto no sólo ocurre en Chile, sino que se trata de un fenómeno global.

Tanto los mayores de 60 años, como las personas con enfermedades crónicas y el personal de salud figuran en la población objetivo de la también llamada “vacuna anual”. Precisamente, los datos comparados por este medio dan cuenta de que los inoculados pertenecientes a estos grupos no alcanzan a llegar a la mitad, en ninguna de las regiones del país.

Además del Minsal, BBCL Investiga contactó a tres especialistas para conocer su percepción de la campaña. Todos coincidieron en que las cifras son bajas y que es clave que la población objetivo conozca por qué es importante que se vacunen. Por ellos y por el resto.

De los consultados, quien se mostró más crítico fue el exministro de Salud y epidemiólogo, Jaime Mañalich, quien tachó la campaña como “un completo fracaso”. En esa línea, apuntó a que se necesita un “apoyo tranversal” -a todo nivel de políticas públicas- para combatir los contagios.

Las regiones más bajas

Al 23 de diciembre, estas son las regiones con cobertura más baja al hablar de la vacuna bivalente en los grupos objetivos, según informa el DEIS:

Personal de salud: Tarapacá. La región cifra el alcance en 28,11%

Mayores de 60 años: Los Lagos. Los números apuntan a un 11,26%

Crónicos: Nuevamente Tarapacá con tan sólo un 1,21%

En tanto, las regiones con cobertura más alta, respecto a los mismos términos son:

Personal de salud: Metropolitana con un 47,37%

Mayores de 60 años: Nuevamente Metropolitana, con 27,35% de su población objetivo

Crónicos: Arica y Parinacota con un 13,46%

Baja vacunación en personal de salud

En vista de los datos, un punto particular que salta a la vista es la baja vacunación en el personal de salud (43,88%). Precisamente aquellos que se enfrentan día a día a distintas enfermedades, y que además responden las dudas de la población respecto a las vacunas y múltiples dolencias y patologías.

El infectólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ignacio Silva, explicó a BioBioChile que a los funcionarios de la salud les pasa algo similar que al resto de la población. “No están viéndose expuestos a la enfermedad como lo hicieron en los años anteriores, donde la gran mayoría que ingresaba a un hospital era sospechoso o confirmado de covid. La mayoría del personal hoy no está atendiendo casos con covid. Por lo tanto, no se sienten en riesgo”, afirma.

En representación del Minsal, la Dra. Bertoglia indica que “nos preocupa mucho”. Justamente, acota, porque son los funcionarios quienes están más expuestos y además interactúan con la comunidad día a día.

Para subsanar el desinterés, la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones dijo que se encuentran recabando información en las regiones para saber el por qué de la decisión. Con todo, las tres regiones con menor cobertura de inoculación bivalente en personal de salud son: Tarapacá (28,11%), Aysén (30,46%) y Arica y Parinacota (34,14%).

“Disminución en comunicación de riesgo” y “un fracaso”

Por su parte, la infectóloga pediátrica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad de Chile, Dra. Katia Abarca, agregó otro punto al contexto actual y es que hay más casos de los que se dan a conocer. “Hay un subdiagnóstico, porque hay muchas personas que no se notifican”, explica.

En medio de contagios y gracias a las vacunas, la gravedad de los cuadros ha disminuido. Sin embargo, tanto Bertoglia, Mañalich, Silva y Abarca enfatizan en que el virus aún circula y hay personas que cuentan con mayor probabilidad de verse comprometidos en caso de contraer la enfermedad.

“Tenemos un número de personas que fallecen constantemente y que se concentra en gran madera en adultos mayores y sobre todo mayores de 70 y 80 años. Aquellas personas jóvenes que fallecen son las que tienen alguna enfermedad crónica o algún transtorno en su sistema inmune”, precisa el dr. Silva. Justamente en estos grupos se enfoca la vacunación bivalente.

Este es el marco en el que se desarrolla la campaña. Proceso que no ha estado excento de críticas.

Por su parte, la Dra. Abarca admite que actualmente hay “una mezcla de factores que no son muy propicios para tener una buena cobertura de vacunación”. Por un lado, señala que el escenario actual “dista mucho del inicio de la pandemia, cuando todos estábamos aterrorizados”, lo que ha influido en la percepción que se tiene de la enfermedad. Por otro lado, recuerda que “la ministra (de Salud, Ximena Aguilera) ha dicho que esto es dinámico”.

“Es comprensible que la campaña comunicacional inicial obviamente tuvo que ser más intensa porque estabamos en un momento muy dramático (…) Los tiempos cambian, la situación epidemiólogica es diferente”, comenta y acota: “En este momento llamaría a la responsabilidad individual. A vacunarse, y hacerlo antes de irse de vacaciones”. Ésto, pensando en que son fechas de reunión y donde se busca el descanso.

En tanto, el Dr. Silva apunta a que sumado a la fatiga también hay una “disminución en la comunicación de riesgo por parte de la autoridad sanitaria”. “Siempre hay un margen para mejorar”, agrega. A su parecer, se deben enfocar los esfuerzos en fomentar la vacunación en los grupos de riesgo e “innovar en la estrategia de comunicación”, justamente por el cansancio que existe frente al covid-19.

“Se sacó el covid de La Moneda”

Como se adelantó, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, fue más crítico con la situación, aún reconociendo que “hay falta de gobernanza mundial para decir cuál es la respuesta apropiada de los países a esta situación que es muy grave”.

Respecto al manejo del covid, el epidemiólogo indica a BBCL que “se quiso tomar voluntaristamente la idea de que a partir de las fiestas patrias este tema estaba controlado y terminado, entonces la percepción de riesgo de la ciudadanía respecto de lo que estamos viviendo, que no es bueno, y de lo que está por venir, que probablemente es peor, es muy baja. No hay percepción de riesgo y eso hace que no haya testeo (…) la positividad vuelve a aumentar (…) y el número de fallecidos también está empezando a aumentar”.

“En ese sentido la campaña de vacuna bivalente en Chile ha sido un completo fracaso. Porque el volumen de gente inmunizada con la vacuna es un fracaso. Queda demasiada gente susceptible de enfermarse”, argumenta.

Sobre las autoridades actuales precisa que si bien “hay cierta responsabilidad, también es cierto que nos fuimos al otro extremo”. “El covid estuvo en el mundo, presente en todas las políticas. En el Ministerio de Hacienda, Defensa, Salud, Educación. O sea, era una preocupación transversal de todos los gobiernos. Aquí se tomó una decisión política. Que fue sacar el covid de La Moneda. Sacar el covid del centro de la preocupación política del Ejecutivo y dejarlo circunscrito al Ministerio de Salud”, lanza.

A su juicio, se necesitan medidas transversales, ya que “sin un apoyo radical, no se puede”. “En cualquier parte del mundo la lucha del covid es un tema de política pública esencial, es una política de Estado, que compromete, en la práctica, a todos los ministerios”, critica.

“Creo que hay una resistencia del Ministerio de Salud a hablar claro, y el costo de no hablar claro puede ser muy grave”, concluye. Consultado por la posibilidad de volver a mayores restricciones, indica que -por ejemplo- volver a la obligatoriedad de la mascarilla en transporte público, desde su punto de vista, no es un retroceso. “No trae ningún prejuicio”, detalla. Al contrario, añade que es una barrera importante.

Respecto a las inoculaciones, dice que “el ritmo es muy bajo” y que se debe mejorar en su accesibilidad. “La vacuna tiene que llegar a los brazos y no los brazos a las vacunas”, manifiesta.

Con todo, al igual que sus colegas, llamó a la población objetivo a vacunarse. “La vacuna bivalente tiene capacidad de proteger de la cepa de Wuhan y la Ómicron BA.1 y BA.2 y produce una respuesta adecuada contra otras variantes que han llegado menos a Chile”, recalca.

“Víctimas de su propio éxito”

Frente a las críticas, desde el Minsal, la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones explica que “las personas están en un momento distinto a cuando iniciamos las vacunaciones en términos de lo que se percibe como riesgo, pero también de lo que nosotros estamos viendo en las estadísticas. Estamos en un momento epidemiológico donde se ve mucho más controlado el impacto sanitario, y eso es debido a las vacunas”.

No obstante, admite que “eso es un poco lo que nos cuesta comunicar”. “En general no nos pasa solo con las vacunas covid, sino también con otras vacunas que históricamente han sido víctimas de su propio éxito, donde las personas ya no perciben el riesgo, porque ya no ven a las personas enfermarse gravemente”, declara.

Bertoglia, doctora en Salud Pública y epidemióloga, enfatiza que “el riesgo existe, se mantiene y necesitamos recuperar la percepión del riesgo, no solo del covid sino de todas las enfermedades inmunoprevenibles”.

Respecto a la accesibilidad de las vacunas, señala que semana a semana con la Dirección de Atención Primaria del Minsal revisan los puntos de vacunación (más de 900 en el país) para conocer si la población tiene dificultad de asistir.

Sobre la comunicación, reconoce que “siempre es un tema” y que “las campañas en general tienden a decaer en su energía y adherencia a medida que pasa el tiempo, y eso nos obliga a ser más creativos a entender cuáles son la razones y llegar a tiempo”.

Pero, ¿es posible un retroceso de libertades debido a la baja vacunación bivalente? “Las medidas epidemiológicas actualmente son adecuadas para el momento epidemiológico, pero claramente necesitamos que la población responda de manera adecuada a las necesidades de, por ejemplo, mantener las coberturas al día. Y esa cobertura es la que baja el riesgo poblacional y lo que nos permite mantenernos en este escenario de apertura”, señala la autoridad.

En esa línea, llamó a preocuparse de los demás e invitarlos a retomar la vacunación. “Es un compromiso colectivo”, reflexiona.

De acuerdo a información recabada por BioBioChile, no solo en la vacunación bivalente hay cifras que preocupan en el mundo de la salud: la última semana de 2022 comenzará con otro hito de cinco millones, aparte del de contagios. Se trata de rezagados de la vacunación inicial.

Con todo, en la última semana (del viernes 23 al sábado 17) el DEIS contabilizó 166 muertos por covid-19. 27 decesos más que la semana previa, donde sumó 139.