El reservado acuerdo de Parisi: reconoce millonaria deuda a sus hijos y allana su retorno en enero

El rostro más conocido del Partido de la Gente reconoció adeudar una millonaria suma a sus dos hijos. La Unidad de Investigación de BioBioChile accedió al acuerdo judicial en el que Franco Parisi pactó ponerse al día con la manutención de los menores, convenio que no sólo allana su posible retorno a Chile sino que también le significa el desembolso inmediato de 30 millones de pesos. El resto de la deuda la cancelará en cuotas. De no mediar ningún contratiempo, éste debería aprobarse en los próximos días por el tribunal de familia. "Ya no hay ninguna arista respecto de esta situación que se tenga que zanjar. Está todo todo acordado y sacramentado entre nosotros", cuenta su abogado.