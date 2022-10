"Le tiré el fierro": la tarde de furia de Jeremy Rodríguez, el acusado por asesinato de carabinero

“Por el pico pacos ql (sic)”.

Así se lee en una publicación que Jeremy Rodríguez Carvallo escribió seis días antes de ser detenido en San Antonio, región de Valparaíso.

Hoy, el hombre de 24 años figura como el único sospechoso de provocar la muerte del sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal.

El imputado, quien registra domicilio en la comuna de Melipilla, es un reconocido participante de las llamadas “carreras clandestinas”.

Su pasión tuerca queda de manifiesto en sus redes sociales, donde -hasta antes de su arresto- participaba activamente. Insultos a políticos, a la propia policía y videos del mundo automovilístico forman parte del contenido compartido.

“Pa qué hací esa wea”

Los hechos se remontan a la tarde del pasado domingo 9 de octubre, en medio de un “pique” clandestino en el sector Malvilla. Ubicado a unos 90 kilómetros de Santiago, el sitio es un escenario frecuente para este tipo de actividades ilegales.

Según lo expuesto esta jornada por fiscalía, Jeremy llegó hasta ese lugar acompañado de un grupo de amigos. Uno de ellos terminaría convirtiéndose en el testigo clave que pavimentó su detención.

Justamente la declaración de Cristóbal Guzmán Duarte, quien iba de copiloto al momento del ataque, forma parte fundamental de la investigación que lidera el fiscal Osvaldo Ossandón.

El testimonio que prestó ante la PDI, relata paso a paso lo ocurrido esa tarde.

—Empezaron a gritar que habían llegado los carabineros. El Jeremy se dio la vuelta y comenzamos a avanzar para irnos del lugar. Veníamos avanzando por la pista izquierda lo que da para el sector donde estaban los conos. Y en eso pasó otro auto modelo Camaro que nos pasó por el costado izquierdo y rápido —partió diciendo Cristóbal.

—Ahí el Jeremy pasó a llevar un cono. Mientras avanzábamos vimos que habían dos carabineros en moto y cuando íbamos llegando a la altura donde estaban los carabineros, veo que el Jeremy hace un gesto con el brazo derecho y tira la mano hacia donde estaban las herramientas y sacó como un fierro y lo tiró en contra de los carabineros que estaban fiscalizando.

El relato prosigue:

—Cuando íbamos por el camino a Melipilla por Ruta-68 el Jeremy me dijo hermano, le “tiré el fierro”. Yo le dije textualmente “hermano, para qué haci esa wea” y después nos fuimos a Melipilla.

Insultos a Carabineros y al Presidente

Dos días antes del ataque, Jeremy había evidenciado una animadversión hacía la policía verde oliva.

El jueves 6 de octubre, compartió una publicación en la que escribió: “Por el pico pacos ql”. Esto último, acompañado de un video que hacía referencia al fenómeno de las carreras clandestinas en República Dominicana.

Pero no sólo mensajes en contra de Carabineros adornaban su perfil. También el Presidente Gabriel Boric era blanco de sus insultos.

Sin ir más lejos, el 22 de agosto subió el video de un discurso del Mandatario en el que hablaba sobre cómo mejorar la vida de los migrantes en nuestro país.

“El perro ctm inútil estamos pa la carga nosotros y el weon queré darle casa a los negros ql (sic)”, se descargó el joven junto a dicha secuencia.

A través de la misma vía, Jeremy se manifestó en contra de una nueva Constitución. Con falta de ortografía incluida escribió: “Rechaso jiles ql weones“.

A su vez, el 31 de julio grabó la partida de una de las carreras ilegales, registro que recompartió el 10 de septiembre. “Vamos a salir bombaaaaa ctm“, señaló en aquella publicación. Mientras, el 1 de septiembre subió una imagen sobre el alza en el costo de la bencina, mencionando: “Hijo de la maraca quero saqueos 😔basta de abuso”.

Fuentes de Radio Bío Bío apuntan que el acusado registra detenciones en 2021 en Melipilla, por un hecho que no habría constituido delito. También por lesiones leves en Pudahuel en 2020, y en el mismo año, en julio, por infringir medidas sanitarias. Y en 2019 por posesión de munición.

“Parece que le pegué al paco”

Un segundo testigo clave en la causa es Mauricio Aguilera Sánchez, quien -por el contexto de las carreras- conocía a Jeremy.

En su declaración coincide con el testimonio del copiloto y cuenta su huida tras el arribo de la policía:

“Habían 50 autos (…) veo que a la distancia llegan los carabineros, se estacionan al principio, se bajan de las motocicletas dos funcionarios, se quedaron a un costado de la avenida. Yo hui del lugar por la avenida principal -porque hay una sola dirección- adelante iba un (Chevrolet) Camaro azul, me empecé a meter a las pistas más alejadas, me empecé a meter entremedio de los vehículos para perder visibilidad y mientras iba huyendo -no recuerdo quién iba adelante mío- pasé por el lado de los carabineros y observo que uno de ellos se desmayó. Yo pensé que estaba haciendo drama, seguí mi recorrido y me fui en dirección a Melipilla”

Declaración de Mauricio Aguilera Sánchez

En medio del trayecto dice haber tomado contacto telefónico con el imputado, para preguntarle dónde estaba.

Según la formalización, el diálogo fue el siguiente:

—Mauricio: ¿Dónde estai?

—Jeremy: Voy para Melipilla, parece que le pegué al paco.

—Mauricio: ¿Se cayó?

—Jeremy: Se lo pegué en el casco, tuvo que haber quedado aturdido.

A reglón seguido, Mauricio agregó:

—Quedamos en que nos reuniríamos en Puangue y a las 18:45 me encontré con Jeremy y él me dice que le había pegado al paco. Le pregunté cómo y me dijo con un fierrazo, que le había lanzado un fierro que usaba para sacar la rueda del auto.

Tiempo al tiempo

El copiloto, Cristóbal Guzmán, también se contactó con Jeremy tras lo sucedido. Lo hizo varias horas más tarde, estando ya en su casa y tras percatarse de lo sucedido por medios de comunicación.

—Cuando vi eso le mandé los audios al Jeremy diciéndole “hermano, cachaste lo que pasó?”.

De acuerdo a su testimonio, el imputado le respondió que había visto las noticias, por lo que Cristóbal le preguntó qué iban a hacer.

—Tiempo al tiempo —dice su amigo que le contestó Jeremy.